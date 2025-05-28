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Новини Саміт G7 у червні 2025 року
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Зеленський підтвердив участь у саміті G7

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що отримав запрошення на саміт G7 від прем’єр-міністра Канади Марка Карні та планує взяти участь у заході.

Про це він повідомив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"G7: мене запросив прем’єр-міністр (Канади Марк - ред.) Карні. Він головуючий. І я буду. Що стосується ЄС, я думаю, там також буду в тому чи іншому форматі, у нас там немає ніяких таких викликів", - зазначив Зеленський.

Щодо саміту НАТО президент повідомив, що генеральний секретар Альянсу Марк Рютте також запевнив у зацікавленості бачити Україну серед учасників. 

"Різних сигналів щодо НАТО дуже багато. Україні дуже важливо розуміти, в якому форматі вона може бути представлена", - додав глава держави.

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Автор: 

G-7 G7 (1046) Зеленський Володимир (24222)


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Оце нагрузив недорогеньких... У сьогоднішній купі звуків з рота Надпотужного треба пару днів розбиратися...
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28.05.2025 10:49 Відповісти
тварь.
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28.05.2025 11:29 Відповісти
Мародер.
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28.05.2025 13:09 Відповісти
В оригіналі звучить так "G7 підтвердила участь у саміті з самим Зеленским".
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28.05.2025 13:33 Відповісти
 
 