Зеленский подтвердил участие в саммите G7

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что получил приглашение на саммит G7 от премьер-министра Канады Марка Карни и планирует принять участие в мероприятии.

Об этом он сообщил во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"G7: меня пригласил премьер-министр (Канады Марк - ред.) Карни. Он - председательствующий. И я буду. Что касается ЕС, я думаю, там также буду в том или ином формате, у нас там нет никаких таких вызовов", - отметил Зеленский.

Относительно саммита НАТО президент сообщил, что генеральный секретарь Альянса Марк Рютте также заверил в заинтересованности видеть Украину среди участников.

"Различных сигналов относительно НАТО очень много. Украине очень важно понимать, в каком формате она может быть представлена", - добавил глава государства.

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