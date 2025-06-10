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Новости Мирный план Меморандум о прекращении огня
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82% украинцев отвергают "мирный план" РФ, только 10% готовы его принять, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Готовы ли украинцы принять мирный план России. Опрос КМИС

Большинство украинцев категорически отвергают "мирный план" России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные социологического исследования КМИС.

Отмечается, что требование передать под контроль России неоккупированные территории Запорожья, Херсонщины, Донетчины является одним из стержневых российского Меморандума, переданного Украине 2 июня 2025 года.

Поэтому социологи решили спросить, как вообще украинцы относятся к российскому "мирному плану".

Также читайте: 60% украинцев готовы терпеть войну столько, сколько будет нужно, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

82% граждан категорически его отвергают и лишь 10% готовы его принять.

Готовы ли украинцы принять мирный план России

"Причем мы зачитывали респондентам только 6 пунктов (один из которых был возможность Украине двигаться в ЕС, что, кажется, не было частью предложения России в Стамбуле), хотя реальный Меморандум включает в себя больше пунктов и большее количество жестких требований к Украине. То есть в случае ознакомления респондентов с полным перечнем пунктов Меморандума, скорее всего, мы бы имели еще более высокий % тех, кто категорически против", - отметили в КМИС.

Ранее российская сторона опубликовала так называемый "мирный меморандум", который передала Украине во время переговоров 2 июня в Стамбуле. Он включает, в частности, нейтралитет Украины и международное признание временно оккупированных украинских территорий.

Опрос проводился с 15 мая по 3 июня 2025 года. Методом телефонного интервью было опрошено 2004 респондента в возрасте от 18 лет и старше, проживающих на территориях, подконтрольных Украине. Статистическая погрешность выборки не превышала 2,9%.

Читайте: 68% украинцев против официального признания оккупированных территорий российскими, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

опрос (2857) россия (96216) КМИС (334)


