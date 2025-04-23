Частину вулиць в Одесі, названих на честь російських діячів, вирішили не перейменовувати

За рішенням топонімічної комісії Одеської міської ради залишаться незмінними назви 15 вулиць та 7 провулків, найменування яких пов'язано з російськими діячами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм ГО "Деколонізація. Україна".

У відповіді на запит громадських діячів директор Департаменту культури та євроінтеграції Одеської міськради Іван Ліптуга зазначив, що за висновками топонімічної комісії ці вулиці не підпадають під дію законів про декомунізацію та деколонізацію топонімів.

Вулиці:

Гумільова,

Блока,

Купріна,

Ахматової,

Чуковського,

Асташкіна,

Бехтерєва,

Володі Дубініна,

Кондрашина,

Краснова,

Левітана,

Немировича-Данченка,

Павла Шклярука,

Собінова,

художника Федорова.

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Провулки

Глазунова,

Врубеля,

Малиновського,

Павлова,

Асташкіна,

Воронцовський та

Першотравневий.

Водночас Ліптуга додав, що вулицю Лядова, провулки Лобачевського та Молокова перейменують.

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