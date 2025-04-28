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Новини Волинська трагедія Ексгумація жертв Волинської трагедії
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Ексгумація жертв Волинської трагедії: знайдені перші останки людей у Тернопільській області

Волинська трагедія

На території колишнього села Пужники в Тернопільській області днями розпочали ексгумацію останків поляків, які загинули під час Волинської трагедії. Фахівці вже знайшли перші останки людей. 

Про це у коментарі журналістам повідомив заступник міністра культури з питань європейської інтеграції Андрій Наджос, інформує Цензор.НЕТ.

"На місці перебувають спільна експедиція і з польської сторони, і з української сторони, тому наприкінці цього дня ми маємо отримати наступний репорт. Йдеться знову-таки про перші знайдені рештки, але звісно це питання до фахівців, які мають встановити, кому вони належали, яка була причина смерті цих людей, коли вони загинули, питань справді дуже багато", - розповів він. 

Нагадаємо, минулого тижня на старому цвинтарі вже неіснуючого села Пужники в Тернопільській області розпочалися пошуково-ексгумаційні роботи. Розкопки проводять судові медики, археологи, генетики та антропологи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Волинська трагедія: Узгоджуються логістичні питання щодо місць ексгумації та щодо учасників робіт, - Точицький

Питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії

Як повідомлялося, у вересні 2024 року в МЗС Польщі заявили, що без розв'язання питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії Україна не може мріяти про вступ до ЄС. Водночас президент Польщі Анджей Дуда заявив, що спроби блокувати вступ України до Європейського Союзу грають на руку політиці Володимира Путіна.

Глава МЗС Андрій Сибіга під час візиту до Варшави 1 жовтня заявив, що Україна готова обговорювати з Польщею суперечливі питання спільної історії, зокрема Волинську трагедію 1943-1944 років.

2 жовтня в УІНП заявили, що планують проведення пошукових робіт жертв Волинської трагедії у 2025 році. Також в Інституті заявили, що залишаються відкритими для взаємодії з польськими інституціями у сфері пошуку, збереження та догляду за місцями пам'яті українців у Польщі та поляків в Україні, а також поскаржилися, що офіційні міжінституційні механізми розв'язання проблемних питань із польською стороною в питаннях відновлення та збереження місць пам'яті вже тривалий час не діють.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна дала згоду на пошук жертв Волинської трагедії на Рівненщині

4 жовтня міністр оборони Польщі підтвердив намір блокувати вступ України до ЄС, доки не буде вирішено питання ексгумації і пам’яті жертв Волинської трагедії.

26 листопада глава МЗС Польщі Радослав Сікорський після розмови з українським колегою Андрієм Сибігою заявив, що Київ запевнив у відсутності будь-яких перешкод для проведення пошукових та ексгумаційних робіт жертв Волинської трагедії на території України.

У січні 2025 року Україна та Польща обмінялися списками місць для пошуку та ексгумації залишків взаємних історичних конфліктів.

Згодом Україна надала дозвіл на ексгумацію жертв Волинської трагедії на Тернопільщині.

У квітні 2025 року Україна надала згоду на проведення пошукових робіт польських жертв Волинської трагедії у селі Угли Рівненської області.

Читайте: У питанні Волині буде дуже складно досягти компромісу з Україною, - глава ІНП Польщі Шарек

Автор: 

Польща (8508) ексгумація (143) Волинська трагедія (131) Тернопільська область (588)


