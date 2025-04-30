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Новости Волынская трагедия Эксгумация жертв Волынской трагедии
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Эксгумация жертв Волынской трагедии на Тернопольщине: исследователи начали извлечение останков

Исследователи уже извлекают останки жертв Волынской трагедии

Исследовательская группа, которая проводит эксгумацию жертв Волынской трагедии на месте бывшего села Пужники в Тернопольской области, начала изъятие останков.

Об этом говорится в заявлении Министерства культуры и национального наследия Польши, Фонда "Свобода и демократия", Поморского медицинского университета и Института национальной памяти, сообщает РАР, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в Пужниках "завершена очистка и обеспечение безопасности территории, а также создание исследовательской инфраструктуры".

"Исследовательская группа определила протяженность и размер могилы. Ее верхний слой был обнажен и тщательно очищен",- сказано в сообщении.

Кроме этого, продолжается работа документирования и архивирования.

"Группа начала изъятие останков. Все без исключения останки пройдут процедуру идентификации. Генетическая экспертиза позволяет получить ДНК независимо от возраста жертвы - даже детей. Во время работы также будут сохранены личные вещи, в частности пуговицы и фрагменты четок",- сказано в заявлении.

Участие в эксгумации, которую координирует Фонд "Свобода и демократия", принимают эксперты Поморского медицинского университета, компании "Wołyńskie świetości" и Института национальной памяти. Работы полностью финансируются из бюджета Министерства культуры и национального наследия Польши.

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Вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии

Как сообщалось, в сентябре 2024 года в МИД Польши заявили, что без решения вопроса об эксгумации жертв Волынской трагедии Украина не может мечтать о вступлении в ЕС. В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил, что попытки блокировать вступление Украины в Европейский Союз играют на руку политике Владимира Путина.

Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Варшаву 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей спорные вопросы общей истории, в частности Волынскую трагедию 1943-1944 годов.

2 октября в УИНП заявили, что планируют проведение поисковых работ жертв Волынской трагедии в 2025 году. Также в Институте заявили, что остаются открытыми для взаимодействия с польскими институтами в сфере поиска, сохранения и ухода за местами памяти украинцев в Польше и поляков в Украине, а также пожаловались, что официальные межинституциональные механизмы решения проблемных вопросов с польской стороной в вопросах восстановления и сохранения мест памяти уже длительное время не действуют.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии на Ривненщине

4 октября министр обороны Польши подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будет решен вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.

26 ноября глава МИД Польши Радослав Сикорский после разговора с украинским коллегой Андреем Сибигой заявил, что Киев заверил в отсутствии каких-либо препятствий для проведения поисковых и эксгумационных работ жертв Волынской трагедии на территории Украины.

В январе 2025 года Украина и Польша обменялись списками мест для поиска и эксгумации остатков взаимных исторических конфликтов.

Впоследствии Украина предоставила разрешение на эксгумацию жертв Волынской трагедии на Тернопольщине.

В апреле 2025 года Украина дала согласие на проведение поисковых работ польских жертв Волынской трагедии в селе Углы Ровенской области.

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Автор: 

Польша (8424) эксгумация (145) Волынская трагедия (202) Тернопольская область (727)


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Топ комментарии
+2
а як вони відрізняють останки поляків від останків українців?
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30.04.2025 19:26
+2
Причина цієї трагедії у ляхах, А НЕ в українцях!!!!!!!!!!!! Гієна пам'ятник воїнам УПА відновила????????!
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30.04.2025 19:29
+2
- Миколо! Ти чув новину?
- Яку?
- Поляки провели ексгумацію останків у селі Пужники і знайшли там кулі й гільзи від зброї українських калібрів, і вила з сокирою, з клеймами українських заводів...
- Угу... А записки вони там не знайшли, у закоркованій пляшці - "Це зробив я, власноручно... Степан Бандера)?...
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30.04.2025 19:31
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а як вони відрізняють останки поляків від останків українців?
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30.04.2025 19:26 Ответить
Так для цього і беруть зразки ДНК!
Ну і звичайні могили на кладовищі таки відрізняються від масових поховань розстріляних.
Насправді - з поляками в нас дійсно є багато історичних моментів, не вельми приємних як нам, так і полякам, але минуле не повинно заважати сьогоденню, і тим більше майбутньому!
Не буває святих націй, тим більше якщо часи на дворі стоять жорстокі.
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30.04.2025 20:25 Ответить
поляки так само розстрілювали українців.

і що там днк тест покаже? різниці між нами і поляками нема
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30.04.2025 21:21 Ответить
От саме Ця думка і повинна стати домінуючою між Українцями і поляками - що по-перше - злочини були з обох сторін, а по-друге - що тяжкі часи не повинні заважати майбутньому!
Але це справа істориків - копирсатись у минулому, а політики повинні вибудовувати майбутне.
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30.04.2025 21:31 Ответить
Причина цієї трагедії у ляхах, А НЕ в українцях!!!!!!!!!!!! Гієна пам'ятник воїнам УПА відновила????????!
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30.04.2025 19:29 Ответить
- Миколо! Ти чув новину?
- Яку?
- Поляки провели ексгумацію останків у селі Пужники і знайшли там кулі й гільзи від зброї українських калібрів, і вила з сокирою, з клеймами українських заводів...
- Угу... А записки вони там не знайшли, у закоркованій пляшці - "Це зробив я, власноручно... Степан Бандера)?...
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30.04.2025 19:31 Ответить
Пужники в Тернопільській області - це Східна Галичина, чому це "Волинська трагедія"?
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30.04.2025 19:32 Ответить
Повторю -
Юрій Пелюшенко #556680
"Пужники в Тернопільській області, трагедія Волинська". От накуя писати очевидну дурницю? Волинська трагедія тому так і наз-ся, що відбувалася на Волині в 1943. Пужники - це лютий 1945 р., це південь Тернопільської обл., це межа Поділля і Галичини. Вже кілька місяців про ці події говориться, пора б вивчити. Про Пужники читайте тут: https://www.istpravda.com.ua/columns/2025/01/21/164662/

28.04.2025 15:52
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30.04.2025 19:35 Ответить
понесется говно на вентилятор
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30.04.2025 19:55 Ответить
https://zn.ua/ukr/HISTORY/yak-moskva-vidkrila-vorota-u-peklo-na-volini-_.html "Як Москва відкрила пекло Волині"
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30.04.2025 19:59 Ответить
Пирадасы, нашли время пляски на костях устраивать!!!
Лучше, блеяди, проведите эксгумацию, убитого на ваших глазах президента Качиньского и всего руководства Польши.
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30.04.2025 20:31 Ответить
 
 