Эксгумация жертв Волынской трагедии на Тернопольщине: исследователи начали извлечение останков

Исследовательская группа, которая проводит эксгумацию жертв Волынской трагедии на месте бывшего села Пужники в Тернопольской области, начала изъятие останков.

Об этом говорится в заявлении Министерства культуры и национального наследия Польши, Фонда "Свобода и демократия", Поморского медицинского университета и Института национальной памяти, сообщает РАР, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в Пужниках "завершена очистка и обеспечение безопасности территории, а также создание исследовательской инфраструктуры".

"Исследовательская группа определила протяженность и размер могилы. Ее верхний слой был обнажен и тщательно очищен",- сказано в сообщении.

Кроме этого, продолжается работа документирования и архивирования.

"Группа начала изъятие останков. Все без исключения останки пройдут процедуру идентификации. Генетическая экспертиза позволяет получить ДНК независимо от возраста жертвы - даже детей. Во время работы также будут сохранены личные вещи, в частности пуговицы и фрагменты четок",- сказано в заявлении.

Участие в эксгумации, которую координирует Фонд "Свобода и демократия", принимают эксперты Поморского медицинского университета, компании "Wołyńskie świetości" и Института национальной памяти. Работы полностью финансируются из бюджета Министерства культуры и национального наследия Польши.

Читайте также: Волынская трагедия: Согласовываются логистические вопросы относительно мест эксгумации и участников работ, - Точицкий

Вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии

Как сообщалось, в сентябре 2024 года в МИД Польши заявили, что без решения вопроса об эксгумации жертв Волынской трагедии Украина не может мечтать о вступлении в ЕС. В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил, что попытки блокировать вступление Украины в Европейский Союз играют на руку политике Владимира Путина.

Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Варшаву 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей спорные вопросы общей истории, в частности Волынскую трагедию 1943-1944 годов.

2 октября в УИНП заявили, что планируют проведение поисковых работ жертв Волынской трагедии в 2025 году. Также в Институте заявили, что остаются открытыми для взаимодействия с польскими институтами в сфере поиска, сохранения и ухода за местами памяти украинцев в Польше и поляков в Украине, а также пожаловались, что официальные межинституциональные механизмы решения проблемных вопросов с польской стороной в вопросах восстановления и сохранения мест памяти уже длительное время не действуют.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии на Ривненщине

4 октября министр обороны Польши подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будет решен вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.

26 ноября глава МИД Польши Радослав Сикорский после разговора с украинским коллегой Андреем Сибигой заявил, что Киев заверил в отсутствии каких-либо препятствий для проведения поисковых и эксгумационных работ жертв Волынской трагедии на территории Украины.

В январе 2025 года Украина и Польша обменялись списками мест для поиска и эксгумации остатков взаимных исторических конфликтов.

Впоследствии Украина предоставила разрешение на эксгумацию жертв Волынской трагедии на Тернопольщине.

В апреле 2025 года Украина дала согласие на проведение поисковых работ польских жертв Волынской трагедии в селе Углы Ровенской области.

Читайте также: Эксгумация жертв Волынской трагедии: найдены первые останки людей в Тернопольской области