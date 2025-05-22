РУС
Новости
2 834 21

Количество украинских беженцев в Европе выросло до более 6,9 млн, - Минэкономики

біженці

По состоянию на 17 апреля 2025 года в мире зафиксировано 6,918 млн беженцев из Украины, из них 6,358 млн - в странах Европы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Мониторинг основных событий в экономике Украины за март 2025 года, подготовленный Минэкономики.

Согласно информации, по сравнению с декабрем 2024 года, количество украинцев-беженцев в Европе выросло на 104 тысячи человек. Больше всего украинцев сейчас находится в Германии (1,443 млн), Польше (почти 1 млн), Чехии (401,4 тыс.), Великобритании (254 тыс.), Испании (235,7 тыс.), Италии (171 тыс.) и Франции (70,1 тыс.).

За пределами Европы проживает 0,56 млн украинских беженцев. В то же время в России, по данным по состоянию на июнь 2022 года, находится 1,2 млн украинцев со статусом беженцев, а в Беларуси - 44 тысячи (по состоянию на март 2025 года).

Согласно данным опроса Агентства ООН по делам беженцев, проведенного в ряде европейских стран с октября 2024 по апрель 2025 года среди 6471 человека (99% - граждане Украины), 77% опрошенных - женщины, средний возраст - 44 года. Среди респондентов в возрасте 18-59 лет - 36% женщины, 17% мужчины.

Как отмечается, больше всего украинцев покинули страну в первом и втором кварталах 2022 года (28% и 14% соответственно). До начала полномасштабного вторжения 52% опрошенных были трудоустроенными, на момент опроса трудоустроенными являются 42%. Доля безработных выросла с 5% до 16%.

беженцы (1677) Европа (2006) война в Украине (5841)
+12
Добре, що в Іспанії стало на одного біжанця менше, бгг)
показать весь комментарий
22.05.2025 12:33 Ответить
+12
Ще років п'ять такої війни, і ця цифра зросте десь вдвічі, додайте сюди біженців не в країни ЄС, природнє зменшення населення - і в 2030 році Україна матиме 10-15 мільйонів населення, левову частку якого складатимуть пенсіонери і державні службовці.
показать весь комментарий
22.05.2025 12:34 Ответить
+8
Усі виборці голобородько
показать весь комментарий
22.05.2025 12:25 Ответить
Усі виборці голобородько
показать весь комментарий
22.05.2025 12:25 Ответить
Прям так и все?
показать весь комментарий
22.05.2025 12:26 Ответить
Канешно, всі 25% пішли на фронт або працюють на офіційних роботах в Україні й платять податки. Лишається правда відкритим питання, хто ж тоді пише патріотичні коментарі під іноземними прапорцями.
показать весь комментарий
22.05.2025 12:47 Ответить
не усі
показать весь комментарий
22.05.2025 12:27 Ответить
Моніторинг основних подій в економіці України за березень 2025 року, підготовлений Мінекономіки не скаже нам, скільки з них планують повернутися в Україну після війни?
показать весь комментарий
22.05.2025 12:32 Ответить
Добре, що в Іспанії стало на одного біжанця менше, бгг)
показать весь комментарий
22.05.2025 12:33 Ответить
За кордоном вже нема комфортного житла;усе зайнято. У нас в безпечних районах є; влада може роздати евакуйованим, але не хоче.
показать весь комментарий
22.05.2025 13:57 Ответить
Ще років п'ять такої війни, і ця цифра зросте десь вдвічі, додайте сюди біженців не в країни ЄС, природнє зменшення населення - і в 2030 році Україна матиме 10-15 мільйонів населення, левову частку якого складатимуть пенсіонери і державні службовці.
показать весь комментарий
22.05.2025 12:34 Ответить
Так уже коефіцієнт народжуваності 0.9 (В ЄС де кричать про демографічну кризу 1.46). Виїжджають в основному молодь і середній вік, там же й народжують. Затягування війни в перспективі зробить другий раунд для РФ набагато простішим. Але нічого не вдієш.
показать весь комментарий
22.05.2025 12:45 Ответить
мабудь одночасно з кількістю "біженців" або просто втікачів зростає штат і бюджет МінЄд-у який буде всіх повертати
показать весь комментарий
22.05.2025 12:36 Ответить
***** проганяє українців з рідної землі, перетворюючи великі міста та села дуже небезпечними для існування. Це його стратегія по знищенню України.
показать весь комментарий
22.05.2025 12:45 Ответить
100% - і про це треба кричати весь цей час !
показать весь комментарий
22.05.2025 12:57 Ответить
На пару з гундосим клопом. Знищуюють Україну і з зовні і з середини. Але наріду норм, рейтинг клопа - 74%.
показать весь комментарий
22.05.2025 14:08 Ответить
Лучше дать приют десяти миллионам женщин с детьми из Украины, чем двум миллионам "бабаев" - молодых здоровых мужиков (в большинстве своём не обременённых семейными узами), которых в Германии работоать не заставишь, да ещё проблем с ними не оберёшься.
показать весь комментарий
22.05.2025 14:21 Ответить
 
 