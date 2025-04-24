На Тернопільщині розпочали ексгумацію останків поляків, загиблих у Пужниках у 1945 році

У четвер, 24 квітня, в Тернопільській області стартували ексгумаційні роботи на місці масового поховання поляків у селі Пужники, яке припинило існування після подій 1945 року.

Проце інфорує Цензор.НЕТ із посиланням на RMF FM.

Роботи проводить польсько-українська група дослідників, до складу якої входять судові медики, археологи, генетики, антропологи та представники обох держав.

Як зазначається, польську сторону представляють науковці з Фонду "Свобода і демократія", Поморського медичного університету та Інституту національної пам'яті. Українську - фундація "Волинські старожитності".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Львові розпочали ексгумацію останків агента НКВС Кузнєцова, майора Путіна та радянських солдатів. ФОТОрепортаж

За словами заступника міністра культури Польщі Мацея Врубеля, йдеться про встановлення імен усіх жертв і проведення їх гідного перепоховання. Деякі родини вже передали генетичні зразки для ідентифікації загиблих.

У 1945 році в Пужниках загинули близько 80 польських громадян. Роботи ускладнює те, що місце поховання розташоване в лісі, що створює труднощі з транспортуванням спеціалізованої техніки. Попри потенційні погодні загрози, сьогодні в регіоні ясна погода.

Це перші подібні роботи після зняття Україною мораторію на ексгумації польських жертв, запровадженого у відповідь на масове знищення українських пам’ятників у Польщі у 2015–2017 роках.

Питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії

Як повідомлялося, у вересні 2024 року в МЗС Польщі заявили, що без розв'язання питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії Україна не може мріяти про вступ до ЄС.Водночас президент Польщі Анджей Дуда заявив, що спроби блокувати вступ України до Європейського Союзу грають на руку політиці Володимира Путіна.

Глава МЗС Андрій Сибіга під час візиту до Варшави 1 жовтня заявив, що Україна готова обговорювати з Польщею суперечливі питання спільної історії, зокрема Волинську трагедію 1943-1944 років.

2 жовтня в УІНП заявили, що планують проведення пошукових робіт жертв Волинської трагедії у 2025 році. Також в Інституті заявили, що залишаються відкритими для взаємодії з польськими інституціями у сфері пошуку, збереження та догляду за місцями пам'яті українців у Польщі та поляків в Україні, а також поскаржилися, що офіційні міжінституційні механізми розв'язання проблемних питань із польською стороною в питаннях відновлення та збереження місць пам'яті вже тривалий час не діють

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Волинська трагедія: Узгоджуються логістичні питання щодо місць ексгумації та щодо учасників робіт, - Точицький

4 жовтня міністр оборони Польщі підтвердив намір блокувати вступ України до ЄС, доки не буде вирішено питання ексгумації і пам’яті жертв Волинської трагедії.

26 листопада глава МЗС Польщі Радослав Сікорський після розмови з українським колегою Андрієм Сибігою заявив, що Київ запевнив у відсутності будь-яких перешкод для проведення пошукових та ексгумаційних робіт жертв Волинської трагедії на території України.

У січні 2025 року Україна та Польща обмінялися списками місць для пошуку та ексгумації залишків взаємних історичних конфліктів.

Згодом Україна надала дозвіл на ексгумацію жертв Волинської трагедії на Тернопільщині.

У квітні 2025 року Україна надала згоду на проведення пошукових робіт польських жертв Волинської трагедії у селі Угли Рівненської області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна дала згоду на пошук жертв Волинської трагедії на Рівненщині