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Новости Опрос о войне КМИС
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52% украинцев выступают против любых территориальных уступок, - опрос КМИС

украинцы,несокрушимость

52% граждан Украины категорически не поддерживают никаких территориальных уступок в рамках возможного завершения войны с Россией.

Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

По сравнению с предыдущим измерением в феврале этого года, показатель остался практически неизменным (50% - в феврале). Зато 38% респондентов готовы принять определенные территориальные потери ради прекращения войны (в феврале - 39%).

Опрос проводился методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. В исследовании приняли участие 2004 человека в возрасте от 18 лет, проживающих на подконтрольной Украине территории.

Статистическая погрешность не превышает 2,9%. В КМИС отмечают, что несмотря на условия военного времени, результаты сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достоверно оценивать настроения украинского общества.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 68% украинцев против официального признания оккупированных территорий российскими, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

опрос (2857) территориальная целостность (238) КМИС (334)


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Топ комментарии
+13
У тебе на Брайтоні
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10.06.2025 13:15 Ответить
+11
Тільки де ж ті черги з 52% добровольців, які готові вже зараз силою відвойовувати окуповану землю?
Бо по факту, поступки територіями вже відбулися.
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10.06.2025 13:12 Ответить
+11
З точки зору формулювання питань, вони досить провокативні і ************ людей до певних відповідей. А якщо брати глобально, думаю більшість КМІС давно не довіряє, проплачена ОП помийка, не більше
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10.06.2025 13:12 Ответить
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Тільки де ж ті черги з 52% добровольців, які готові вже зараз силою відвойовувати окуповану землю?
Бо по факту, поступки територіями вже відбулися.
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10.06.2025 13:12 Ответить
У тебе на Брайтоні
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10.06.2025 13:15 Ответить
На нулю? Йдеш в атаку? Які населені пункти звільнив?
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10.06.2025 13:47 Ответить
По факту СОУ вже убили ОДИН МІЛЬЙОН КАЦАПІДАРІВ.

Також по факту смердюча кацапська помилка не переживе цієї війни з Україною. Поразка казламордих це констатація сухого медичного факту.

А кацапські боти хай собі *******, всім на те *****.
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10.06.2025 14:06 Ответить
У кому ви вірите? Владі, що вміє лише красти та брехати?
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10.06.2025 14:09 Ответить
Вбитих від сили тисяч 300. Всі інші поранені та два рази пораховані. Серед тих 300 тисяч багато донбасівців. Так що ці втрати кацапи навіть не помітили
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10.06.2025 16:49 Ответить
З точки зору формулювання питань, вони досить провокативні і ************ людей до певних відповідей. А якщо брати глобально, думаю більшість КМІС давно не довіряє, проплачена ОП помийка, не більше
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10.06.2025 13:12 Ответить
Брехливі пропагандисти, прорашистські диверсанти і фейкомети, після десятків років участі у фальсифікаціях і маніпуляціях виборами в Україні, під час війни націлилися на недоторканність державного суверенітету й територіальної цілісності України, - є ще більш небезпечними ніж рашистські загарбники на фронті, хочуть переконати самих українців і їх закордонних союзників, що половина українського населення готова добровільно здати кремлівському ворогу свої доми, сім'ї і свою землю🤣.
Куди дивляться всі ці фсбу, поліція, дбр та інша тилова ухилянтська наволоч, яка все життя кормиться з державного бюджету і тепер відкрито працює у ворожих інтересах під час кривавої війни з рашистським агресором.
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10.06.2025 15:41 Ответить
В ...ОПУ дивляться. Українські реалії.
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10.06.2025 15:46 Ответить
І знов обережне тикання паличков детектед!
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10.06.2025 13:13 Ответить
"Утром мажу бутерброд - сразу мысль: а как народ?" (с)
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10.06.2025 13:14 Ответить
В окопи ці 52% не дуже поспішають.... Думають подолати супостата лежачи на бойовому диванчику
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10.06.2025 13:16 Ответить
Слухайте, ну це повна маячня. Добровольці закінчилися в 2023 році, всі ховаються від тцк, 50% обмежено придатних попри погрози не прийшли влк, а ви тут співаєте про 52 відсотки !
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10.06.2025 13:17 Ответить
це ж КМІС 🤣🤣🤣🤣🤣
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10.06.2025 13:26 Ответить
38% це хто?
вік? стать? освіта? місце існування?
зе!шобло все ж такі сподівається, якось впарити капітуляцію, але сцикує намалювати 78% тих, що готові поступитися?
і так, вертиться і так крутиться. але ж ніфіга не виходить.
хоча, відміна військового стану, це трагедія для зе!гниди. як що він, дійсно цього не розуміє, тим гірше для нього.
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10.06.2025 13:18 Ответить
"68% українців проти офіційного визнання окупованих територій російськими, - опитування КМІС"
"52% українців виступає проти будь-яких територіальних поступок, - опитування КМІС"

