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Новости Волынская трагедия
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Общество в Украине не знает о Волынской трагедии, меня встречали с "бандеровскими повязками", - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что большинство украинского общества не знает истории Волынской трагедии и выразил возмущение, что в Украине его встречают люди с "повязками в бандеровских цветах".

Об этом он сказал в интервью для Channel Zero, передает Цензор.НЕТ.

Дуда напомнил разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, который якобы ранее признал, что мало знает о Волынской трагедии, потому что он родился при Советском Союзе и во время его обучения в школе и других учебных заведениях об этом не говорили.

Именно поэтому лидер Польши предположил, что большинство общества в Украине также не знает об этом и удивляется, когда им рассказывают о преступлениях украинцев против поляков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Эксгумация жертв Волынской трагедии на Тернопольщине: исследователи начали изъятие останков

"Вот в чем проблема: в том, что на самом деле коммунисты десятилетиями фактически замалчивали, скрывали это преступление, и об этом нет никакого знания в украинском обществе", - отметил политик.

Дуда также назвал абсурдной ситуацию, когда он приезжает с визитом в Украину, а его обнимают и благодарят люди, которые "имеют на плече нарукавные повязки в бандеровских цветах".

"Я [им] говорю, что мы не можем это принять, а они разводят руками и говорят: "В чем дело? Это же наши цвета. Мы под этими цветами воевали с советской властью", - добавил президент Польши.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С братской могилы воинам УПА в Польше демонтировали провокационную табличку, - Минкульт

Вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии

Как сообщалось, в сентябре в МИД Польши заявили, что без решения вопроса об эксгумации жертв Волынской трагедии Украина не может мечтать о вступлении в ЕС. В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил, что попытки блокировать вступление Украины в Европейский Союз играют на руку политике Владимира Путина.

Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Варшаву 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей спорные вопросы общей истории, в частности Волынскую трагедию 1943-1944 годов.

2 октября в УИНП заявили, что планируют проведение поисковых работ жертв Волынской трагедии в 2025 году. Также в Институте заявили, что остаются открытыми для взаимодействия с польскими институтами в сфере поиска, сохранения и ухода за местами памяти украинцев в Польше и поляков в Украине, а также пожаловались, что официальные межинституциональные механизмы решения проблемных вопросов с польской стороной в вопросах восстановления и сохранения мест памяти уже длительное время не действуют.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии на Ровенщине

4 октября министр обороны Польши подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будет решен вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.

26 ноября глава МИД Польши Радослав Сикорский после разговора с украинским коллегой Андреем Сибигой заявил, что Киев заверил в отсутствии каких-либо препятствий для проведения поисковых и эксгумационных работ жертв Волынской трагедии на территории Украины.

В январе 2025 года Украина и Польша обменялись списками мест для поиска и эксгумации остатков взаимных исторических конфликтов.

Впоследствии Украина предоставила разрешение на эксгумацию жертв Волынской трагедии на Тернопольщине.

В апреле 2025 года Украина дала согласие на проведение поисковых работ польских жертв Волынской трагедии в селе Углы Ривненской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша не ставила ультиматум Украине по Волынской трагедии, - Дуда

Автор: 

Польша (8497) УПА (632) Волынская трагедия (206) Дуда Анджей (762)


