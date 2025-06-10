52% украинцев выступают против любых территориальных уступок, - опрос КМИС

52% граждан Украины категорически не поддерживают никаких территориальных уступок в рамках возможного завершения войны с Россией.

Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

По сравнению с предыдущим измерением в феврале этого года, показатель остался практически неизменным (50% - в феврале). Зато 38% респондентов готовы принять определенные территориальные потери ради прекращения войны (в феврале - 39%).

Опрос проводился методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. В исследовании приняли участие 2004 человека в возрасте от 18 лет, проживающих на подконтрольной Украине территории.

Статистическая погрешность не превышает 2,9%. В КМИС отмечают, что несмотря на условия военного времени, результаты сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достоверно оценивать настроения украинского общества.

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