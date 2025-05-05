Позиція ЄС щодо статусу українських біженців після 2026 року може бути визначена в червні, - Фіала

Тимчасовий захист українських біженців у Євросоюзі завершується в березні 2026 року. Питання щодо подальшого правового статусу українських біженців у країнах Євросоюзу можуть вирішити на засіданні міністрів внутрішніх справ ЄС, призначеному на червень.

Про це сказав прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала 5 травня на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Захист біженців в ЄС діє до березня 2026 року, звісно, ми не можемо чекати до останньої хвилини з тим, яка ситуація буде далі. Дискусії тривають, але головна дискусія буде в червні, коли проходитиме засідання Ради міністрів внутрішніх справ, де братиме участь міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан. Там, я сподіваюся, буде визначена європейська позиція і запропоноване рішення. Ми завжди кажемо, що пропозиції будуть залежати від розвитку актуальної ситуації, але ми пам’ятаємо, що потрібно вирішити, що буде після березня 2026 року",- сказав глава чеського уряду.

Він також додав, що Чехія прийняла найбільше українських біженців на душу населення, частину з них вдалося успішно інтегрувати в економіку країни, зокрема 160 тис. українських біженців офіційно працевлаштовані.

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