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Новости Требования РФ относительно прекращения огня
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РФ хочет вывода войск НАТО из Балтии для окончания войны в Украине, - СМИ

Сергей Рябков

Россия требует от НАТО вывести войска из стран Балтии, для завершения войны в Украине.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsweek.

Он утверждает, что вывод войск НАТО из стран Балтии поможет положить конец войне.

"Американская сторона требует практических шагов, направленных на устранение коренных причин фундаментальных противоречий между нами в сфере безопасности. Среди этих причин на первом плане стоит расширение НАТО. Без решения этой фундаментальной и острейшей для нас (РФ - ред.) проблемы просто невозможно решить нынешний конфликт в евроатлантическом регионе", - говорит Рябков.

Читайте: Моя задача - вести переговоры по территориям с Путиным, который их захватил, - Зеленский

По его словам, расширение НАТО на восток было среди первопричин войны, и корни конфликта лежат не только в самой Украине, но и в НАТО.

Комментарии российского топ-чиновника знаменуют собой изменение позиции Кремля, пишет Newsweek.

Автор: 

НАТО (10096) россия (96231) Прибалтика (6) война в Украине (4735)


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Топ комментарии
+13
Війська НАТО у Балтиці - тому напали на Україну.... навіть не знаю як це назвати...
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10.06.2025 21:57 Ответить
+10
ХУ ху не ХОхо під..си гнойні
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10.06.2025 21:52 Ответить
+9
З Балтії???? А з Фінляндії та Швеції???? Це гра затягування війни і не про які перемовини річ не їде!!! Чи воно розраховує що трамп йому в цьому допоможе!!!
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10.06.2025 21:57 Ответить
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ХУ ху не ХОхо під..си гнойні
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10.06.2025 21:52 Ответить
Як трамп з йухлом порішають так і буде
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10.06.2025 22:02 Ответить
Думаєте їм вдасться порішати? П'ять місяців їх "порішань" щось великого успіху не мали. Сумнівно, що більше часу принесе якісь плоди, бо з обох боків видно лише імітацію якихось переговорів...
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10.06.2025 22:21 Ответить
Вони вже порішали, зараз ламають Європу...
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10.06.2025 22:23 Ответить
Невже навіть після подібних публічних висловів державних осіб росії країни НАТО промовчать?
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10.06.2025 21:54 Ответить
озаботяться...
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10.06.2025 22:07 Ответить
промовчать.
невже не видно, що вони абсолютно недієздатні?
путіну слід було починати не з України, а з Європи. давно вже все б завершилось у Лісабоні
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10.06.2025 22:17 Ответить
Згоден.
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10.06.2025 22:19 Ответить
Згоден у сенсі що так би й було. Але не згоден якби так реально трапилось. Бо в нас навіть шансів би не було куди евакуйовувати родини. Тобто, напавши на Україну, ***** дало шанс і нам, і європейцям. Нам як мінімум вижити. Бажано перемогти. В коаліції з світом точно перемогти Москву.
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10.06.2025 22:24 Ответить
А К У Є Т Ь...
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10.06.2025 21:54 Ответить
Тампону це покажіть. Хоча, він одразу скаже, що США таки виходять з НАТО.
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10.06.2025 21:55 Ответить
не одразу,ще 2 тижні думати буде.
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10.06.2025 22:05 Ответить
+24 години і 100 днів × Х
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10.06.2025 22:13 Ответить
Х = хто зна скільки
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10.06.2025 22:14 Ответить
китай ось підсуне донні маленького азійського куя під ніс - донні прибіжить назад в НАТО
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10.06.2025 22:09 Ответить
Выносить это.. единственное адекватное решение.
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10.06.2025 21:55 Ответить
Хер вам , уб лю дки!)))
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10.06.2025 21:56 Ответить
Трамп - слюнтяй !
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10.06.2025 21:57 Ответить
Війська НАТО у Балтиці - тому напали на Україну.... навіть не знаю як це назвати...
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10.06.2025 21:57 Ответить
А ще, вони нанавидять США, тому й напали на Україну
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10.06.2025 22:03 Ответить
шизоїдна маячня кацапа рябкова.
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10.06.2025 22:07 Ответить
Раиссия хочет? Так хотеть оно не вредно а по факту кацапы пойдут НАХ, от и все хотелки...
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10.06.2025 21:57 Ответить
З Балтії???? А з Фінляндії та Швеції???? Це гра затягування війни і не про які перемовини річ не їде!!! Чи воно розраховує що трамп йому в цьому допоможе!!!
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10.06.2025 21:57 Ответить
Там є війська інших країн ?
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10.06.2025 22:08 Ответить
😂😂😂
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10.06.2025 21:58 Ответить
А далі з Чехії , Польші та і НДР потрібно відновити ? )
