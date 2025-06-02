Зеленский встретился с Дудой в Вильнюсе: обсудили давление на РФ, имеем взаимовыгодные экономические проекты. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский в Вильнюсе встретился с президентом Польши Анджеем Дудой.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, во время встречи они говорили о двусторонних отношениях, дипломатической работе и важности давления на Россию, чтобы приблизить справедливый мир.

"Также имеем взаимовыгодные экономические проекты. Надеюсь на их успешную реализацию.

Ценим поддержку польского народа, лично Анджея с самого начала полномасштабного вторжения. Помощь Польши очень важна", - подчеркнул глава государства.

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