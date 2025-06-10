РФ хочет вывода войск НАТО из Балтии для окончания войны в Украине, - СМИ

Россия требует от НАТО вывести войска из стран Балтии, для завершения войны в Украине.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsweek.

Он утверждает, что вывод войск НАТО из стран Балтии поможет положить конец войне.

"Американская сторона требует практических шагов, направленных на устранение коренных причин фундаментальных противоречий между нами в сфере безопасности. Среди этих причин на первом плане стоит расширение НАТО. Без решения этой фундаментальной и острейшей для нас (РФ - ред.) проблемы просто невозможно решить нынешний конфликт в евроатлантическом регионе", - говорит Рябков.

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По его словам, расширение НАТО на восток было среди первопричин войны, и корни конфликта лежат не только в самой Украине, но и в НАТО.

Комментарии российского топ-чиновника знаменуют собой изменение позиции Кремля, пишет Newsweek.