две инфы за сегодня. это разная информация, или я в силу возраста маразматирую?
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10.06.2025 13:20 Ответить
Скоріш за все вони використовують генератор випадкових чисел для цих опитувань
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10.06.2025 13:33 Ответить
Використовують числа намальовані патрушем в мавпозолейному кремлі, які привіз чєбурек від мединського
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10.06.2025 15:45 Ответить
52% громадян України категорично не підтримують жодних територіальних поступок, категорично проти того, щоб брати особисту участь у відвоюванні втрачених територій, вважають, що воювати повинні всі навколо, крім них (і може кількох близьких родичів), вважають, що США і Європа нам повинні дати зброю і гроші, а до власної влади питань немає, або відкладені на "післявійни" - ось так правильно (список можна продовжувати).
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10.06.2025 13:21 Ответить
Саме так
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10.06.2025 13:32 Ответить
Ну звісно ж - опитували виключно чоловіків призовного віку, за станом здоров'я придатних до проходження військової служби. Так, шановний?
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10.06.2025 13:36 Ответить
А громадянами України вважаються виключно чоловіки призовного віку, за станом здоров'я придатних до проходження військової служби? Так шановний?
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10.06.2025 14:23 Ответить
У США та ЄС також немає питань до української влади! Не розганяйте рос іпсо. Корупція в Україні на рівні, що задовільняє Захід.
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10.06.2025 14:07 Ответить
Тому були колуарні заяви від колишньої адміністрації штатів та відкриті від теперішньої щодо рівня корупції в Україні.
І саме корупція була головним чинником ,падіння підтримки України серед виборців респів, тому що це їхні податки, а не має підтримки то і не має значного тиску в сенаті та конгресі на продовженння допомоги.
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10.06.2025 14:22 Ответить
Доказів, звічно, не буде. Не розганяйте рос іпсо.
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10.06.2025 14:36 Ответить
Та вчора навіть була стаття де американський чиновник говорив про значну корупцію в Україні.
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10.06.2025 14:46 Ответить
Під твоїм рашистським керівництвом і ваших кремлівських фунтів московицького гоя зеблана і кацапа сирка? Від всіх вас відвоюють всі території це без сумнівів.
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10.06.2025 15:48 Ответить
зранку писали 72%
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10.06.2025 13:31 Ответить
Це ж як треба ненавидіти країну в який
живеш, щоб погодитися віддати комусь її частину?! Як же гірко від того що у нас стільки малоросів ще живе!
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10.06.2025 13:35 Ответить
І як же радісно, що є такі як ви, хто не просто коментом в інтернеті, а й конкретними вчинками підтверджує свій патріотизм. З вами і такими як ви наше військо непереможне. Ви молодець.
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10.06.2025 14:25 Ответить
Гірше що стільки безмозглих лохів строчить коменти на різноманітних інфопомийках.😆
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10.06.2025 15:51 Ответить
На ці всі опитування, певні поступки, не певні РФ наплювати, РФ конкретно сказала, що їй потрібно для того, щоб завершити війну. То чого не проводять опитування щодо, цієї критичної пропозиції, а запитують різну фігню напівміри..., які не влаштують РФ...
спитайте людей, чи вони ви згодні на пропозицію РФ щодо припинення війни? вона виглядає ось так і покажіть відповідь, який % людей на таке погодяться.
https://censor.net/ua/news/3521003/********************************************************************
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10.06.2025 13:36 Ответить
52% не мають черги складати в ТЦК, це ті 50% які никаються від нього мали бути українцями
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10.06.2025 13:38 Ответить
Голосування потрібно проводити наступним чином - чи готові ви прямо зараз особистою участю - відповідати за свої слова..

Бо в інакшому випадку - це просто опитування хвалькуватих писбоболів
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10.06.2025 13:41 Ответить
Забув сивочолих бойових пенсів з цензору? Сидять булькають в новинах типу "В РФ ********** туалет і затопило 20 людей" погрожують карами єгипетськими Путіну і його оточенню, а коли пропонуєш сходити в ТЦК бо там потрібні всі, починається "Я не можу", "Я тут корисніший", "Ходив, сказали що в 70 років не потрібен" і прочіє прочіє. Про бойових українців в екзилі під прапорцями всіх кольорів радуги я мовчу
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10.06.2025 14:24 Ответить
Не готові навіть ті хто ухиляються від обов'язку, або їх родичі це роблять, чи хто втік закордон розповідають, що не можна нічого здавати. Але якось чужими руками, а коли їх питаєш а ви чого не берете в цьому участь, одразу починається мантра що у них сім'я і її треба годувати, а у інших виходить її немає, захисники що без родини чи що...

