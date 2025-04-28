Ексгумація жертв Волинської трагедії: знайдені перші останки людей у Тернопільській області

На території колишнього села Пужники в Тернопільській області днями розпочали ексгумацію останків поляків, які загинули під час Волинської трагедії. Фахівці вже знайшли перші останки людей.

Про це у коментарі журналістам повідомив заступник міністра культури з питань європейської інтеграції Андрій Наджос, інформує Цензор.НЕТ.

"На місці перебувають спільна експедиція і з польської сторони, і з української сторони, тому наприкінці цього дня ми маємо отримати наступний репорт. Йдеться знову-таки про перші знайдені рештки, але звісно це питання до фахівців, які мають встановити, кому вони належали, яка була причина смерті цих людей, коли вони загинули, питань справді дуже багато", - розповів він.

Нагадаємо, минулого тижня на старому цвинтарі вже неіснуючого села Пужники в Тернопільській області розпочалися пошуково-ексгумаційні роботи. Розкопки проводять судові медики, археологи, генетики та антропологи.

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Питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії

Як повідомлялося, у вересні 2024 року в МЗС Польщі заявили, що без розв'язання питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії Україна не може мріяти про вступ до ЄС. Водночас президент Польщі Анджей Дуда заявив, що спроби блокувати вступ України до Європейського Союзу грають на руку політиці Володимира Путіна.

Глава МЗС Андрій Сибіга під час візиту до Варшави 1 жовтня заявив, що Україна готова обговорювати з Польщею суперечливі питання спільної історії, зокрема Волинську трагедію 1943-1944 років.

2 жовтня в УІНП заявили, що планують проведення пошукових робіт жертв Волинської трагедії у 2025 році. Також в Інституті заявили, що залишаються відкритими для взаємодії з польськими інституціями у сфері пошуку, збереження та догляду за місцями пам'яті українців у Польщі та поляків в Україні, а також поскаржилися, що офіційні міжінституційні механізми розв'язання проблемних питань із польською стороною в питаннях відновлення та збереження місць пам'яті вже тривалий час не діють.

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4 жовтня міністр оборони Польщі підтвердив намір блокувати вступ України до ЄС, доки не буде вирішено питання ексгумації і пам’яті жертв Волинської трагедії.

26 листопада глава МЗС Польщі Радослав Сікорський після розмови з українським колегою Андрієм Сибігою заявив, що Київ запевнив у відсутності будь-яких перешкод для проведення пошукових та ексгумаційних робіт жертв Волинської трагедії на території України.

У січні 2025 року Україна та Польща обмінялися списками місць для пошуку та ексгумації залишків взаємних історичних конфліктів.

Згодом Україна надала дозвіл на ексгумацію жертв Волинської трагедії на Тернопільщині.

У квітні 2025 року Україна надала згоду на проведення пошукових робіт польських жертв Волинської трагедії у селі Угли Рівненської області.

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