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65% украинцев готовы терпеть трудности ради победы, - опрос

беженцы,украинцы

Подавляющее большинство украинцев (65%) заявили о готовности и в дальнейшем терпеть трудности ради победы в войне.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования компании InfoSapiens, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Руководитель отдела социально-политических исследований InfoSapiens отметила, что по сравнению с прошлым годом доля респондентов, готовых терпеть "сколько нужно", уменьшилась на четыре процентных пункта - с 69% до 65%.

В то же время количество тех, кто вообще не готов мириться с трудностями, выросло с 12% до 16%. Это изменение считается статистически значимым.

Согласно результатам исследования, 58% украинцев считают, что сейчас стране больше всего не хватает мира, 40% - справедливости, 34% - единства, а 30% - стабильности.

Опрос провели по заказу Национальной платформы устойчивости и сплоченности среди 1000 респондентов по телефону. Теоретическая погрешность не превышает 3%.

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опрос (2851) война в Украине (4549)


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Топ комментарии
+8
Крім військових і тих хто живе на сході-півдні-півночі під обстрілами, ще ніхто тих труднощів і не бачив. А оскільки в більшості мирне життя з прийнятними цінами, гарячою водою і навіть можливістю ходити не оглядаючись на буси, то 65% - то ще мала цифра.
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30.05.2025 14:55
+7
Годі вимірювати людське терпіння, збагачуте уран. Гірше не буде.
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30.05.2025 14:49
+5
Якесь дебільне опитування. Питати під час війни чи готовий народ терпіти труднощі. А якщо ні то труднощі відмінять? Да ми все життя терпимо труднощі даже коли війни не було, Чому в мирний час не проводили опитування чи готові терпіти труднощі які нам організовувала влада?
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30.05.2025 14:56
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Чи готова терпіти влада заради перемоги.ось де корінь...
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30.05.2025 14:48 Ответить
Годі вимірювати людське терпіння, збагачуте уран. Гірше не буде.
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30.05.2025 14:49 Ответить
весь обогащенный уран а также вооружение, заводы промышленность и т.п. на буковелях, мальдивах и монаках но немного в другом виде и с другими собственниками. только лопаты - причем - за свой счет.
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30.05.2025 15:03 Ответить
Тут є проблема. Ця наука набагато складніше за побудову схем. За гроші, навіть за великі, тут мало що можна зробити. Потрібен розум і час. Бракує всього.
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30.05.2025 15:11 Ответить
Решта 35% - узькомовні ватники і ждуни.
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30.05.2025 14:49 Ответить
Лаптярник засмердів сторінку.
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30.05.2025 14:58 Ответить
не готовий миритися з труднощами, зросла з 12% до 16%.

про які труднощі йдеться ?
істи немає чого?
чи в хаті холодно ?

труднощі це кацапи, курва !!!!

.
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30.05.2025 15:01 Ответить
Може спочатку релокуйся в Україну?
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30.05.2025 14:52 Ответить
Закордонні "герої" з'їбалися телепортувалися, рятуючи свою шкуру. Зрозумілий мотив. Але читати їх "патріотичні" коментарі реально додає гумору в обговорення.
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30.05.2025 15:02 Ответить
У ці 65% входили військові та сімʼї загиблих чи пропавших безвісти?
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30.05.2025 14:50 Ответить
Чи як завжди, опитали жіночок та пенсів?
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30.05.2025 14:51 Ответить
Голос диванного нафронтника рахується по нинішньому курсу за 4.
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30.05.2025 15:07 Ответить
Тобто тебе опитали?))
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30.05.2025 15:13 Ответить
Я себе не відношу до цієї категорії. В мене є погана звичка. Я ніколи не вимагатиму від інших того, що не можу робити сам. Бо вважаю таку модель поведінки великим лукавством.
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30.05.2025 15:16 Ответить
А Ви з двох аккаунтів пишите?? Бо я до Вас не зверталась. Палево..
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30.05.2025 15:22 Ответить
Так і я про те. Мене не опитували.
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30.05.2025 15:31 Ответить
хто ще вірить в перемогу на чолі з зеленими ? клоуни.
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30.05.2025 14:51 Ответить
Крім військових і тих хто живе на сході-півдні-півночі під обстрілами, ще ніхто тих труднощів і не бачив. А оскільки в більшості мирне життя з прийнятними цінами, гарячою водою і навіть можливістю ходити не оглядаючись на буси, то 65% - то ще мала цифра.
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30.05.2025 14:55 Ответить
!!!!!!!!!!!!100!!!!!!!!!
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30.05.2025 14:59 Ответить
Лапті вимий. По запаху чути походження.
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30.05.2025 15:01 Ответить
Якесь дебільне опитування. Питати під час війни чи готовий народ терпіти труднощі. А якщо ні то труднощі відмінять? Да ми все життя терпимо труднощі даже коли війни не було, Чому в мирний час не проводили опитування чи готові терпіти труднощі які нам організовувала влада?
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30.05.2025 14:56 Ответить
Та ніхто нікого не опитував - то жОПа гроші виводить. Мабудь, у центру Разумкова та компанії ліміти на виведення грошей закінчились. Нову пралку знайшли.
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30.05.2025 15:15 Ответить
До результатів опитування треба додавати: скільки опитаних живе безпосередньо в Україні, скільки з них має бронь / відсрочку / не підлягає мобілізації, яка середня кількість повітряних тривог на тиждень у їх населеному пункті і тд.
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30.05.2025 15:10 Ответить
Отак уявляю підходять у Львові до чуваків років по 22 і кажуть - а ви скільки готові терпіти труднощі заради перемоги? А вони - та скільки буде потрібно! Ой які молодці - беріть приклад, несвідомі сцикуни й інші москальські агенти.
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30.05.2025 15:15 Ответить
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30.05.2025 15:11 Ответить
перемога у війні це переможна стратегія плюс ідеї від винахідників не на зарплаті.
ані першого ані другого немає.
4 роки немає.
то про яку перемогу мова йде?
якщо хочете щоб ваш син вступив у виш спочатку знайдіть жінку та зробіть дитину, ага.
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30.05.2025 15:26 Ответить
Перемоги? Перемога це підготовка собзницького військового альянсу для наступу на московію з подальшою її руйнацією і захопленням незаконно захоплених у іх територій з 17 століття!
а те що ми бачимо зараз це як нас як лохів останніх водять за носа 12 ть років війни ...
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30.05.2025 15:27 Ответить
65% українців готові терпіти труднощі заради перемоги, - опитування.

А можна дізнатися, який % з них - тіпа біженці у Європі, мудаки при владі, мусорня, тцкуни...тощо?
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30.05.2025 15:35 Ответить
не вірю
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30.05.2025 15:35 Ответить
хай проведуть референдум, щоб знати відповідь на такі питання
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30.05.2025 15:40 Ответить
в опитуваннях можна малювати щозавгодно
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30.05.2025 15:42 Ответить
якби це була правда, то проблем з мобілізацією у нас не було б
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30.05.2025 15:43 Ответить
А багажники грошей у депутатів - це тимчасові труднощі, чи перемога?
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30.05.2025 15:38 Ответить
А почему эти 65% украинцев сразу начинают визжать как резанные при виде ребят из ТЦК? Ты либо не ври в опросах, либо не беги в ближайшие кущи при виде ТЦК!
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30.05.2025 15:39 Ответить
авторитетне видання InfoSapiens. Всі повірили
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30.05.2025 15:44 Ответить
65% все никак не могут найти адреса ТЦК)
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30.05.2025 15:50 Ответить
 
 