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Новости Членство Украины в НАТО Требования Путина относительно войны в Украине
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Аппетиты РФ к войне будут только расти, если Путину позволят решать, кто может вступить в НАТО, - Зеленский

Зеленский призвал не позволять Путину решать за НАТО

Владимир Зеленский призвал партнеров оказывать давление на Россию, только оно поможет принудить РФ к миру.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам Вильнюсского саммита "Бухарестской девятки" и нордических стран, передает Цензор.НЕТ.

"Очень важно, чтобы каждый из наших партнеров поддерживал именно такой подход. Санкции против России необходимы. Важно серьезно ограничить российские торговлю нефтью и ее использование танкеров. Санкции, включая вторичные санкции, пошлины и потолки цен могут сработать и подтолкнуть Россию к миру. Без давления Путин просто продолжит играть в игры со всеми, кто хочет, чтобы эта война завершилась", - сказал он.

По словам Зеленского, агрессора не должен получить никаких вознаграждений за войну.

"Путин должен получить ничего, что могло бы оправдать его агрессию. Любое вознаграждение только покажет ему, что война приносит дивиденды. Геополитические достижения для России на столько же важны, как деньги или территории. Если Путину позволят решать, кто присоединится к НАТО, где натовская инфраструктура может или не может быть, тогда российские аппетиты к войне будут только расти. Нашей общей целью является обратное", - добавил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нейтралитет Украины и снятие санкций: Путин выдвинул условия для прекращения войны, - Reuters

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Зеленский Владимир (20794) НАТО (10057) членство в НАТО (1531)


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Питання тільки одне - хто ОКРІМ САМОГО НАТО здатен заборонити щось путіну, зокрема і розширення НАТО? А от те НАТО поки що насолоджується стравами, виготовленими зі шмарклів.
Особливо при Трампі....
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02.06.2025 16:44 Ответить
Так в НАТО вже вирішили що Україна не може бути членом НАТО, але має право хотіти туди вступити.
І що конкретно це дає Україні?
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02.06.2025 16:49 Ответить
та забудьте про те нато, то кодло куколдів
ЗСУ зараз як росомаху у лісі - не сама велика але усі обходять її стороною
бо вона ніколи не здається
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02.06.2025 16:49 Ответить
Кликало потужне, відосики, відосики, хрипосики, потужники, а результат нульовий. Не здатне воно на щось більше, не його це, не вчився ні на що більше, як артиста розважального жанру
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02.06.2025 16:54 Ответить
Не хвилюйтеся, пане преЗєденте.
Скоро на цій планеті все буде вирішувати "палітбюро цккпк і таварісчь сі лічьно".
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02.06.2025 16:55 Ответить
НАТО требует от ***** не расширение ********** на запад!!🤡😆🤗😂🤣🥳
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02.06.2025 17:57 Ответить
Ти ба, який грамотний політик Зеленський? Якби не він, то і предмету базару не було, бо замість асфальту робили ракети і кацап сидів би на своїх болотах.
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02.06.2025 19:06 Ответить
 
 