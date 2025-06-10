РФ хочет вывода войск НАТО из Балтии для окончания войны в Украине, - СМИ
Россия требует от НАТО вывести войска из стран Балтии, для завершения войны в Украине.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsweek.
Он утверждает, что вывод войск НАТО из стран Балтии поможет положить конец войне.
"Американская сторона требует практических шагов, направленных на устранение коренных причин фундаментальных противоречий между нами в сфере безопасности. Среди этих причин на первом плане стоит расширение НАТО. Без решения этой фундаментальной и острейшей для нас (РФ - ред.) проблемы просто невозможно решить нынешний конфликт в евроатлантическом регионе", - говорит Рябков.
По его словам, расширение НАТО на восток было среди первопричин войны, и корни конфликта лежат не только в самой Украине, но и в НАТО.
Комментарии российского топ-чиновника знаменуют собой изменение позиции Кремля, пишет Newsweek.
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невже не видно, що вони абсолютно недієздатні?
путіну слід було починати не з України, а з Європи. давно вже все б завершилось у Лісабоні
Дебіл вимагає вивести з країн Балтії їхні власні армії !!
І одразу хотєлки в рєпоєдів зникнуть навіки!
І нехай касапи з трампом (агентом кгб Красновим) хоч як хочуть виють, що будуть розмовляти лише з Україною - на це зважати не потрібно. Не будуть сідати в переговори - то й не треба; це вони так відмовляються від них.
Але, тепер, після кидка України процес піде легше...