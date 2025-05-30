65% украинцев готовы терпеть трудности ради победы, - опрос

Подавляющее большинство украинцев (65%) заявили о готовности и в дальнейшем терпеть трудности ради победы в войне.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования компании InfoSapiens, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Руководитель отдела социально-политических исследований InfoSapiens отметила, что по сравнению с прошлым годом доля респондентов, готовых терпеть "сколько нужно", уменьшилась на четыре процентных пункта - с 69% до 65%.

В то же время количество тех, кто вообще не готов мириться с трудностями, выросло с 12% до 16%. Это изменение считается статистически значимым.

Согласно результатам исследования, 58% украинцев считают, что сейчас стране больше всего не хватает мира, 40% - справедливости, 34% - единства, а 30% - стабильности.

Опрос провели по заказу Национальной платформы устойчивости и сплоченности среди 1000 респондентов по телефону. Теоретическая погрешность не превышает 3%.

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