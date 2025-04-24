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Новини Ексгумація жертв Волинської трагедії
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На Тернопільщині розпочали ексгумацію останків поляків, загиблих у Пужниках у 1945 році

ексгумація

У четвер, 24 квітня, в Тернопільській області стартували ексгумаційні роботи на місці масового поховання поляків у селі Пужники, яке припинило існування після подій 1945 року.

Проце інфорує Цензор.НЕТ із посиланням на  RMF FM.

Роботи проводить польсько-українська група дослідників, до складу якої входять судові медики, археологи, генетики, антропологи та представники обох держав.

Як зазначається, польську сторону представляють науковці з Фонду "Свобода і демократія", Поморського медичного університету та Інституту національної пам'яті. Українську - фундація "Волинські старожитності".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Львові розпочали ексгумацію останків агента НКВС Кузнєцова, майора Путіна та радянських солдатів. ФОТОрепортаж

За словами заступника міністра культури Польщі Мацея Врубеля, йдеться про встановлення імен усіх жертв і проведення їх гідного перепоховання. Деякі родини вже передали генетичні зразки для ідентифікації загиблих.

У 1945 році в Пужниках загинули близько 80 польських громадян. Роботи ускладнює те, що місце поховання розташоване в лісі, що створює труднощі з транспортуванням спеціалізованої техніки. Попри потенційні погодні загрози, сьогодні в регіоні ясна погода.

Це перші подібні роботи після зняття Україною мораторію на ексгумації польських жертв, запровадженого у відповідь на масове знищення українських пам’ятників у Польщі у 2015–2017 роках.

Питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії

Як повідомлялося, у вересні 2024 року в МЗС Польщі заявили, що без розв'язання питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії Україна не може мріяти про вступ до ЄС.Водночас президент Польщі Анджей Дуда заявив, що спроби блокувати вступ України до Європейського Союзу грають на руку політиці Володимира Путіна.

Глава МЗС Андрій Сибіга під час візиту до Варшави 1 жовтня заявив, що Україна готова обговорювати з Польщею суперечливі питання спільної історії, зокрема Волинську трагедію 1943-1944 років.

2 жовтня в УІНП заявили, що планують проведення пошукових робіт жертв Волинської трагедії у 2025 році. Також в Інституті заявили, що залишаються відкритими для взаємодії з польськими інституціями у сфері пошуку, збереження та догляду за місцями пам'яті українців у Польщі та поляків в Україні, а також поскаржилися, що офіційні міжінституційні механізми розв'язання проблемних питань із польською стороною в питаннях відновлення та збереження місць пам'яті вже тривалий час не діють

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Волинська трагедія: Узгоджуються логістичні питання щодо місць ексгумації та щодо учасників робіт, - Точицький

4 жовтня міністр оборони Польщі підтвердив намір блокувати вступ України до ЄС, доки не буде вирішено питання ексгумації і пам’яті жертв Волинської трагедії.

26 листопада глава МЗС Польщі Радослав Сікорський після розмови з українським колегою Андрієм Сибігою заявив, що Київ запевнив у відсутності будь-яких перешкод для проведення пошукових та ексгумаційних робіт жертв Волинської трагедії на території України.

У січні 2025 року Україна та Польща обмінялися списками місць для пошуку та ексгумації залишків взаємних історичних конфліктів.

Згодом Україна надала дозвіл на ексгумацію жертв Волинської трагедії на Тернопільщині.

У квітні 2025 року Україна надала згоду на проведення пошукових робіт польських жертв Волинської трагедії у селі Угли Рівненської області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна дала згоду на пошук жертв Волинської трагедії на Рівненщині

Автор: 

ексгумація (142) Волинська трагедія (130) Тернопільська область (587)


