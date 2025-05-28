РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12119 посетителей онлайн
Новости Саммит G7 в июне 2025 года
646 4

Зеленский подтвердил участие в саммите G7

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что получил приглашение на саммит G7 от премьер-министра Канады Марка Карни и планирует принять участие в мероприятии.

Об этом он сообщил во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"G7: меня пригласил премьер-министр (Канады Марк - ред.) Карни. Он - председательствующий. И я буду. Что касается ЕС, я думаю, там также буду в том или ином формате, у нас там нет никаких таких вызовов", - отметил Зеленский.

Относительно саммита НАТО президент сообщил, что генеральный секретарь Альянса Марк Рютте также заверил в заинтересованности видеть Украину среди участников.

"Различных сигналов относительно НАТО очень много. Украине очень важно понимать, в каком формате она может быть представлена", - добавил глава государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США заблокировали включение ограничений по российской нефти в совместное заявление "Большой семерки", - FT

Автор: 

G7 (843) Зеленский Владимир (20742)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Оце нагрузив недорогеньких... У сьогоднішній купі звуків з рота Надпотужного треба пару днів розбиратися...
показать весь комментарий
28.05.2025 10:49 Ответить
тварь.
показать весь комментарий
28.05.2025 11:29 Ответить
Мародер.
показать весь комментарий
28.05.2025 13:09 Ответить
В оригіналі звучить так "G7 підтвердила участь у саміті з самим Зеленским".
показать весь комментарий
28.05.2025 13:33 Ответить
 
 