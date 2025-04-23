Частину вулиць в Одесі, названих на честь російських діячів, вирішили не перейменовувати
За рішенням топонімічної комісії Одеської міської ради залишаться незмінними назви 15 вулиць та 7 провулків, найменування яких пов'язано з російськими діячами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм ГО "Деколонізація. Україна".
У відповіді на запит громадських діячів директор Департаменту культури та євроінтеграції Одеської міськради Іван Ліптуга зазначив, що за висновками топонімічної комісії ці вулиці не підпадають під дію законів про декомунізацію та деколонізацію топонімів.
Вулиці:
- Гумільова,
- Блока,
- Купріна,
- Ахматової,
- Чуковського,
- Асташкіна,
- Бехтерєва,
- Володі Дубініна,
- Кондрашина,
- Краснова,
- Левітана,
- Немировича-Данченка,
- Павла Шклярука,
- Собінова,
- художника Федорова.
Провулки
- Глазунова,
- Врубеля,
- Малиновського,
- Павлова,
- Асташкіна,
- Воронцовський та
- Першотравневий.
Водночас Ліптуга додав, що вулицю Лядова, провулки Лобачевського та Молокова перейменують.
Топ коментарі
+22 polini orop
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+16 Angelina
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"МакДональд Фредович Трамп"
"14.06.1946 - ".
Гумільови що батько, що син - кацапи...
курви !
ціни на квартири в Одесі визначають кацапські бомбардування
.
Звук Щ болгарською читається як ШТ.
Українське ШЧО (що) і болгарське ШТО (що) пишеться однаково та означає те саме за смислом питання.
Це взагалі то московський культурний код . Українці так ніколи не спілкувалися . Це занесена матєрщіна московитів
Українець звертається до незнайомих на "ви"..
Москаль - бикує і тикає...
Оця гомо- матєрщіна - це є "дух руського міра" .
Хоч всі вулиці перейменуй - а ви його як носили цей вірус ,так і носите .
Бо москалі читають твої коменти - і думають - це ж наш братушка - нашим матом гаваріт...
це для виховання голубих? дякую, накуй треба.
без обмежень для них зміни будуть іти досить довго і болісно
питання з московитами повинно бути вирішено досить жорстко , як в країнах Балтії як мінімум, а краще жорсткіше (адже у нас війна з московвєю)
тож або вони натуралізуються або повинні бути всі видворені
і це питання національної безпеки , яке повинно стати ключовим на раді нац безпеки
ПЕРЕВІРЕНО ЗА 25 РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ.
Как он хочет - в реальном мире никогда не будет, просто потому что так устроен этот мир.
Посмотри на історию любых стран.
Там где делали ставки только на чистый национализм всегда заканчивалось мягко говоря неочень хорошо.
и часто ПОТЛМ НАЗАД ПРОСИЛИ ТЕХ КОГО ГНОБИЛИ И ИЗГОНЯЛИ НА НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЧВЕ.
На те каштани й ростуть на вулицях, щоби нагадувати владі час від часу, шо то може бути його "власний" каштан.
І взагалі - ще потрібно добре подумати над румунською та угорською ...
Але я б особисто не вбивав би ,а ізолював би ідіотів - які своїми дебільно -примітивними закликами - просто знахідка для Скабєєвої та Соловйова ...
Цього ухбана обрали екзальтовані старушкі які стояли в чергах за пакетами з хавкою від партєйкі підара ʼʼ давіряй дєламʼʼ.
А як бути з вулицями і містом союзника московського цара сдавшого українців у московський каганат бодєй хмельницьким ???
А як бути з таким відомим українцем як Гоголь ???
ЦЕ ПИТАННЯ ДО ЛИЦЕМІРНИХ незадоволенних вкраїнчиків.
Сподіваюсь шо і ти лютий ,,патріоте" від ТЦК У ЖІНКИ ПІД СПІДНИЦЕЮ НЕХОВАЄШСЯ.
І да відхрещуватись від дійсності шо тичина, сосюра, та деякі інщі відомі вкраїнчики були комуняками ЦЕ НІЧИМ ТОБІ НЕДОПОМОЖЕ.
Також як і відкрещуватись від тої правди шо після підписання переяславських угод хмельницький та його військо жодного разу не виступило протів московського царя, більш того навіть платню стали отримувати з московської казни, а самого богдана більше не вибирали до самої смерті...
Чи нагадай мені коли проходили вибори гетьмана України після переяславських домовленостей допоки хмельницький не помер ???
А нащот ,,критики" кацапів то справа таких диванних патріотів як ти більше ні на що нездатних бо ти ж воював за кацапів у 1989-1990 роках.
Я ж бувши на срочці у 1984-1986 ще й з 2022 року по теперішній час знаю шо таке 333 по кацапах.
Так шо будь ласка НЕЛИЦЕМІР бо ти і справді кинувся захищати бодю, а я на відміну від тебе не ,,обсираю" а запитую у лицемірних і однобоких борцунів з історією. Бо якшо ви боритесь за декомунізацію і з тими хто був в імперії то вже ЧЕСНО ЙДІТЬ ДО КІНЦЯ І НЕРОБІТЬ НІ ДЛЯ КОГО ВИКЛЮЧЕНЬ.
тобто ПОЧНИ З СЕБЕ.
І якшо ти за 11 років так і незнаєшь шо значить 333 і навіть не намагаєшся навіть поцікавитись шо це, то які претензії ти можешь ліпити до інших ???
Ще раз - ПОЧНИ З СЕБЕ.
Певно це тобі тре спочатку вийти з нірвани, бо вже втратив зв"язок про шо я написав і на шо т відповідаєшь.
Теперь жизнь наладится!
Это же целая топонимическая комиссия ночами не спала, решала и решила таки.
І, якого біса стаття написано кацапською, чому немає української версії?