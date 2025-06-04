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Новости Членство Украины в НАТО Требования РФ относительно прекращения огня
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Зеленский о требованиях РФ о не вступлении в НАТО: Они напали, когда Украина имела внеблоковый статус

Зеленский отреагировал на требования России о нейтралитете Украины

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал один из пунктов российского "мирного меморандума" относительно нейтралитета государства и обязательства не входить в военные союзы, в частности в НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Далее второй пункт (так называемого "меморандума" РФ - ред.) - нейтралитет Украины... Как раз в 2014 году, когда Путин захватил Крым и часть Донбасса, Украина имела определенный законом внеблоковый статус. И поэтому это также противоречит логике. То есть они нас захватили, начали захват в момент, когда у нас был внеблоковый статус. Опять же здесь не о чем говорить", - сказал президент.

Зеленский добавил, что Россия включила это в "меморандум" для того, чтобы "воспользоваться оккупацией нашего государства".

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Напомним, ранее Россия обнародовала так называемый "мирный меморандум", который передала Украине во время переговоров 2 июня в Стамбуле. Он включает, в частности, нейтралитет Украины и международное признание временно оккупированных украинских территорий.

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Зеленский Владимир (20835) членство в НАТО (1533) Меморандум (153)


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напали коли в України панували зрадники
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04.06.2025 17:25 Ответить
щось зе наркєт сьогодні багато балакає. видно знову потужно нюхнюв
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04.06.2025 17:26 Ответить
А зараз Україна перебуває в якомусь воєнному блоці?
Чи питання стоїть в тому можна чи не можна Україні хотіти в НАТО за однакового наслідку в будь-якому з варіантів?
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04.06.2025 17:27 Ответить
Це точно. Якраз коли ти, Зєля, заглядав ***** в очко...
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04.06.2025 17:28 Ответить
То що, вже він визнав, що війна йде з 20/02.2014року, а не з 24/02.2022року?
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04.06.2025 17:39 Ответить
Ви всі не так потужного лідора Галактики зрозуміли -"... в моїй голові війна вже закінчилась! " От і меле всяку ............що туди протягом занесе.
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04.06.2025 17:39 Ответить
І не кажи. Обдурили одного наївного і некомпетентного Лошару. Найвеличнішого Лошару в Історії. Так і запишуть.
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04.06.2025 17:53 Ответить
Вони напали, коли за наказом боневтіка розмінували Чонгар і відвели війська з Гостомель!!!!
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04.06.2025 18:43 Ответить
 
 