Еврокомиссия прогнозирует постепенное возвращение украинских беженцев домой с 2025 года

Постепенное возвращение украинских беженцев из других стран может начаться уже в 2025 году.

Об этом говорится в новом прогнозе Еврокомиссии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отмечается, что в январе 2025 года количество получателей временной защиты в Евросоюзе составляло около 4,3 млн человек. В Еврокомиссии прогнозируют, что в течение 2025 года количество активных регистраций временной защиты останется в целом стабильным, а затем снизится до 4,1 млн к концу 2025 года и до 3,8 млн к концу 2026 года.

Кроме того, по данным Еврокомиссии, рост рабочей силы в период с 2022 по 2024 год был, в частности, обусловлен притоком беженцев из Украины. В 2025-2026 годах он может прекратиться.

Также в Еврокомиссии добавили, что экономические последствия полномасштабной войны РФ против Украины остаются крайне неопределенными. Базовый сценарий предусматривает, что геополитическая напряженность и санкции против Москвы сохранятся до конца 2026 года.

"Опасения по поводу безопасности усилились, поскольку война в Украине продолжается без признаков решения. Несмотря на усилия, прилагаемые США, ЕС или отдельными государствами-членами, Россией и Украиной, прочное мирное соглашение, дающее достаточные гарантии Украине и ЕС, остается недостижимым", - говорится в прогнозе ЕК.

Топ комментарии
+12
Та куди їхати ?! До зеленський шобли🤡 ?! Шоб вони вже не тільки Батьків та дітей, а і наших онуків зробили разом ?!
19.05.2025 17:11 Ответить
+10
З яких дєлов вони , раптом , будуть повертатися ?
19.05.2025 17:00 Ответить
+8
а на місці перебування вбивати не пробували? куди повертати? під бомби?
19.05.2025 17:01 Ответить
З яких дєлов вони , раптом , будуть повертатися ?
19.05.2025 17:00 Ответить
Чоловікам - захищати країну, громадянами якої вони є. Жінкам - народжувати дітей і покращувати демографію рідної країни. Всім разом - працювати і платити податки.

Гигиги.
19.05.2025 17:08 Ответить
Хіба що почнуть недвозначно натякати, припиняти виплати та примусово виселяти.
19.05.2025 17:19 Ответить
казали вже німець канцлер що тих хто працює залишать.
Відправлять пенсів і ледарів. А чоловіки моторних жінок що працюють виїдуть до них.
Верхівка досить брехати про поверненців.
Застосовуйте високі технології роботів та ін а не плануйте ввозити дикунів з Півдня.
19.05.2025 17:50 Ответить
тих пенсів, в яких пенсія нижче європейського прожиткового мінімума, залишать, а багатіів могли бу турнути, але ніхто не знає, у кого яка пенсія, тому старперів по віку і хворих залишать на бюргергелді
буде три статусу
- робочий
- учбовий
- соціальний
так шо або, або
19.05.2025 18:43 Ответить
звідки такі сподівання
наших пенсів які мають тимчасовий захист як війна скінчиться захист скінчиться і додому
є знайомий багатій приїхав покрутився
йому соціалки х
поїхав додому сам
19.05.2025 20:00 Ответить
"багатії" це пенси, у яких укр. пенсія більше, ніж у німців соціалка

