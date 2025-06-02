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Новини Членство України в НАТО Вимоги Путіна щодо війни в Україні
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Апетити РФ до війни лише зростатимуть, якщо Путіну дозволять вирішувати, хто може вступити в НАТО, - Зеленський

Зеленський закликав не дозволяти Путіну вирішувати за НАТО

Володимир Зеленський закликав партнерів чинити тиск на Росію, лише він допоможе примусити РФ до миру.

Про це він заявив на пресконференції за підсумками Вільнюського саміту "Бухарестської дев’ятки" й нордичних країн, передає Цензор.НЕТ.

"Дуже важливо, щоб кожен із наших партнерів підтримував саме такий підхід. Санкції проти Росії необхідні. Важливо серйозно обмежити російські торгівлю нафтою та її використання танкерів. Санкції, включно із вторинними санкціями, мита та стелі цін можуть спрацювати та підштовхнути Росію до миру. Без тиску Путін просто продовжить бавитися в ігри з усіма, хто хоче, щоб ця війна завершилася", - сказав він.

За словами Зеленського, агресора не повинен отримати жодних винагород за війну.

"Путін повинен отримати нічого, що могло б виправдати його агресію. Будь-яка винагорода лише покаже йому, що війна приносить дивіденди. Геополітичні здобутки для Росії на стільки ж важливі, як гроші чи території. Якщо Путіну дозволять вирішувати, хто приєднається до НАТО, де натівська інфраструктура може чи не може бути, тоді російські апетити до війни тільки зростатимуть. Нашою спільною метою є зворотне", - додав глава держави.

Дивіться: Зеленський зустрівся із Дудою у Вільнюсі: обговорили тиск на РФ, маємо взаємовигідні економічні проєкти. ВIДЕО

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Зеленський Володимир (24275) НАТО (6518) членство в НАТО (1738)


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Питання тільки одне - хто ОКРІМ САМОГО НАТО здатен заборонити щось путіну, зокрема і розширення НАТО? А от те НАТО поки що насолоджується стравами, виготовленими зі шмарклів.
Особливо при Трампі....
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02.06.2025 16:44 Відповісти
Так в НАТО вже вирішили що Україна не може бути членом НАТО, але має право хотіти туди вступити.
І що конкретно це дає Україні?
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02.06.2025 16:49 Відповісти
та забудьте про те нато, то кодло куколдів
ЗСУ зараз як росомаху у лісі - не сама велика але усі обходять її стороною
бо вона ніколи не здається
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02.06.2025 16:49 Відповісти
Кликало потужне, відосики, відосики, хрипосики, потужники, а результат нульовий. Не здатне воно на щось більше, не його це, не вчився ні на що більше, як артиста розважального жанру
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02.06.2025 16:54 Відповісти
Не хвилюйтеся, пане преЗєденте.
Скоро на цій планеті все буде вирішувати "палітбюро цккпк і таварісчь сі лічьно".
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02.06.2025 16:55 Відповісти
НАТО требует от ***** не расширение ********** на запад!!🤡😆🤗😂🤣🥳
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02.06.2025 17:57 Відповісти
 
 