УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13300 відвідувачів онлайн
Новини Саміт G7 у червні 2025 року
307 15

Сибіга про очікування України від саміту G7: Зниження цінової стелі на російську нафту та конфіскація заморожених активів

Сибіа про очікування України від саміту Великої сімки

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів про очікування України від саміту країн "Групи семи", який відбудеться в Канаді.

Про це глава МЗС розповів під час спільної пресконференції зі своїм литовським колегою Кястутісом Будрісом, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Сибіга зазначив, що Росія відповідає на мирні зусилля світу і пропозиції США посиленням терору та ескалацією, тому одним з основних способів примусити РФ погодитися на перемир'я має бути посилення санкцій.

За його словами, ще є достатньо сфер і галузей, де можна нарощувати санкційний тиск, щоб він став руйнівним для економіки РФ.

Читайте також: Зеленський підтвердив участь у саміті G7

"Одне з найбільш болючих рішень для російської сторони - це зниження цінової стелі на нафту. Наша пропозиція - має йтися про 30 доларів (за барель - ред.) Ми це наше бачення довели до відома наших партнерів... Ми дуже сподіваємося, що рішення в цьому напрямку під час саміту G7 у Канаді будуть прийняті та відповідно оформлені", - сказав глава зовнішньополітичного відомства.

Ще одним чинником, який може примусити Росію до справедливого миру, за словами міністра, може стати ухвалення на саміті G7 рішення про конфіскацію заморожених російських активів. І тут, як зауважив Сибіга, "тут потрібно більше волі та рішучості".

Окрім цього, міністр додав, що Україна розраховує на продовження ізоляції РФ, бо "не можна легітимізувати повернення Росії на міжнародну арену".

Нагадаємо, що саміт G7 відбудеться в канадському Кананаскісі 15-17 червня.

Читайте також: Саміт G7 відбудеться 15-17 червня в Канаді

Автор: 

G-7 G7 (1048) саміт (791) Сибіга Андрій (497)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+2
Санкційний тиск ? Та нема питань ! Просто припиніть прокачку російської нафти по території України .
показати весь коментар
09.06.2025 22:11 Відповісти
+2
Министр иностранных дел без знания английского
И назовите хоть одного фахового специалиста у просроченного?
А диктатор без выбора, по не удалённой версии Трампа продолжает что пихдеть и *******
Как с таким уродами что-то можно выиграть?
показати весь коментар
09.06.2025 22:13 Відповісти
+1
А що таке "справедливий мир"?Чому наша влада вимагає його в "світу" і не пояснює його пунктів?В чому справедливість має бути?
показати весь коментар
09.06.2025 21:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А що таке "справедливий мир"?Чому наша влада вимагає його в "світу" і не пояснює його пунктів?В чому справедливість має бути?
показати весь коментар
09.06.2025 21:48 Відповісти
Дуже гарне запитання.Чому українському народу ніколи не пояснюють де той компроміс на якиий ми можем погодитись. Де дискусія в суспільстві- що ми хочем кордони 91? мобілізацію жінок і дітей . може після того навіть поліції і прокурорів? нато? може щось інше? ну це ж влада має підіймати ці питання і запитувати в свого народу.
показати весь коментар
09.06.2025 22:04 Відповісти
Вам не понятно - Гои не должны знать своей участи.
показати весь коментар
09.06.2025 22:06 Відповісти
Підтвердження слів Людей у Світі‼️✊✌️👍🫡
Україна⚔️🇺🇦, це ЄС + НАТО‼️
«Україна буде стояти, решта мине»
Слава Україні!» (С)
ТГ Шевченко, був правим, Борітеся, поборете! Вам Бог помагає‼️
Смерть окупантам з московії‼️
показати весь коментар
09.06.2025 22:27 Відповісти
Не переймайтесь, справедливість то не для вас
показати весь коментар
09.06.2025 22:06 Відповісти
Щоб люди з голоду мерли без даху над головою, а маленька купка мародерів процвітала
показати весь коментар
09.06.2025 22:12 Відповісти
Звернись до куратора з фсб, за роз'ясненнями, не панікуй, бо смердить!
Підтвердження слів Людей у Світі‼️✊✌️👍🫡
Україна⚔️🇺🇦, це ЄС + НАТО‼️
«Україна буде стояти, решта мине»
Слава Україні!» (С)
ТГ Шевченко, був правим, Борітеся, поборете! Вам Бог помагає‼️
Смерть окупантам з московії‼️
показати весь коментар
09.06.2025 22:28 Відповісти
БАНКОВА руками СБУ "захоплює" важливий правоохоронний орган | Є ПИТАННЯ
показати весь коментар
09.06.2025 22:03 Відповісти
Потужні повелителі могутніх інавгураційних самитів і незламні ждуни ссанкцій і сранкцій, пониження цінових стель, негайного вступу куди небудь, справедливого безмитного миру і нескінчених гарантій чого завгодно.
показати весь коментар
09.06.2025 22:04 Відповісти
ЛИСТ БЕЗ ДОКАЗІВ: ЯК СПЕЦСЛУЖБА ЗЛАМАЛА ДУХ ВІДКРИТОГО КОНКУРСУ НА ДИРЕКТОРА БЕБ -

https://www.youtube.com/watch?v=HUsknOKpoBY БАНКОВА руками СБУ "захоплює" важливий правоохоронний орган | Є ПИТАННЯ
показати весь коментар
09.06.2025 22:04 Відповісти
Яка конфіскація !? На користь Зеленського ? Тільки зброю за ці гроші . А все інше потім на відновлення країни після війни та в руки іншого президента .
показати весь коментар
09.06.2025 22:08 Відповісти
Санкційний тиск ? Та нема питань ! Просто припиніть прокачку російської нафти по території України .
показати весь коментар
09.06.2025 22:11 Відповісти
Министр иностранных дел без знания английского
И назовите хоть одного фахового специалиста у просроченного?
А диктатор без выбора, по не удалённой версии Трампа продолжает что пихдеть и *******
Как с таким уродами что-то можно выиграть?
показати весь коментар
09.06.2025 22:13 Відповісти
А ще ЗЄ хоче бути "владьічицей морскою".
І повидло по всій пиці.

А ну робіть там щось!!!
показати весь коментар
09.06.2025 22:17 Відповісти
цей сібіга не чім не відріііізняяяяяється від Сіврхо
показати весь коментар
09.06.2025 22:30 Відповісти
 
 