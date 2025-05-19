Еврокомиссия прогнозирует постепенное возвращение украинских беженцев домой с 2025 года

Постепенное возвращение украинских беженцев из других стран может начаться уже в 2025 году.

Об этом говорится в новом прогнозе Еврокомиссии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отмечается, что в январе 2025 года количество получателей временной защиты в Евросоюзе составляло около 4,3 млн человек. В Еврокомиссии прогнозируют, что в течение 2025 года количество активных регистраций временной защиты останется в целом стабильным, а затем снизится до 4,1 млн к концу 2025 года и до 3,8 млн к концу 2026 года.

Кроме того, по данным Еврокомиссии, рост рабочей силы в период с 2022 по 2024 год был, в частности, обусловлен притоком беженцев из Украины. В 2025-2026 годах он может прекратиться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Позиция ЕС по статусу украинских беженцев после 2026 года может быть определена в июне, - Фиала

Также в Еврокомиссии добавили, что экономические последствия полномасштабной войны РФ против Украины остаются крайне неопределенными. Базовый сценарий предусматривает, что геополитическая напряженность и санкции против Москвы сохранятся до конца 2026 года.

"Опасения по поводу безопасности усилились, поскольку война в Украине продолжается без признаков решения. Несмотря на усилия, прилагаемые США, ЕС или отдельными государствами-членами, Россией и Украиной, прочное мирное соглашение, дающее достаточные гарантии Украине и ЕС, остается недостижимым", - говорится в прогнозе ЕК.

Также читайте: Миллионы украинцев в ЕС могут потерять защиту после войны, - Euractiv