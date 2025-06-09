Сибіга про очікування України від саміту G7: Зниження цінової стелі на російську нафту та конфіскація заморожених активів

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів про очікування України від саміту країн "Групи семи", який відбудеться в Канаді.

Про це глава МЗС розповів під час спільної пресконференції зі своїм литовським колегою Кястутісом Будрісом, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Сибіга зазначив, що Росія відповідає на мирні зусилля світу і пропозиції США посиленням терору та ескалацією, тому одним з основних способів примусити РФ погодитися на перемир'я має бути посилення санкцій.

За його словами, ще є достатньо сфер і галузей, де можна нарощувати санкційний тиск, щоб він став руйнівним для економіки РФ.

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"Одне з найбільш болючих рішень для російської сторони - це зниження цінової стелі на нафту. Наша пропозиція - має йтися про 30 доларів (за барель - ред.) Ми це наше бачення довели до відома наших партнерів... Ми дуже сподіваємося, що рішення в цьому напрямку під час саміту G7 у Канаді будуть прийняті та відповідно оформлені", - сказав глава зовнішньополітичного відомства.

Ще одним чинником, який може примусити Росію до справедливого миру, за словами міністра, може стати ухвалення на саміті G7 рішення про конфіскацію заморожених російських активів. І тут, як зауважив Сибіга, "тут потрібно більше волі та рішучості".

Окрім цього, міністр додав, що Україна розраховує на продовження ізоляції РФ, бо "не можна легітимізувати повернення Росії на міжнародну арену".

Нагадаємо, що саміт G7 відбудеться в канадському Кананаскісі 15-17 червня.

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