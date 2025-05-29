Общество в Украине не знает о Волынской трагедии, меня встречали с "бандеровскими повязками", - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что большинство украинского общества не знает истории Волынской трагедии и выразил возмущение, что в Украине его встречают люди с "повязками в бандеровских цветах".

Об этом он сказал в интервью для Channel Zero, передает Цензор.НЕТ.

Дуда напомнил разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, который якобы ранее признал, что мало знает о Волынской трагедии, потому что он родился при Советском Союзе и во время его обучения в школе и других учебных заведениях об этом не говорили.

Именно поэтому лидер Польши предположил, что большинство общества в Украине также не знает об этом и удивляется, когда им рассказывают о преступлениях украинцев против поляков.

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"Вот в чем проблема: в том, что на самом деле коммунисты десятилетиями фактически замалчивали, скрывали это преступление, и об этом нет никакого знания в украинском обществе", - отметил политик.

Дуда также назвал абсурдной ситуацию, когда он приезжает с визитом в Украину, а его обнимают и благодарят люди, которые "имеют на плече нарукавные повязки в бандеровских цветах".

"Я [им] говорю, что мы не можем это принять, а они разводят руками и говорят: "В чем дело? Это же наши цвета. Мы под этими цветами воевали с советской властью", - добавил президент Польши.

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Вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии

Как сообщалось, в сентябре в МИД Польши заявили, что без решения вопроса об эксгумации жертв Волынской трагедии Украина не может мечтать о вступлении в ЕС. В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил, что попытки блокировать вступление Украины в Европейский Союз играют на руку политике Владимира Путина.

Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Варшаву 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей спорные вопросы общей истории, в частности Волынскую трагедию 1943-1944 годов.

2 октября в УИНП заявили, что планируют проведение поисковых работ жертв Волынской трагедии в 2025 году. Также в Институте заявили, что остаются открытыми для взаимодействия с польскими институтами в сфере поиска, сохранения и ухода за местами памяти украинцев в Польше и поляков в Украине, а также пожаловались, что официальные межинституциональные механизмы решения проблемных вопросов с польской стороной в вопросах восстановления и сохранения мест памяти уже длительное время не действуют.

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4 октября министр обороны Польши подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будет решен вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.

26 ноября глава МИД Польши Радослав Сикорский после разговора с украинским коллегой Андреем Сибигой заявил, что Киев заверил в отсутствии каких-либо препятствий для проведения поисковых и эксгумационных работ жертв Волынской трагедии на территории Украины.

В январе 2025 года Украина и Польша обменялись списками мест для поиска и эксгумации остатков взаимных исторических конфликтов.

Впоследствии Украина предоставила разрешение на эксгумацию жертв Волынской трагедии на Тернопольщине.

В апреле 2025 года Украина дала согласие на проведение поисковых работ польских жертв Волынской трагедии в селе Углы Ривненской области.

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