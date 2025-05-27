В 2025 году ЕС может потратить на закупку энергоносителей из РФ больше, чем на помощь Украине, - Bild

В нынешнем году Евросоюз может потратить на закупку энергоносителей и сырья из России больше, чем тратит на помощь Украине.

Об этом пишет немецкий таблоид Bild, информирует Цензор.НЕТ.

Издание пишет, что новые европейские санкции против России пока не имеют большого влияния.

По данным СМИ, в 2025 году Россия заработает от экспорта энергоносителей и сырья 233 млрд евро, из которых более 20 млрд евро поступит из стран ЕС.

Отмечается, что это - гораздо больше, чем Евросоюз выделяет на военную помощь Украине для борьбы с агрессией России.

По информации Bild, только за один месяц страны ЕС купили у России нефти, газа и урана примерно на 2 млрд евро.

Издание отметило, что благодаря огромному экспорту энергоносителей Россия может позволить развитие и постоянный рост военной экономики.

Как сообщалось, ЕС 20 мая одобрил 17-й пакет санкций против России.

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