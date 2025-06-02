Зеленський зустрівся із Дудою у Вільнюсі: обговорили тиск на РФ, маємо взаємовигідні економічні проєкти. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський у Вільнюсі зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Зеленського, під час зустрічі вони говорили про двосторонні відносини, дипломатичну роботу і важливість тиску на Росію, щоб наблизити справедливий мир.
"Також маємо взаємовигідні економічні проєкти. Сподіваюся на їхню успішну реалізацію.
Цінуємо підтримку польського народу, особисто Анджея від самого початку повномасштабного вторгнення. Допомога Польщі дуже важлива", - наголосив глава держави.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль