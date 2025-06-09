Сибига об ожиданиях Украины от саммита G7: Снижение ценового потолка на российскую нефть и конфискация замороженных активов

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал об ожиданиях Украины от саммита стран "Группы семи", который состоится в Канаде.

Об этом глава МИД рассказал во время совместной пресс-конференции со своим литовским коллегой Кястутисом Будрисом, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Сибига отметил, что Россия отвечает на мирные усилия мира и предложения США усилением террора и эскалацией, поэтому одним из основных способов заставить РФ согласиться на перемирие должно быть усиление санкций.

По его словам, еще есть достаточно сфер и отраслей, где можно наращивать санкционное давление, чтобы оно стало разрушительным для экономики РФ.

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"Одно из самых болезненных решений для российской стороны - это снижение ценового потолка на нефть. Наше предложение - речь должна идти о 30 долларах(за баррель - ред.) Мы это наше видение довели до сведения наших партнеров... Мы очень надеемся, что решения в этом направлении во время саммита G7 в Канаде будут приняты и соответственно оформлены", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Еще одним фактором, который может принудить Россию к справедливому миру, по словам министра, может стать принятие на саммите G7 решения о конфискации замороженных российских активов. И здесь, как отметил Сибига, "здесь нужно больше воли и решимости".

Кроме этого, министр добавил, что Украина рассчитывает на продолжение изоляции РФ, потому что "нельзя легитимизировать возвращение России на международную арену".

Напомним, что саммит G7 состоится в канадском Кананаскисе 15-17 июня.

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