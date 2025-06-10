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82% українців відкидають "мирний план" РФ, лише 10% готові його прийняти, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Чи готові українці прийняти мирний план Росії. Опитування КМІС

Більшість українців категорично відкидають "мирний план" Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані соціологічного дослідження КМІС.

Зазначається, що вимога передати під контроль Росії неокуповані території Запоріжжя, Херсонщини, Донеччини є однією із стрижневих російського Меморандуму, переданого Україні 2 червня 2025 року.

Тому соціологи вирішили запитати, як взагалі українці ставляться до російського "мирного плану".

Також читайте: 60% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

82% громадян категорично його відкидають і лише 10% готові його прийняти.

Чи готові українці прийняти мирний план Росії

"Причому ми зачитували респондентам лише 6 пунктів (один з яких був можливість Україні рухатися до ЄС, що, здається, не було частиною пропозиції Росії у Стамбулі), хоча реальний Меморандум включає в себе більше пунктів і більшу кількість жорстких вимог до України. Тобто у разі ознайомлення респондентів з повним переліком пунктів Меморандуму, скоріше за все, ми би мали ще вищий % тих, хто категорично проти", - зазначили у КМІС.

Раніше російська сторона опублікувала так званий "мирний меморандум", який передала Україні під час переговорів 2 червня у Стамбулі. Він включає, зокрема, нейтралітет України та міжнародне визнання тимчасово окупованих українських територій.

Опитування проводилося із 15 травня по 3 червня 2025 року. Методом телефонного інтерв'ю було опитано 2004 респонденти віком від 18 років та старше, які проживають на територіях, підконтрольних Україні. Статистична похибка вибірки не перевищувала 2,9%.

Читайте: 68% українців проти офіційного визнання окупованих територій російськими, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

опитування (1970) росія (66104) КМІС (339)


