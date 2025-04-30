Эксгумация жертв Волынской трагедии на Тернопольщине: исследователи начали извлечение останков
Исследовательская группа, которая проводит эксгумацию жертв Волынской трагедии на месте бывшего села Пужники в Тернопольской области, начала изъятие останков.
Об этом говорится в заявлении Министерства культуры и национального наследия Польши, Фонда "Свобода и демократия", Поморского медицинского университета и Института национальной памяти, сообщает РАР, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в Пужниках "завершена очистка и обеспечение безопасности территории, а также создание исследовательской инфраструктуры".
"Исследовательская группа определила протяженность и размер могилы. Ее верхний слой был обнажен и тщательно очищен",- сказано в сообщении.
Кроме этого, продолжается работа документирования и архивирования.
"Группа начала изъятие останков. Все без исключения останки пройдут процедуру идентификации. Генетическая экспертиза позволяет получить ДНК независимо от возраста жертвы - даже детей. Во время работы также будут сохранены личные вещи, в частности пуговицы и фрагменты четок",- сказано в заявлении.
Участие в эксгумации, которую координирует Фонд "Свобода и демократия", принимают эксперты Поморского медицинского университета, компании "Wołyńskie świetości" и Института национальной памяти. Работы полностью финансируются из бюджета Министерства культуры и национального наследия Польши.
Вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии
Как сообщалось, в сентябре 2024 года в МИД Польши заявили, что без решения вопроса об эксгумации жертв Волынской трагедии Украина не может мечтать о вступлении в ЕС. В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил, что попытки блокировать вступление Украины в Европейский Союз играют на руку политике Владимира Путина.
Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Варшаву 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей спорные вопросы общей истории, в частности Волынскую трагедию 1943-1944 годов.
2 октября в УИНП заявили, что планируют проведение поисковых работ жертв Волынской трагедии в 2025 году. Также в Институте заявили, что остаются открытыми для взаимодействия с польскими институтами в сфере поиска, сохранения и ухода за местами памяти украинцев в Польше и поляков в Украине, а также пожаловались, что официальные межинституциональные механизмы решения проблемных вопросов с польской стороной в вопросах восстановления и сохранения мест памяти уже длительное время не действуют.
4 октября министр обороны Польши подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будет решен вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.
26 ноября глава МИД Польши Радослав Сикорский после разговора с украинским коллегой Андреем Сибигой заявил, что Киев заверил в отсутствии каких-либо препятствий для проведения поисковых и эксгумационных работ жертв Волынской трагедии на территории Украины.
В январе 2025 года Украина и Польша обменялись списками мест для поиска и эксгумации остатков взаимных исторических конфликтов.
Впоследствии Украина предоставила разрешение на эксгумацию жертв Волынской трагедии на Тернопольщине.
В апреле 2025 года Украина дала согласие на проведение поисковых работ польских жертв Волынской трагедии в селе Углы Ровенской области.
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Ну і звичайні могили на кладовищі таки відрізняються від масових поховань розстріляних.
Насправді - з поляками в нас дійсно є багато історичних моментів, не вельми приємних як нам, так і полякам, але минуле не повинно заважати сьогоденню, і тим більше майбутньому!
Не буває святих націй, тим більше якщо часи на дворі стоять жорстокі.
і що там днк тест покаже? різниці між нами і поляками нема
Але це справа істориків - копирсатись у минулому, а політики повинні вибудовувати майбутне.
- Яку?
- Поляки провели ексгумацію останків у селі Пужники і знайшли там кулі й гільзи від зброї українських калібрів, і вила з сокирою, з клеймами українських заводів...
- Угу... А записки вони там не знайшли, у закоркованій пляшці - "Це зробив я, власноручно... Степан Бандера)?...
Юрій Пелюшенко #556680
"Пужники в Тернопільській області, трагедія Волинська". От накуя писати очевидну дурницю? Волинська трагедія тому так і наз-ся, що відбувалася на Волині в 1943. Пужники - це лютий 1945 р., це південь Тернопільської обл., це межа Поділля і Галичини. Вже кілька місяців про ці події говориться, пора б вивчити. Про Пужники читайте тут: https://www.istpravda.com.ua/columns/2025/01/21/164662/
28.04.2025 15:52
Лучше, блеяди, проведите эксгумацию, убитого на ваших глазах президента Качиньского и всего руководства Польши.