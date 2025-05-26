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ЄС у червні обговорить долю подальшого тимчасового захисту для українців, - Euractiv

Українські біженці в ЄС. Брюссель вирішуватиме питання в червні

Євросоюз зважує можливі наступні кроки щодо правової бази захисту українців - Директиви про тимчасовий захист. Очікується, що пропозиція буде представлена ​​на початку червня.

Про це пише Euractiv, передає Цензор.НЕТ.

Коли ЄС запустив Директиву у березні 2022 року, це було тимчасове рішення: негайний колективний захист для людей, які тікають від війни Росії в Україні.

Спочатку вона передбачала лише два продовження, обмежуючи захист трьома роками до березня 2025 року. Згодом Комісія продовжила цей термін до березня 2026 року, прийнявши більш вільне тлумачення.

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Зараз, за ​​зачиненими дверима, переговори про "стратегії виходу" набирають обертів, сказав один дипломат ЄС.

Видання зазначає, що наразі міністри розглядають продовження тимчасового захисту на один рік. Воно, ймовірно, супроводжуватиметься не законодавчою заявою держав-членів, в якій буде окреслено поетапне скасування захисту.

Держави-члени можуть розглянути це питання вже 12-13 червня під час засідання Ради з питань юстиції та внутрішніх справ, де, як очікується, вони обговорять це питання.

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Автор: 

біженці (1888) захист (161) Євросоюз (13625)


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26.05.2025 09:37 Відповісти
а кому нікуди повертаться, що робить?
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26.05.2025 09:56 Відповісти
Гробы сбивать.
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26.05.2025 12:31 Відповісти
Тривожно якось - люди вже в курсі - присіли на допомогу
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26.05.2025 09:40 Відповісти
Іншими словами, завдяки "біженцям" з областей типу Львівської, Закарпатської була "перевантажена" система допомоги в ЄС. Окрім того вона і так була розчавлена до цього величезною кількістю біженців з Близького Сходу та Африки. Це привело і до фінансового навантаження і до суспільного, що виливається не в останню чергу до росту популярності правих антимігрантських партій
І тепер саме "дякуючи" тим працездатним біженцям (не лише з України, що важливо), що за 3+ роки не влились в суспільство, а сидять на допомозі, постраждають всі. Цілком логічний розвиток подій.
А на черзі біженці та "біженці" в США.
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26.05.2025 09:57 Відповісти
Області типу Львівської, Закарпатської це Донецька та Луганська?
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26.05.2025 10:08 Відповісти
Ну там как бы в оригинале просто новых брать не будут. Об этом говорят уже больше года.
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26.05.2025 10:32 Відповісти
 
 