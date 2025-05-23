Обсяги операцій з картками українських банків за кордоном зросли. Скільки витрачають біженці?

Обсяги операцій з картками українських банків за кордоном у першому кварталі 2025 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли як за кількістю, так і за сумою.

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Так, у першому кварталі цього року українці за кордоном здійснили 82,2 млн операцій з картками українських банків на загальну суму 79 млрд грн. У першому кварталі минулого року ці показники становили 74,7 млн операцій на 77,6 млрд грн.

При цьому сума операцій зі зняття готівки зменшилася до 16,7 млрд грн, порівняно із 19,5 млрд грн у першому кварталі минулого року.

Водночас розрахунки з використанням платіжних терміналів за кордоном зросли до 62,3 млрд грн, це 11,9% всіх таких операцій з картками українських банків.

Загалом кількість операцій (безготівкових та з отримання готівки) з використанням платіжних карток в Україні та за її межами у першому кварталі 2025 року зросла до 2 191,3 млн шт., а їхня сума – до 1 646,5 млрд грн (у першому кварталі 2024 року було здійснено 1 950,9 млн операцій на загальну суму 1 489,7 млрд грн). Із них безготівковими були 2 086,4 млн операцій на загальну суму 1 073,5 млрд грн.

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Як повідомлялося, за підсумками 2024 року українці за кордоном здійснили 338,1 млн операцій з картками українських банків на загальну суму 343,8 млрд грн. Це дещо менше, ніж у 2023 році, коли за кордоном було здійснено операцій на загальну суму 351,4 млрд грн. При цьому суттєво зменшилася сума операцій з отримання готівки, натомість розрахунки з використанням платіжних терміналів зросли.