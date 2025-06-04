Зеленський про вимоги РФ щодо невступу в НАТО: Вони напали, коли Україна мала позаблоковий статус

Президент України Володимир Зеленський прокоментував один із пунктів російського "мирного меморандуму" щодо нейтралітету держави та зобов'язання не входити у військові союзи, зокрема в НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Далі другий пункт (так званого "меморандуму" РФ - ред.) – нейтралітет України... Якраз у 2014 році, коли Путін захопив Крим і частину Донбасу, Україна мала визначений законом позаблоковий статус. І тому це також протирічить логіці. Тобто вони нас захопили, почали захоплення в момент, коли у нас був позаблоковий статус. Знов таки тут немає про що говорити", - сказав президент.

Зеленський додав, що Росія включила це у "меморандум" для того, щоб "скористатися окупацією нашої держави".

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Нагадаємо, раніше Росія оприлюднила так званий "мирний меморандум", який передала Україні під час переговорів 2 червня у Стамбулі. Він включає, зокрема, нейтралітет України та міжнародне визнання тимчасово окупованих українських територій.