Общество в Украине не знает о Волынской трагедии, меня встречали с "бандеровскими повязками", - Дуда
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что большинство украинского общества не знает истории Волынской трагедии и выразил возмущение, что в Украине его встречают люди с "повязками в бандеровских цветах".
Об этом он сказал в интервью для Channel Zero, передает Цензор.НЕТ.
Дуда напомнил разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, который якобы ранее признал, что мало знает о Волынской трагедии, потому что он родился при Советском Союзе и во время его обучения в школе и других учебных заведениях об этом не говорили.
Именно поэтому лидер Польши предположил, что большинство общества в Украине также не знает об этом и удивляется, когда им рассказывают о преступлениях украинцев против поляков.
"Вот в чем проблема: в том, что на самом деле коммунисты десятилетиями фактически замалчивали, скрывали это преступление, и об этом нет никакого знания в украинском обществе", - отметил политик.
Дуда также назвал абсурдной ситуацию, когда он приезжает с визитом в Украину, а его обнимают и благодарят люди, которые "имеют на плече нарукавные повязки в бандеровских цветах".
"Я [им] говорю, что мы не можем это принять, а они разводят руками и говорят: "В чем дело? Это же наши цвета. Мы под этими цветами воевали с советской властью", - добавил президент Польши.
Вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии
Как сообщалось, в сентябре в МИД Польши заявили, что без решения вопроса об эксгумации жертв Волынской трагедии Украина не может мечтать о вступлении в ЕС. В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил, что попытки блокировать вступление Украины в Европейский Союз играют на руку политике Владимира Путина.
Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Варшаву 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей спорные вопросы общей истории, в частности Волынскую трагедию 1943-1944 годов.
2 октября в УИНП заявили, что планируют проведение поисковых работ жертв Волынской трагедии в 2025 году. Также в Институте заявили, что остаются открытыми для взаимодействия с польскими институтами в сфере поиска, сохранения и ухода за местами памяти украинцев в Польше и поляков в Украине, а также пожаловались, что официальные межинституциональные механизмы решения проблемных вопросов с польской стороной в вопросах восстановления и сохранения мест памяти уже длительное время не действуют.
4 октября министр обороны Польши подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будет решен вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.
26 ноября глава МИД Польши Радослав Сикорский после разговора с украинским коллегой Андреем Сибигой заявил, что Киев заверил в отсутствии каких-либо препятствий для проведения поисковых и эксгумационных работ жертв Волынской трагедии на территории Украины.
В январе 2025 года Украина и Польша обменялись списками мест для поиска и эксгумации остатков взаимных исторических конфликтов.
Впоследствии Украина предоставила разрешение на эксгумацию жертв Волынской трагедии на Тернопольщине.
В апреле 2025 года Украина дала согласие на проведение поисковых работ польских жертв Волынской трагедии в селе Углы Ривненской области.
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За їх навколоісторичними міфами, поляки білі та пушисті, а українці - злі та невдячні дикуни.
Їм розповідають, що Армія Крайова тільки захищала поляків, яких "геноцидили" "бандерівці", а битву при Хотині поляки виграли самостійно, без українців.
17 грудня 2014, Порошенко попросив пробачення у поляків за Волинську трагедію
Порошенко під час свого https://lb.ua/news/2014/12/17/289637_poroshenko_rozpochav_promovu_seymi.html виступу перед депутатами парламенту Польщі згадав про трагічні сторінки спільної історії під час Другої світової війни та перших повоєнних років.
Після фрази "Зеленський мало знає" можна ставити крапку. Він не знає нічого ні в історії України, ні в дипломатії, ні в юриспруденції (хоча й має подарунковий диплом юриста), ні, навіть, в акторській майстерності! Воно вважає себе самородком, якому все під силу, але є лише самозакоханим недомірком з купою комплексів.
ІМХО, це наслідки наркотичної залежності (про вживання наркотичних речовин воно саме говорило, а хлопця, що хотів розповісти про ЗЕ! ще в березні 2019-го, Манджусов здається, й досі не видно й не чутно), а може, навіть, повернення до вживання наркотичних речовин.
Хоча то вже до відповідних спеціалістів. Але, як казала моя бабуня, колишніх наркоманів не буває
Тільки починати згадувати треба з початку - з пацифікації та політики "східних кресів" коли переселенцям з Польщі "дарували" землю яку відбирали у місцевих. І шо ж могло піти не так на тих "кресах", коли польська армія зникла - х/з...
- позов до Угорщини за окупацію Закарпаття
- позов до Польщі за окупацію Галичини і Волині
Певен - десь 30-40млрд$ вистачить ... якщо по іншому , до них , не доходить !