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Новини Програми для українських біженців
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Наступного тижня у Брюсселі розпочнуться консультації щодо тимчасового захисту для українців у ЄС,- Чернишов

У Брюсселі відбудуться консультації щодо захисту українців-біженців

Наступного тижня в Брюсселі відбудеться низка консультацій щодо терміну дії тимчасового захисту для українців у ЄС.

Про це у соцмережі фейсбук у вівторок, 27 травня, повідомив міністр національної єдності Олексій Чернишов, інформує Цензор.НЕТ.

Коментуючи повідомлення щодо майбутнього статусу тимчасового захисту для українців у ЄС, урядовець заявив, що Міністерство нацєдності продовжує уважно стежити за ситуацією.

Чернишов наголосив, що "Україна відстоює права кожного свого громадянина, який був змушений покинути дім через агресію Росії".

"Вже наступного тижня у Брюсселі відбудеться низка консультацій за моєї участі щодо терміну дії тимчасового захисту для українців у ЄС. Разом з партнерами будемо працювати над його продовженням", - сказав міністр.

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Урядовець висловив переконання, що тимчасовий захист для громадян України в країнах Євросоюзу повинен зберігатися до настання тривалого та стійкого миру.

"Водночас, маємо усвідомлювати, що продовження цього статусу не може тривати вічно", - додав Чернишов.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз зважує можливі наступні кроки щодо правової бази захисту українців - Директиви про тимчасовий захист. Очікується, що пропозиція буде представлена ​​на початку червня.

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Автор: 

біженці (1887) захист (160) Євросоюз (13616) Олексій Чернишов (276)


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Топ коментарі
+3
Ну вообще то, ныне в моде, рассказывать сказки что всем кто вернется, предложат работу в ВПК и бронь... Правда при этом, часто эта "бронь" мало спасает от ТЦК, тех кто остался в Украине...
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28.05.2025 00:27
+2
Чим менше турботи та уваги до цього процесу з боку МінЄду та зє, тим більше шансів на кращі умови продовження тимчасового захисту в ЄС для українців.
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28.05.2025 01:09
+1
Програма їх використання проста - ЄС скасовує тимчасовий захист, США депортує, а Мін'єдності, на 20млн. влаштовує грандіозний святковий фуршет для чиновників. Передбачено запуск аеродрому (5млн.) в Ужгороді, для прийому літаків з омарами, устрицями і т.п. Також за 125млн. буде святковий виступ 95 кварталу, з номером про ухилянтів, і грою на піаніно.
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28.05.2025 00:19
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Кабмін виділив Мін'єдності 150 мільйонів на повернення українських біженців із-за кордону

Джерело: https://censor.net/n3539206
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28.05.2025 00:03 Відповісти
Програма їх використання проста - ЄС скасовує тимчасовий захист, США депортує, а Мін'єдності, на 20млн. влаштовує грандіозний святковий фуршет для чиновників. Передбачено запуск аеродрому (5млн.) в Ужгороді, для прийому літаків з омарами, устрицями і т.п. Також за 125млн. буде святковий виступ 95 кварталу, з номером про ухилянтів, і грою на піаніно.
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28.05.2025 00:19 Відповісти
Уже как месяц начала захват сел там, ппц новости там актуальные выходят
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28.05.2025 00:10 Відповісти
Ну они их захватили минимум 3 недели назад, просто сейчас они там закрепились и сделали полную зачистку и идут дальше
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28.05.2025 00:21 Відповісти
Ти погано знаєш новомову. Тепер до самого Києва це Курський напрямок.
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28.05.2025 00:30 Відповісти
DW
Число біженців у Німеччині виросло на 124 тисячі осіб за рік і досягло 3,5 мільйона. Приблизно кожен третій з них прибув з України.

Близько 1,2 мільйона людей з відповідним статусом на території ФРН прибули з України.
Прибл. 710 000 були визнані біженцями відповідно до Женевської конвенції про біженців, 43 000 - особами, які мають право на притулок.

За минулий рік до ФРН прибули 124 000 біженців, з них 108 000 - українці.
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28.05.2025 00:07 Відповісти
Щас наша уся пыздота типа Верещук и Феди Вениславского будут благим матом орать "Всех депортировать в Украину! Нехай дохнут в степях Донбасса а не прохлажаются в Европе"
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28.05.2025 00:19 Відповісти
Ну вообще то, ныне в моде, рассказывать сказки что всем кто вернется, предложат работу в ВПК и бронь... Правда при этом, часто эта "бронь" мало спасает от ТЦК, тех кто остался в Украине...
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28.05.2025 00:27 Відповісти
а ты что кацап считаешь что защищать Украину должны только некоторые а остальные типа не могут у них очень важная работа?
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28.05.2025 02:28 Відповісти
Pirat Kfor слышь ты гнида кацапская кто будет дохнуть? женщины с детьми?
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28.05.2025 02:26 Відповісти
Слушай ты собака бешеный! Ты хоть знаешь что предлагают наши чинуши? Они хотят что бы дети с самого рождения были обречены на смерть готовясь к "бесконечной войне". Они хотят что бы все население Украины здохло в "священной войне на десятилетия".. Идите вы ***** с такой "концепцией" . Всю нацию угробить решили уроды
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28.05.2025 02:41 Відповісти
Facepalm.jpg. Побільше грошей виділіть на повернення біженців солодке життя дипломатів і іншої чиновницької братії за кордоном. Їм бідним не вистачає.
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28.05.2025 00:26 Відповісти
Чим менше турботи та уваги до цього процесу з боку МінЄду та зє, тим більше шансів на кращі умови продовження тимчасового захисту в ЄС для українців.
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28.05.2025 01:09 Відповісти
Тобто тимчасового захисту чи чого там може і не бути. Як так? А де ж воплі про права, свободи, конвенції і іще про якісь там папери. Меморандуми там якісь. Напевно Європа не готова безкінечно надавати прихисток за безкінечні кошти. Чому? А тому що в того, в кого немає паспорта громадянина немає прав. А чому немає прав? А тому що немає обов'язків. Для чого комусь такий незрозумілий контингент, який може тільки й робити що свалювати в підходящий для них момент. Ну допомогу виріжуть це точно. Ха ха ха.
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28.05.2025 03:02 Відповісти
Моя концепция такая. Все военнообязаные остаются в Украине . А женщины и дети и старики разбегаемся "расход-Майдан" по заграницам. Нечего лишний раз подвергать свою жизнь риску. Вот представтье ситуацию . Летит ракета. Попадает в многоэтажку. Куча народу погибло. А теперь представте ситуацию . Летит ракета. Попадает в многоэтажку. Погибших НОЛЬ. Потому что все жильцы дома "за бугром". Вот разницу чувствуете между первым сценарием и вторым?
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28.05.2025 04:14 Відповісти
 
 