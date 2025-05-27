Наступного тижня у Брюсселі розпочнуться консультації щодо тимчасового захисту для українців у ЄС,- Чернишов

Наступного тижня в Брюсселі відбудеться низка консультацій щодо терміну дії тимчасового захисту для українців у ЄС.

Про це у соцмережі фейсбук у вівторок, 27 травня, повідомив міністр національної єдності Олексій Чернишов, інформує Цензор.НЕТ.

Коментуючи повідомлення щодо майбутнього статусу тимчасового захисту для українців у ЄС, урядовець заявив, що Міністерство нацєдності продовжує уважно стежити за ситуацією.

Чернишов наголосив, що "Україна відстоює права кожного свого громадянина, який був змушений покинути дім через агресію Росії".

"Вже наступного тижня у Брюсселі відбудеться низка консультацій за моєї участі щодо терміну дії тимчасового захисту для українців у ЄС. Разом з партнерами будемо працювати над його продовженням", - сказав міністр.

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Урядовець висловив переконання, що тимчасовий захист для громадян України в країнах Євросоюзу повинен зберігатися до настання тривалого та стійкого миру.

"Водночас, маємо усвідомлювати, що продовження цього статусу не може тривати вічно", - додав Чернишов.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз зважує можливі наступні кроки щодо правової бази захисту українців - Директиви про тимчасовий захист. Очікується, що пропозиція буде представлена ​​на початку червня.

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