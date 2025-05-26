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Новости Программы для украинских беженцев
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ЕС в июне обсудит судьбу дальнейшей временной защиты для украинцев, - Euractiv

Украинские беженцы в ЕС. Брюссель будет решать вопрос в июне

Евросоюз взвешивает возможные следующие шаги относительно правовой базы защиты украинцев - Директивы о временной защите. Ожидается, что предложение будет представлено в начале июня.

Об этом пишет Euractiv, передает Цензор.НЕТ.

Когда ЕС запустил Директиву в марте 2022 года, это было временное решение: немедленная коллективная защита для людей, которые бегут от войны России в Украине.

Сначала она предусматривала только два продления, ограничивая защиту тремя годами до марта 2025 года. Впоследствии Комиссия продлила этот срок до марта 2026 года, приняв более свободное толкование.

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Сейчас, за закрытыми дверями, переговоры о "стратегии выхода" набирают обороты, сказал один дипломат ЕС.

Издание отмечает, что сейчас министры рассматривают продление временной защиты на один год. Оно, вероятно, будет сопровождаться не законодательным заявлением государств-членов, в котором будет очерчено поэтапная отмена защиты.

Государства-члены могут рассмотреть этот вопрос уже 12-13 июня во время заседания Совета по вопросам юстиции и внутренних дел, где, как ожидается, они обсудят этот вопрос.

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Автор: 

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26.05.2025 09:37 Ответить
а кому нікуди повертаться, що робить?
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26.05.2025 09:56 Ответить
Гробы сбивать.
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26.05.2025 12:31 Ответить
Тривожно якось - люди вже в курсі - присіли на допомогу
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26.05.2025 09:40 Ответить
Іншими словами, завдяки "біженцям" з областей типу Львівської, Закарпатської була "перевантажена" система допомоги в ЄС. Окрім того вона і так була розчавлена до цього величезною кількістю біженців з Близького Сходу та Африки. Це привело і до фінансового навантаження і до суспільного, що виливається не в останню чергу до росту популярності правих антимігрантських партій
І тепер саме "дякуючи" тим працездатним біженцям (не лише з України, що важливо), що за 3+ роки не влились в суспільство, а сидять на допомозі, постраждають всі. Цілком логічний розвиток подій.
А на черзі біженці та "біженці" в США.
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26.05.2025 09:57 Ответить
Області типу Львівської, Закарпатської це Донецька та Луганська?
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26.05.2025 10:08 Ответить
Ну там как бы в оригинале просто новых брать не будут. Об этом говорят уже больше года.
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26.05.2025 10:32 Ответить
 
 