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Новости Переименование улиц Переименование улиц в Одессе
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Часть улиц в Одессе, названных в честь российских деятелей, решили не переименовывать

одесса,пушкин

По решению топонимической комиссии Одесского городского совета останутся неизменными названия 15 улиц и 7 переулков, наименование которых связано с российскими деятелями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм ОО "Деколонізація. Україна".

В ответе на запрос общественников директор Департамента культуры и евроинтеграции Одесского горсовета Иван Липтуга отметил, что по выводам топонимической комиссии эти улицы не подпадают под действие законов о декоммунизации и деколонизации топонимов.

Улицы:

  • Гумилева,
  • Блока,
  • Куприна,
  • Ахматовой,
  • Чуковского,
  • Асташкина,
  • Бехтерева,
  • Володи Дубинина,
  • Кондрашина,
  • Краснова,
  • Левитана,
  • Немировича-Данченко,
  • Павла Шклярука,
  • Собинова,
  • художника Федорова.

Также читайте: Труханов считает, что переименование улиц в Одессе "обнуляет" город и запустил голосование: В ОВА призвали оторваться от имперских нарративов

Переулки

  • Глазунова,
  • Врубеля,
  • Малиновского,
  • Павлова,
  • Асташкина,
  • Воронцовский и
  • Первомайский.

В то же время Липтуга добавил, что улицу Лядова, переулки Лобачевского и Молокова переименуют.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Памятник Пушкину снесут в Одессе, все соответствующие распоряжения подписаны, - ОВА

Автор: 

Одесса (7888) Одесская область (3574) переименования (740) декоммунизация (755) дерусификация (19) Одесский район (145)


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Топ комментарии
+22
В Одесі величезна діаспора московитів, вони досить активні і представлені у майже всіх сферах міста.
без обмежень для них зміни будуть іти досить довго і болісно

питання з московитами повинно бути вирішено досить жорстко , як в країнах Балтії як мінімум, а краще жорсткіше (адже у нас війна з московвєю)
тож або вони натуралізуються або повинні бути всі видворені

і це питання національної безпеки , яке повинно стати ключовим на раді нац безпеки
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23.04.2025 15:52
+16
Біду нам зробили з децентралізацією. Тупій Адєсє Київ поміняв би за один день всі совкові назви. А так… дурачаться… чекають массового бомбардування. Бандита Труханова давно б закрили у буцигарню, місто українізувалиі і була б в Одесі українсько- одеська говірка. А не штокання.
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23.04.2025 15:42
+14
Саме у цих немає нічого совкового. Врубєль український художник польского походження. Ахматова і Чуковський свого українського походження ніколи не заперечували. Інші теж, м'яко кажучи, з комуняками не дуже дружили.
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23.04.2025 15:52
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ну а вдруг згодиться.
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23.04.2025 15:36 Ответить
Краснова оставили в честь Трампона.
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23.04.2025 17:43 Ответить
ну, тоді це поважна причина для того, щоб залишити назву. Тоді би логічно було би встановити погруддя трампа в кінці вулиці біля МакДональда. На постаменті так і написати:
"МакДональд Фредович Трамп"
"14.06.1946 - ".
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23.04.2025 17:56 Ответить
Володя Дубінін був одним із членів партизанського загону, який воював в каменоломнях Старого Карантіна (Камиш бурун) поблизу м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87 Керчі.

Гумільови що батько, що син - кацапи...

курви !
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23.04.2025 18:21 Ответить
це приведе до того, що україноорієнтовані громадяни будуть уникати купляти там квартири на вторинному ринку, і з часом там значно збільшиться конентрація вати і "какойразніци". І тоді підлітки на районі вечорами від скуки будуть ходити ******* "дубінінських" і "гумільовских". Буде така собі молодіжна субкультура в Одесі.
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23.04.2025 18:34 Ответить
щас !