А для "війна скінчиться" перспектив нема в осяжному майбутньому.
Це війна на знищення.
Руські будують бази зберігання бронетехніки за 100км від Фінляндії прямо зараз, коли ми спілкуємося.
Спитайте у них, а навіщо?
Чи може, уявляєте, що якась європейська країна зіб'є кацапський військовий гвинтокрил у своєму повітряному просторі, тільки тому, що він його порушив?
Вони санкції не можуть ввести, тому що сцикотно, а ви про якійсь там кінець мрієте.
Три роки, блд три смажених роки
20.05.2025 11:07 Ответить
тута ще лікування і пенсія що дорівнює нім соціялці не досить
1 зона МРТ 3 Тесла с контрастом 6500
видалити сечовий міхур 10 000 а якщо зробити новий з кишки то вже 40 000
і все так вже дорожче ніж в Польщі та Турції
є знайомі що живуть раді лікування
21.05.2025 11:53 Ответить
ВО! Судіть по дєлам а не по словам.
Х що вони кажуть а по дєлам агент ЦРУ німець путен вгатив трильон долярів в знищення не тіки нас а й росіян а замітив їх вже 30 млн муслімів. 6 дітей сімї 50 років і ДА Здравствєт Ісламський Султанат масквабад. Це не прикол це реально прораховане аналітиками США майбутнє. СШАтам чим в Європі гірше тим їм краще. І СЩА і їх агент німець путен все четко робить.
21.05.2025 19:37 Ответить
У вас з економічною освіт туговато: «багатії» створюють ВВП, а «пенси», як ви іх називаєте - створюють лише навантаження на соцфонд.
20.05.2025 09:06 Ответить
Нормальні українці на чужбині вчать мови крїн, в яких перебувають, щоб здати екзамен і отримати спроможність працювати, а ті хто не хоче працювати, що ж Ласкаво просимо додому!
19.05.2025 20:16 Ответить
а на місці перебування вбивати не пробували? куди повертати? під бомби?
показать весь комментарий
19.05.2025 17:01 Ответить
Знаєте скільки біженців з Ужгорода і Чернівців?
19.05.2025 17:07 Ответить
Ви Львів забули згадати. Я наприклад знаю людей які загинули у Чернівцях. Ви не думайте, шо ви один під Богом ходите
20.05.2025 09:04 Ответить
В ДТП за цей час в Чернівцях загинуло більше
21.05.2025 18:22 Ответить
І що вони забули у Шапітолії?
19.05.2025 17:01 Ответить
там ще ті телепні сидять, і вважають що Тампон все порішає і люди поїдуь до дому
19.05.2025 17:01 Ответить
Прогнозируйте, прогнозируйте. Процентов 5-10 может и вернется.
19.05.2025 17:05 Ответить
Виплати відмінять і поскачуть галопом.
19.05.2025 17:13 Ответить
Многие и так ничего не получают. Что-то не видно их потока домой, скорее наоборот - все больше людей уезжает.
19.05.2025 17:26 Ответить
Они получают право на жительство и работу, это стоит в некоторых странах Европы 1-3 миллиона долларов.
19.05.2025 20:58 Ответить
Шо ти мелеш. Для пмж достатньо мати місце для життя та офіційну роботу, яка покриває витрати на житло та сімʼю. Все
20.05.2025 09:03 Ответить
Ну явно ПМЖ в Польше не стоит 3 миллиона или даже миллиона. Я говорю про страны типа Швейцарии, Норвегии, Люксембург а, Британии и тд.
21.05.2025 02:48 Ответить
Ти точно з головою? Три роки на виплатах не проживеш. Люди давно роботу знайшли. Все москальські наративчики
20.05.2025 09:01 Ответить
Повертайтесь додому рідненькі
19.05.2025 17:06 Ответить
❤️
19.05.2025 18:37 Ответить
Та куди їхати ?! До зеленський шобли🤡 ?! Шоб вони вже не тільки Батьків та дітей, а і наших онуків зробили разом ?!
19.05.2025 17:11 Ответить
А хіба зелена шобла назавжди?
19.05.2025 20:16 Ответить
Потім буде шобла притули чи білецького. За кордоном за них обов'язково проголосують.
20.05.2025 08:23 Ответить
