Єврокомісія прогнозує поступове повернення українських біженців додому з 2025 року

біженці

Поступове повернення українських біженців з інших країн може початися вже 2025 року.

Про це йдеться в новому прогнозі Єврокомісії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зазначається, що в січні 2025 року кількість одержувачів тимчасового захисту в Євросоюзі становила близько 4,3 млн осіб. У Єврокомісії прогнозують, що протягом 2025 року кількість активних реєстрацій тимчасового захисту залишиться загалом стабільною, а потім знизиться до 4,1 млн до кінця 2025 року і до 3,8 млн до кінця 2026 року.

Крім того, за даними Єврокомісії, зростання робочої сили в період із 2022 до 2024 року було, зокрема, зумовлене припливом біженців з України. У 2025-2026 роках він може припинитися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Позиція ЄС щодо статусу українських біженців після 2026 року може бути визначена в червні, - Фіала

Також у Єврокомісії додали, що економічні наслідки повномасштабної війни РФ проти України залишаються вкрай невизначеними. Базовий сценарій передбачає, що геополітична напруженість і санкції проти Москви збережуться до кінця 2026 року.

"Побоювання з приводу безпеки посилилися, оскільки війна в Україні триває без ознак вирішення. Незважаючи на зусилля, яких докладають США, ЄС або окремі держави-члени, Росія та Україна, міцна мирна угода, що дає достатні гарантії Україні та ЄС, залишається недосяжною", - ідеться в прогнозі ЄК.

Також читайте: Мільйони українців у ЄС можуть втратити захист після війни, - Euractiv

+12
Та куди їхати ?! До зеленський шобли🤡 ?! Шоб вони вже не тільки Батьків та дітей, а і наших онуків зробили разом ?!
19.05.2025 17:11 Відповісти
+10
З яких дєлов вони , раптом , будуть повертатися ?
19.05.2025 17:00 Відповісти
+8
а на місці перебування вбивати не пробували? куди повертати? під бомби?
19.05.2025 17:01 Відповісти
З яких дєлов вони , раптом , будуть повертатися ?
19.05.2025 17:00 Відповісти
Чоловікам - захищати країну, громадянами якої вони є. Жінкам - народжувати дітей і покращувати демографію рідної країни. Всім разом - працювати і платити податки.

Гигиги.
19.05.2025 17:08 Відповісти
Хіба що почнуть недвозначно натякати, припиняти виплати та примусово виселяти.
19.05.2025 17:19 Відповісти
казали вже німець канцлер що тих хто працює залишать.
Відправлять пенсів і ледарів. А чоловіки моторних жінок що працюють виїдуть до них.
Верхівка досить брехати про поверненців.
Застосовуйте високі технології роботів та ін а не плануйте ввозити дикунів з Півдня.
19.05.2025 17:50 Відповісти
тих пенсів, в яких пенсія нижче європейського прожиткового мінімума, залишать, а багатіів могли бу турнути, але ніхто не знає, у кого яка пенсія, тому старперів по віку і хворих залишать на бюргергелді
буде три статусу
- робочий
- учбовий
- соціальний
так шо або, або
19.05.2025 18:43 Відповісти
звідки такі сподівання
наших пенсів які мають тимчасовий захист як війна скінчиться захист скінчиться і додому
є знайомий багатій приїхав покрутився
йому соціалки х
поїхав додому сам
19.05.2025 20:00 Відповісти
"багатії" це пенси, у яких укр. пенсія більше, ніж у німців соціалка

