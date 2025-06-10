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Новини Саміт НАТО у Гаазі
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МЗС України: Саміт НАТО має продемонструвати силу і єдність щодо України

МЗС України відреагувало на заяву президента Словаччини про територіальні поступки

Україна очікує, що саміт НАТО в Гаазі стане сигналом сили та єдності Альянсу перед обличчям російської агресії.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, на зустріч запрошений президент України Володимир Зеленський. Тихий підкреслив важливість не лише присутності української делегації, а й ухвалення сильного підсумкового рішення.

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"Для нас, як для держави, важливе наповнення цієї зустрічі і нам важливо, щоб за підсумками цього саміту був сигнал сили і єдності, в тому числі що стосується України, бо зараз іде робота над тим, щоб вийти на ці підсумкові рішення", - наголосив речник.

Тихий додав, що саміт НАТО без обговорення українського питання є неможливим, адже війна Росії проти України - це прямий безпековий виклик для Альянсу.

"Альянс має проєктувати силу, бо ці рішення читають у Москві", - сказав дипломат.

Він додав, якщо євроатлантична спільнота хоче стримати агресію і показати Путіну, що подальші напади не матимуть сенсу, це потрібно демонструвати вже зараз.

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МЗС (4175) НАТО (6557) саміт (794)


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Саміт НАТО має продемонструвати силу і єдність щодо України

А де він їх в сраці візьме?
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10.06.2025 12:58 Відповісти
Всі нам щось мають.

І тілтки ЗЄ не винен нічого нікому і ні за що не відповідає.
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10.06.2025 13:00 Відповісти
Може хватить ******* хто шо має? Робіть щось самі, ****, а то тільки до банкоматів бігаєте.
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10.06.2025 13:44 Відповісти
Силу і єдність щодо (читай "проти") України? Та "як два пальці абасфальт"! А от щодо московії - то сцикотно...
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10.06.2025 13:56 Відповісти
 
 