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10.06.2025 21:59 Ответить
Слідуючою хотєлкою буде шоб НАТО склало зброю
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10.06.2025 21:59 Ответить
Так воно її і не брало до рук, щоб складати
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10.06.2025 22:01 Ответить
Польща ж літаки піднімає
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10.06.2025 22:03 Ответить
Але як зброю боїться їх використовувати
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10.06.2025 22:04 Ответить
Поки є українці - для чого воно їй
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10.06.2025 22:06 Ответить
А коли українців остаточно зламають вони готові будуть до подібного спротиву? Чи спочатку за Віслу відступлять, а може зразу навіть за Одру?
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10.06.2025 22:10 Ответить
Казали їх очільники - коли кацапи рипнуться - вони зразу за Віслу і там гарненько дадут їм жару
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10.06.2025 22:13 Ответить
Так може і нам потрібно було зразу стати по Дніпрі і хай кацапи спробують її форсанути?
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10.06.2025 22:17 Ответить
Маргиналы болотные!
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10.06.2025 22:00 Ответить
Не звертайте уваги, воно буде кожного разу виставляти вимоги на які ніхто взагалі не піде. Навіть розглядати не буде, причому В кремлі це добре знають.
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10.06.2025 22:01 Ответить
Стесняюсь спросить рыжего дурака, мол Украина каким боком к Балтии в НАТО? ЗЫ... Трамп устроил у себя в стране бойню, чтобы откосить от Украины.
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10.06.2025 22:01 Ответить
За 3 роки поняли, що справді з себе означає НАТО от і починають вже і його на вшивість провіряти
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10.06.2025 22:02 Ответить
вони про це говорили ще восени 21-го року. навіть договорами там якимись трусили. їх навіть американці читали. і послали тих каців нах разом з їхнім ультиматумом. і замість манатків НАТИ до кордонів 97-го року, НАТА стала ще ближчою до цапів прийнявши у свої ряди фінів і шведів.
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10.06.2025 22:11 Ответить
Ситуація з 21 року сильно змінилася, багато хто дійсно вірив у якусь там колективну міць НАТИ, але тепер все стало зрозуміло
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10.06.2025 22:15 Ответить
змінилася. НАТО стало ще більшим, прийняло до своїх лав 2 країни і ослабило свого стратегічного ворога кацапню не втративши при цьому жодного свого солдата.
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10.06.2025 22:19 Ответить
Ну нарахунок ослабили це як сказати, я думаю навпаки, що наша і кацапська армія набираються досвіду і вміння у війні нового покоління, де танки і літаки грають другорядну роль.
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10.06.2025 22:25 Ответить
Типово для кацапні. "І щоб була я царицею морською і золота рибка була у мене на посилках"
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10.06.2025 22:03 Ответить
Не, там попроще... типо, старый пыня заказал золотой рыбке бочку пива. Не успел моргнуть, рыбка нарисовала бочку. Пыня зачерпнул жбан, глыть-глыть-глыть.. И точно пиво, хвать золотую рыбку за хвост и давай ею охаживать о край стола, мол, ну ты, воблочка, дайошь.
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10.06.2025 22:09 Ответить
Вони відчули,що можуть керувати кого в НАТО брати,чи не брати і вирішили спробувати,а може і таке влізе.
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10.06.2025 22:03 Ответить
Ну а шо - лох піддається чому б і не дожать...
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10.06.2025 22:08 Ответить
Тобто наступна ціль освободітєлєй чітко позначена...
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10.06.2025 22:06 Ответить
Немає військ НАТО . В природі не існує . Є лише армії країн НАТО .
Дебіл вимагає вивести з країн Балтії їхні власні армії !!
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10.06.2025 22:06 Ответить
А чого не з вивести війська НАТО з Польщі чи Фінляндії? Тільки з Балтії?
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10.06.2025 22:07 Ответить
Тому що есвео з усіма розом не потягне, а от по черзі - норм...
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10.06.2025 22:10 Ответить
Це все трампон ×уйла розпестив мінетами, тому свині і лізуть в хату.
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10.06.2025 22:09 Ответить
трамп - ТАКО !!! нікчемна серлива кука в перекладі.
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10.06.2025 22:10 Ответить
НАТО може поділитись з Україною ядеркою (пуйло ж надав ядерку білорусам та кндр)
І одразу хотєлки в рєпоєдів зникнуть навіки!
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10.06.2025 22:12 Ответить
Трамп на все погодиться
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10.06.2025 22:12 Ответить
От саме через те, що касапи ультимативно вимагають від НАТО фактично самороспуститися способом виключення з своїх членів попервах країн Балтії (далі - будуть ультиматуми стосовно інших) - от саме тому на будь-яких переговорах з касапами про т.зв. "про мир" поруч з Україною партнерами-союзниками на переговорах мають знаходитись члени НАТО. Можна, щоб і всі знаходились - але, якщо не хоче Трамп цього, то достатньо буде Британії, Німеччини, Франції, можливо, ще й Польщі, Литви, по бажанню.

