82% украинцев отвергают "мирный план" РФ, только 10% готовы его принять, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Большинство украинцев категорически отвергают "мирный план" России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные социологического исследования КМИС.

Отмечается, что требование передать под контроль России неоккупированные территории Запорожья, Херсонщины, Донетчины является одним из стержневых российского Меморандума, переданного Украине 2 июня 2025 года.

Поэтому социологи решили спросить, как вообще украинцы относятся к российскому "мирному плану".

Также читайте: 60% украинцев готовы терпеть войну столько, сколько будет нужно, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

82% граждан категорически его отвергают и лишь 10% готовы его принять.

"Причем мы зачитывали респондентам только 6 пунктов (один из которых был возможность Украине двигаться в ЕС, что, кажется, не было частью предложения России в Стамбуле), хотя реальный Меморандум включает в себя больше пунктов и большее количество жестких требований к Украине. То есть в случае ознакомления респондентов с полным перечнем пунктов Меморандума, скорее всего, мы бы имели еще более высокий % тех, кто категорически против", - отметили в КМИС.

Ранее российская сторона опубликовала так называемый "мирный меморандум", который передала Украине во время переговоров 2 июня в Стамбуле. Он включает, в частности, нейтралитет Украины и международное признание временно оккупированных украинских территорий.

Опрос проводился с 15 мая по 3 июня 2025 года. Методом телефонного интервью было опрошено 2004 респондента в возрасте от 18 лет и старше, проживающих на территориях, подконтрольных Украине. Статистическая погрешность выборки не превышала 2,9%.

Читайте: 68% украинцев против официального признания оккупированных территорий российскими, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА