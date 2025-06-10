Моя задача – вести переговоры о территориях с Путиным, который их захватил, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что российская делегация на переговорах в Стамбуле признала, что их "мирный меморандум" - ультиматум для Украины. Он готов обсуждать вопрос возвращения оккупированных территорий Украины только с диктатором РФ.

Об этом глава государства сказал в интервью венгерскому изданию Válasz Online, передает Цензор.НЕТ.

Комментируя меморандум, который предлагает Украина для переговоров с РФ, и почему на переговорах 2 июня не упоминалось о границах 1991 года, Зеленский отметил, что украинский меморандум является основой для переговоров.

При этом украинская делегация в Стамбуле имеет мандат на обсуждение гуманитарных вопросов - вопрос военнопленных и похищенных детей - или прекращения огня.

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"Однако у них (россиян - ред.) нет мандата на обсуждение суверенитета и территориальной целостности Украины. Это наш собственный конституционный вопрос. Это моя работа - вести переговоры по территориям - и Путина, который их захватил. Я не буду обсуждать свою позицию по этому поводу ни с кем другим", - подчеркнул Зеленский.

Президент напомнил, что Украина ни при каких обстоятельствах не готова признавать на юридическом уровне оккупированные территории российскими.

В то же время если Украина получит адекватные гарантии безопасности, то территориальные вопросы можно будет решить дипломатическим путем, а не военным.

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"Мы хотим положить конец войне, но для этого нужна воля обеих сторон. Если другая сторона не готова к этому, она всегда что-то придумает. Они даже сказали нашей делегации: "Мы знаем, что наш меморандум - это ультиматум, и вы его не примете". Таким образом, вопрос не в качестве стамбульского формата, а в том, что делать с ложью россиян", - отметил он.

Именно поэтому, по словам главы государства, Украине нужны сильные посредники - чтобы РФ не могла отказаться от договоренностей, достигнутых на переговорах.

"Соединенные Штаты сейчас не выглядят сильным посредником: россияне сказали им не садиться за стол переговоров, и они просто ушли. Почему? Из-за их мягкой политики в отношении России", - добавил Зеленский.

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