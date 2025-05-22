Количество украинских беженцев в Европе выросло до более 6,9 млн, - Минэкономики

По состоянию на 17 апреля 2025 года в мире зафиксировано 6,918 млн беженцев из Украины, из них 6,358 млн - в странах Европы.

Согласно информации, по сравнению с декабрем 2024 года, количество украинцев-беженцев в Европе выросло на 104 тысячи человек. Больше всего украинцев сейчас находится в Германии (1,443 млн), Польше (почти 1 млн), Чехии (401,4 тыс.), Великобритании (254 тыс.), Испании (235,7 тыс.), Италии (171 тыс.) и Франции (70,1 тыс.).

За пределами Европы проживает 0,56 млн украинских беженцев. В то же время в России, по данным по состоянию на июнь 2022 года, находится 1,2 млн украинцев со статусом беженцев, а в Беларуси - 44 тысячи (по состоянию на март 2025 года).

Согласно данным опроса Агентства ООН по делам беженцев, проведенного в ряде европейских стран с октября 2024 по апрель 2025 года среди 6471 человека (99% - граждане Украины), 77% опрошенных - женщины, средний возраст - 44 года. Среди респондентов в возрасте 18-59 лет - 36% женщины, 17% мужчины.

Как отмечается, больше всего украинцев покинули страну в первом и втором кварталах 2022 года (28% и 14% соответственно). До начала полномасштабного вторжения 52% опрошенных были трудоустроенными, на момент опроса трудоустроенными являются 42%. Доля безработных выросла с 5% до 16%.

