52% украинцев выступают против любых территориальных уступок, - опрос КМИС
52% граждан Украины категорически не поддерживают никаких территориальных уступок в рамках возможного завершения войны с Россией.
Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.
По сравнению с предыдущим измерением в феврале этого года, показатель остался практически неизменным (50% - в феврале). Зато 38% респондентов готовы принять определенные территориальные потери ради прекращения войны (в феврале - 39%).
Опрос проводился методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. В исследовании приняли участие 2004 человека в возрасте от 18 лет, проживающих на подконтрольной Украине территории.
Статистическая погрешность не превышает 2,9%. В КМИС отмечают, что несмотря на условия военного времени, результаты сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достоверно оценивать настроения украинского общества.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бо по факту, поступки територіями вже відбулися.
Також по факту смердюча кацапська помилка не переживе цієї війни з Україною. Поразка казламордих це констатація сухого медичного факту.
А кацапські боти хай собі *******, всім на те *****.
Куди дивляться всі ці фсбу, поліція, дбр та інша тилова ухилянтська наволоч, яка все життя кормиться з державного бюджету і тепер відкрито працює у ворожих інтересах під час кривавої війни з рашистським агресором.
вік? стать? освіта? місце існування?
зе!шобло все ж такі сподівається, якось впарити капітуляцію, але сцикує намалювати 78% тих, що готові поступитися?
і так, вертиться і так крутиться. але ж ніфіга не виходить.
хоча, відміна військового стану, це трагедія для зе!гниди. як що він, дійсно цього не розуміє, тим гірше для нього.
"52% українців виступає проти будь-яких територіальних поступок, - опитування КМІС"
две инфы за сегодня. это разная информация, или я в силу возраста маразматирую?
І саме корупція була головним чинником ,падіння підтримки України серед виборців респів, тому що це їхні податки, а не має підтримки то і не має значного тиску в сенаті та конгресі на продовженння допомоги.
живеш, щоб погодитися віддати комусь її частину?! Як же гірко від того що у нас стільки малоросів ще живе!
спитайте людей, чи вони ви згодні на пропозицію РФ щодо припинення війни? вона виглядає ось так і покажіть відповідь, який % людей на таке погодяться.
https://censor.net/ua/news/3521003/********************************************************************
Бо в інакшому випадку - це просто опитування хвалькуватих писбоболів
Причому нонсенс їх не турбує відсутність зброї, коли їх питаєш де взяти озброєння інакше все прийдеться компенсувати значними втратами, починаються мантри нам захід дасть і в нас уже 2 млн дронів в рік випускають, це по 2-3 дрони на кожного орка, та що в нас багато ракет і навіть є лазерна зброя.
Я просто деколи стою і не знаю що таким сказати коли чуєш таку ...., і починаєш розуміти чому така ср...ка в наші країні 30 років.
Усіх, потужно-незламників - на фронт, не зважаючи на вік, стать, і броню. От тоді побачите, що вони заверещать.
....несмотря на условия военного времени, результаты сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достоверно оценивать настроения украинского общества. Источник: https://censor.net/ru/n3557093
Сами себе оценку поставили))) круть.
Куди дивляться всі ці фсбу, поліція, дбр та інша тилова ухилянтська наволоч, яка все життя кормиться з державного бюджету і тепер відкрито працює у ворожих інтересах під час кривавої війни з рашистським агресором.