ціни на квартири в Одесі визначають кацапські бомбардування

.
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23.04.2025 19:11 Ответить
це зараз. А я намалював долвгострокову перспективу майбутніх "дубінінських" мешканців.
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23.04.2025 20:10 Ответить
нууу правильно!.. пр-т Пуйла ж переименуйте!!!
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23.04.2025 15:39 Ответить
Біду нам зробили з децентралізацією. Тупій Адєсє Київ поміняв би за один день всі совкові назви. А так… дурачаться… чекають массового бомбардування. Бандита Труханова давно б закрили у буцигарню, місто українізувалиі і була б в Одесі українсько- одеська говірка. А не штокання.
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23.04.2025 15:42 Ответить
Саме у цих немає нічого совкового. Врубєль український художник польского походження. Ахматова і Чуковський свого українського походження ніколи не заперечували. Інші теж, м'яко кажучи, з комуняками не дуже дружили.
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23.04.2025 15:52 Ответить
Штокання притаманне тільки болгарській мові , а не казламордій.
Звук Щ болгарською читається як ШТ.
Українське ШЧО (що) і болгарське ШТО (що) пишеться однаково та означає те саме за смислом питання.
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23.04.2025 17:17 Ответить
************* , ти що взагалі хотів сказати? А то перекладити твій свинособачий не дуже хочеться.
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23.04.2025 15:56 Ответить
"*************"

Це взагалі то московський культурний код . Українці так ніколи не спілкувалися . Це занесена матєрщіна московитів
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23.04.2025 16:28 Ответить
І що тобі не подобається? Кацапів треба називати кацапами, а ************* какатєлєй і чокатєлєй - ************** какатєлямі і чокатєлямі.
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23.04.2025 17:03 Ответить
Я думаю , що перед тим як боротися з кацапами - потрібно видавити кацапа з себе . Наприклад не спілкуватися і не думати на кацапській матєрщині. Бо слова та думки формують свідомість ..
Українець звертається до незнайомих на "ви"..
Москаль - бикує і тикає...
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23.04.2025 17:07 Ответить
Ох як ти бл за козлопітеків і окацаплених какатєлєй запереживав.
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23.04.2025 21:47 Ответить
Не хвилюйтеся - за вас не переймаюся )
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23.04.2025 23:29 Ответить
Звичайно, ти ж переживаєш за почуття сракоязичних пдарасів. Щоб ніхто не ображав язік їх матєрєй.
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24.04.2025 07:50 Ответить
Коли ви вже вбєте москаля в собі ?
Оця гомо- матєрщіна - це є "дух руського міра" .
Хоч всі вулиці перейменуй - а ви його як носили цей вірус ,так і носите .
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24.04.2025 09:55 Ответить
"Проспект Голубого Неба"

це для виховання голубих? дякую, накуй треба.
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23.04.2025 15:58 Ответить
В Одесі величезна діаспора московитів, вони досить активні і представлені у майже всіх сферах міста.
без обмежень для них зміни будуть іти досить довго і болісно

питання з московитами повинно бути вирішено досить жорстко , як в країнах Балтії як мінімум, а краще жорсткіше (адже у нас війна з московвєю)
тож або вони натуралізуються або повинні бути всі видворені

і це питання національної безпеки , яке повинно стати ключовим на раді нац безпеки
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23.04.2025 15:52 Ответить
"Умом адєсу нє панять..."
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23.04.2025 15:55 Ответить
Ета Адесса! Не здивуюсь якщо там почнуть повертати старі назви і з'явиться проспект Путіна!
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23.04.2025 15:55 Ответить
Труханов кримінальний тип з кацапським паспортом який має сидіти в тюрмі з конфіскацією до третього коліна. Крапка. Те ж саме можна сказати про Садового - утриманця Фрідмана. Коли мери міст ********* то в місті відбувається "********".
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23.04.2025 15:57 Ответить
Хто за кого голосує той те й отримує. Голосуєш за єврея отримуєш корупцію та гешефти. Голосуєш за кацапа маєш самоуправство і розруху. Спробуйте голосувати за хазяйновитих українців без "запасних аеродромів" тоді вода в кранах тектиме і наркоторгівців тихо перетоплять...
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23.04.2025 16:37 Ответить
Голосуєшь, або ідешь працювати до українця, ОТРИМУЄШЬ НАЙНИЖЧУ ЗАРПЛАТНЮ. А інше доплачується патріотизмом у вуха.
ПЕРЕВІРЕНО ЗА 25 РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ.
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23.04.2025 17:29 Ответить
НБ можно понять, он в принципе рассуждает в верном направлении, хотя и утопически.

