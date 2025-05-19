Еврокомиссия прогнозирует постепенное возвращение украинских беженцев домой с 2025 года
Постепенное возвращение украинских беженцев из других стран может начаться уже в 2025 году.
Об этом говорится в новом прогнозе Еврокомиссии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Отмечается, что в январе 2025 года количество получателей временной защиты в Евросоюзе составляло около 4,3 млн человек. В Еврокомиссии прогнозируют, что в течение 2025 года количество активных регистраций временной защиты останется в целом стабильным, а затем снизится до 4,1 млн к концу 2025 года и до 3,8 млн к концу 2026 года.
Кроме того, по данным Еврокомиссии, рост рабочей силы в период с 2022 по 2024 год был, в частности, обусловлен притоком беженцев из Украины. В 2025-2026 годах он может прекратиться.
Также в Еврокомиссии добавили, что экономические последствия полномасштабной войны РФ против Украины остаются крайне неопределенными. Базовый сценарий предусматривает, что геополитическая напряженность и санкции против Москвы сохранятся до конца 2026 года.
"Опасения по поводу безопасности усилились, поскольку война в Украине продолжается без признаков решения. Несмотря на усилия, прилагаемые США, ЕС или отдельными государствами-членами, Россией и Украиной, прочное мирное соглашение, дающее достаточные гарантии Украине и ЕС, остается недостижимым", - говорится в прогнозе ЕК.
Гигиги.
Відправлять пенсів і ледарів. А чоловіки моторних жінок що працюють виїдуть до них.
Верхівка досить брехати про поверненців.
Застосовуйте високі технології роботів та ін а не плануйте ввозити дикунів з Півдня.
буде три статусу
- робочий
- учбовий
- соціальний
так шо або, або
наших пенсів які мають тимчасовий захист як війна скінчиться захист скінчиться і додому
є знайомий багатій приїхав покрутився
йому соціалки х
поїхав додому сам
А для "війна скінчиться" перспектив нема в осяжному майбутньому.
Це війна на знищення.
Руські будують бази зберігання бронетехніки за 100км від Фінляндії прямо зараз, коли ми спілкуємося.
Спитайте у них, а навіщо?
Чи може, уявляєте, що якась європейська країна зіб'є кацапський військовий гвинтокрил у своєму повітряному просторі, тільки тому, що він його порушив?
Вони санкції не можуть ввести, тому що сцикотно, а ви про якійсь там кінець мрієте.
Три роки, блд три смажених роки
1 зона МРТ 3 Тесла с контрастом 6500
видалити сечовий міхур 10 000 а якщо зробити новий з кишки то вже 40 000
і все так вже дорожче ніж в Польщі та Турції
є знайомі що живуть раді лікування
Х що вони кажуть а по дєлам агент ЦРУ німець путен вгатив трильон долярів в знищення не тіки нас а й росіян а замітив їх вже 30 млн муслімів. 6 дітей сімї 50 років і ДА Здравствєт Ісламський Султанат масквабад. Це не прикол це реально прораховане аналітиками США майбутнє. СШАтам чим в Європі гірше тим їм краще. І СЩА і їх агент німець путен все четко робить.
Хто вже працює ті залишаться і отримають ПМЖ.