РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5231 посетитель онлайн
Новости
1 291 17

В 2025 году ЕС может потратить на закупку энергоносителей из РФ больше, чем на помощь Украине, - Bild

ЕС может потратить на энергоносители из РФ больше, чем на помощь Украине

В нынешнем году Евросоюз может потратить на закупку энергоносителей и сырья из России больше, чем тратит на помощь Украине.

Об этом пишет немецкий таблоид Bild, информирует Цензор.НЕТ.

Издание пишет, что новые европейские санкции против России пока не имеют большого влияния.

По данным СМИ, в 2025 году Россия заработает от экспорта энергоносителей и сырья 233 млрд евро, из которых более 20 млрд евро поступит из стран ЕС.

Отмечается, что это - гораздо больше, чем Евросоюз выделяет на военную помощь Украине для борьбы с агрессией России.

По информации Bild, только за один месяц страны ЕС купили у России нефти, газа и урана примерно на 2 млрд евро.

Издание отметило, что благодаря огромному экспорту энергоносителей Россия может позволить развитие и постоянный рост военной экономики.

Как сообщалось, ЕС 20 мая одобрил 17-й пакет санкций против России.

Читайте также: ЕС предлагает снизить цены на российскую нефть до $45, - FT

Автор: 

россия (96038) санкции (11422) Евросоюз (17252)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+8
Багатоходівочка Європи: однією рукою дає трішки зброї Україні, щоб виснажувати чужими руками ереф, а іншою фінансує російський бюджет і ВПК.

До речі, що з ...балами наших єврооптимістичних пропагандонів, яким десь померещилось, що Європа прокинулась і прийшла до нас на війну?
показать весь комментарий
27.05.2025 21:51
+4
Називайте конкретні країни. Польща повністю відмовилась від кацапських енергоносіїв. Ціни на електроенергію зросли. Але поляки розуміють ситуацію. Не мітингують і не обирають шутів у владу, які обіцяють халяву
показать весь комментарий
27.05.2025 22:23
+3
А може Трамп не так вже і не правий, що ненавидить Європу. Це вже якась проституція, гаспада!
показать весь комментарий
27.05.2025 22:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Селяві.
показать весь комментарий
27.05.2025 21:41 Ответить
показать весь комментарий
27.05.2025 21:43 Ответить
показать весь комментарий
27.05.2025 22:05 Ответить
Дякуємо!!!
показать весь комментарий
27.05.2025 21:49 Ответить
Багатоходівочка Європи: однією рукою дає трішки зброї Україні, щоб виснажувати чужими руками ереф, а іншою фінансує російський бюджет і ВПК.

До речі, що з ...балами наших єврооптимістичних пропагандонів, яким десь померещилось, що Європа прокинулась і прийшла до нас на війну?
показать весь комментарий
27.05.2025 21:51 Ответить
портніков захлинався слиною від щастя з цього приводу. Правда недовго
показать весь комментарий
27.05.2025 23:12 Ответить
Вот вам и весь хер до копейки.
показать весь комментарий
27.05.2025 21:58 Ответить
А може Трамп не так вже і не правий, що ненавидить Європу. Це вже якась проституція, гаспада!
показать весь комментарий
27.05.2025 22:02 Ответить
Тиск для справедливого миру з позиції сили виглядає саме так. Тому як каже Мерц, треба готуватись до довшої війни.
показать весь комментарий
27.05.2025 22:09 Ответить
це тому що будуть купувати по санкційним цінам
а якби не "сцянціі"
то витратили б в 5 разів більше за допомогу
отака хвуйня малята
бізнес..нічого особистого
показать весь комментарий
27.05.2025 22:17 Ответить
Називайте конкретні країни. Польща повністю відмовилась від кацапських енергоносіїв. Ціни на електроенергію зросли. Але поляки розуміють ситуацію. Не мітингують і не обирають шутів у владу, які обіцяють халяву
показать весь комментарий
27.05.2025 22:23 Ответить
тільки блокують Україну і зерно ссипають.
показать весь комментарий
27.05.2025 23:13 Ответить
Может хватит жить с позицией что вам все должны ?? ЕС получит дешевую рабочую силу, РФ - новые территории, все по честному.
показать весь комментарий
27.05.2025 23:13 Ответить
Нічого особистого. Просто бізнес. Ласкаво просимо до західної культури.
показать весь комментарий
27.05.2025 23:45 Ответить
Тримаємо стрій, донатимо, віримо в перемогу, шлемо накуй того Трампа і тримаємося європейських партнерів...вони з нами і точно не підведуть. Доречі хто не знав - 18 пакет пекельних санкцій вже на підході , вони точно зруйнують росію. Тут вже без варіантів😆
показать весь комментарий
28.05.2025 00:24 Ответить
Патужна. Эта, ну мы с вами ребятки, проста эта другое, ну вы же панимаете да. Слава Украине! Европа с вами!😎
показать весь комментарий
28.05.2025 01:33 Ответить
...нові європейські санкції проти Росії поки не мають великого впливу. Джерело: https://censor.net/ua/n3554702
- і старі також не мають ...
показать весь комментарий
28.05.2025 01:45 Ответить
 
 