Наступного тижня у Брюсселі розпочнуться консультації щодо тимчасового захисту для українців у ЄС,- Чернишов
Наступного тижня в Брюсселі відбудеться низка консультацій щодо терміну дії тимчасового захисту для українців у ЄС.
Про це у соцмережі фейсбук у вівторок, 27 травня, повідомив міністр національної єдності Олексій Чернишов, інформує Цензор.НЕТ.
Коментуючи повідомлення щодо майбутнього статусу тимчасового захисту для українців у ЄС, урядовець заявив, що Міністерство нацєдності продовжує уважно стежити за ситуацією.
Чернишов наголосив, що "Україна відстоює права кожного свого громадянина, який був змушений покинути дім через агресію Росії".
"Вже наступного тижня у Брюсселі відбудеться низка консультацій за моєї участі щодо терміну дії тимчасового захисту для українців у ЄС. Разом з партнерами будемо працювати над його продовженням", - сказав міністр.
Урядовець висловив переконання, що тимчасовий захист для громадян України в країнах Євросоюзу повинен зберігатися до настання тривалого та стійкого миру.
"Водночас, маємо усвідомлювати, що продовження цього статусу не може тривати вічно", - додав Чернишов.
Раніше повідомлялося, що Євросоюз зважує можливі наступні кроки щодо правової бази захисту українців - Директиви про тимчасовий захист. Очікується, що пропозиція буде представлена на початку червня.
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Джерело: https://censor.net/n3539206
Число біженців у Німеччині виросло на 124 тисячі осіб за рік і досягло 3,5 мільйона. Приблизно кожен третій з них прибув з України.
Близько 1,2 мільйона людей з відповідним статусом на території ФРН прибули з України.
Прибл. 710 000 були визнані біженцями відповідно до Женевської конвенції про біженців, 43 000 - особами, які мають право на притулок.
За минулий рік до ФРН прибули 124 000 біженців, з них 108 000 - українці.
повернення біженцівсолодке життя дипломатів і іншої чиновницької братії за кордоном. Їм бідним не вистачає.