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Новини
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США заблокували включення обмежень щодо російської нафти до спільної заяви "Великої сімки", – FT

США не хочуть обмежень щодо експорту російської нафти

Адміністрація президента США Дональда Трампа заблокувала включення заяви про намір знизити цінове обмеження на експорт російської нафти до комюніке зустрічі міністрів фінансів країн "Великої сімки" (G7), яка відбулася минулого тижня у Канаді.

З пропозицією включити до спільного комюніке чітке формулювання щодо посилення обмеження ціни на російську нафту виступила Канада, її підтримали ЄС (Франція, Німеччина та Італія), а також Велика Британія, але цю пропозицію заблокував міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє Financial Times із посиланням на три поінформовані джерела.

Відтак, у підсумковому комюніке було затверджено формулювання, яке зобов'язує країни G7 "продовжувати вивчати всі можливі варіанти, включаючи варіанти максимізації тиску, такі як подальше посилення санкцій" у випадку, якщо не вдасться досягнути домовленості про припинення бойових дій в Україні.

За даними джерел видання, Єврокомісія та найпотужніші держави-члени ЄС наполягають на зниженні цінового обмеження на російську нафту з $60 за барель до $45 за барель. Але окремі країни ЄС, які і раніше неохоче підтримували ідею обмеження цін на нафту, такі як Угорщина та Греція, все ще оцінюють цю пропозицію.

"Ми готові чинити більший тиск з боку Росії на європейському боці та сподіваємося, що інші партнери будуть готові наслідувати цей приклад", – прокоментувала речниця комісії Анітта Хіппер.

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Як повідомлялося, єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс раніше заявив, що Євросоюз запропонує країнам "Великої сімки" (G7) знизити граничну ціну на російську нафту, вище якої західним компаніям забороняється надавати послуги для її експорту.

Він не уточнив, наскільки саме ЄС хотів би знизити граничну ціну. Однак, за даними агентства Reuters, Євросоюз запропонує зменшити її із нинішніх $60 до $50 за барель.

Однак через падіння світових цін середня ціна російських сортів нафти Urals та ESPO на початку травня знижувалася до $49 за барель.

Через падіння цін на енергоносії, які забезпечують третину доходів федерального бюджету Росії, російський уряд підвищив прогноз дефіциту бюджету на 2025 рік до 3,8 трильйона рублів ($46,5 млрд за поточним курсом) або 1,7% ВВП, що втричі більше затвердженого раніше показника (1,2 трлн рублів, або 0,5% ВВП).

Нагадаємо, країни G7 домовилися про обмеження цін на російську нафту на рівні $60 за барель у грудні 2022 року. Західним компаням забороняється надавати будь-які послуги для її транспортування, вона продається за вищою за цей ліміт ціною.

Цей обмеження мало зменшити доходи Росії від експорту енергоносіїв, водночас запобігаючи різкому падінню постачання нафти на світовий ринок.

Однак Росія успішно навчилася обходити обмеження цін G7 за допомогою "тіньового флоту" танкерів, які не отримують послуг від західних компаній, а російська нафта Urals більшу частину часу торгувалася вище граничної ціни.

Автор: 

G-7 G7 (205) нафта (4832) росія (14372) США (4962) Трамп Дональд (655)


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Цікаво - є ще серед адекватних світових політиків наївняки, які вважають Трампа самостійним політиком, а не кремлівською шісткою? Що Трамп таки уміє робити майстерно - так це косити під дурня, але що ж йому залишається, якщо висить на гачку у кремля?
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27.05.2025 14:03 Відповісти
Трамп остаточно зайняв бік путіна. Треба виключати США із G8.
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27.05.2025 14:19 Відповісти
Пардон, G7.
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27.05.2025 14:20 Відповісти
Трамп не Трамп - в любому випадку США не може бути безпосередньо ініціатором зниження ціни на нафту - собівартість так званої сланцевої нафти, темпи видобутку якої в США рік від року майже експоненційно нарощується, значно вища від нафти з "класичних" колекторів.

А що країнам ЄС, які не видобувають нафту, а тільки споживають куповану ? По цьому пункту примітивний конфлікт інтересів і політичне лукавство...
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27.05.2025 14:26 Відповісти
Гондон криворотий! Недаром білу підорку надів! Подає Путлеру сигнал про повну капітуляцію. Видно добрячий компромат у кацапів на Нарциса, якщо він так панічно боїться...
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27.05.2025 14:40 Відповісти
Агент краснов не хоче ображати свого давнього друга.
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27.05.2025 14:40 Відповісти
пора трампону вже якись мацкальский орден повісити
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27.05.2025 14:55 Відповісти
" і на трампоновской груді могучєй...одна мєдаль куйла дєрмом вісєла кучєй"
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27.05.2025 16:02 Відповісти

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