82% українців відкидають "мирний план" РФ, лише 10% готові його прийняти, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
Більшість українців категорично відкидають "мирний план" Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані соціологічного дослідження КМІС.
Зазначається, що вимога передати під контроль Росії неокуповані території Запоріжжя, Херсонщини, Донеччини є однією із стрижневих російського Меморандуму, переданого Україні 2 червня 2025 року.
Тому соціологи вирішили запитати, як взагалі українці ставляться до російського "мирного плану".
82% громадян категорично його відкидають і лише 10% готові його прийняти.
"Причому ми зачитували респондентам лише 6 пунктів (один з яких був можливість Україні рухатися до ЄС, що, здається, не було частиною пропозиції Росії у Стамбулі), хоча реальний Меморандум включає в себе більше пунктів і більшу кількість жорстких вимог до України. Тобто у разі ознайомлення респондентів з повним переліком пунктів Меморандуму, скоріше за все, ми би мали ще вищий % тих, хто категорично проти", - зазначили у КМІС.
Раніше російська сторона опублікувала так званий "мирний меморандум", який передала Україні під час переговорів 2 червня у Стамбулі. Він включає, зокрема, нейтралітет України та міжнародне визнання тимчасово окупованих українських територій.
Опитування проводилося із 15 травня по 3 червня 2025 року. Методом телефонного інтерв'ю було опитано 2004 респонденти віком від 18 років та старше, які проживають на територіях, підконтрольних Україні. Статистична похибка вибірки не перевищувала 2,9%.
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І я не ****, начебто подільська, що вже не вперше тихенько вкидає тут московитський наратив про те, що на Донбасі немає українців.
Закрий, нарешті, рота і почитай книжки.
Зрештою, саме наш Донбас у 1990 так економічно і фізично струсонув срср, що той нарешті розвалився.
Якраз всякі військові адміністрації та державні аппарати, з бюджетами розкрадання і бронею, можуть воювати вічно
Віддамо Крим і буде мір, віддамо Донецьк і будем мір, віддамо Суми… Київ… Хмельницький…
не весь київ.
тільки лівий берег.
де знаходяться? харков? запоріжжя? суми? київ? рівне? львів? ужгород?
вік? стать? освіта?
https://censor.net/ua/news/3521003/********************************************************************
В такому разі тих 10% потрібно зразу відправляти на допити в сбу