І нехай касапи з трампом (агентом кгб Красновим) хоч як хочуть виють, що будуть розмовляти лише з Україною - на це зважати не потрібно. Не будуть сідати в переговори - то й не треба; це вони так відмовляються від них.
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10.06.2025 22:12 Ответить
как раша идёт вперед и захватывает территории и с ее экономикой, я бы вообще просил чтоб НАТО нахер закрылось и сидели тихо
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10.06.2025 22:14 Ответить
Как можно вывести войска НАТО из стран Балтии если страны Балтии являются членами НАТО.
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10.06.2025 22:14 Ответить
Мабуть є війська інших країн, а їх 2 тисячі, залишаться
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10.06.2025 22:19 Ответить
Очевидно шляхом виключення країн Балтії з НАТО.
Але, тепер, після кидка України процес піде легше...
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10.06.2025 22:19 Ответить
Самі по собі вони становлять небезпеку тільки собі, у них може навіть танк є для параду.
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10.06.2025 22:25 Ответить
Це до теми американців «це не наша війна». На самому початку ті ж претензії були і Захід мовчав! Тепер що скажуть? Чия війна, панове в Білому домі?
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10.06.2025 22:14 Ответить
Цікаво, а Чубчик погодиться Білий дім підірвати? Ну, для усунення першопричин...
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10.06.2025 22:16 Ответить
Ця заява рабсіян- оголошення про майбутній напад на країни Балтії.
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10.06.2025 22:16 Ответить
Ти чьо, заднєпріводний! На початку СВО вимога була - кордони НАТО на 97-й рік. Може кувалдой по ***** захотів?
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10.06.2025 22:16 Ответить
Та давай вивід військ Нато з Угорщини
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10.06.2025 22:22 Ответить
Трампушка стопами Чемберлена семимильними шагами крокує до третьої світової війни. Браво, Америка!
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10.06.2025 22:22 Ответить
 
 