Как он хочет - в реальном мире никогда не будет, просто потому что так устроен этот мир.
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23.04.2025 17:36 Ответить
Вообще нет. Его и таких как он рассуждения уже в своём корне неверны.
Посмотри на історию любых стран.
Там где делали ставки только на чистый национализм всегда заканчивалось мягко говоря неочень хорошо.
и часто ПОТЛМ НАЗАД ПРОСИЛИ ТЕХ КОГО ГНОБИЛИ И ИЗГОНЯЛИ НА НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЧВЕ.
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23.04.2025 18:02 Ответить
Єдина країна на планеті де "націоналізм" був подоланий це Сінгапур. Лі Куан Ю для того щоб уникнути міжнаціональних конфліктів змусив всі національні групи спілкуватися виключно "рівновіддаленою" для всіх (малайців та китайців) мовою. Тобто англійською. Я не проти переходу на англійську мову в суспільному просторі, але досвід Сінгапуру нам не підходить бо ми не на острові, а на материку. Тому для нас заборона кацапського суржику єдиний спосіб ідентифікації "свій-чужий". Крапка. Якщо людина живе в Україні і гидує українською мовою то це ворог або дебіл.
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23.04.2025 21:23 Ответить
А буратінку вони цілком влаштовують.
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23.04.2025 16:06 Ответить
труха здається не тіки"буратинку" влаштовувув, ілі ето другоє?)
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23.04.2025 16:11 Ответить
Він сам такий і "плодить", тобто призначає таких які готові торгувати Україною і обкрадати українців. Але хто ж нам "лікар"? Ми мали б їх вже розстріляти за законами воєнного часу...
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23.04.2025 16:28 Ответить
Та не гарячкуйте ви так через розстріли. Он подружжя чаушеску вивели у двір, роздали кожному по кулі у голову. Навіть війни в країні не було... І все стало на свої місця; люди почали більш-менш нормально себе почувати та будувати своє майбутне, а не озиратися на вулиці постійно у пошуках чергового сек'юріті.
На те каштани й ростуть на вулицях, щоби нагадувати владі час від часу, шо то може бути його "власний" каштан.
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23.04.2025 22:40 Ответить
При владі антимайданівці і на всіх рівнях. В Україні сотні розстріляних, наприклад "Відродження", де найкращу інтелігенцію вивезли до Сандормоху і просто вбили за все українське, деякі з них, наприклад Микола Зеров знав 6 іноземних мов. Вбивали і в інших містах. А вбитий в Одесі Бузько Дмитро хіба не заслуговує на те, щоб замість москалів була названа ним вулиця? А Хвильовий, Підмогильний, Яловий, Косинка, Куліш, Плужник, Семенченко, Поліщук, Филипович, Драй_Хмара, Свідзинський, Йогансон,, Курбас...?
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23.04.2025 15:58 Ответить
якщо адекватної відповіді по кацапстану за прильоти по Одесі немає то від названня вулиць нічого не змінится. ще пару років і вони перетворять Одессу на Бахмут незаложно називалася вулиця Блока або Бандери.
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23.04.2025 16:06 Ответить
дуже шкода що тобі не прилітає. поки що
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23.04.2025 16:07 Ответить
А за яке перейменування у драмтеатр в Маріуполі прилетіло?
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23.04.2025 22:46 Ответить
В Одеську коміссію по декомунізації і денацифікації понатикали місцевих ватників і пару агентів РПЦ. Що ви чекаєте від цих агентів ворога? Вони не виражають думку місцевих мешканців. Вони чекають на тувінців і бурятів.
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23.04.2025 16:01 Ответить
трухана старший трогать запретил.
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23.04.2025 16:14 Ответить
Бо Пуйло нападе? А тепер бомбити перестане?
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23.04.2025 16:28 Ответить
Що і требувалось доказати. Зато скільки було суперечок що Труханов порозумнішав і став українцем. Заберіть з Одеси ПВО нехай рашистські діячі ловлять ракети.
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23.04.2025 16:34 Ответить
Коли не можеш побороти корупцію і зупинити транзит московської нафти - найкращий спосіб відвернути увагу елєхтората -це перейменувати вулиці.
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23.04.2025 16:37 Ответить
Червоносраких прибрав ще Гурвиць...а от кацапських імперців не чіпають навіть на 4 році війни
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23.04.2025 16:40 Ответить
Все імперсько-кацапське має бути стерте з карти України. Кацапська мова офіційно заборонена для використання в суспільному просторі. Це мова бандитів, вбивць, садистів і гвалтівників. Крапка. Говориш кацапською? Значить ти зрадник, ****, падло, дебіл і кат.
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23.04.2025 16:40 Ответить
А ще заборонити німецьку - бо нею спілкувалися Гітлер та фашисти , польську - вирізали українців , мову кримських татар та турецьку - вбивали та ганли в ясир....
І взагалі - ще потрібно добре подумати над румунською та угорською ...