а хто був найкращим за останні 15 років? Ще 15 років чекати в мене часу нема
20.05.2025 09:00 Ответить
Алє шось ЄК не порахувала скільки ще виїде якщо "міцна мирна угода, що дає достатні гарантії Україні та ЄС, залишається недосяжною Джерело: https://censor.net/ua/n3553090" Та і взагалі якщо не буде будь-якої мирної угоди.
19.05.2025 17:11 Ответить
Розумна думка - виперти всіх дармоїдів, залишити тих хто працює чи має бізнес.
19.05.2025 17:25 Ответить
Правильно: всіх хто створює внутрішній валовий продукт для розвитку країни - хай залишаються за кордоном. А хто ніхєра робити не вміє, та лише сидить на соцдопомозі - повернути в Украіну! Ви точно ікспєрд 😂😂😂
20.05.2025 08:58 Ответить
Не буде ніякого повернення біженців у 2025 році, не розповсюджуйте кацапську пропаганду!
19.05.2025 17:33 Ответить
Вони що палками їх будуть виганяти?
19.05.2025 17:42 Ответить
відмінять виплати можуть не продлити посвідку на проживання.
Хто вже працює ті залишаться і отримають ПМЖ.
19.05.2025 17:53 Ответить
Ну на виплатах за три роки вже живуть отявлені тунєядці та невдахи. Тому, на жаль, такий сброд буде повертаюсь та будувати Незалежність
20.05.2025 08:56 Ответить
Критичний термін життя за кордоном - три роки.Після трьох років в ЄС чи Штатах майже не повертаються.Навіть до рідних дітей,не кажучи вже про дружину чи батьків.Такі от реаліі,які я - перепрошую - знаю краще за Єврокомісію...
19.05.2025 18:08 Ответить
Коррекція--- не хочуть повертатись. Але ж багатьох ніхто не питає, відправляють додому так що аж срака горить від підсрачника.
19.05.2025 20:52 Ответить
На підставі? Податки платять. ПМЖ є. Наступний крок - громадянство.
20.05.2025 08:54 Ответить
У большинства нет никакого ПМЖ и близко. Ну может в Польше по другому. А в Германии, Нидерландах, Швеции?
21.05.2025 02:51 Ответить
Урежут помощь поедут обратно. А урезать будет уже в этом году. От того и прогноз. Львиная часть на социалке сидит. Учить язык, учиться1 и работать мало кто хочет. Кто за три года язык не выучил и не нашел работу тот и в будущем этого делать не будет. Как показывает практика. Запад это не рай на земле. Там пахать нужно. Кто ездил на заработки ещё до войны об этом в курсе. Другое дело что если границы откроют, то пойдёт огромный поток гастарбайтеров. Это да. Так что будет два встречных потока.
19.05.2025 18:23 Ответить
Що ти несеш? 🤬
19.05.2025 20:20 Ответить
Оце ти «ікпєрд»🤣🤣🤣. Для вас русня поясню: ніхто на допомозі не сидить. За три роки війни люди вже давно знайшли собі стабільну роботу і отримали пиж. Хто не знайшов - це або низькокваліфікована робота, або просто ліниві люди. Таких один ці відсотка, і багато вже повернулися назад, бо тут нема чого шукати. Все ж їсти треба. Тому розказувати про «жизнь на пособіє» - це явно наративчик російський, який вони за кордоном намагаються розкачати, але в них ніхрєна не вийшло, як бачимо по виборах
20.05.2025 08:52 Ответить
прогнозуй, не прогнозуй, все одно отримай буй
19.05.2025 18:34 Ответить
Ну примерно как сирийцы повернулись, так и будет
19.05.2025 18:41 Ответить
Сумніваюсь у масовому поверненні в Україну. В Німечині навіть кредити надають для українських біженців, наприклад тут можна взяти https://darlehen3.blogspot.com
20.05.2025 00:51 Ответить
"Прогнозують» вони 😂. Тимчасовий захист просто закінчується у Квітні 2026-гл, який ви продовжувати не плануєте, тому ті хто пмж не подався змушені будуть повертатися. Вот і все «чудо»
20.05.2025 08:48 Ответить
 
 