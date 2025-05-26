ЕС в июне обсудит судьбу дальнейшей временной защиты для украинцев, - Euractiv
Евросоюз взвешивает возможные следующие шаги относительно правовой базы защиты украинцев - Директивы о временной защите. Ожидается, что предложение будет представлено в начале июня.
Об этом пишет Euractiv, передает Цензор.НЕТ.
Когда ЕС запустил Директиву в марте 2022 года, это было временное решение: немедленная коллективная защита для людей, которые бегут от войны России в Украине.
Сначала она предусматривала только два продления, ограничивая защиту тремя годами до марта 2025 года. Впоследствии Комиссия продлила этот срок до марта 2026 года, приняв более свободное толкование.
Сейчас, за закрытыми дверями, переговоры о "стратегии выхода" набирают обороты, сказал один дипломат ЕС.
Издание отмечает, что сейчас министры рассматривают продление временной защиты на один год. Оно, вероятно, будет сопровождаться не законодательным заявлением государств-членов, в котором будет очерчено поэтапная отмена защиты.
Государства-члены могут рассмотреть этот вопрос уже 12-13 июня во время заседания Совета по вопросам юстиции и внутренних дел, где, как ожидается, они обсудят этот вопрос.
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І тепер саме "дякуючи" тим працездатним біженцям (не лише з України, що важливо), що за 3+ роки не влились в суспільство, а сидять на допомозі, постраждають всі. Цілком логічний розвиток подій.
А на черзі біженці та "біженці" в США.