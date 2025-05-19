Єврокомісія прогнозує поступове повернення українських біженців додому з 2025 року
Поступове повернення українських біженців з інших країн може початися вже 2025 року.
Про це йдеться в новому прогнозі Єврокомісії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Зазначається, що в січні 2025 року кількість одержувачів тимчасового захисту в Євросоюзі становила близько 4,3 млн осіб. У Єврокомісії прогнозують, що протягом 2025 року кількість активних реєстрацій тимчасового захисту залишиться загалом стабільною, а потім знизиться до 4,1 млн до кінця 2025 року і до 3,8 млн до кінця 2026 року.
Крім того, за даними Єврокомісії, зростання робочої сили в період із 2022 до 2024 року було, зокрема, зумовлене припливом біженців з України. У 2025-2026 роках він може припинитися.
Також у Єврокомісії додали, що економічні наслідки повномасштабної війни РФ проти України залишаються вкрай невизначеними. Базовий сценарій передбачає, що геополітична напруженість і санкції проти Москви збережуться до кінця 2026 року.
"Побоювання з приводу безпеки посилилися, оскільки війна в Україні триває без ознак вирішення. Незважаючи на зусилля, яких докладають США, ЄС або окремі держави-члени, Росія та Україна, міцна мирна угода, що дає достатні гарантії Україні та ЄС, залишається недосяжною", - ідеться в прогнозі ЄК.
Гигиги.
Відправлять пенсів і ледарів. А чоловіки моторних жінок що працюють виїдуть до них.
Верхівка досить брехати про поверненців.
Застосовуйте високі технології роботів та ін а не плануйте ввозити дикунів з Півдня.
буде три статусу
- робочий
- учбовий
- соціальний
так шо або, або
наших пенсів які мають тимчасовий захист як війна скінчиться захист скінчиться і додому
є знайомий багатій приїхав покрутився
йому соціалки х
поїхав додому сам
А для "війна скінчиться" перспектив нема в осяжному майбутньому.
Це війна на знищення.
Руські будують бази зберігання бронетехніки за 100км від Фінляндії прямо зараз, коли ми спілкуємося.
Спитайте у них, а навіщо?
Чи може, уявляєте, що якась європейська країна зіб'є кацапський військовий гвинтокрил у своєму повітряному просторі, тільки тому, що він його порушив?
Вони санкції не можуть ввести, тому що сцикотно, а ви про якійсь там кінець мрієте.
Три роки, блд три смажених роки
1 зона МРТ 3 Тесла с контрастом 6500
видалити сечовий міхур 10 000 а якщо зробити новий з кишки то вже 40 000
і все так вже дорожче ніж в Польщі та Турції
є знайомі що живуть раді лікування
Х що вони кажуть а по дєлам агент ЦРУ німець путен вгатив трильон долярів в знищення не тіки нас а й росіян а замітив їх вже 30 млн муслімів. 6 дітей сімї 50 років і ДА Здравствєт Ісламський Султанат масквабад. Це не прикол це реально прораховане аналітиками США майбутнє. СШАтам чим в Європі гірше тим їм краще. І СЩА і їх агент німець путен все четко робить.
Хто вже працює ті залишаться і отримають ПМЖ.