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Топ коментарі
+14
Таблички на українських пам'ятках в Польщі вже відновили?
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24.04.2025 12:28
+9
Ще Гонту та Залізняка поляки хай згадають. Ну і "здрайцю" Хмельницького не забути. А наша влада вже звикла плазувати перед іноземцями й посипати голову попелом
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24.04.2025 12:20
+4
А полякам ексгумацію під час війни конче потрібна. Аж зло бере... Зараз війна йде, руйнуються міста, гинуть люди, екологія, летять ракети, шахеди, бомби, а їм ***** ексгумація саме зараз потрібна...
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24.04.2025 13:06
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Ще Гонту та Залізняка поляки хай згадають. Ну і "здрайцю" Хмельницького не забути. А наша влада вже звикла плазувати перед іноземцями й посипати голову попелом
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24.04.2025 12:20 Відповісти
Таблички на українських пам'ятках в Польщі вже відновили?
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24.04.2025 12:28 Відповісти
Про події в Пужниках читай тут https://www.istpravda.com.ua/columns/2025/01/21/164662/
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24.04.2025 12:56 Відповісти
А чому в якихось там пужниках?
Між чортковом та заліщиками було містечко Червоноград. Там була штаб-квартира бандитів армії крайової, які грабували довколишні села та убивали їх жителів.
В одну прекрасну ніч містечко було оточене танками та гарматами оунг і знищене до підвалів.
Не вижила жодна паскуда.
Зараз на біжать ляходрочери - докладаю.
Уся бронетехніка ркка була покинута в цьому районі при втечі з бесарабії.
Бояться копати?
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24.04.2025 13:05 Відповісти
А полякам ексгумацію під час війни конче потрібна. Аж зло бере... Зараз війна йде, руйнуються міста, гинуть люди, екологія, летять ракети, шахеди, бомби, а їм ***** ексгумація саме зараз потрібна...
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24.04.2025 13:06 Відповісти
Їм по барабану коли гроші вид ивати.
Уряд щось там фінансує, виконавці розкрадають.
В одному містечку спостерігав.
Була могила двох ксьонзів.
Все було прибрано, акуратно пофарбовано.
Після приїзду пшеків та могила зруйнована, на її місці неоковирна гранітна брила і ніхто за нею більше не доглядає.
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24.04.2025 13:31 Відповісти
Нехай це копирсання в сторічних могилах під час, коли Україна стікає кривавою юшкою, буде найбільшим щастям житті тих, хто це затіяв
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24.04.2025 15:08 Відповісти
Так якби ж... Але я проживши 65 років не бачив, щоб хтось був покараний за подібні речі. Хіба що на тому світі, чого ми при житті не ніколи не побачимо... Комуняки жирували в свій час та дожили свого віку в повному достатку та поховані з почестями, а не зариті просто так. Тепер їхні потомки злигавшись з бандосами та мєнтами повіджимали у свою власність заводи-пароходи та стали дуже успішними бізнесменами-мільярдерами і будуть похована як достойні люди. Тепер кацап прийшов та вбиває і руйнує та все їм сходить з рук. Всі у світі кудахчуть та висловлюють занепокоєння, а тут ще й найзаможнішою державою у світі прийшов керувати такий же придурок як і *****, ще й прославиться та отримає визнання як миротворця за те, що стікаючу кров'ю жертву примушує віддати останню рубашку та відмовитись від частини свого тіла... Короче не знаю, але такого, щоб за подібне якісь небесні сили когось покарали і люди побачили, що так робити не можна бо за гріхи прийдеться відповідати, я такого не бачив... На жаль...
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24.04.2025 15:29 Відповісти
згадайте хоч одного диктатора і терориста що мирно спочив і з почестями?
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24.04.2025 21:48 Відповісти
Наприклад йоська сралін або вовка члєнін, їх шо не з почистями поховали? Чи подєльніки гітлера, а може і він сам дожили свого віку в достатку десь в джунглях південної Америки
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24.04.2025 21:56 Відповісти
йоська сралін помер в калюжі власної сечі, і ніхто йому не допоміг. Деякі шістки гітлера може і дожили нормально. Мова про інше
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25.04.2025 00:14 Відповісти
Над могилами вояків УПА в Польщі чинять наругу, а тут їм полякам дозволяють пошукові роботи. Не бачу логіки в наших діях
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24.04.2025 14:54 Відповісти
Это история,но люди погибли -погибли так как считает Украина или как Польша считает,но они погибли,я был в страшном музее Хатынь,меня свозили туда польские байкеры на мотоциклах ; МТ,Урал,БМВ,всё времен 2ой мировой войны. И там я осознал что людей убило НКВД,. Были украинцы в НКВД? Да были,и поляки тоже были. Но умерло очень много людей,и за них верующие должны помолится. Кто виноват в этом я не знаю,( хотя знаю СССР с вытекающими) но это большое горе народа, такое же как будет НАШЕ после победы над расеей.
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24.04.2025 20:46 Відповісти
 
 