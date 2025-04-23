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Новини Перейменування вулиць Перейменування вулиць в Одесі
7 499 77

Частину вулиць в Одесі, названих на честь російських діячів, вирішили не перейменовувати

одеса,пушкін

За рішенням топонімічної комісії Одеської міської ради залишаться незмінними назви 15 вулиць та 7 провулків, найменування яких пов'язано з російськими діячами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм ГО "Деколонізація. Україна".

У відповіді на запит громадських діячів директор Департаменту культури та євроінтеграції Одеської міськради Іван Ліптуга зазначив, що за висновками топонімічної комісії ці вулиці не підпадають під дію законів про декомунізацію та деколонізацію топонімів.

Вулиці:

  • Гумільова,
  • Блока,
  • Купріна,
  • Ахматової,
  • Чуковського,
  • Асташкіна,
  • Бехтерєва,
  • Володі Дубініна,
  • Кондрашина,
  • Краснова,
  • Левітана,
  • Немировича-Данченка,
  • Павла Шклярука,
  • Собінова,
  • художника Федорова.

Також читайте: Труханов вважає, що перейменування вулиць в Одесі "обнуляє" місто та запустив голосування: В ОВА закликали відірватися від імперських наративів

Провулки

  • Глазунова,
  • Врубеля,
  • Малиновського,
  • Павлова,
  • Асташкіна,
  • Воронцовський та
  • Першотравневий.

Водночас Ліптуга додав, що вулицю Лядова, провулки Лобачевського та Молокова перейменують.

Також читайте: Командувач ВМС подякував голові ОВА Одеської області за перейменування вулиць у місті Одеса. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Одеса (5461) Одеська область (3218) перейменування (585) декомунізація (558) дерусифікація (31) Одеський район (151)


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Топ коментарі
+22
В Одесі величезна діаспора московитів, вони досить активні і представлені у майже всіх сферах міста.
без обмежень для них зміни будуть іти досить довго і болісно

питання з московитами повинно бути вирішено досить жорстко , як в країнах Балтії як мінімум, а краще жорсткіше (адже у нас війна з московвєю)
тож або вони натуралізуються або повинні бути всі видворені

і це питання національної безпеки , яке повинно стати ключовим на раді нац безпеки
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23.04.2025 15:52
+16
Біду нам зробили з децентралізацією. Тупій Адєсє Київ поміняв би за один день всі совкові назви. А так… дурачаться… чекають массового бомбардування. Бандита Труханова давно б закрили у буцигарню, місто українізувалиі і була б в Одесі українсько- одеська говірка. А не штокання.
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23.04.2025 15:42
+14
Саме у цих немає нічого совкового. Врубєль український художник польского походження. Ахматова і Чуковський свого українського походження ніколи не заперечували. Інші теж, м'яко кажучи, з комуняками не дуже дружили.
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23.04.2025 15:52
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ну а вдруг згодиться.
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23.04.2025 15:36 Відповісти
Краснова оставили в честь Трампона.
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23.04.2025 17:43 Відповісти
ну, тоді це поважна причина для того, щоб залишити назву. Тоді би логічно було би встановити погруддя трампа в кінці вулиці біля МакДональда. На постаменті так і написати:
"МакДональд Фредович Трамп"
"14.06.1946 - ".
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23.04.2025 17:56 Відповісти
Володя Дубінін був одним із членів партизанського загону, який воював в каменоломнях Старого Карантіна (Камиш бурун) поблизу м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87 Керчі.

Гумільови що батько, що син - кацапи...

курви !
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23.04.2025 18:21 Відповісти
це приведе до того, що україноорієнтовані громадяни будуть уникати купляти там квартири на вторинному ринку, і з часом там значно збільшиться конентрація вати і "какойразніци". І тоді підлітки на районі вечорами від скуки будуть ходити ******* "дубінінських" і "гумільовских". Буде така собі молодіжна субкультура в Одесі.
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23.04.2025 18:34 Відповісти
щас !

