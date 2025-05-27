США заблокували включення обмежень щодо російської нафти до спільної заяви "Великої сімки", – FT

Адміністрація президента США Дональда Трампа заблокувала включення заяви про намір знизити цінове обмеження на експорт російської нафти до комюніке зустрічі міністрів фінансів країн "Великої сімки" (G7), яка відбулася минулого тижня у Канаді.

З пропозицією включити до спільного комюніке чітке формулювання щодо посилення обмеження ціни на російську нафту виступила Канада, її підтримали ЄС (Франція, Німеччина та Італія), а також Велика Британія, але цю пропозицію заблокував міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє Financial Times із посиланням на три поінформовані джерела.

Відтак, у підсумковому комюніке було затверджено формулювання, яке зобов'язує країни G7 "продовжувати вивчати всі можливі варіанти, включаючи варіанти максимізації тиску, такі як подальше посилення санкцій" у випадку, якщо не вдасться досягнути домовленості про припинення бойових дій в Україні.

За даними джерел видання, Єврокомісія та найпотужніші держави-члени ЄС наполягають на зниженні цінового обмеження на російську нафту з $60 за барель до $45 за барель. Але окремі країни ЄС, які і раніше неохоче підтримували ідею обмеження цін на нафту, такі як Угорщина та Греція, все ще оцінюють цю пропозицію.

"Ми готові чинити більший тиск з боку Росії на європейському боці та сподіваємося, що інші партнери будуть готові наслідувати цей приклад", – прокоментувала речниця комісії Анітта Хіппер.

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Як повідомлялося, єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс раніше заявив, що Євросоюз запропонує країнам "Великої сімки" (G7) знизити граничну ціну на російську нафту, вище якої західним компаніям забороняється надавати послуги для її експорту.

Він не уточнив, наскільки саме ЄС хотів би знизити граничну ціну. Однак, за даними агентства Reuters, Євросоюз запропонує зменшити її із нинішніх $60 до $50 за барель.

Однак через падіння світових цін середня ціна російських сортів нафти Urals та ESPO на початку травня знижувалася до $49 за барель.

Через падіння цін на енергоносії, які забезпечують третину доходів федерального бюджету Росії, російський уряд підвищив прогноз дефіциту бюджету на 2025 рік до 3,8 трильйона рублів ($46,5 млрд за поточним курсом) або 1,7% ВВП, що втричі більше затвердженого раніше показника (1,2 трлн рублів, або 0,5% ВВП).

Нагадаємо, країни G7 домовилися про обмеження цін на російську нафту на рівні $60 за барель у грудні 2022 року. Західним компаням забороняється надавати будь-які послуги для її транспортування, вона продається за вищою за цей ліміт ціною.

Цей обмеження мало зменшити доходи Росії від експорту енергоносіїв, водночас запобігаючи різкому падінню постачання нафти на світовий ринок.

Однак Росія успішно навчилася обходити обмеження цін G7 за допомогою "тіньового флоту" танкерів, які не отримують послуг від західних компаній, а російська нафта Urals більшу частину часу торгувалася вище граничної ціни.