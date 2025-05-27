У 2025 році ЄС може витратити на закупівлю енергоносіїв з РФ більше, ніж на допомогу Україні,- Bild

У нинішньому році Євросоюз може витратити на закупівлю енергоносіїв і сировини з Росії більше, аніж витрачає на допомогу Україні.

Про це пише німецький таблоїд Bild, інформує Цензор.НЕТ.

Видання пише, що нові європейські санкції проти Росії поки не мають великого впливу.

За даними ЗМІ, у 2025 році Росія заробить від експорту енергоносіїв і сировини 233 млрд євро, з яких понад 20 млрд євро надійде з країн ЄС.

Зазначається, що це набагато більше, ніж Євросоюз виділяє на військову допомогу Україні для боротьби з агресією Росії.

За інформацією Bild, лише за один місяць країни ЄС купили в Росії нафти, газу та урану приблизно на 2 млрд євро.

Видання зазначило, що завдяки величезному експорту енергоносіїв Росія може дозволити розвиток і постійне зростання військової економіки.

Як повідомлялося, ЄС 20 травня схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії.

Читайте також: ЄС пропонує знизити ціни на російську нафту до $45, - FT