ціни на квартири в Одесі визначають кацапські бомбардування

.
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23.04.2025 19:11 Відповісти
це зараз. А я намалював долвгострокову перспективу майбутніх "дубінінських" мешканців.
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23.04.2025 20:10 Відповісти
нууу правильно!.. пр-т Пуйла ж переименуйте!!!
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23.04.2025 15:39 Відповісти
Біду нам зробили з децентралізацією. Тупій Адєсє Київ поміняв би за один день всі совкові назви. А так… дурачаться… чекають массового бомбардування. Бандита Труханова давно б закрили у буцигарню, місто українізувалиі і була б в Одесі українсько- одеська говірка. А не штокання.
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23.04.2025 15:42 Відповісти
Саме у цих немає нічого совкового. Врубєль український художник польского походження. Ахматова і Чуковський свого українського походження ніколи не заперечували. Інші теж, м'яко кажучи, з комуняками не дуже дружили.
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23.04.2025 15:52 Відповісти
Штокання притаманне тільки болгарській мові , а не казламордій.
Звук Щ болгарською читається як ШТ.
Українське ШЧО (що) і болгарське ШТО (що) пишеться однаково та означає те саме за смислом питання.
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23.04.2025 17:17 Відповісти
************* , ти що взагалі хотів сказати? А то перекладити твій свинособачий не дуже хочеться.
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23.04.2025 15:56 Відповісти
"*************"

Це взагалі то московський культурний код . Українці так ніколи не спілкувалися . Це занесена матєрщіна московитів
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23.04.2025 16:28 Відповісти
І що тобі не подобається? Кацапів треба називати кацапами, а ************* какатєлєй і чокатєлєй - ************** какатєлямі і чокатєлямі.
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23.04.2025 17:03 Відповісти
Я думаю , що перед тим як боротися з кацапами - потрібно видавити кацапа з себе . Наприклад не спілкуватися і не думати на кацапській матєрщині. Бо слова та думки формують свідомість ..
Українець звертається до незнайомих на "ви"..
Москаль - бикує і тикає...
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23.04.2025 17:07 Відповісти
Ох як ти бл за козлопітеків і окацаплених какатєлєй запереживав.
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23.04.2025 21:47 Відповісти
Не хвилюйтеся - за вас не переймаюся )
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23.04.2025 23:29 Відповісти
Звичайно, ти ж переживаєш за почуття сракоязичних пдарасів. Щоб ніхто не ображав язік їх матєрєй.
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24.04.2025 07:50 Відповісти
Коли ви вже вбєте москаля в собі ?
Оця гомо- матєрщіна - це є "дух руського міра" .
Хоч всі вулиці перейменуй - а ви його як носили цей вірус ,так і носите .
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24.04.2025 09:55 Відповісти
Поки такі як ти, будуть так переживати за козлоязичних і кацапів( щоб їх бідненьких не ображали) , поки і буде у нас не країна а хз що.
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24.04.2025 21:32 Відповісти
Так я за тебе козлоязикого переймаюся ,коли ти вже перестанеш бути москалем- матюгальником і станеш притомним українцем?
Бо москалі читають твої коменти - і думають - це ж наш братушка - нашим матом гаваріт...
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24.04.2025 21:37 Відповісти
"Проспект Голубого Неба"

це для виховання голубих? дякую, накуй треба.
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23.04.2025 15:58 Відповісти
В Одесі величезна діаспора московитів, вони досить активні і представлені у майже всіх сферах міста.
без обмежень для них зміни будуть іти досить довго і болісно

питання з московитами повинно бути вирішено досить жорстко , як в країнах Балтії як мінімум, а краще жорсткіше (адже у нас війна з московвєю)
тож або вони натуралізуються або повинні бути всі видворені

і це питання національної безпеки , яке повинно стати ключовим на раді нац безпеки
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23.04.2025 15:52 Відповісти
"Умом адєсу нє панять..."
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23.04.2025 15:55 Відповісти
Ета Адесса! Не здивуюсь якщо там почнуть повертати старі назви і з'явиться проспект Путіна!
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23.04.2025 15:55 Відповісти
Труханов кримінальний тип з кацапським паспортом який має сидіти в тюрмі з конфіскацією до третього коліна. Крапка. Те ж саме можна сказати про Садового - утриманця Фрідмана. Коли мери міст ********* то в місті відбувається "********".
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23.04.2025 15:57 Відповісти
Хто за кого голосує той те й отримує. Голосуєш за єврея отримуєш корупцію та гешефти. Голосуєш за кацапа маєш самоуправство і розруху. Спробуйте голосувати за хазяйновитих українців без "запасних аеродромів" тоді вода в кранах тектиме і наркоторгівців тихо перетоплять...
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23.04.2025 16:37 Відповісти
Голосуєшь, або ідешь працювати до українця, ОТРИМУЄШЬ НАЙНИЖЧУ ЗАРПЛАТНЮ. А інше доплачується патріотизмом у вуха.
ПЕРЕВІРЕНО ЗА 25 РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ.
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23.04.2025 17:29 Відповісти
НБ можно понять, он в принципе рассуждает в верном направлении, хотя и утопически.

