ЄС у червні обговорить долю подальшого тимчасового захисту для українців, - Euractiv

Євросоюз зважує можливі наступні кроки щодо правової бази захисту українців - Директиви про тимчасовий захист. Очікується, що пропозиція буде представлена ​​на початку червня.

Про це пише Euractiv, передає Цензор.НЕТ.

Коли ЄС запустив Директиву у березні 2022 року, це було тимчасове рішення: негайний колективний захист для людей, які тікають від війни Росії в Україні.

Спочатку вона передбачала лише два продовження, обмежуючи захист трьома роками до березня 2025 року. Згодом Комісія продовжила цей термін до березня 2026 року, прийнявши більш вільне тлумачення.

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Зараз, за ​​зачиненими дверима, переговори про "стратегії виходу" набирають обертів, сказав один дипломат ЄС.

Видання зазначає, що наразі міністри розглядають продовження тимчасового захисту на один рік. Воно, ймовірно, супроводжуватиметься не законодавчою заявою держав-членів, в якій буде окреслено поетапне скасування захисту.

Держави-члени можуть розглянути це питання вже 12-13 червня під час засідання Ради з питань юстиції та внутрішніх справ, де, як очікується, вони обговорять це питання.

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