Причому нонсенс їх не турбує відсутність зброї, коли їх питаєш де взяти озброєння інакше все прийдеться компенсувати значними втратами, починаються мантри нам захід дасть і в нас уже 2 млн дронів в рік випускають, це по 2-3 дрони на кожного орка, та що в нас багато ракет і навіть є лазерна зброя.
Я просто деколи стою і не знаю що таким сказати коли чуєш таку ...., і починаєш розуміти чому така ср...ка в наші країні 30 років.
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10.06.2025 14:34 Ответить
Потихеньку рухаємось до 25%...
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10.06.2025 13:45 Ответить
Складно придумати більш безглуздий та небезпечний метод прийняття рішень, ніж довірити їх тим, хто не понесе наслідків за свої помилки. Томас Соуелл
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10.06.2025 13:46 Ответить
Після кожного обстрілу, зелена ******* публікує "потужно-незламні" опитування, в яких потужно -незламне "усремося - не покоремося!"
Усіх, потужно-незламників - на фронт, не зважаючи на вік, стать, і броню. От тоді побачите, що вони заверещать.
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10.06.2025 14:03 Ответить
На які поступки не йшли рашисти не зупинятся ,допоки не буде ліквідована злочина терористична кліка на чолі з путіном.
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10.06.2025 14:45 Ответить
Одне пуйло уже віддало АРК рашистам разом з усіма активами й коштами які там знаходилися. Інше пуйло так само віддало Донбас, хоча прикрилося удаваним опором, під прикриттям якого здавало українські військові літаки, аеропорти, влаштувало разом з рашистами котли українським військовим. Третє пйуло здає все що залишилося всіма можливими і неможливими способами не обмежуючись нічим, бо для нього дорога уже тільки в один кінець.
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10.06.2025 15:59 Ответить
Знається кміс і фейк перетворились в слова синоніми.
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10.06.2025 14:46 Ответить
А де опитували ? На Ляйпцігештрассе в Берліні чи може на Шампс дЕлізе в городє Паріжє???
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10.06.2025 14:52 Ответить
52 процента против, а погрешность - 2,9. Т.е, возможно не большинство против.
....несмотря на условия военного времени, результаты сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достоверно оценивать настроения украинского общества. Источник: https://censor.net/ru/n3557093
Сами себе оценку поставили))) круть.
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10.06.2025 14:55 Ответить
Брехливі пропагандисти, прорашистські диверсанти і фейкомети, після десятків років участі у фальсифікаціях і маніпуляціях виборами в Україні, під час війни націлилися на недоторканність державного суверенітету й територіальної цілісності України, - є ще більш небезпечними ніж рашистські загарбники на фронті, хочуть переконати самих українців і їх закордонних союзників, що половина українського населення готова добровільно здати кремлівському ворогу свої доми, сім'ї і свою землю🤣.
Куди дивляться всі ці фсбу, поліція, дбр та інша тилова ухилянтська наволоч, яка все життя кормиться з державного бюджету і тепер відкрито працює у ворожих інтересах під час кривавої війни з рашистським агресором.
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10.06.2025 15:38 Ответить
Почитала коментарі ТИХ СРАНИХ ЕКСПЕРТІВ НА ДИВАНАХ (і майже всі - СЦИКУНИ В КОРОТКИХ ШТАНЦЯХ!!!) - ТА ВИ УКРАЇНЦІ чи БИДЛОТА КАЦАПСЬКА???!!! Звідки стільки злоби та ненависті??? Не подобається??? Чемодан-вокзал- расєя!!! До улюблених "братьєв", ті виродки ********** катувати та вбивати....
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10.06.2025 16:05 Ответить
Насілєніє Бамбаса, нас дуже тут раде бачити, по 15 000 вимагають за проживання в бомжатніку без води та зручностей. І то не всі пускають, закладають цеглою входи, падають під ноги, волають як ненормальні аби тільки не впустити. Напевно чекають братушок які загонять їх в підвал, а самі будуть жити безкоштовно. В магазинах для військових все в 3 дорога. Докуя ждунів, які відверто кажуть що ми ждьом нашіх мальчікав, і наступіть парядак. От такі висновки, я зробив за останній рік. Так що домбасятам ті що там залишились все одно, навіть вони з трєпєтом ждуть пєрємен від рососєйцев.
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10.06.2025 16:30 Ответить
 
 