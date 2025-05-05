Позиция ЕС относительно статуса украинских беженцев после 2026 года может быть определена в июне, - Фиала

Временная защита украинских беженцев в Евросоюзе завершается в марте 2026 года. Вопрос о дальнейшем правовом статусе украинских беженцев в странах Евросоюза могут решить на заседании министров внутренних дел ЕС, назначенном на июнь.

Об этом сказал премьер-министр Чехии Петр Фиала 5 мая на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Защита беженцев в ЕС действует до марта 2026 года, конечно, мы не можем ждать до последней минуты с тем, какая ситуация будет дальше. Дискуссии продолжаются, но главная дискуссия будет в июне, когда будет проходить заседание Совета министров внутренних дел, где будет участвовать министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан. Там, я надеюсь, будет определена европейская позиция и предложенное решение. Мы всегда говорим, что предложения будут зависеть от развития актуальной ситуации, но мы помним, что нужно решить, что будет после марта 2026 года", - сказал глава чешского правительства.

Он также добавил, что Чехия приняла больше всего украинских беженцев на душу населения, часть из них удалось успешно интегрировать в экономику страны, в частности 160 тыс. украинских беженцев официально трудоустроены.

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