Как он хочет - в реальном мире никогда не будет, просто потому что так устроен этот мир.
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23.04.2025 17:36 Відповісти
Вообще нет. Его и таких как он рассуждения уже в своём корне неверны.
Посмотри на історию любых стран.
Там где делали ставки только на чистый национализм всегда заканчивалось мягко говоря неочень хорошо.
и часто ПОТЛМ НАЗАД ПРОСИЛИ ТЕХ КОГО ГНОБИЛИ И ИЗГОНЯЛИ НА НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЧВЕ.
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23.04.2025 18:02 Відповісти
Єдина країна на планеті де "націоналізм" був подоланий це Сінгапур. Лі Куан Ю для того щоб уникнути міжнаціональних конфліктів змусив всі національні групи спілкуватися виключно "рівновіддаленою" для всіх (малайців та китайців) мовою. Тобто англійською. Я не проти переходу на англійську мову в суспільному просторі, але досвід Сінгапуру нам не підходить бо ми не на острові, а на материку. Тому для нас заборона кацапського суржику єдиний спосіб ідентифікації "свій-чужий". Крапка. Якщо людина живе в Україні і гидує українською мовою то це ворог або дебіл.
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23.04.2025 21:23 Відповісти
А буратінку вони цілком влаштовують.
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23.04.2025 16:06 Відповісти
труха здається не тіки"буратинку" влаштовувув, ілі ето другоє?)
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23.04.2025 16:11 Відповісти
Він сам такий і "плодить", тобто призначає таких які готові торгувати Україною і обкрадати українців. Але хто ж нам "лікар"? Ми мали б їх вже розстріляти за законами воєнного часу...
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23.04.2025 16:28 Відповісти
Та не гарячкуйте ви так через розстріли. Он подружжя чаушеску вивели у двір, роздали кожному по кулі у голову. Навіть війни в країні не було... І все стало на свої місця; люди почали більш-менш нормально себе почувати та будувати своє майбутне, а не озиратися на вулиці постійно у пошуках чергового сек'юріті.
На те каштани й ростуть на вулицях, щоби нагадувати владі час від часу, шо то може бути його "власний" каштан.
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23.04.2025 22:40 Відповісти
При владі антимайданівці і на всіх рівнях. В Україні сотні розстріляних, наприклад "Відродження", де найкращу інтелігенцію вивезли до Сандормоху і просто вбили за все українське, деякі з них, наприклад Микола Зеров знав 6 іноземних мов. Вбивали і в інших містах. А вбитий в Одесі Бузько Дмитро хіба не заслуговує на те, щоб замість москалів була названа ним вулиця? А Хвильовий, Підмогильний, Яловий, Косинка, Куліш, Плужник, Семенченко, Поліщук, Филипович, Драй_Хмара, Свідзинський, Йогансон,, Курбас...?
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23.04.2025 15:58 Відповісти
якщо адекватної відповіді по кацапстану за прильоти по Одесі немає то від названня вулиць нічого не змінится. ще пару років і вони перетворять Одессу на Бахмут незаложно називалася вулиця Блока або Бандери.
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23.04.2025 16:06 Відповісти
дуже шкода що тобі не прилітає. поки що
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23.04.2025 16:07 Відповісти
А за яке перейменування у драмтеатр в Маріуполі прилетіло?
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23.04.2025 22:46 Відповісти
В Одеську коміссію по декомунізації і денацифікації понатикали місцевих ватників і пару агентів РПЦ. Що ви чекаєте від цих агентів ворога? Вони не виражають думку місцевих мешканців. Вони чекають на тувінців і бурятів.
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23.04.2025 16:01 Відповісти
трухана старший трогать запретил.
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23.04.2025 16:14 Відповісти
Бо Пуйло нападе? А тепер бомбити перестане?
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23.04.2025 16:28 Відповісти
Що і требувалось доказати. Зато скільки було суперечок що Труханов порозумнішав і став українцем. Заберіть з Одеси ПВО нехай рашистські діячі ловлять ракети.
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23.04.2025 16:34 Відповісти
Коли не можеш побороти корупцію і зупинити транзит московської нафти - найкращий спосіб відвернути увагу елєхтората -це перейменувати вулиці.
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23.04.2025 16:37 Відповісти
Червоносраких прибрав ще Гурвиць...а от кацапських імперців не чіпають навіть на 4 році війни
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23.04.2025 16:40 Відповісти
Все імперсько-кацапське має бути стерте з карти України. Кацапська мова офіційно заборонена для використання в суспільному просторі. Це мова бандитів, вбивць, садистів і гвалтівників. Крапка. Говориш кацапською? Значить ти зрадник, ****, падло, дебіл і кат.
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23.04.2025 16:40 Відповісти
А ще заборонити німецьку - бо нею спілкувалися Гітлер та фашисти , польську - вирізали українців , мову кримських татар та турецьку - вбивали та ганли в ясир....
І взагалі - ще потрібно добре подумати над румунською та угорською ...