Але я б особисто не вбивав би ,а ізолював би ідіотів - які своїми дебільно -примітивними закликами - просто знахідка для Скабєєвої та Соловйова ...
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23.04.2025 17:01 Ответить
Ні не можна - лише москальску нафту - вона єдина не скрєпна ....
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23.04.2025 17:48 Ответить
Що, кацапня, підгорає?
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23.04.2025 20:36 Ответить
Труханова і його шайку треба виносити з Одеси на вилах.
Цього ухбана обрали екзальтовані старушкі які стояли в чергах за пакетами з хавкою від партєйкі підара ʼʼ давіряй дєламʼʼ.
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23.04.2025 16:50 Ответить
Хто б там що не говорив, але Утесов та Жванецький назавжди залишаться символами Одеси, ринок Привоз, історію міста не змінити, як і гімн Одеси, пісню Утесова "У Черного моря", який багато десятиліть лунав на Одеському вокзалі зустрічаючи поїзди з туристами....... п.с. Я одесит - Одеса, це Україна, Путін - *****, і переважна частина одеситів так вважає, але є речі які не можна плутати із війною, зрадою чи теперишніми "мовними війнами", це шарм і історія....... Той же одеський пляж "Ланжерон" - його знають у всьому світі, але якщо подивитись історію, то Олександр Ланжерон - був російським військовим часів наполеонівських війн..........Перейминувати цей пляж на " Ваську Уса" , " чи "Атамана Сірка" це просто капець перемога!!!
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23.04.2025 16:52 Ответить
Коли прийде узкАглАзий новий ланжерон, то ти той пляж побачиш хіба що на старих відео в ютубі. Ну це звичайно якщо жарти жванєцкага і пісні утьосава, тебе врятують від ракет,мопедів і кацапських сАлдат.
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23.04.2025 17:10 Ответить
Національність - одесит.Не найгірша у світі...
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23.04.2025 16:59 Ответить
На Адесе четко ловлять куди дме вітер.
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23.04.2025 17:00 Ответить
... ждуни, труханов, ківалопідраху, працюють на мордор.
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23.04.2025 17:13 Ответить
А як бути з переіменовання вулиць імені таких вкраїнчиків коммуняк як тичина, сосюра та деяких інших ???
А як бути з вулицями і містом союзника московського цара сдавшого українців у московський каганат бодєй хмельницьким ???
А як бути з таким відомим українцем як Гоголь ???
ЦЕ ПИТАННЯ ДО ЛИЦЕМІРНИХ незадоволенних вкраїнчиків.
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23.04.2025 17:28 Ответить
Як прокацапчика поплавило ти хохляра що в московських архівах вичитав що там Хмель підписував і який нах..гоголь .....нець, він сам обрав сторону про що і наголошував.Зеля програє вибори і не буде вже оціх ваших качєлєй в какую и разницу .Буде Україна понад усе! Вам є вибір пагулять по улице Пушкина,чемадан иі Тиса.
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23.04.2025 17:48 Ответить
Той кого ти назвав ,,прокацапчиком" з лютого 2022 року ДОБРОВІЛЬНО боронить Україну.
Сподіваюсь шо і ти лютий ,,патріоте" від ТЦК У ЖІНКИ ПІД СПІДНИЦЕЮ НЕХОВАЄШСЯ.
І да відхрещуватись від дійсності шо тичина, сосюра, та деякі інщі відомі вкраїнчики були комуняками ЦЕ НІЧИМ ТОБІ НЕДОПОМОЖЕ.
