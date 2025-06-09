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Новости Саммит G7 в июне 2025 года
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Сибига об ожиданиях Украины от саммита G7: Снижение ценового потолка на российскую нефть и конфискация замороженных активов

Сибиа об ожиданиях Украины от саммита Большой семерки

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал об ожиданиях Украины от саммита стран "Группы семи", который состоится в Канаде.

Об этом глава МИД рассказал во время совместной пресс-конференции со своим литовским коллегой Кястутисом Будрисом, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Сибига отметил, что Россия отвечает на мирные усилия мира и предложения США усилением террора и эскалацией, поэтому одним из основных способов заставить РФ согласиться на перемирие должно быть усиление санкций.

По его словам, еще есть достаточно сфер и отраслей, где можно наращивать санкционное давление, чтобы оно стало разрушительным для экономики РФ.

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"Одно из самых болезненных решений для российской стороны - это снижение ценового потолка на нефть. Наше предложение - речь должна идти о 30 долларах(за баррель - ред.) Мы это наше видение довели до сведения наших партнеров... Мы очень надеемся, что решения в этом направлении во время саммита G7 в Канаде будут приняты и соответственно оформлены", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Еще одним фактором, который может принудить Россию к справедливому миру, по словам министра, может стать принятие на саммите G7 решения о конфискации замороженных российских активов. И здесь, как отметил Сибига, "здесь нужно больше воли и решимости".

Кроме этого, министр добавил, что Украина рассчитывает на продолжение изоляции РФ, потому что "нельзя легитимизировать возвращение России на международную арену".

Напомним, что саммит G7 состоится в канадском Кананаскисе 15-17 июня.

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Автор: 

G7 (845) саммит (1200) Сибига Андрей (492)


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Топ комментарии
+5
Министр иностранных дел без знания английского
И назовите хоть одного фахового специалиста у просроченного?
А диктатор без выбора, по не удалённой версии Трампа продолжает что пихдеть и *******
Как с таким уродами что-то можно выиграть?
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09.06.2025 22:13 Ответить
+4
БАНКОВА руками СБУ "захоплює" важливий правоохоронний орган | Є ПИТАННЯ
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09.06.2025 22:03 Ответить
+4
Потужні повелителі могутніх інавгураційних самитів і незламні ждуни ссанкцій і сранкцій, пониження цінових стель, негайного вступу куди небудь, справедливого безмитного миру і нескінчених гарантій чого завгодно.
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09.06.2025 22:04 Ответить
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А що таке "справедливий мир"?Чому наша влада вимагає його в "світу" і не пояснює його пунктів?В чому справедливість має бути?
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09.06.2025 21:48 Ответить
Дуже гарне запитання.Чому українському народу ніколи не пояснюють де той компроміс на якиий ми можем погодитись. Де дискусія в суспільстві- що ми хочем кордони 91? мобілізацію жінок і дітей . може після того навіть поліції і прокурорів? нато? може щось інше? ну це ж влада має підіймати ці питання і запитувати в свого народу.
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09.06.2025 22:04 Ответить
Вам не понятно - Гои не должны знать своей участи.
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09.06.2025 22:06 Ответить
Підтвердження слів Людей у Світі‼️✊✌️👍🫡
Україна⚔️🇺🇦, це ЄС + НАТО‼️
«Україна буде стояти, решта мине»
Слава Україні!» (С)
ТГ Шевченко, був правим, Борітеся, поборете! Вам Бог помагає‼️
Смерть окупантам з московії‼️
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09.06.2025 22:27 Ответить
Долбайоб
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09.06.2025 23:01 Ответить
Якесь дивне обіцяне зеленським народовладдя
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09.06.2025 23:03 Ответить
Не переймайтесь, справедливість то не для вас
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09.06.2025 22:06 Ответить
Щоб люди з голоду мерли без даху над головою, а маленька купка мародерів процвітала
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09.06.2025 22:12 Ответить
Ідійот
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09.06.2025 23:02 Ответить
Звернись до куратора з фсб, за роз'ясненнями, не панікуй, бо смердить!
Підтвердження слів Людей у Світі‼️✊✌️👍🫡
Україна⚔️🇺🇦, це ЄС + НАТО‼️
«Україна буде стояти, решта мине»
Слава Україні!» (С)
ТГ Шевченко, був правим, Борітеся, поборете! Вам Бог помагає‼️
Смерть окупантам з московії‼️
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09.06.2025 22:28 Ответить
БАНКОВА руками СБУ "захоплює" важливий правоохоронний орган | Є ПИТАННЯ
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09.06.2025 22:03 Ответить
Потужні повелителі могутніх інавгураційних самитів і незламні ждуни ссанкцій і сранкцій, пониження цінових стель, негайного вступу куди небудь, справедливого безмитного миру і нескінчених гарантій чого завгодно.
показать весь комментарий
09.06.2025 22:04 Ответить
ЛИСТ БЕЗ ДОКАЗІВ: ЯК СПЕЦСЛУЖБА ЗЛАМАЛА ДУХ ВІДКРИТОГО КОНКУРСУ НА ДИРЕКТОРА БЕБ -

https://www.youtube.com/watch?v=HUsknOKpoBY БАНКОВА руками СБУ "захоплює" важливий правоохоронний орган | Є ПИТАННЯ
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09.06.2025 22:04 Ответить
Яка конфіскація !? На користь Зеленського ? Тільки зброю за ці гроші . А все інше потім на відновлення країни після війни та в руки іншого президента .
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09.06.2025 22:08 Ответить
Санкційний тиск ? Та нема питань ! Просто припиніть прокачку російської нафти по території України .
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09.06.2025 22:11 Ответить
Министр иностранных дел без знания английского
И назовите хоть одного фахового специалиста у просроченного?
А диктатор без выбора, по не удалённой версии Трампа продолжает что пихдеть и *******
Как с таким уродами что-то можно выиграть?
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09.06.2025 22:13 Ответить
А ще ЗЄ хоче бути "владьічицей морскою".
І повидло по всій пиці.

А ну робіть там щось!!!
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09.06.2025 22:17 Ответить
цей сібіга не чім не відріііізняяяяяється від Сіврхо
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09.06.2025 22:30 Ответить
Може, ще пику варенням намастити?
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09.06.2025 22:49 Ответить
 
 