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Топ комментарии
+20
а про геноцид українців в Польші всі знають? знають про пілсудського та перацьокого?
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29.05.2025 19:39
+15
Про Пілсудського,Армію Крайову,полонізацію розкажи.Що робили вони на Волині.Бандерівські пов'язки...
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29.05.2025 19:41
+12
що таке "бандерівські кольори"?
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29.05.2025 19:39
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Тай що ?
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29.05.2025 19:36 Ответить
Харош бабушку лохматить
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29.05.2025 19:36 Ответить
що таке "бандерівські кольори"?
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29.05.2025 19:39 Ответить
У Дуди знову "роздвоєння особистості"... Сумніваюся, що його зустрічали з червоно-чорними стрічками. Скоріш всього, вони були жовтоблакитними. То хай тоді накаже знять прапор України, перед посольством, у Варшаві... Він же "бандерівські" кольори має...
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29.05.2025 19:52 Ответить
Мабуть, Дуда вважає, що то всі кольори, крім білого і червоного...
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29.05.2025 20:11 Ответить
а про геноцид українців в Польші всі знають? знають про пілсудського та перацьокого?
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29.05.2025 19:39 Ответить
Чомусь поляки дотепер соромляться згадувати, що основною причиною Волинської трагедії є саме їхня злочинна політика у міжвоєнний та воєнний період щодо протиставлення різних етнічних, релігійних і мовних спільнот (й не лише українців). Саме їхні злочинні дії головним чином спричинили радикалізацію суспільства та обопільні етнічні чистки. Авторитаризм Пілсудського, каральні акції армії Крайова, осадництво, пацифікація, полонізація, ревіндикація і т.д ілі ета сафсєм другоє?
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29.05.2025 20:16 Ответить
Т.зв. Волинська трагедія - відповідь на дії поляків на окупованих землях !!!!!!!! ПНХ.
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29.05.2025 20:23 Ответить
пшеки вперлись до України,створили геноцид українців,отримали по зубах тепер хочуть вибачень????
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29.05.2025 19:41 Ответить
Схоже, Дуда сам погано обізнаний щодо українсько-польських взаємин в історичному аспекті. Час відкинути усі образи і згуртуватися проти ворога, який в усі часи спричинював конфлікти між народами - проти кацапського нацизму.
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29.05.2025 19:41 Ответить
Про Пілсудського,Армію Крайову,полонізацію розкажи.Що робили вони на Волині.Бандерівські пов'язки...
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29.05.2025 19:41 Ответить
Бандера - це герой України і Польщі.
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29.05.2025 19:43 Ответить
А пан Дуда не забув пояснити - ЯК це поляки опинились на Волині ...? Заразом - нехай розповість ЩО стало з українцями з Холмщини ... А головне - КУДИ він буде тікати , коли каци з бульбашами , вже незабаром , прийдуть до нього в гості ...?
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29.05.2025 19:44 Ответить
*****, ти ж сам кажеш, що то робили комуняки московіцькі! Чого ти до українців дої…я?! Скільки поляки зробили злочинів на Українській Землі?! Тобі, йолопе тупий, треба в архіви наші сходить. А може й знати не хочеш, бо легше з хворої на здорову голову все перекинуть.Скільки ми будем ще терпіти знущання скажених поляків???! Вони завжди витягували ножа, коли нам не було коли піт з чола стерти у страшному герці. Кольори у нас, бач, не такі… Пся крев твоя!
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29.05.2025 19:45 Ответить
Поляки не визнають своїх злочинів і не визнають вкладу українців у чомусь.
За їх навколоісторичними міфами, поляки білі та пушисті, а українці - злі та невдячні дикуни.
Їм розповідають, що Армія Крайова тільки захищала поляків, яких "геноцидили" "бандерівці", а битву при Хотині поляки виграли самостійно, без українців.
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29.05.2025 20:06 Ответить
хоть не жовто блакитні ті кольори???
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29.05.2025 19:47 Ответить
Скоро ви,пшеки, будете на колінах зустрічати кацапів. Ви ще ходите, бо Україна тримає навалу орків.
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29.05.2025 19:50 Ответить
А про те що поляки робили на нашій землі ( не 2 роки а століття) цей дуже вчений адміністратор права Дуда знає чи його не цьому вчили.
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29.05.2025 19:51 Ответить
Спросите его и любого другого поляка под какими кольорами поляки убивали украинцев и чьи граждане убивали поляков.
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29.05.2025 19:51 Ответить
а мали зустрічати з пов'язками армії крайової? 🤣
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29.05.2025 19:51 Ответить
Не пиши кацапьку єресь. Поляків на Волині вирізали підрозділи нквс з кацапії.
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29.05.2025 19:55 Ответить
Як би пану поляку, та не почути знову, про новий Катинський розстріл польських офіцерів.
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29.05.2025 19:52 Ответить
Уйобок кончений, вас різало кацапькє нквс . Довбойоб.
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29.05.2025 19:52 Ответить
Так це було з обох сторін. А з нашої сторони почалось, як відповідь на геноцид українців поляками. Крайнього тут не найти. Це повинно залишитись в історії, а не перегравати політиками. Чомусь Порошенко, будучи Президентом, знайшов правильні слова і дії, і це не витягувалось політиками, як зброя один проти одного.
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29.05.2025 19:53 Ответить
Порошенко- політик. А от Зеленський... Найпопулярніший актор- комік РФ.
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29.05.2025 19:55 Ответить
Знайшов "правильні слова" - просто визнав провину !
17 грудня 2014, Порошенко попросив пробачення у поляків за Волинську трагедію
Порошенко під час свого https://lb.ua/news/2014/12/17/289637_poroshenko_rozpochav_promovu_seymi.html виступу перед депутатами парламенту Польщі згадав про трагічні сторінки спільної історії під час Другої світової війни та перших повоєнних років.
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29.05.2025 20:07 Ответить
Поляки стверждують, що геноцидили злі бандерівці мирніх поляків, а Армія Крайова тільки захищала беззахисне польське населення. Зрозуміло, що це брехня, але полякам подобається.
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29.05.2025 20:08 Ответить
"Дуда нагадав розмову з президентом України Володимиром Зеленським, який нібито раніше визнав, що мало знає про Волинську трагедію..." Джерело: https://censor.net/ua/n3555107

