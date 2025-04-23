Часть улиц в Одессе, названных в честь российских деятелей, решили не переименовывать

По решению топонимической комиссии Одесского городского совета останутся неизменными названия 15 улиц и 7 переулков, наименование которых связано с российскими деятелями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм ОО "Деколонізація. Україна".

В ответе на запрос общественников директор Департамента культуры и евроинтеграции Одесского горсовета Иван Липтуга отметил, что по выводам топонимической комиссии эти улицы не подпадают под действие законов о декоммунизации и деколонизации топонимов.

Улицы:

Гумилева,

Блока,

Куприна,

Ахматовой,

Чуковского,

Асташкина,

Бехтерева,

Володи Дубинина,

Кондрашина,

Краснова,

Левитана,

Немировича-Данченко,

Павла Шклярука,

Собинова,

художника Федорова.

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Переулки

Глазунова,

Врубеля,

Малиновского,

Павлова,

Асташкина,

Воронцовский и

Первомайский.

В то же время Липтуга добавил, что улицу Лядова, переулки Лобачевского и Молокова переименуют.

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