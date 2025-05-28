Зеленський підтвердив участь у саміті G7

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що отримав запрошення на саміт G7 від прем’єр-міністра Канади Марка Карні та планує взяти участь у заході.

Про це він повідомив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"G7: мене запросив прем’єр-міністр (Канади Марк - ред.) Карні. Він головуючий. І я буду. Що стосується ЄС, я думаю, там також буду в тому чи іншому форматі, у нас там немає ніяких таких викликів", - зазначив Зеленський.

Щодо саміту НАТО президент повідомив, що генеральний секретар Альянсу Марк Рютте також запевнив у зацікавленості бачити Україну серед учасників.

"Різних сигналів щодо НАТО дуже багато. Україні дуже важливо розуміти, в якому форматі вона може бути представлена", - додав глава держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США заблокували включення обмежень щодо російської нафти до спільної заяви "Великої сімки", – FT