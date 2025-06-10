РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10925 посетителей онлайн
Новости Саммит НАТО в Гааге
241 6

МИД Украины: Саммит НАТО должен продемонстрировать силу и единство в отношении Украины

МИД Украины отреагировал на заявление президента Словакии о территориальных уступках

Украина ожидает, что саммит НАТО в Гааге станет сигналом силы и единства Альянса перед лицом российской агрессии.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

По его словам, на встречу приглашен президент Украины Владимир Зеленский. Тихий подчеркнул важность не только присутствия украинской делегации, но и принятия сильного итогового решения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сибига об участии Зеленского в саммите НАТО: Нужны сильные решения для обороны Украины

"Для нас, как для государства, важно наполнение этой встречи и нам важно, чтобы по итогам этого саммита был сигнал силы и единства, в том числе что касается Украины, потому что сейчас идет работа над тем, чтобы выйти на эти итоговые решения", - подчеркнул спикер.

Тихий добавил, что саммит НАТО без обсуждения украинского вопроса невозможен, ведь война России против Украины - это прямой вызов безопасности для Альянса.

"Альянс должен проектировать силу, потому что эти решения читают в Москве", - сказал дипломат.

Ви добавил, если евроатлантическое сообщество хочет сдержать агрессию и показать Путину, что дальнейшие нападения не будут иметь смысла, это нужно демонстрировать уже сейчас.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сибига об ожиданиях Украины от саммита G7: Снижение ценового потолка на российскую нефть и конфискация замороженных активов

Автор: 

МИД (7003) НАТО (10096) саммит (1200)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Саміт НАТО має продемонструвати силу і єдність щодо України

А де він їх в сраці візьме?
показать весь комментарий
10.06.2025 12:58 Ответить
Всі нам щось мають.

І тілтки ЗЄ не винен нічого нікому і ні за що не відповідає.
показать весь комментарий
10.06.2025 13:00 Ответить
Може хватить ******* хто шо має? Робіть щось самі, ****, а то тільки до банкоматів бігаєте.
показать весь комментарий
10.06.2025 13:44 Ответить
Силу і єдність щодо (читай "проти") України? Та "як два пальці абасфальт"! А от щодо московії - то сцикотно...
показать весь комментарий
10.06.2025 13:56 Ответить
Менш ці постійні заклики з усіх сторін нагадують імпотента, який закливкає свій орган піднятися день і ніч, а результату - нуль. В той час, коли у паРаші в союзниках мілітаристські монстри - Китай , КНДР і Іран, за нашими спинами ховаються сцикливі піздаболи і імпотенти, не здатні ні на що. Дуже сумні перспективи в такій ситуації, дуже.
показать весь комментарий
10.06.2025 14:08 Ответить
Потужна заява!!!
показать весь комментарий
10.06.2025 15:54 Ответить
 
 