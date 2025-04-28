Эксгумация жертв Волынской трагедии: найдены первые останки людей в Тернопольской области

На территории бывшего села Пужники в Тернопольской области на днях начали эксгумацию останков поляков, погибших во время Волынской трагедии. Специалисты уже нашли первые останки людей.

Об этом в комментарии журналистам сообщил заместитель министра культуры по вопросам европейской интеграции Андрей Наджос, информирует Цензор.НЕТ.

"На месте находятся совместная экспедиция и с польской стороны, и с украинской стороны, поэтому в конце этого дня мы должны получить следующий репорт. Речь идет опять-таки о первых найденных останках, но конечно это вопрос к специалистам, которые должны установить, кому они принадлежали, какая была причина смерти этих людей, когда они погибли, вопросов действительно очень много", - рассказал он.

Напомним, на прошлой неделе на старом кладбище уже несуществующего села Пужники в Тернопольской области начались поисково-эксгумационные работы. Раскопки проводят судебные медики, археологи, генетики и антропологи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Волынская трагедия: Согласовываются логистические вопросы относительно мест эксгумации и участников работ, - Точицкий

Вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии

Как сообщалось, в сентябре 2024 года в МИД Польши заявили, что без решения вопроса об эксгумации жертв Волынской трагедии Украина не может мечтать о вступлении в ЕС.В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил, что попытки блокировать вступление Украины в Европейский Союз играют на руку политике Владимира Путина.

Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Варшаву 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей спорные вопросы общей истории, в частности Волынскую трагедию 1943-1944 годов.

2 октября в УИНП заявили, что планируют проведение поисковых работ жертв Волынской трагедии в 2025 году. Также в Институте заявили, что остаются открытыми для взаимодействия с польскими институтами в сфере поиска, сохранения и ухода за местами памяти украинцев в Польше и поляков в Украине, а также пожаловались, что официальные межинституциональные механизмы решения проблемных вопросов с польской стороной в вопросах восстановления и сохранения мест памяти уже длительное время не действуют.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии на Ровенщине

4 октября министр обороны Польши подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будет решен вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.

26 ноября глава МИД Польши Радослав Сикорский после разговора с украинским коллегой Андреем Сибигой заявил, что Киев заверил в отсутствии каких-либо препятствий для проведения поисковых и эксгумационных работ жертв Волынской трагедии на территории Украины.

В январе 2025 года Украина и Польша обменялись списками мест для поиска и эксгумации остатков взаимных исторических конфликтов.

Впоследствии Украина предоставила разрешение на эксгумацию жертв Волынской трагедии на Тернопольщине.

В апреле 2025 года Украина дала согласие на проведение поисковых работ польских жертв Волынской трагедии в селе Углы Ровенской области.

Читайте: В вопросе Волыни будет очень сложно достичь компромисса с Украиной, - глава ИНП Польши Шарек