Єврокомісія прогнозує поступове повернення українських біженців додому з 2025 року

Поступове повернення українських біженців з інших країн може початися вже 2025 року.

Про це йдеться в новому прогнозі Єврокомісії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зазначається, що в січні 2025 року кількість одержувачів тимчасового захисту в Євросоюзі становила близько 4,3 млн осіб. У Єврокомісії прогнозують, що протягом 2025 року кількість активних реєстрацій тимчасового захисту залишиться загалом стабільною, а потім знизиться до 4,1 млн до кінця 2025 року і до 3,8 млн до кінця 2026 року.

Крім того, за даними Єврокомісії, зростання робочої сили в період із 2022 до 2024 року було, зокрема, зумовлене припливом біженців з України. У 2025-2026 роках він може припинитися.

Також у Єврокомісії додали, що економічні наслідки повномасштабної війни РФ проти України залишаються вкрай невизначеними. Базовий сценарій передбачає, що геополітична напруженість і санкції проти Москви збережуться до кінця 2026 року.

"Побоювання з приводу безпеки посилилися, оскільки війна в Україні триває без ознак вирішення. Незважаючи на зусилля, яких докладають США, ЄС або окремі держави-члени, Росія та Україна, міцна мирна угода, що дає достатні гарантії Україні та ЄС, залишається недосяжною", - ідеться в прогнозі ЄК.

