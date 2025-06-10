МЗС України: Саміт НАТО має продемонструвати силу і єдність щодо України
Україна очікує, що саміт НАТО в Гаазі стане сигналом сили та єдності Альянсу перед обличчям російської агресії.
Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За його словами, на зустріч запрошений президент України Володимир Зеленський. Тихий підкреслив важливість не лише присутності української делегації, а й ухвалення сильного підсумкового рішення.
"Для нас, як для держави, важливе наповнення цієї зустрічі і нам важливо, щоб за підсумками цього саміту був сигнал сили і єдності, в тому числі що стосується України, бо зараз іде робота над тим, щоб вийти на ці підсумкові рішення", - наголосив речник.
Тихий додав, що саміт НАТО без обговорення українського питання є неможливим, адже війна Росії проти України - це прямий безпековий виклик для Альянсу.
"Альянс має проєктувати силу, бо ці рішення читають у Москві", - сказав дипломат.
Він додав, якщо євроатлантична спільнота хоче стримати агресію і показати Путіну, що подальші напади не матимуть сенсу, це потрібно демонструвати вже зараз.
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А де він їх в сраці візьме?
І тілтки ЗЄ не винен нічого нікому і ні за що не відповідає.