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Новости Требования РФ относительно прекращения огня Меморандум о прекращении огня
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Моя задача – вести переговоры о территориях с Путиным, который их захватил, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что российская делегация на переговорах в Стамбуле признала, что их "мирный меморандум" - ультиматум для Украины. Он готов обсуждать вопрос возвращения оккупированных территорий Украины только с диктатором РФ.

Об этом глава государства сказал в интервью венгерскому изданию Válasz Online, передает Цензор.НЕТ.

Комментируя меморандум, который предлагает Украина для переговоров с РФ, и почему на переговорах 2 июня не упоминалось о границах 1991 года, Зеленский отметил, что украинский меморандум является основой для переговоров.

При этом украинская делегация в Стамбуле имеет мандат на обсуждение гуманитарных вопросов - вопрос военнопленных и похищенных детей - или прекращения огня.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Орбан использует войну в Украине и мое лицо для выборов. Я не давал на это согласия

"Однако у них (россиян - ред.) нет мандата на обсуждение суверенитета и территориальной целостности Украины. Это наш собственный конституционный вопрос. Это моя работа - вести переговоры по территориям - и Путина, который их захватил. Я не буду обсуждать свою позицию по этому поводу ни с кем другим", - подчеркнул Зеленский.

Президент напомнил, что Украина ни при каких обстоятельствах не готова признавать на юридическом уровне оккупированные территории российскими.

В то же время если Украина получит адекватные гарантии безопасности, то территориальные вопросы можно будет решить дипломатическим путем, а не военным.

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"Мы хотим положить конец войне, но для этого нужна воля обеих сторон. Если другая сторона не готова к этому, она всегда что-то придумает. Они даже сказали нашей делегации: "Мы знаем, что наш меморандум - это ультиматум, и вы его не примете". Таким образом, вопрос не в качестве стамбульского формата, а в том, что делать с ложью россиян", - отметил он.

Именно поэтому, по словам главы государства, Украине нужны сильные посредники - чтобы РФ не могла отказаться от договоренностей, достигнутых на переговорах.

"Соединенные Штаты сейчас не выглядят сильным посредником: россияне сказали им не садиться за стол переговоров, и они просто ушли. Почему? Из-за их мягкой политики в отношении России", - добавил Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20889) территориальная целостность (238) переговоры с Россией (1187) война в Украине (4715)


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Топ комментарии
+11
зе!лідар, живий бох во плоті!
сам собі ставить завдання. сам собі їх виконує.
всьо! приїхали!
фляга засвистіла по повній.
сьомий рік необраного виконуючого.
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10.06.2025 16:04 Ответить
+6
Заглянуть тіпа в очко тупіна?
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10.06.2025 16:08 Ответить
+6
Пустозвон пафосний
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10.06.2025 16:08 Ответить
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зе!лідар, живий бох во плоті!
сам собі ставить завдання. сам собі їх виконує.
всьо! приїхали!
фляга засвистіла по повній.
сьомий рік необраного виконуючого.
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10.06.2025 16:04 Ответить
Так скажи своїм кацапам, щоб здриснули з України, тоді ВР відмінить воєнний стан та призначить вибори всіх гілок влади. А патякати про нелегітимного багато розуму не треба. Ти скжи як їх провести ці вибори не порушуючи Конституцію України.
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10.06.2025 16:14 Ответить
Твоя робота - показати де анонсована балістика й мільйон дронів. Будуть ракети - будуть переговори.
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10.06.2025 16:07 Ответить
Заглянуть тіпа в очко тупіна?
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10.06.2025 16:08 Ответить
Пустозвон пафосний
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10.06.2025 16:08 Ответить
за словами голови держави

