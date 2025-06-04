Зеленский о требованиях РФ о не вступлении в НАТО: Они напали, когда Украина имела внеблоковый статус
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал один из пунктов российского "мирного меморандума" относительно нейтралитета государства и обязательства не входить в военные союзы, в частности в НАТО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Далее второй пункт (так называемого "меморандума" РФ - ред.) - нейтралитет Украины... Как раз в 2014 году, когда Путин захватил Крым и часть Донбасса, Украина имела определенный законом внеблоковый статус. И поэтому это также противоречит логике. То есть они нас захватили, начали захват в момент, когда у нас был внеблоковый статус. Опять же здесь не о чем говорить", - сказал президент.
Зеленский добавил, что Россия включила это в "меморандум" для того, чтобы "воспользоваться оккупацией нашего государства".
Напомним, ранее Россия обнародовала так называемый "мирный меморандум", который передала Украине во время переговоров 2 июня в Стамбуле. Он включает, в частности, нейтралитет Украины и международное признание временно оккупированных украинских территорий.
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