МИД Украины: Саммит НАТО должен продемонстрировать силу и единство в отношении Украины

Украина ожидает, что саммит НАТО в Гааге станет сигналом силы и единства Альянса перед лицом российской агрессии.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

По его словам, на встречу приглашен президент Украины Владимир Зеленский. Тихий подчеркнул важность не только присутствия украинской делегации, но и принятия сильного итогового решения.

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"Для нас, как для государства, важно наполнение этой встречи и нам важно, чтобы по итогам этого саммита был сигнал силы и единства, в том числе что касается Украины, потому что сейчас идет работа над тем, чтобы выйти на эти итоговые решения", - подчеркнул спикер.

Тихий добавил, что саммит НАТО без обсуждения украинского вопроса невозможен, ведь война России против Украины - это прямой вызов безопасности для Альянса.

"Альянс должен проектировать силу, потому что эти решения читают в Москве", - сказал дипломат.

Ви добавил, если евроатлантическое сообщество хочет сдержать агрессию и показать Путину, что дальнейшие нападения не будут иметь смысла, это нужно демонстрировать уже сейчас.

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