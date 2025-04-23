УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5869 відвідувачів онлайн
Новини Фото
7 241 25

У Львові розпочали ексгумацію останків агента НКВС Кузнєцова, майора Путіна та радянських солдатів. ФОТОрепортаж

23 квітня у Львові розпочалися роботи з дослідження та ексгумації радянських поховань на території "Пагорба Слави". Усі знайдені останки та надмогильні плити перенесуть на спеціально визначене місце до Голосківського кладовища.

Про це повідомили Львівська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

Триватимуть роботи приблизно 2 місяці.

На Пагорбі є понад 220 індивідуальних поховань, 4 братські могили і ймовірно могили агентів НКВС Миколи Кузнєцова (спецагента-ліквідатора, справжнє ім'я — Ніканор - ред.) та майора Степана Путіна.

"Війна пришвидшила багато процесів, зокрема щодо питання радянських військових поховань. Нещодавно ми завершили дослідження і ексгумацію з території колишнього марсового поля. Ми перепоховали близько 2 тис. останків людей з християнською повагою. І сьогодні розпочинаємо процес, коли забираємо останній маркер радянських поховань у Львові – поховання з Пагорба Слави", - повідомив керуючий справами виконавчого комітету Львівської міської ради Євген Бойко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Частину вулиць в Одесі, названих на честь російських діячів, вирішили не перейменовувати

У Львові ексгумують останки агента НКВС Кузнєцова та радянських солдатів

За 2 місяці мають забрати огорожу, перенести їх, демонтувати надмогильні плити, провести дослідження й ексгумацію останків і перенести їх на Голосківське кладовище. Ексгумацію останків проводитимуть фахівці Меморіально-пошукового центру "Доля".

Керівник Меморіально-пошукового центру "Доля" Святослав Шеремета заявив, що ексгумація цих останків буде відбуватися прозоро із залученням усіх необхідних фахівців, зокрема антропологів, судмедекспертів, представників правоохоронних органів, прокуратури та інших, щоб потім не виникало питань, хто лежить у могилі, де написано "Кузнецов".

У Львові ексгумують останки агента НКВС Кузнєцова та радянських солдатів

"Розуміємо, що велика увага буде прикута до ексгумації останків могили Кузнєцова і могили Путіна… Так, є різні версії щодо того чи дійсно він там похований, але тільки ексгумація і ретельне дослідження зможуть це або підтвердити, або спростувати", - відзначив Святослав Шеремета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада ухвалила закон щодо перейменування 103 місцевих загальних судів у межах декомунізації

Зазначимо, що комплекс "Пагорб Слави" радянська влада почала будувати на вулиці Пасічній у 1945–1950-х. Сюди перепоховали червоноармійців і радянських партизанів, які загинули під час Другої Світової війни, а також НКВСників. Останки Кузнєцова звідси двічі намагалися викрасти. Повернути тіло в Росію просили родичі спецагента.

У Львові ексгумують останки агента НКВС Кузнєцова та радянських солдатів
У Львові ексгумують останки агента НКВС Кузнєцова та радянських солдатів
У Львові ексгумують останки агента НКВС Кузнєцова та радянських солдатів
У Львові ексгумують останки агента НКВС Кузнєцова та радянських солдатів

Автор: 

Львів (3071) НКВС (34) ексгумація (142) декомунізація (558) Львівська область (2428) Львівський район (61)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+34
запропонувати ********** обміняти рештки цих гандонів на полонених Азовців
кацапам сподобається
показати весь коментар
23.04.2025 21:47
+12
поменять на наших военнопленных....
показати весь коментар
23.04.2025 21:50
+10
Сміття, а не рештки. Таке ж саме, як й на полях українського Донбасу, Луганщини, Криму, Херсонщини... Сотні тисяч дохлих кацапів, які не заслуговують нічого більшого, ніж власним гноєм просякнути землю... Нагородою їм - вічне забуття! Горіть у пеклі вічно!
показати весь коментар
23.04.2025 21:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
запропонувати ********** обміняти рештки цих гандонів на полонених Азовців
кацапам сподобається
показати весь коментар
23.04.2025 21:47 Відповісти
міняти у вигляді "мощів". Одна рука сто полонених, друга рука сто полонених, третя рука сто полонених, четверта рука сто полонених, пʼята рука сто полонених...
показати весь коментар
23.04.2025 21:58 Відповісти
Якби покійнички ще й восьминогі були. то ...
показати весь коментар
24.04.2025 00:58 Відповісти
Посадити на нашого "Лютого" і відправити в паРашу
показати весь коментар
23.04.2025 21:48 Відповісти
Можна прямо на красну площу 9 травня
показати весь коментар
23.04.2025 21:49 Відповісти
Сімволічно було б...
показати весь коментар
23.04.2025 21:53 Відповісти
поменять на наших военнопленных....
показати весь коментар
23.04.2025 21:50 Відповісти
Там вже не одне кладовище "радянських солдатів" викинули на смітник. Були фото зі звалища.
показати весь коментар
23.04.2025 21:51 Відповісти
Сміття, а не рештки. Таке ж саме, як й на полях українського Донбасу, Луганщини, Криму, Херсонщини... Сотні тисяч дохлих кацапів, які не заслуговують нічого більшого, ніж власним гноєм просякнути землю... Нагородою їм - вічне забуття! Горіть у пеклі вічно!
показати весь коментар
23.04.2025 21:51 Відповісти
В 1976 році екскурсовод на личаківському кладовищі говорив, що залишки Кузнєцова вивезені в кацапстан.
показати весь коментар
23.04.2025 21:52 Відповісти


Мабуть, сюди
показати весь коментар
23.04.2025 21:55 Відповісти
екскурсоводи ******* притрендіти, помічено давно.
показати весь коментар
23.04.2025 22:01 Відповісти
Майора того }{уйлом на новом месте подпишите. Этому приятно будет.
показати весь коментар
23.04.2025 21:55 Відповісти
Це капець звичайно, нехай ще червоноармійці, вони може проти Гітлера воювали, може й тільки проти нього, але НКВС, які перед наступом німців розстріляли безліч львівʼян…, які ганялись за учасниками УПА по карпатським горам і долам…це точно, як пес мітить всі забори так і совєти кругом все помічали своїми могилами…
показати весь коментар
23.04.2025 22:02 Відповісти
Рештки робітників нквс , потрібно перекрошити в пил і всю згадку про них , ніяких перепоховань і Церкві ПЦУ освятити потім цю землю знову адже там була похована сатана
показати весь коментар
23.04.2025 22:03 Відповісти
блін, путіе вже був в історії. це повторний.
показати весь коментар
23.04.2025 22:11 Відповісти
це якісь кгбшні святці мабуть, там перелік прізвищ для прикриття на 15 сторінок)
показати весь коментар
23.04.2025 22:14 Відповісти
за редакцією 1919 року..
показати весь коментар
23.04.2025 22:15 Відповісти
Плиту з путіним не розбивайте - скоро згодиться !!!
показати весь коментар
23.04.2025 22:23 Відповісти
Кузнєцов - співробітник НКВС, а не агент.
показати весь коментар
23.04.2025 22:30 Відповісти
Повертати "мощі" на дронах з вибухівкой
показати весь коментар
23.04.2025 22:47 Відповісти
Давно у Львові на кладовищі був?
показати весь коментар
24.04.2025 12:01 Відповісти
на холодець їх з повагою🤣
показати весь коментар
24.04.2025 00:38 Відповісти
 
 