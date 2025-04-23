У Львові розпочали ексгумацію останків агента НКВС Кузнєцова, майора Путіна та радянських солдатів. ФОТОрепортаж

23 квітня у Львові розпочалися роботи з дослідження та ексгумації радянських поховань на території "Пагорба Слави". Усі знайдені останки та надмогильні плити перенесуть на спеціально визначене місце до Голосківського кладовища.

Про це повідомили Львівська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

Триватимуть роботи приблизно 2 місяці.

На Пагорбі є понад 220 індивідуальних поховань, 4 братські могили і ймовірно могили агентів НКВС Миколи Кузнєцова (спецагента-ліквідатора, справжнє ім'я — Ніканор - ред.) та майора Степана Путіна.

"Війна пришвидшила багато процесів, зокрема щодо питання радянських військових поховань. Нещодавно ми завершили дослідження і ексгумацію з території колишнього марсового поля. Ми перепоховали близько 2 тис. останків людей з християнською повагою. І сьогодні розпочинаємо процес, коли забираємо останній маркер радянських поховань у Львові – поховання з Пагорба Слави", - повідомив керуючий справами виконавчого комітету Львівської міської ради Євген Бойко.

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За 2 місяці мають забрати огорожу, перенести їх, демонтувати надмогильні плити, провести дослідження й ексгумацію останків і перенести їх на Голосківське кладовище. Ексгумацію останків проводитимуть фахівці Меморіально-пошукового центру "Доля".

Керівник Меморіально-пошукового центру "Доля" Святослав Шеремета заявив, що ексгумація цих останків буде відбуватися прозоро із залученням усіх необхідних фахівців, зокрема антропологів, судмедекспертів, представників правоохоронних органів, прокуратури та інших, щоб потім не виникало питань, хто лежить у могилі, де написано "Кузнецов".

"Розуміємо, що велика увага буде прикута до ексгумації останків могили Кузнєцова і могили Путіна… Так, є різні версії щодо того чи дійсно він там похований, але тільки ексгумація і ретельне дослідження зможуть це або підтвердити, або спростувати", - відзначив Святослав Шеремета.

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Зазначимо, що комплекс "Пагорб Слави" радянська влада почала будувати на вулиці Пасічній у 1945–1950-х. Сюди перепоховали червоноармійців і радянських партизанів, які загинули під час Другої Світової війни, а також НКВСників. Останки Кузнєцова звідси двічі намагалися викрасти. Повернути тіло в Росію просили родичі спецагента.