Але я б особисто не вбивав би ,а ізолював би ідіотів - які своїми дебільно -примітивними закликами - просто знахідка для Скабєєвої та Соловйова ...
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23.04.2025 17:01 Відповісти
Ні не можна - лише москальску нафту - вона єдина не скрєпна ....
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23.04.2025 17:48 Відповісти
Що, кацапня, підгорає?
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23.04.2025 20:36 Відповісти
Труханова і його шайку треба виносити з Одеси на вилах.
Цього ухбана обрали екзальтовані старушкі які стояли в чергах за пакетами з хавкою від партєйкі підара ʼʼ давіряй дєламʼʼ.
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23.04.2025 16:50 Відповісти
Хто б там що не говорив, але Утесов та Жванецький назавжди залишаться символами Одеси, ринок Привоз, історію міста не змінити, як і гімн Одеси, пісню Утесова "У Черного моря", який багато десятиліть лунав на Одеському вокзалі зустрічаючи поїзди з туристами....... п.с. Я одесит - Одеса, це Україна, Путін - *****, і переважна частина одеситів так вважає, але є речі які не можна плутати із війною, зрадою чи теперишніми "мовними війнами", це шарм і історія....... Той же одеський пляж "Ланжерон" - його знають у всьому світі, але якщо подивитись історію, то Олександр Ланжерон - був російським військовим часів наполеонівських війн..........Перейминувати цей пляж на " Ваську Уса" , " чи "Атамана Сірка" це просто капець перемога!!!
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23.04.2025 16:52 Відповісти
Коли прийде узкАглАзий новий ланжерон, то ти той пляж побачиш хіба що на старих відео в ютубі. Ну це звичайно якщо жарти жванєцкага і пісні утьосава, тебе врятують від ракет,мопедів і кацапських сАлдат.
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23.04.2025 17:10 Відповісти
Національність - одесит.Не найгірша у світі...
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23.04.2025 16:59 Відповісти
На Адесе четко ловлять куди дме вітер.
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23.04.2025 17:00 Відповісти
... ждуни, труханов, ківалопідраху, працюють на мордор.
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23.04.2025 17:13 Відповісти
А як бути з переіменовання вулиць імені таких вкраїнчиків коммуняк як тичина, сосюра та деяких інших ???
А як бути з вулицями і містом союзника московського цара сдавшого українців у московський каганат бодєй хмельницьким ???
А як бути з таким відомим українцем як Гоголь ???
ЦЕ ПИТАННЯ ДО ЛИЦЕМІРНИХ незадоволенних вкраїнчиків.
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23.04.2025 17:28 Відповісти
Як прокацапчика поплавило ти хохляра що в московських архівах вичитав що там Хмель підписував і який нах..гоголь .....нець, він сам обрав сторону про що і наголошував.Зеля програє вибори і не буде вже оціх ваших качєлєй в какую и разницу .Буде Україна понад усе! Вам є вибір пагулять по улице Пушкина,чемадан иі Тиса.
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23.04.2025 17:48 Відповісти
Той кого ти назвав ,,прокацапчиком" з лютого 2022 року ДОБРОВІЛЬНО боронить Україну.
Сподіваюсь шо і ти лютий ,,патріоте" від ТЦК У ЖІНКИ ПІД СПІДНИЦЕЮ НЕХОВАЄШСЯ.
І да відхрещуватись від дійсності шо тичина, сосюра, та деякі інщі відомі вкраїнчики були комуняками ЦЕ НІЧИМ ТОБІ НЕДОПОМОЖЕ.
