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Новости Украинские беженцы Украинские беженцы в Чехии
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Позиция ЕС относительно статуса украинских беженцев после 2026 года может быть определена в июне, - Фиала

В июне ЕС может определиться с дальнейшим статусом украинских беженцев

Временная защита украинских беженцев в Евросоюзе завершается в марте 2026 года. Вопрос о дальнейшем правовом статусе украинских беженцев в странах Евросоюза могут решить на заседании министров внутренних дел ЕС, назначенном на июнь.

Об этом сказал премьер-министр Чехии Петр Фиала 5 мая на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Защита беженцев в ЕС действует до марта 2026 года, конечно, мы не можем ждать до последней минуты с тем, какая ситуация будет дальше. Дискуссии продолжаются, но главная дискуссия будет в июне, когда будет проходить заседание Совета министров внутренних дел, где будет участвовать министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан. Там, я надеюсь, будет определена европейская позиция и предложенное решение. Мы всегда говорим, что предложения будут зависеть от развития актуальной ситуации, но мы помним, что нужно решить, что будет после марта 2026 года", - сказал глава чешского правительства.

Он также добавил, что Чехия приняла больше всего украинских беженцев на душу населения, часть из них удалось успешно интегрировать в экономику страны, в частности 160 тыс. украинских беженцев официально трудоустроены.

Читайте также: 160 тыс. украинских беженцев трудоустроено в Чехии, - Фиала

Автор: 

беженцы (1644) Чехия (1723) Евросоюз (17147) Фиала Петр (72)


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Зеленський вважає, що виплати українським біженцям у Європі краще б проходили через Україну

29.01.2024 10:30

Було б добре, аби соціальна допомога, яку різні країни надають українцям, котрі отримали там прихисток, надходила до України, і щоб вже сама Україна її розподіляла між цими людьми.
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05.05.2025 20:16 Ответить
Офшорний ухилянт зеленський, не може повірити, що ці гроші він не може «КАНАЛІЗУВАТИ» для себе, як ГумДопомогу Західних Партнерів з 2022 року, за яку був відповідальним, призначений ним, єрмак з ОПУ!
Після зникнення в Україні, більше ніж 650 партій Гумдопомоги, від країн Західних Партнерів, вони припинили її надання!!
У деяких ОДА, і по сьогодні, ряд осіб на посадах та борцюни з корупційними діячами, НЕРВОВО гризуть ніхті, знаючи про кримінальні наслідки за свою злочинну бездіяльність/саботаж під час воєнного стану в Особливий Період в державі!
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05.05.2025 20:41 Ответить
Чомусь по "біженцям" з Центральної Азії, усяким арабам в них питань так часто не виникає...
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05.05.2025 20:56 Ответить
бо президент чи прем'єр умовної Сирії, Пакистану чи Замбії не приїздить до країн ЄС і не просить блокувати допомогу біженцям, не просить ВНЗ європейських країн перестати навчати дітей, не блокують людям консульську допомогу і так далі. А цей "наполеон" вже всіх заколебал.. Всі давно вже розуміють, що біженці які працюють (навчаються) потрібні країнам ЄС і ніхто в здоровому глузді не зашкодить своїй економіці, але поки що у відкриту не посилають українську владу
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05.05.2025 21:14 Ответить
Те, як тимчасово легалізували наших біженців і кожен рік продовжують статус, в той час коли іншим у чалмах давали безумовну легалізацію, говорить яке «велике» бажання приймати нас у ЄС.
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05.05.2025 21:21 Ответить
 
 