А для "війна скінчиться" перспектив нема в осяжному майбутньому.
Це війна на знищення.
Руські будують бази зберігання бронетехніки за 100км від Фінляндії прямо зараз, коли ми спілкуємося.
Спитайте у них, а навіщо?
Чи може, уявляєте, що якась європейська країна зіб'є кацапський військовий гвинтокрил у своєму повітряному просторі, тільки тому, що він його порушив?
Вони санкції не можуть ввести, тому що сцикотно, а ви про якійсь там кінець мрієте.
Три роки, блд три смажених роки
20.05.2025 11:07 Відповісти
тута ще лікування і пенсія що дорівнює нім соціялці не досить
1 зона МРТ 3 Тесла с контрастом 6500
видалити сечовий міхур 10 000 а якщо зробити новий з кишки то вже 40 000
і все так вже дорожче ніж в Польщі та Турції
є знайомі що живуть раді лікування
21.05.2025 11:53 Відповісти
ВО! Судіть по дєлам а не по словам.
Х що вони кажуть а по дєлам агент ЦРУ німець путен вгатив трильон долярів в знищення не тіки нас а й росіян а замітив їх вже 30 млн муслімів. 6 дітей сімї 50 років і ДА Здравствєт Ісламський Султанат масквабад. Це не прикол це реально прораховане аналітиками США майбутнє. СШАтам чим в Європі гірше тим їм краще. І СЩА і їх агент німець путен все четко робить.
21.05.2025 19:37 Відповісти
У вас з економічною освіт туговато: «багатії» створюють ВВП, а «пенси», як ви іх називаєте - створюють лише навантаження на соцфонд.
20.05.2025 09:06 Відповісти
Нормальні українці на чужбині вчать мови крїн, в яких перебувають, щоб здати екзамен і отримати спроможність працювати, а ті хто не хоче працювати, що ж Ласкаво просимо додому!
19.05.2025 20:16 Відповісти
а на місці перебування вбивати не пробували? куди повертати? під бомби?
показати весь коментар
19.05.2025 17:01 Відповісти
Знаєте скільки біженців з Ужгорода і Чернівців?
19.05.2025 17:07 Відповісти
Ви Львів забули згадати. Я наприклад знаю людей які загинули у Чернівцях. Ви не думайте, шо ви один під Богом ходите
20.05.2025 09:04 Відповісти
В ДТП за цей час в Чернівцях загинуло більше
21.05.2025 18:22 Відповісти
І що вони забули у Шапітолії?
19.05.2025 17:01 Відповісти
там ще ті телепні сидять, і вважають що Тампон все порішає і люди поїдуь до дому
19.05.2025 17:01 Відповісти
Прогнозируйте, прогнозируйте. Процентов 5-10 может и вернется.
19.05.2025 17:05 Відповісти
Виплати відмінять і поскачуть галопом.
19.05.2025 17:13 Відповісти
Многие и так ничего не получают. Что-то не видно их потока домой, скорее наоборот - все больше людей уезжает.
19.05.2025 17:26 Відповісти
Они получают право на жительство и работу, это стоит в некоторых странах Европы 1-3 миллиона долларов.
19.05.2025 20:58 Відповісти
Шо ти мелеш. Для пмж достатньо мати місце для життя та офіційну роботу, яка покриває витрати на житло та сімʼю. Все
20.05.2025 09:03 Відповісти
Ну явно ПМЖ в Польше не стоит 3 миллиона или даже миллиона. Я говорю про страны типа Швейцарии, Норвегии, Люксембург а, Британии и тд.
21.05.2025 02:48 Відповісти
Ти точно з головою? Три роки на виплатах не проживеш. Люди давно роботу знайшли. Все москальські наративчики
20.05.2025 09:01 Відповісти
Повертайтесь додому рідненькі
19.05.2025 17:06 Відповісти
❤️
19.05.2025 18:37 Відповісти
Та куди їхати ?! До зеленський шобли🤡 ?! Шоб вони вже не тільки Батьків та дітей, а і наших онуків зробили разом ?!
19.05.2025 17:11 Відповісти
А хіба зелена шобла назавжди?
19.05.2025 20:16 Відповісти
Потім буде шобла притули чи білецького. За кордоном за них обов'язково проголосують.