Після фрази "Зеленський мало знає" можна ставити крапку. Він не знає нічого ні в історії України, ні в дипломатії, ні в юриспруденції (хоча й має подарунковий диплом юриста), ні, навіть, в акторській майстерності! Воно вважає себе самородком, якому все під силу, але є лише самозакоханим недомірком з купою комплексів.
ІМХО, це наслідки наркотичної залежності (про вживання наркотичних речовин воно саме говорило, а хлопця, що хотів розповісти про ЗЕ! ще в березні 2019-го, Манджусов здається, й досі не видно й не чутно), а може, навіть, повернення до вживання наркотичних речовин.
Хоча то вже до відповідних спеціалістів. Але, як казала моя бабуня, колишніх наркоманів не буває
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29.05.2025 19:54 Ответить
Знаємо достатньо.
Тільки починати згадувати треба з початку - з пацифікації та політики "східних кресів" коли переселенцям з Польщі "дарували" землю яку відбирали у місцевих. І шо ж могло піти не так на тих "кресах", коли польська армія зникла - х/з...
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29.05.2025 19:55 Ответить
я знаю про злочини поляків проти українців, але не зі школи, а від батьків і бабусі
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29.05.2025 19:55 Ответить
Завдання на майбутнє -
- позов до Угорщини за окупацію Закарпаття
- позов до Польщі за окупацію Галичини і Волині
Певен - десь 30-40млрд$ вистачить ... якщо по іншому , до них , не доходить !
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29.05.2025 19:55 Ответить
Найпомітнішим актом антиукраїнських переслідувань була пацифікація Сагрині 10 березня 1944 року. Вояки Армії Крайової під командуванням Мар'яна Ґолембевського та Народної гвардії безпеки (частина Батальйонів хлопськихhttps://commons.com.ua/ru/zlochini-polskogo-zbrojnogo-*********/#footnote-3 [) атакували село та вбили 606 людей. Цивільних застрелили або підірвали гранатами. Метою цієї акції було вбити українців
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29.05.2025 19:58 Ответить
Взагалі-то, УПА разом з ВІН (правонаступником Армії Крайової) за незалежну Польщу воювали.
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29.05.2025 20:00 Ответить
Вони ображені ще на Богдана Хмельницького, що й казати про ОУН, УПА та дивізію Галичина. Проте сором'язливо відводять очі коли їх питаєш про польських ССівців з гітлерівського підрозділу Білий орел. Історія вона як меч, має леза з двох сторін. І хто дивиться в минуле той не бачить майбутнього. Мазури постійно мають скручений в минуле розум.
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29.05.2025 20:01 Ответить
6 червня 1945 р. в 11:00 загін з 300 польских партизанів НЗС під командуванням Паздерського прибув у село Верховину . Всі партизани мали на собі уніформу Польської народної армії, тому цивільні не підозрювали, хто до них навідався. У звіті НЗС три дні по тому було написано: «Верховина була оточеною зі всіх сторін і 194 осіб української національності були відрізані». Лише 45 жертв були дорослими чоловіками. Деякі з нападників стріляли в дорослих, інші вбивали дітей. Щонайменше двох літніх забили лопатами.
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29.05.2025 20:02 Ответить
Дуда теж ідіот?
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29.05.2025 20:03 Ответить
Та ви вже всі трохи підбентежуєте зі своїми історіями. І що саме цікаво - скрізь і у всьому винні українці - для роїсі, польфі та угарщині. Ви колись уйметесь???
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29.05.2025 20:06 Ответить
Дуда підігріває Польщу перед другим туром президентських виборів, веде себе як рашистська свинособака, недарма ж він є і палким прихильником Трампона
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29.05.2025 20:12 Ответить
Мабуть, Дуду Фіцо покусав...
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29.05.2025 20:14 Ответить
Волинська різня зачепила як поляків так і україців, але це були вже наслідки в 40-х роках, а першопричиною була політика пацифікації керівництва Речі Посполитої в 20 - 30-х роках по відношенню до українського населення наших теперішніх західних областей. Питання: ЧОМУ ДУДА НЕ ВИЗНАЄ ОФІЦІЙНО ЦЬОГО ТА НЕ ВИБАЧИТЬСЯ ЗА ПАЦИФІКАЦІЮ ПЕРЕД НАРОДОМ УКРАЇНИ??? Чи це для нього неважливо? Ми ж схизматики в його очах. Я не згадує вже століття до цих часів. ЯК ТОДІ ВЕЛИ СЕБЕ ПОЛЯКИ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО УКРАЇНЦІВ??? Він вже забув?
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29.05.2025 20:19 Ответить
Ще в 11 столітті король Болеслав Хоробрий вдерся до Києва із своїм військом; з того часу бандерівці вже майже 1000 років допікають поляків. Вистачить усім ворошити історичні факти. Треба прогнозувати майбутнє, а не дивитись назад.
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29.05.2025 20:19 Ответить
 
 