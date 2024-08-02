Труханов считает, что переименование улиц в Одессе "обнуляет" город и запустил голосование. В ОВА призвали оторваться от имперских нарративов

Мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против переименований улиц в Одессе и запустил онлайн-голосование.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Накануне в Одессе и области переименовали ряд улиц в рамках декоммунизации.

В то же время мэр Одессы Геннадий Труханов раскритиковал изменение названий улиц, утвержденное главой ОВА. По словам главы города, он и мэрия не причастны к переименованию.

"Исходя из логики "деколонизаторов", мы должны отказаться от всего того, что сделало Одессу мировым брендом. Говоря простым языком - это "обнуляет" наш город. Для отмены переименования и сохранения нашего исторического и культурного наследия Одесский городской совет вынужден принять все предусмотренные законом меры", - добавил Труханов.

Так, мэр объявил в Telegram голосование, в котором спросил: "Поддерживаете ли вы переименование улиц и демонтаж памятников, предложенных Одесской областной военной администрацией?". На размышления одесситам он дал сутки.

Впоследствии он обнародовал результаты голосования.

"Прошли сутки, и голосование на моем Telegram-канале завершено. Как вы видите против переименования 95.278 голосов, 93.641 - за. Итак, преимущество варианта против переименования в 1603 голоса. Я благодарен всем, кто принял участие в опросе: жителям Одессы, Киева, Тернополя, Львова, Винницы, Жмеринки, Варшавы, Берлина, Монреаля, Чикаго и других!



Нам очень приятно, что вы переживаете за судьбу нашего города, но все же подчеркиваю: судьбу Одессы должны решать настоящие одесситы", - отметил мэр.

По данным издания "Думская", большинство опрошенных поддерживали переименование, однако мэр реши "смахнуть".

"Когда количество кликов перевалило за десять тысяч, а результат для городского головы стал совсем плохим, в мэрии срочно начали принимать меры", - пишет издание.

Впоследствии глава ОВА Олег Кипер отреагировал на ситуацию вокруг переименования улиц в Одессе.

"Одесса - есть и остается украинским городом, который создавали, строили и развивали УКРАИНЦЫ. В нынешних реалиях в украинском городе не место улицам в честь людей, которые получали из рук Путина медали или сотрудничали с КГБ или воспевали советский союз с империей.



Современная украинская Одесса - это о людях, о молодежи, которая ценой собственной жизни и здоровья защищает независимость, о современных деятелях искусств, писателях, поэтах. Именно сейчас южной жемчужине Украины выпал исторический шанс оторваться от имперских нарративов и быть современным, культурно независимым украинским городом, а не жить прошлым.



А если кому-то очень хочется прогуливаться по улицам с имперскими/советскими названиями - есть москва и уфа, а не украинская Одесса. В Одессе такого не будет", - подчеркнул глава области.

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