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Новини Членство України в НАТО Вимоги РФ щодо припинення війни
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Зеленський про вимоги РФ щодо невступу в НАТО: Вони напали, коли Україна мала позаблоковий статус

Зеленський відреагував на вимоги Росії про нейтралітет України

Президент України Володимир Зеленський прокоментував один із пунктів російського "мирного меморандуму" щодо нейтралітету держави та зобов'язання не входити у військові союзи, зокрема в НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Далі другий пункт (так званого "меморандуму" РФ - ред.) – нейтралітет України... Якраз у 2014 році, коли Путін захопив Крим і частину Донбасу, Україна мала визначений законом позаблоковий статус. І тому це також протирічить логіці. Тобто вони нас захопили, почали захоплення в момент, коли у нас був позаблоковий статус. Знов таки тут немає про що говорити", - сказав президент.

Зеленський додав, що Росія включила це у "меморандум" для того, щоб "скористатися окупацією нашої держави".

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Нагадаємо, раніше Росія оприлюднила так званий "мирний меморандум", який передала Україні під час переговорів 2 червня у Стамбулі. Він включає, зокрема, нейтралітет України та міжнародне визнання тимчасово окупованих українських територій.

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Зеленський Володимир (24318) членство в НАТО (1742) Меморандум (207)


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напали коли в України панували зрадники
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04.06.2025 17:25 Відповісти
щось зе наркєт сьогодні багато балакає. видно знову потужно нюхнюв
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04.06.2025 17:26 Відповісти
А зараз Україна перебуває в якомусь воєнному блоці?
Чи питання стоїть в тому можна чи не можна Україні хотіти в НАТО за однакового наслідку в будь-якому з варіантів?
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04.06.2025 17:27 Відповісти
Це точно. Якраз коли ти, Зєля, заглядав ***** в очко...
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04.06.2025 17:28 Відповісти
То що, вже він визнав, що війна йде з 20/02.2014року, а не з 24/02.2022року?
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04.06.2025 17:39 Відповісти
Ви всі не так потужного лідора Галактики зрозуміли -"... в моїй голові війна вже закінчилась! " От і меле всяку ............що туди протягом занесе.
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04.06.2025 17:39 Відповісти
І не кажи. Обдурили одного наївного і некомпетентного Лошару. Найвеличнішого Лошару в Історії. Так і запишуть.
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04.06.2025 17:53 Відповісти
Вони напали, коли за наказом боневтіка розмінували Чонгар і відвели війська з Гостомель!!!!
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04.06.2025 18:43 Відповісти
 
 