20.05.2025 08:23 Відповісти
а хто був найкращим за останні 15 років? Ще 15 років чекати в мене часу нема
20.05.2025 09:00 Відповісти
Алє шось ЄК не порахувала скільки ще виїде якщо "міцна мирна угода, що дає достатні гарантії Україні та ЄС, залишається недосяжною
19.05.2025 17:11 Відповісти
Розумна думка - виперти всіх дармоїдів, залишити тих хто працює чи має бізнес.
19.05.2025 17:25 Відповісти
Правильно: всіх хто створює внутрішній валовий продукт для розвитку країни - хай залишаються за кордоном. А хто ніхєра робити не вміє, та лише сидить на соцдопомозі - повернути в Украіну! Ви точно ікспєрд 😂😂😂
20.05.2025 08:58 Відповісти
Не буде ніякого повернення біженців у 2025 році, не розповсюджуйте кацапську пропаганду!
19.05.2025 17:33 Відповісти
Вони що палками їх будуть виганяти?
19.05.2025 17:42 Відповісти
відмінять виплати можуть не продлити посвідку на проживання.
Хто вже працює ті залишаться і отримають ПМЖ.
19.05.2025 17:53 Відповісти
Ну на виплатах за три роки вже живуть отявлені тунєядці та невдахи. Тому, на жаль, такий сброд буде повертаюсь та будувати Незалежність
20.05.2025 08:56 Відповісти
Критичний термін життя за кордоном - три роки.Після трьох років в ЄС чи Штатах майже не повертаються.Навіть до рідних дітей,не кажучи вже про дружину чи батьків.Такі от реаліі,які я - перепрошую - знаю краще за Єврокомісію...
19.05.2025 18:08 Відповісти
Коррекція--- не хочуть повертатись. Але ж багатьох ніхто не питає, відправляють додому так що аж срака горить від підсрачника.
19.05.2025 20:52 Відповісти
На підставі? Податки платять. ПМЖ є. Наступний крок - громадянство.
20.05.2025 08:54 Відповісти
У большинства нет никакого ПМЖ и близко. Ну может в Польше по другому. А в Германии, Нидерландах, Швеции?
21.05.2025 02:51 Відповісти
Урежут помощь поедут обратно. А урезать будет уже в этом году. От того и прогноз. Львиная часть на социалке сидит. Учить язык, учиться1 и работать мало кто хочет. Кто за три года язык не выучил и не нашел работу тот и в будущем этого делать не будет. Как показывает практика. Запад это не рай на земле. Там пахать нужно. Кто ездил на заработки ещё до войны об этом в курсе. Другое дело что если границы откроют, то пойдёт огромный поток гастарбайтеров. Это да. Так что будет два встречных потока.
19.05.2025 18:23 Відповісти
Що ти несеш? 🤬
19.05.2025 20:20 Відповісти
Оце ти «ікпєрд»🤣🤣🤣. Для вас русня поясню: ніхто на допомозі не сидить. За три роки війни люди вже давно знайшли собі стабільну роботу і отримали пиж. Хто не знайшов - це або низькокваліфікована робота, або просто ліниві люди. Таких один ці відсотка, і багато вже повернулися назад, бо тут нема чого шукати. Все ж їсти треба. Тому розказувати про «жизнь на пособіє» - це явно наративчик російський, який вони за кордоном намагаються розкачати, але в них ніхрєна не вийшло, як бачимо по виборах
20.05.2025 08:52 Відповісти
прогнозуй, не прогнозуй, все одно отримай буй
19.05.2025 18:34 Відповісти
Ну примерно как сирийцы повернулись, так и будет
19.05.2025 18:41 Відповісти
Сумніваюсь у масовому поверненні в Україну. В Німечині навіть кредити надають для українських біженців, наприклад тут можна взяти https://darlehen3.blogspot.com
20.05.2025 00:51 Відповісти
"Прогнозують» вони 😂. Тимчасовий захист просто закінчується у Квітні 2026-гл, який ви продовжувати не плануєте, тому ті хто пмж не подався змушені будуть повертатися. Вот і все «чудо»
20.05.2025 08:48 Відповісти
 
 