Також як і відкрещуватись від тої правди шо після підписання переяславських угод хмельницький та його військо жодного разу не виступило протів московського царя, більш того навіть платню стали отримувати з московської казни, а самого богдана більше не вибирали до самої смерті...
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23.04.2025 18:11 Відповісти
Я вже своє відховався ще в 89-90р,і бився в далеких степах Байконура з братніми народами кавказа і проголошував тости за вільну Україну ,армії допомогаю своїми картинами на донати .І я задав тобі питання ти історик-архівист бо у нас усі історики,і я нікого з перечисленних тобою наче і не захищав, та б...ь я і від тебе ніякої кацапської критики не вичитав.А ось як істинний вкраїнчик своє обісрати то миле діло,захищаючи чуже обісрем своє,це вже-ж було проговоренно роками а дискусійний віз і нині там.
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23.04.2025 18:41 Відповісти
Так шо твох історики кажуть шо тичина і сосюра не були комуністами і не вихваляли сталіна та продразвьорстку ???
Чи нагадай мені коли проходили вибори гетьмана України після переяславських домовленостей допоки хмельницький не помер ???
А нащот ,,критики" кацапів то справа таких диванних патріотів як ти більше ні на що нездатних бо ти ж воював за кацапів у 1989-1990 роках.
Я ж бувши на срочці у 1984-1986 ще й з 2022 року по теперішній час знаю шо таке 333 по кацапах.
Так шо будь ласка НЕЛИЦЕМІР бо ти і справді кинувся захищати бодю, а я на відміну від тебе не ,,обсираю" а запитую у лицемірних і однобоких борцунів з історією. Бо якшо ви боритесь за декомунізацію і з тими хто був в імперії то вже ЧЕСНО ЙДІТЬ ДО КІНЦЯ І НЕРОБІТЬ НІ ДЛЯ КОГО ВИКЛЮЧЕНЬ.
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23.04.2025 18:58 Відповісти
Ти що обдовбаний, читай бл..дь по буквам що я писав праффесор ,це як діалог з кирзовим совком.Я про еконміку тепер а він мені а порошено шо кращим був,бодя його хвилює ти пердун старий як і я, що ти там захищаєш напиши ще шо штурмовик.
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23.04.2025 19:11 Відповісти
СПОЧАТКУ НАВЧИСЬ ЧИТАТИ І ЗРОЗУМІТИ САМ.
тобто ПОЧНИ З СЕБЕ.
І якшо ти за 11 років так і незнаєшь шо значить 333 і навіть не намагаєшся навіть поцікавитись шо це, то які претензії ти можешь ліпити до інших ???
Ще раз - ПОЧНИ З СЕБЕ.
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23.04.2025 19:23 Відповісти
Тим більше де там було про якусь ,,економіку" і до чого тут твій парашенко ???
Певно це тобі тре спочатку вийти з нірвани, бо вже втратив зв"язок про шо я написав і на шо т відповідаєшь.
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23.04.2025 19:28 Відповісти
Ну, всё!
Теперь жизнь наладится!
Это же целая топонимическая комиссия ночами не спала, решала и решила таки.
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23.04.2025 18:11 Відповісти
Головне, що вулицю названу в честь В. Винниченка, обов'язково потрібно перейменувати. Бо він буцімто, був дуже поганим. Але коли, мова йде про: «Фєлікіх Ускіх Пєсатєлєй», то їх перейменувати не варто. А, навіщо "ані же фєлікіє пісатєлі". Кляті Недоумки.

І, якого біса стаття написано кацапською, чому немає української версії?
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23.04.2025 22:03 Відповісти
"Одесса это вольний город в Украине",так думають більшість одеситів ,але,чомусь, належить до "руцкаго мира".Ганьба одеситам.Нічому їх війна не навчила.♥️🇺🇦♥️
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24.04.2025 08:08 Відповісти
 
 