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Новини Членство України в НАТО
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Відмова від перспективи членства України в НАТО була б помилкою, - радниця президента Литви Скайсгіріте

Радниця президента Литви про членство України в НАТО

Головна радниця президента Литви Гітанаса Науседи із зовнішньої політики Аста Скайсгіріте заявила, що відмовитися від перспективи членства України в НАТО було б помилкою, адже це прописано в Конституції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

Як зазначається, про це вона сказала на тлі повідомлень ЗМІ, що як умову миру в Україні Росія вимагає від НАТО зобов'язання більше не приймати нові держави, які раніше були окуповані Радянським Союзом.

"Ми говоримо про те, що членство в НАТО – це не питання сьогодення, це питання майбутнього, але відмовлятися від такої можливості навіть у майбутньому, на мою думку, було б помилкою", – заявила Скайсгіріте.

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За її словами, реальні переговори про припинення вогню ще не почалися, але вона сумнівається, що "українці легко відмовляться від членства в НАТО".

"Це прописано в їхній Конституції, і відмовитися від цього буде дуже складно", – додала радниця.

Крім того, вона зауважила, що вимоги РФ, зокрема щодо виведення українських військ із чотирьох частково контрольованих Росією територій України, "дивно звучать".

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Автор: 

Литва (2444) членство в НАТО (1740)


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Нє - ну - морквинка потрібна!
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03.06.2025 15:39 Відповісти
1 - нас в НАТО в найближчі роки не візьмуть
2 - НАТО це просто дід кабай придумав причину війни бо сказати що він просто хоче міліони трупів якось некультурно
3 - чомусь на НАТО він і не напав
4 - нам чхать що думає РФ, суверенітет він в тому щоб чхать на те шо воно там хоче
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03.06.2025 15:40 Відповісти
 
 