Апетити РФ до війни лише зростатимуть, якщо Путіну дозволять вирішувати, хто може вступити в НАТО, - Зеленський

Володимир Зеленський закликав партнерів чинити тиск на Росію, лише він допоможе примусити РФ до миру.

Про це він заявив на пресконференції за підсумками Вільнюського саміту "Бухарестської дев’ятки" й нордичних країн, передає Цензор.НЕТ.

"Дуже важливо, щоб кожен із наших партнерів підтримував саме такий підхід. Санкції проти Росії необхідні. Важливо серйозно обмежити російські торгівлю нафтою та її використання танкерів. Санкції, включно із вторинними санкціями, мита та стелі цін можуть спрацювати та підштовхнути Росію до миру. Без тиску Путін просто продовжить бавитися в ігри з усіма, хто хоче, щоб ця війна завершилася", - сказав він.

За словами Зеленського, агресора не повинен отримати жодних винагород за війну.

"Путін повинен отримати нічого, що могло б виправдати його агресію. Будь-яка винагорода лише покаже йому, що війна приносить дивіденди. Геополітичні здобутки для Росії на стільки ж важливі, як гроші чи території. Якщо Путіну дозволять вирішувати, хто приєднається до НАТО, де натівська інфраструктура може чи не може бути, тоді російські апетити до війни тільки зростатимуть. Нашою спільною метою є зворотне", - додав глава держави.

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