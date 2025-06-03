Відмова від перспективи членства України в НАТО була б помилкою, - радниця президента Литви Скайсгіріте

Головна радниця президента Литви Гітанаса Науседи із зовнішньої політики Аста Скайсгіріте заявила, що відмовитися від перспективи членства України в НАТО було б помилкою, адже це прописано в Конституції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

Як зазначається, про це вона сказала на тлі повідомлень ЗМІ, що як умову миру в Україні Росія вимагає від НАТО зобов'язання більше не приймати нові держави, які раніше були окуповані Радянським Союзом.

"Ми говоримо про те, що членство в НАТО – це не питання сьогодення, це питання майбутнього, але відмовлятися від такої можливості навіть у майбутньому, на мою думку, було б помилкою", – заявила Скайсгіріте.

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За її словами, реальні переговори про припинення вогню ще не почалися, але вона сумнівається, що "українці легко відмовляться від членства в НАТО".

"Це прописано в їхній Конституції, і відмовитися від цього буде дуже складно", – додала радниця.

Крім того, вона зауважила, що вимоги РФ, зокрема щодо виведення українських військ із чотирьох частково контрольованих Росією територій України, "дивно звучать".

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