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Топ комментарии
+10
Вибачте, але ті 10% - це явні державні зрадники.
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10.06.2025 11:27 Ответить
+7
Ідіоти думають що віддавши злодію половину квартири їм дозволять спокійно жити в іншій половині.
Віддамо Крим і буде мір, віддамо Донецьк і будем мір, віддамо Суми… Київ… Хмельницький…
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10.06.2025 11:27 Ответить
+5
Ті десять відсотків працюють в ОПі, судах і військово-цивільних адміністраціях, де призначенці переважно із даунбасу. Така кадрова політика Зе - жодного українця при владі.
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10.06.2025 11:29 Ответить
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А кому цікава думка українців по цьому питанню, не Боневтіка_Позорного? Він же обіцяв вийти на кордони 1991 року і що "мінські" то здача України, а в нього цього ніколи не станеться, будуть тільки перемоги.
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10.06.2025 11:25 Ответить
ооо... погнали нарративы про мирные планы хорошей русни....
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10.06.2025 11:26 Ответить
Ці опитування не несуть ніякої корисної інформації. Всі люди в житті чогось бажають, чи не бажають. І одиниці готові бажаного досягати.
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10.06.2025 11:27 Ответить
Вибачте, але ті 10% - це явні державні зрадники.
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10.06.2025 11:27 Ответить
Ті десять відсотків працюють в ОПі, судах і військово-цивільних адміністраціях, де призначенці переважно із даунбасу. Така кадрова політика Зе - жодного українця при владі.
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10.06.2025 11:29 Ответить
Я чітко і повно виклав свою думку, що представники військово-цивільних адміністрацій, які поставлені Боневтіком від найбільшого міста і до найменшого хутора колишні посадовці, прокурори і силовики режиму януковича, які були за дружбу з росією і ненавичстю до Заходу.
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10.06.2025 12:18 Ответить
Я з Донбасу.
І я не ****, начебто подільська, що вже не вперше тихенько вкидає тут московитський наратив про те, що на Донбасі немає українців.
Закрий, нарешті, рота і почитай книжки.
Зрештою, саме наш Донбас у 1990 так економічно і фізично струсонув срср, що той нарешті розвалився.
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10.06.2025 12:42 Ответить
10% це скоріш за все ті хто зараз воюють, або іхні родичі, і іх не хочуть замінити інші з 80%.
Якраз всякі військові адміністрації та державні аппарати, з бюджетами розкрадання і бронею, можуть воювати вічно
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10.06.2025 12:03 Ответить
Рашиський "мирний план" це капітуляція України ,на жаль влада не спроможня заявити що Україна ніколи не піде на ці ультиматуми.
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10.06.2025 11:27 Ответить
Ідіоти думають що віддавши злодію половину квартири їм дозволять спокійно жити в іншій половині.
Віддамо Крим і буде мір, віддамо Донецьк і будем мір, віддамо Суми… Київ… Хмельницький…
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10.06.2025 11:27 Ответить
нєнє.
не весь київ.
тільки лівий берег.
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10.06.2025 11:33 Ответить
хто ці 10%?
де знаходяться? харков? запоріжжя? суми? київ? рівне? львів? ужгород?
вік? стать? освіта?
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10.06.2025 11:28 Ответить
Всюди.
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10.06.2025 12:57 Ответить
Обережненьке тикання паличков детектед!
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10.06.2025 11:29 Ответить
Емігруй в Північну Корею, там комуністічєскій рай.
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10.06.2025 11:57 Ответить
цих 10% відправити в штрафбат
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10.06.2025 11:49 Ответить
Нічого не буду писати.
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10.06.2025 11:54 Ответить
Зрештою реальний "мирний план" РФ буде виглядати ось так... якщо людей таке влаштує, то війну можна і завтра закінчувати...
https://censor.net/ua/news/3521003/********************************************************************
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10.06.2025 11:56 Ответить
Ідіот.
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10.06.2025 12:16 Ответить
влаштує, але їх ніхто не питає
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10.06.2025 12:25 Ответить
Вже неодноразово помічав. що подібні вкиди під виглядом "опитування" робляться після масованих ударів орків по Україні. Таке враження, що решткам українського населення намагаються нав"язати думку , що біль та страждання це їх свідомий вибір.Дивує тільки цифра у 82%, яка виглядає не просто неправдоподібною, а нахабною і цинічною маніпуляцією від приватної контори КМІС.
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10.06.2025 12:09 Ответить
а ти що, готовий домовлятися зі створіннями, для яких убити і насрати, там де воно щойно їло, це норма? так вже пробували і що з того вийшло почитай уважно історію україни, тільки не в моцьковській редакції
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10.06.2025 12:46 Ответить
Чому усі ці "82 відсотки відкидаючих мирний план" не оббивають зараз пороги ТЦК по всій країні????
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10.06.2025 12:18 Ответить
Бо як би ти мав хоч краплю розуму в голвоі, то перед тим як висрате тупе запитання, поцікавився, скільке потрібно цивільних, для того щоб забезпечувати одного військового.
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10.06.2025 12:40 Ответить
а хто ж тоді на цензорі тобі буде оппонувати) інформаційний фронт повинен міцно триматися
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10.06.2025 13:04 Ответить
а який мир може бути, коли на нашій території майже мільйон озброєних свинособак і мільйони українців в китайськокацапській косорилій окупації, це по перше, а по друге з косорилими вже не буде миру ніколи, від слова взагалі, або ми, або вони, і нехай піндоси заткнуться, більше такого "розводу", як у 1991-94 не буде
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10.06.2025 12:40 Ответить
Взагалі, про якесь погодження на плани, "терпіння і стражданя" мають право відповідати тільки військові. Вони тягнуть на собіб терплять і страждають. А 10% треба - на родіну, к бєрєзкам.
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10.06.2025 12:42 Ответить
Це кончені так брехати ,це кошмар , могли сказати 99% брехливий совок Український!
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10.06.2025 13:12 Ответить
У расеи есть мирный план? Кто вам такую глупость сказал? 🤔😳
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10.06.2025 13:21 Ответить
 
 