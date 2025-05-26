ЕС в июне обсудит судьбу дальнейшей временной защиты для украинцев, - Euractiv

Евросоюз взвешивает возможные следующие шаги относительно правовой базы защиты украинцев - Директивы о временной защите. Ожидается, что предложение будет представлено в начале июня.

Об этом пишет Euractiv, передает Цензор.НЕТ.

Когда ЕС запустил Директиву в марте 2022 года, это было временное решение: немедленная коллективная защита для людей, которые бегут от войны России в Украине.

Сначала она предусматривала только два продления, ограничивая защиту тремя годами до марта 2025 года. Впоследствии Комиссия продлила этот срок до марта 2026 года, приняв более свободное толкование.

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Сейчас, за закрытыми дверями, переговоры о "стратегии выхода" набирают обороты, сказал один дипломат ЕС.

Издание отмечает, что сейчас министры рассматривают продление временной защиты на один год. Оно, вероятно, будет сопровождаться не законодательным заявлением государств-членов, в котором будет очерчено поэтапная отмена защиты.

Государства-члены могут рассмотреть этот вопрос уже 12-13 июня во время заседания Совета по вопросам юстиции и внутренних дел, где, как ожидается, они обсудят этот вопрос.

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