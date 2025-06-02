Аппетиты РФ к войне будут только расти, если Путину позволят решать, кто может вступить в НАТО, - Зеленский

Владимир Зеленский призвал партнеров оказывать давление на Россию, только оно поможет принудить РФ к миру.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам Вильнюсского саммита "Бухарестской девятки" и нордических стран, передает Цензор.НЕТ.

"Очень важно, чтобы каждый из наших партнеров поддерживал именно такой подход. Санкции против России необходимы. Важно серьезно ограничить российские торговлю нефтью и ее использование танкеров. Санкции, включая вторичные санкции, пошлины и потолки цен могут сработать и подтолкнуть Россию к миру. Без давления Путин просто продолжит играть в игры со всеми, кто хочет, чтобы эта война завершилась", - сказал он.

По словам Зеленского, агрессора не должен получить никаких вознаграждений за войну.

"Путин должен получить ничего, что могло бы оправдать его агрессию. Любое вознаграждение только покажет ему, что война приносит дивиденды. Геополитические достижения для России на столько же важны, как деньги или территории. Если Путину позволят решать, кто присоединится к НАТО, где натовская инфраструктура может или не может быть, тогда российские аппетиты к войне будут только расти. Нашей общей целью является обратное", - добавил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нейтралитет Украины и снятие санкций: Путин выдвинул условия для прекращения войны, - Reuters