Також як і відкрещуватись від тої правди шо після підписання переяславських угод хмельницький та його військо жодного разу не виступило протів московського царя, більш того навіть платню стали отримувати з московської казни, а самого богдана більше не вибирали до самої смерті...
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23.04.2025 18:11 Ответить
Я вже своє відховався ще в 89-90р,і бився в далеких степах Байконура з братніми народами кавказа і проголошував тости за вільну Україну ,армії допомогаю своїми картинами на донати .І я задав тобі питання ти історик-архівист бо у нас усі історики,і я нікого з перечисленних тобою наче і не захищав, та б...ь я і від тебе ніякої кацапської критики не вичитав.А ось як істинний вкраїнчик своє обісрати то миле діло,захищаючи чуже обісрем своє,це вже-ж було проговоренно роками а дискусійний віз і нині там.
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23.04.2025 18:41 Ответить
Так шо твох історики кажуть шо тичина і сосюра не були комуністами і не вихваляли сталіна та продразвьорстку ???
Чи нагадай мені коли проходили вибори гетьмана України після переяславських домовленостей допоки хмельницький не помер ???
А нащот ,,критики" кацапів то справа таких диванних патріотів як ти більше ні на що нездатних бо ти ж воював за кацапів у 1989-1990 роках.
Я ж бувши на срочці у 1984-1986 ще й з 2022 року по теперішній час знаю шо таке 333 по кацапах.
Так шо будь ласка НЕЛИЦЕМІР бо ти і справді кинувся захищати бодю, а я на відміну від тебе не ,,обсираю" а запитую у лицемірних і однобоких борцунів з історією. Бо якшо ви боритесь за декомунізацію і з тими хто був в імперії то вже ЧЕСНО ЙДІТЬ ДО КІНЦЯ І НЕРОБІТЬ НІ ДЛЯ КОГО ВИКЛЮЧЕНЬ.
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23.04.2025 18:58 Ответить
Ти що обдовбаний, читай бл..дь по буквам що я писав праффесор ,це як діалог з кирзовим совком.Я про еконміку тепер а він мені а порошено шо кращим був,бодя його хвилює ти пердун старий як і я, що ти там захищаєш напиши ще шо штурмовик.
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23.04.2025 19:11 Ответить
СПОЧАТКУ НАВЧИСЬ ЧИТАТИ І ЗРОЗУМІТИ САМ.
тобто ПОЧНИ З СЕБЕ.
І якшо ти за 11 років так і незнаєшь шо значить 333 і навіть не намагаєшся навіть поцікавитись шо це, то які претензії ти можешь ліпити до інших ???
Ще раз - ПОЧНИ З СЕБЕ.
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23.04.2025 19:23 Ответить
Тим більше де там було про якусь ,,економіку" і до чого тут твій парашенко ???
Певно це тобі тре спочатку вийти з нірвани, бо вже втратив зв"язок про шо я написав і на шо т відповідаєшь.
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23.04.2025 19:28 Ответить
Ну, всё!
Теперь жизнь наладится!
Это же целая топонимическая комиссия ночами не спала, решала и решила таки.
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23.04.2025 18:11 Ответить
Головне, що вулицю названу в честь В. Винниченка, обов'язково потрібно перейменувати. Бо він буцімто, був дуже поганим. Але коли, мова йде про: «Фєлікіх Ускіх Пєсатєлєй», то їх перейменувати не варто. А, навіщо "ані же фєлікіє пісатєлі". Кляті Недоумки.

І, якого біса стаття написано кацапською, чому немає української версії?
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23.04.2025 22:03 Ответить
"Одесса это вольний город в Украине",так думають більшість одеситів ,але,чомусь, належить до "руцкаго мира".Ганьба одеситам.Нічому їх війна не навчила.♥️🇺🇦♥️
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24.04.2025 08:08 Ответить
 
 