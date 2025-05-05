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Позиція ЄС щодо статусу українських біженців після 2026 року може бути визначена в червні, - Фіала

У червні ЄС може визначитися щодо подальшого статусу українських біженців

Тимчасовий захист українських біженців у Євросоюзі завершується в березні 2026 року. Питання щодо подальшого правового статусу українських біженців у країнах Євросоюзу можуть вирішити на засіданні міністрів внутрішніх справ ЄС, призначеному на червень.

Про це сказав прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала 5 травня на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Захист біженців в ЄС діє до березня 2026 року, звісно, ми не можемо чекати до останньої хвилини з тим, яка ситуація буде далі. Дискусії тривають, але головна дискусія буде в червні, коли проходитиме засідання Ради міністрів внутрішніх справ, де братиме участь міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан. Там, я сподіваюся, буде визначена європейська позиція і запропоноване рішення. Ми завжди кажемо, що пропозиції будуть залежати від розвитку актуальної ситуації, але ми пам’ятаємо, що потрібно вирішити, що буде після березня 2026 року",- сказав глава чеського уряду.

Він також додав, що Чехія прийняла найбільше українських біженців на душу населення, частину з них вдалося успішно інтегрувати в економіку країни, зокрема 160 тис. українських біженців офіційно працевлаштовані.

Читайте також: 160 тис. українських біженців працевлаштовано у Чехії, - Фіала

Автор: 

біженці (1871) Чехія (1622) Євросоюз (13446) Фіала Петр (97)


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Зеленський вважає, що виплати українським біженцям у Європі краще б проходили через Україну

29.01.2024 10:30

Було б добре, аби соціальна допомога, яку різні країни надають українцям, котрі отримали там прихисток, надходила до України, і щоб вже сама Україна її розподіляла між цими людьми.
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05.05.2025 20:16 Відповісти
Офшорний ухилянт зеленський, не може повірити, що ці гроші він не може «КАНАЛІЗУВАТИ» для себе, як ГумДопомогу Західних Партнерів з 2022 року, за яку був відповідальним, призначений ним, єрмак з ОПУ!
Після зникнення в Україні, більше ніж 650 партій Гумдопомоги, від країн Західних Партнерів, вони припинили її надання!!
У деяких ОДА, і по сьогодні, ряд осіб на посадах та борцюни з корупційними діячами, НЕРВОВО гризуть ніхті, знаючи про кримінальні наслідки за свою злочинну бездіяльність/саботаж під час воєнного стану в Особливий Період в державі!
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05.05.2025 20:41 Відповісти
Чомусь по "біженцям" з Центральної Азії, усяким арабам в них питань так часто не виникає...
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05.05.2025 20:56 Відповісти
бо президент чи прем'єр умовної Сирії, Пакистану чи Замбії не приїздить до країн ЄС і не просить блокувати допомогу біженцям, не просить ВНЗ європейських країн перестати навчати дітей, не блокують людям консульську допомогу і так далі. А цей "наполеон" вже всіх заколебал.. Всі давно вже розуміють, що біженці які працюють (навчаються) потрібні країнам ЄС і ніхто в здоровому глузді не зашкодить своїй економіці, але поки що у відкриту не посилають українську владу
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05.05.2025 21:14 Відповісти
Те, як тимчасово легалізували наших біженців і кожен рік продовжують статус, в той час коли іншим у чалмах давали безумовну легалізацію, говорить яке «велике» бажання приймати нас у ЄС.
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05.05.2025 21:21 Відповісти
 
 