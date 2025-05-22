УКР
Кількість українських біженців у Європі зросла до понад 6,9 млн, - Мінекономіки

Станом на 17 квітня 2025 року у світі зафіксовано 6,918 млн біженців з України, з них 6,358 млн - у країнах Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Моніторинг основних подій в економіці України за березень 2025 року, підготовлений Мінекономіки.

Згідно з інформацією, у порівнянні з груднем 2024 року, кількість українців-біженців у Європі зросла на 104 тисячі осіб. Найбільше українців нині перебуває в Німеччині (1,443 млн), Польщі (майже 1 млн), Чехії (401,4 тис.), Великій Британії (254 тис.), Іспанії (235,7 тис.), Італії (171 тис.) та Франції (70,1 тис.).

За межами Європи проживає 0,56 млн українських біженців. Водночас в Росії, за даними станом на червень 2022 року, перебуває 1,2 млн українців зі статусом біженців, а в Білорусі - 44 тисячі (станом на березень 2025 року).

Згідно з даними опитування Агентства ООН у справах біженців, проведеного у низці європейських країн з жовтня 2024 до квітня 2025 року серед 6471 особи (99% - громадяни України), 77% опитаних - жінки, середній вік - 44 роки. Серед респондентів віком 18-59 років - 36% жінки, 17% чоловіки.

Як зазначається, найбільше українців залишили країну у першому та другому кварталах 2022 року (28% і 14% відповідно). До початку повномасштабного вторгнення 52% опитаних були працевлаштованими, на момент опитування працевлаштованими є 42%. Частка безробітних зросла з 5% до 16%.

Добре, що в Іспанії стало на одного біжанця менше, бгг)
22.05.2025 12:33 Відповісти
Ще років п'ять такої війни, і ця цифра зросте десь вдвічі, додайте сюди біженців не в країни ЄС, природнє зменшення населення - і в 2030 році Україна матиме 10-15 мільйонів населення, левову частку якого складатимуть пенсіонери і державні службовці.
22.05.2025 12:34 Відповісти
Усі виборці голобородько
22.05.2025 12:25 Відповісти
Усі виборці голобородько
22.05.2025 12:25 Відповісти
Прям так и все?
22.05.2025 12:26 Відповісти
Канешно, всі 25% пішли на фронт або працюють на офіційних роботах в Україні й платять податки. Лишається правда відкритим питання, хто ж тоді пише патріотичні коментарі під іноземними прапорцями.
22.05.2025 12:47 Відповісти
не усі
22.05.2025 12:27 Відповісти
Моніторинг основних подій в економіці України за березень 2025 року, підготовлений Мінекономіки не скаже нам, скільки з них планують повернутися в Україну після війни?
22.05.2025 12:32 Відповісти
Добре, що в Іспанії стало на одного біжанця менше, бгг)
22.05.2025 12:33 Відповісти
За кордоном вже нема комфортного житла;усе зайнято. У нас в безпечних районах є; влада може роздати евакуйованим, але не хоче.
22.05.2025 13:57 Відповісти
Ще років п'ять такої війни, і ця цифра зросте десь вдвічі, додайте сюди біженців не в країни ЄС, природнє зменшення населення - і в 2030 році Україна матиме 10-15 мільйонів населення, левову частку якого складатимуть пенсіонери і державні службовці.
22.05.2025 12:34 Відповісти
Так уже коефіцієнт народжуваності 0.9 (В ЄС де кричать про демографічну кризу 1.46). Виїжджають в основному молодь і середній вік, там же й народжують. Затягування війни в перспективі зробить другий раунд для РФ набагато простішим. Але нічого не вдієш.
22.05.2025 12:45 Відповісти
мабудь одночасно з кількістю "біженців" або просто втікачів зростає штат і бюджет МінЄд-у який буде всіх повертати
22.05.2025 12:36 Відповісти
***** проганяє українців з рідної землі, перетворюючи великі міста та села дуже небезпечними для існування. Це його стратегія по знищенню України.
22.05.2025 12:45 Відповісти
100% - і про це треба кричати весь цей час !
22.05.2025 12:57 Відповісти
На пару з гундосим клопом. Знищуюють Україну і з зовні і з середини. Але наріду норм, рейтинг клопа - 74%.
22.05.2025 14:08 Відповісти
Лучше дать приют десяти миллионам женщин с детьми из Украины, чем двум миллионам "бабаев" - молодых здоровых мужиков (в большинстве своём не обременённых семейными узами), которых в Германии работоать не заставишь, да ещё проблем с ними не оберёшься.
22.05.2025 14:21 Відповісти
 
 