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Топ коментарі
+11
Чому Україна не вимагає ексгумації жертв операції "Вісла"...?!
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28.04.2025 16:00
+5
,,Хай копають, може знайдуть пару земляних горіхів, їх так ******* свині !" ( капітан Джон Сільвер .Острів скарбів.)
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28.04.2025 15:52
+5
Чим більше колупаить рану - тим довше вона не заживатиме... А чим довше вона не заживатиме - тим довше людина не пам"ятатиме, що у неї є інші, більш важливі справи...
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28.04.2025 16:24
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МЗС Польщі заявили, що без розв'язання питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії Україна не може мріяти про вступ до ЄС. Джерело: https://censor.net/ua/n354
- а потім - може лише мріяти ?
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28.04.2025 15:41 Відповісти
Доведеться багато стояти раком заради ЄС. А потім скажуть що ніхто нічого не обіцяв, як з НАТО.
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28.04.2025 15:46 Відповісти
ты уже отстоял раком)))) дурное что ты несешь ? Проблема с эксгумацией создана каким то идиотом в украинском правительстве потому что немцы имели право на эксгумацию а поляки нет
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28.04.2025 16:06 Відповісти
,,Хай копають, може знайдуть пару земляних горіхів, їх так ******* свині !" ( капітан Джон Сільвер .Острів скарбів.)
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28.04.2025 15:52 Відповісти
"Пужники в Тернопільській області, трагедія Волинська". От накуя писати очевидну дурницю? Волинська трагедія тому так і наз-ся, що відбувалася на Волині в 1943. Пужники - це лютий 1945 р., це південь Тернопільської обл., це межа Поділля і Галичини. Вже кілька місяців про ці події говориться, пора б вивчити. Про Пужники читайте тут: https://www.istpravda.com.ua/columns/2025/01/21/164662/
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28.04.2025 15:52 Відповісти
Чому Україна не вимагає ексгумації жертв операції "Вісла"...?!
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28.04.2025 16:00 Відповісти
ага!
двері до єс, як у нато завжди привідкриті.
потім мадяри. потім словаки. потім румуни. що, там ще?
про нато, нарешті, нам вже відповіли відкрито та остаточно.
тепер будемо ялозити єс.
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28.04.2025 16:03 Відповісти
Тернопільська це не Волинь, це Галичина. Дайте спокій померлим
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28.04.2025 16:20 Відповісти
Чим більше колупаить рану - тим довше вона не заживатиме... А чим довше вона не заживатиме - тим довше людина не пам"ятатиме, що у неї є інші, більш важливі справи...
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28.04.2025 16:24 Відповісти
По факту без ДНК-експертизи саме наявних родичів , і що вони саме поляки або мають "карту поляка" - тільки так можно довести що це залишки "поляка" і так по кожному тілу/скелету!!!
А звичайно ж шовіністи розтрублять це на всю кількість знайдених!!
Навіть якщо то будуть покинуті кладовища або братські могили з усіма людьми.
Якось все це нехорошо пахне
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28.04.2025 16:29 Відповісти
Поляки, шо ж ви робите?.. Війна іде! Вам приспічило?.. Ну, викопаєте і що? Черепи на палках будете носити по Європі? Жлобський, ниций поступок. Ви вже в Катинському лісі все викопали, курва мать? А в Сибіру?.. Як вже заіпала вся ця антиукраїнська мразота. Ви там воюйте, а ми тут лопаткою пориємося, відкопаємо правду! )) ((
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28.04.2025 16:45 Відповісти
Ляхи завжди такими були щодо українців. Основна їхня мета зараз - бабло. Відкопавши щось і підтасувавши матеріали, ляхи подадуть до міжнародного суду на Україну і наші діти і онуки платитимуть смердючим ляхам мільярдні "компенсації". Це попри те, що їм плюватимуть у лице на кождому кроці. Шкода - немає "Свободи"! Летіли б ці копачі з роскалями до себе додому, як колись з Волині.
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28.04.2025 17:16 Відповісти
Мені здається, що як для військової обстановки саме логічне було послати пше-пше з їх лопатками, відерками і сачками до курви мами. Хоча нехай копають. Потім самим буде соромно.
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28.04.2025 16:49 Відповісти
Ага, вообще все соседей послать до курвы матери, а йще послать туда же усих пиндосив та лягушатникив.
Откуда вы береыть такие дэбилы?
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28.04.2025 17:38 Відповісти
А цілих скелетів неандертальців поляки не викопали?
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28.04.2025 17:05 Відповісти
Якщо трагедія волинська , чому копають не Тернопільщині ?
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28.04.2025 17:15 Відповісти
 
 