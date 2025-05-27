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Новини Закупівля ЄС енергоресурсів РФ
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У 2025 році ЄС може витратити на закупівлю енергоносіїв з РФ більше, ніж на допомогу Україні,- Bild

ЄС може витратити на енергоносії з РФ більше, ніж на допомогу Україні

У нинішньому році Євросоюз може витратити на закупівлю енергоносіїв і сировини з Росії більше, аніж витрачає на допомогу Україні.

Про це пише німецький таблоїд Bild, інформує Цензор.НЕТ.

Видання пише, що нові європейські санкції проти Росії поки не мають великого впливу.

За даними ЗМІ, у 2025 році Росія заробить від експорту енергоносіїв і сировини 233 млрд євро, з яких понад 20 млрд євро надійде з країн ЄС.

Зазначається, що це набагато більше, ніж Євросоюз виділяє на військову допомогу Україні для боротьби з агресією Росії.

За інформацією Bild, лише за один місяць країни ЄС купили в Росії нафти, газу та урану приблизно на 2 млрд євро.

Видання зазначило, що завдяки величезному експорту енергоносіїв Росія може дозволити розвиток і постійне зростання військової економіки.

Як повідомлялося, ЄС 20 травня схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії.

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Автор: 

росія (65856) санкції (12043) Євросоюз (13616)


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Топ коментарі
+8
Багатоходівочка Європи: однією рукою дає трішки зброї Україні, щоб виснажувати чужими руками ереф, а іншою фінансує російський бюджет і ВПК.

До речі, що з ...балами наших єврооптимістичних пропагандонів, яким десь померещилось, що Європа прокинулась і прийшла до нас на війну?
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27.05.2025 21:51
+4
Називайте конкретні країни. Польща повністю відмовилась від кацапських енергоносіїв. Ціни на електроенергію зросли. Але поляки розуміють ситуацію. Не мітингують і не обирають шутів у владу, які обіцяють халяву
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27.05.2025 22:23
+3
А може Трамп не так вже і не правий, що ненавидить Європу. Це вже якась проституція, гаспада!
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27.05.2025 22:02
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Селяві.
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27.05.2025 21:41 Відповісти
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27.05.2025 21:43 Відповісти
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27.05.2025 22:05 Відповісти
Дякуємо!!!
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27.05.2025 21:49 Відповісти
Багатоходівочка Європи: однією рукою дає трішки зброї Україні, щоб виснажувати чужими руками ереф, а іншою фінансує російський бюджет і ВПК.

До речі, що з ...балами наших єврооптимістичних пропагандонів, яким десь померещилось, що Європа прокинулась і прийшла до нас на війну?
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27.05.2025 21:51 Відповісти
портніков захлинався слиною від щастя з цього приводу. Правда недовго
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27.05.2025 23:12 Відповісти
Вот вам и весь хер до копейки.
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27.05.2025 21:58 Відповісти
А може Трамп не так вже і не правий, що ненавидить Європу. Це вже якась проституція, гаспада!
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27.05.2025 22:02 Відповісти
Тиск для справедливого миру з позиції сили виглядає саме так. Тому як каже Мерц, треба готуватись до довшої війни.
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27.05.2025 22:09 Відповісти
це тому що будуть купувати по санкційним цінам
а якби не "сцянціі"
то витратили б в 5 разів більше за допомогу
отака хвуйня малята
бізнес..нічого особистого
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27.05.2025 22:17 Відповісти
Називайте конкретні країни. Польща повністю відмовилась від кацапських енергоносіїв. Ціни на електроенергію зросли. Але поляки розуміють ситуацію. Не мітингують і не обирають шутів у владу, які обіцяють халяву
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27.05.2025 22:23 Відповісти
тільки блокують Україну і зерно ссипають.
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27.05.2025 23:13 Відповісти
Может хватит жить с позицией что вам все должны ?? ЕС получит дешевую рабочую силу, РФ - новые территории, все по честному.
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27.05.2025 23:13 Відповісти
Нічого особистого. Просто бізнес. Ласкаво просимо до західної культури.
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27.05.2025 23:45 Відповісти
Тримаємо стрій, донатимо, віримо в перемогу, шлемо накуй того Трампа і тримаємося європейських партнерів...вони з нами і точно не підведуть. Доречі хто не знав - 18 пакет пекельних санкцій вже на підході , вони точно зруйнують росію. Тут вже без варіантів😆
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28.05.2025 00:24 Відповісти
Патужна. Эта, ну мы с вами ребятки, проста эта другое, ну вы же панимаете да. Слава Украине! Европа с вами!😎
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28.05.2025 01:33 Відповісти
...нові європейські санкції проти Росії поки не мають великого впливу. Джерело: https://censor.net/ua/n3554702
- і старі також не мають ...
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28.05.2025 01:45 Відповісти
 
 