Голова держави. ОЦЕ. Голова держави. Яка ж то держава, у якої ОЦЕ - голова?
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10.06.2025 16:12 Ответить
Ти не пересічний українець, а ботяра кацапсяча.
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10.06.2025 16:15 Ответить
І чому ж це?.... Чи ти згодний з тим, що оце - голова України?
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10.06.2025 16:16 Ответить
До чого тут згодний чи не згодний? Я за нього не голосував в 2019-му, але вумний нарід зробив свій вибір. Але зараз ті хто за нього голосував його критикують та вимагають іншого. А от як це зробити під час бойових дій та введеного воєнного стану в країні цьому вумному наріду невідомо. Аби попиНдіти... Вони і в 2019-му прикололись і зараз ще раз хочуть приколотись.
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10.06.2025 16:33 Ответить
Найперше, що треба зрозуміти - продовження "керування" зелених гнид Україна не витримає. НЕ витримає. Тобто - "переможемо, потім розберемося" - дурня - бо не буде можливості "розібратися". Якщо це усвідоміти - тоді треба не шукати аргументи - чому НІ, а шукати шляхи - ЯК це зробити, коли Ви вірно зазначили - війна.
Законний і легітимний шлях є. Потрібно тільки аби патріоти України перестали талдичити "не на часі"... Бо точно "на часі"...
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10.06.2025 16:46 Ответить
Ну то озвуч цей шлях. Я провести вибори?
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10.06.2025 17:10 Ответить
Не вибори. Вибори дійсно провести не можна. Є інший шлях - законний і результативний.
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10.06.2025 17:14 Ответить
Так який? Сформувати уряд порятунку України? А хто його буде формувати? Ті ж самі зелені?
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10.06.2025 17:16 Ответить
а ти чий ботяра що так активно сереш на кожен допис??? подоляцький???
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10.06.2025 16:27 Ответить
Я нічий, я сам пособі
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10.06.2025 16:34 Ответить
Про шо переговори? - те шо путлєр захопив він не віддасть - мир і коли рашці стане недобре - можна відбити
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10.06.2025 16:12 Ответить
І ФСЬО ?!?
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10.06.2025 16:15 Ответить
Фсьо! Для всього решти є Єрмак. І тут він не збрехав.
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10.06.2025 16:27 Ответить
ЗГИНЬ ГНОЙ
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10.06.2025 16:16 Ответить
Яка мета цього? Якщо немає конкретної мети це звичайний цирк який вже не діє ні на кого
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10.06.2025 16:18 Ответить
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10.06.2025 16:20 Ответить
Хлафная задача каштантилипацы вовремя сыбацца на бычачий холм. 🤣🤣🤣
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10.06.2025 16:20 Ответить
Взагалі то робота влади - звільнення України від орди, а переговори то таке, ППР.
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10.06.2025 16:23 Ответить
Владімір Алєксандровіч все норовіт заглянути одному діду пришелепкуватому в анус...
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10.06.2025 16:26 Ответить
Точно? Почитати Конституцію і свої посадові обов'язки за 6 років так і не спромігся?
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10.06.2025 16:26 Ответить
Согласно статье 102 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Конституции Украины, Президент Украины является Главой государства и выступает от его имени, является гарантом государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина.
А не предателем и звиздоболом
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10.06.2025 16:28 Ответить
А Конституції на суфлері не було, хто її прочитає!
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10.06.2025 16:35 Ответить
твоє завдання відвоювати і повернути українські теріторії ,які ти конченне 🤡 рило ,здало після Стамбулу в 2022 р !!!
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10.06.2025 16:56 Ответить
Моя задача - вести переговоры о территориях с Путиным, который их захватил, - Зеленский Источник: https://censor.net/ru/n3557138
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Так твоя шобла у Стамбулі, у 2022 році, підписала капітуляцію з москалями
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10.06.2025 16:56 Ответить
ЗЕбіл,ти що дурак?100% що пуйло не піде ніколи на повернення територій,ти це розумієш?Про що можна з ним домовитись,тим паче що ти вже раз хотів подивитись йому не то в очі,не то в дупу.Тільки жорсткі санкції від котрих через місяць ножки Трампа попросили і озброєння ЗСУ(найкращий дипломат всього часу і народів).Над цим ти повинен працювати (не Єрмак,бо з ним західні лідери не дуже хочуть зустрічатись).Ти і Сибіга з послами і дипломатами.Не можете самі,підключайте попередніх дипломатів і президентів у яких є вага в світі і з ними рахуються.
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10.06.2025 17:15 Ответить
 
 