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Топ коментарі
+10
Вибачте, але ті 10% - це явні державні зрадники.
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10.06.2025 11:27 Відповісти
+7
Ідіоти думають що віддавши злодію половину квартири їм дозволять спокійно жити в іншій половині.
Віддамо Крим і буде мір, віддамо Донецьк і будем мір, віддамо Суми… Київ… Хмельницький…
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10.06.2025 11:27 Відповісти
+5
Ті десять відсотків працюють в ОПі, судах і військово-цивільних адміністраціях, де призначенці переважно із даунбасу. Така кадрова політика Зе - жодного українця при владі.
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10.06.2025 11:29 Відповісти
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А кому цікава думка українців по цьому питанню, не Боневтіка_Позорного? Він же обіцяв вийти на кордони 1991 року і що "мінські" то здача України, а в нього цього ніколи не станеться, будуть тільки перемоги.
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10.06.2025 11:25 Відповісти
ооо... погнали нарративы про мирные планы хорошей русни....
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10.06.2025 11:26 Відповісти
Ці опитування не несуть ніякої корисної інформації. Всі люди в житті чогось бажають, чи не бажають. І одиниці готові бажаного досягати.
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10.06.2025 11:27 Відповісти
Вибачте, але ті 10% - це явні державні зрадники.
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10.06.2025 11:27 Відповісти
Ті десять відсотків працюють в ОПі, судах і військово-цивільних адміністраціях, де призначенці переважно із даунбасу. Така кадрова політика Зе - жодного українця при владі.
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10.06.2025 11:29 Відповісти
Я чітко і повно виклав свою думку, що представники військово-цивільних адміністрацій, які поставлені Боневтіком від найбільшого міста і до найменшого хутора колишні посадовці, прокурори і силовики режиму януковича, які були за дружбу з росією і ненавичстю до Заходу.
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10.06.2025 12:18 Відповісти
Я з Донбасу.
І я не ****, начебто подільська, що вже не вперше тихенько вкидає тут московитський наратив про те, що на Донбасі немає українців.
Закрий, нарешті, рота і почитай книжки.
Зрештою, саме наш Донбас у 1990 так економічно і фізично струсонув срср, що той нарешті розвалився.
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10.06.2025 12:42 Відповісти
10% це скоріш за все ті хто зараз воюють, або іхні родичі, і іх не хочуть замінити інші з 80%.
Якраз всякі військові адміністрації та державні аппарати, з бюджетами розкрадання і бронею, можуть воювати вічно
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10.06.2025 12:03 Відповісти
Рашиський "мирний план" це капітуляція України ,на жаль влада не спроможня заявити що Україна ніколи не піде на ці ультиматуми.
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10.06.2025 11:27 Відповісти
Ідіоти думають що віддавши злодію половину квартири їм дозволять спокійно жити в іншій половині.
Віддамо Крим і буде мір, віддамо Донецьк і будем мір, віддамо Суми… Київ… Хмельницький…
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10.06.2025 11:27 Відповісти
нєнє.
не весь київ.
тільки лівий берег.
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10.06.2025 11:33 Відповісти
хто ці 10%?
де знаходяться? харков? запоріжжя? суми? київ? рівне? львів? ужгород?
вік? стать? освіта?
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10.06.2025 11:28 Відповісти
Всюди.
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10.06.2025 12:57 Відповісти
Обережненьке тикання паличков детектед!
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10.06.2025 11:29 Відповісти
Емігруй в Північну Корею, там комуністічєскій рай.
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10.06.2025 11:57 Відповісти
о щур кацапсячий, війна не за вступ в НАТО, а з окупнатами вашими болотними, вт будь-яку дичину придумаєте, щоб виправдати війну.
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10.06.2025 13:45 Відповісти
цих 10% відправити в штрафбат
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10.06.2025 11:49 Відповісти
Нічого не буду писати.
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10.06.2025 11:54 Відповісти
Зрештою реальний "мирний план" РФ буде виглядати ось так... якщо людей таке влаштує, то війну можна і завтра закінчувати...
https://censor.net/ua/news/3521003/********************************************************************
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10.06.2025 11:56 Відповісти
Ідіот.
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10.06.2025 12:16 Відповісти
влаштує, але їх ніхто не питає
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10.06.2025 12:25 Відповісти
Вже неодноразово помічав. що подібні вкиди під виглядом "опитування" робляться після масованих ударів орків по Україні. Таке враження, що решткам українського населення намагаються нав"язати думку , що біль та страждання це їх свідомий вибір.Дивує тільки цифра у 82%, яка виглядає не просто неправдоподібною, а нахабною і цинічною маніпуляцією від приватної контори КМІС.
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10.06.2025 12:09 Відповісти
а ти що, готовий домовлятися зі створіннями, для яких убити і насрати, там де воно щойно їло, це норма? так вже пробували і що з того вийшло почитай уважно історію україни, тільки не в моцьковській редакції
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10.06.2025 12:46 Відповісти
Чому усі ці "82 відсотки відкидаючих мирний план" не оббивають зараз пороги ТЦК по всій країні????
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10.06.2025 12:18 Відповісти
Бо як би ти мав хоч краплю розуму в голвоі, то перед тим як висрате тупе запитання, поцікавився, скільке потрібно цивільних, для того щоб забезпечувати одного військового.
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10.06.2025 12:40 Відповісти
а хто ж тоді на цензорі тобі буде оппонувати) інформаційний фронт повинен міцно триматися
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10.06.2025 13:04 Відповісти
Його дружина, Марина Данилюк-Ярмолаєва! п.с. Коли Я кажу про мобілізацію Богдана Буткевича до ЗСУ, я не маю на увазі штурмові військові частини, адже розумію що не всі можуть воювати і вбивати на полі бою, але мені здається дивним і навіть неправлиним, що Богдан Буткевич при тому як він топить за продовження цієї війни без будь-яких компромісів і поступок, навіть не мобілізувався на посади ЗСУ тилового забезпечення ( діловод батальйону наприклад). П.с. Тобто з ним як у мудрій життєвій приказці: "Більш за все за війну агитують ті, хто сам особисто не воює"
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10.06.2025 13:39 Відповісти
гомику, ти з окопа пишеш?
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10.06.2025 13:47 Відповісти
а який мир може бути, коли на нашій території майже мільйон озброєних свинособак і мільйони українців в китайськокацапській косорилій окупації, це по перше, а по друге з косорилими вже не буде миру ніколи, від слова взагалі, або ми, або вони, і нехай піндоси заткнуться, більше такого "розводу", як у 1991-94 не буде
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10.06.2025 12:40 Відповісти
Взагалі, про якесь погодження на плани, "терпіння і стражданя" мають право відповідати тільки військові. Вони тягнуть на собіб терплять і страждають. А 10% треба - на родіну, к бєрєзкам.
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10.06.2025 12:42 Відповісти
Це кончені так брехати ,це кошмар , могли сказати 99% брехливий совок Український!
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10.06.2025 13:12 Відповісти
У расеи есть мирный план? Кто вам такую глупость сказал? 🤔😳
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10.06.2025 13:21 Відповісти
Цікаво як і де проводять ці "опитування"?
В такому разі тих 10% потрібно зразу відправляти на допити в сбу
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10.06.2025 13:47 Відповісти
 
 