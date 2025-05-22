Кількість українських біженців у Європі зросла до понад 6,9 млн, - Мінекономіки

Станом на 17 квітня 2025 року у світі зафіксовано 6,918 млн біженців з України, з них 6,358 млн - у країнах Європи.

Згідно з інформацією, у порівнянні з груднем 2024 року, кількість українців-біженців у Європі зросла на 104 тисячі осіб. Найбільше українців нині перебуває в Німеччині (1,443 млн), Польщі (майже 1 млн), Чехії (401,4 тис.), Великій Британії (254 тис.), Іспанії (235,7 тис.), Італії (171 тис.) та Франції (70,1 тис.).

За межами Європи проживає 0,56 млн українських біженців. Водночас в Росії, за даними станом на червень 2022 року, перебуває 1,2 млн українців зі статусом біженців, а в Білорусі - 44 тисячі (станом на березень 2025 року).

Згідно з даними опитування Агентства ООН у справах біженців, проведеного у низці європейських країн з жовтня 2024 до квітня 2025 року серед 6471 особи (99% - громадяни України), 77% опитаних - жінки, середній вік - 44 роки. Серед респондентів віком 18-59 років - 36% жінки, 17% чоловіки.

Як зазначається, найбільше українців залишили країну у першому та другому кварталах 2022 року (28% і 14% відповідно). До початку повномасштабного вторгнення 52% опитаних були працевлаштованими, на момент опитування працевлаштованими є 42%. Частка безробітних зросла з 5% до 16%.

