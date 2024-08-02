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Труханов считает, что переименование улиц в Одессе "обнуляет" город и запустил голосование. В ОВА призвали оторваться от имперских нарративов

Перейменування в Одесі: Труханов виступив проти

Мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против переименований улиц в Одессе и запустил онлайн-голосование.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Накануне в Одессе и области переименовали ряд улиц в рамках декоммунизации.

В то же время мэр Одессы Геннадий Труханов раскритиковал изменение названий улиц, утвержденное главой ОВА. По словам главы города, он и мэрия не причастны к переименованию.

"Исходя из логики "деколонизаторов", мы должны отказаться от всего того, что сделало Одессу мировым брендом. Говоря простым языком - это "обнуляет" наш город. Для отмены переименования и сохранения нашего исторического и культурного наследия Одесский городской совет вынужден принять все предусмотренные законом меры", - добавил Труханов.

Так, мэр объявил в Telegram голосование, в котором спросил: "Поддерживаете ли вы переименование улиц и демонтаж памятников, предложенных Одесской областной военной администрацией?". На размышления одесситам он дал сутки.

Впоследствии он обнародовал результаты голосования.

Голосування за перейменування вулиць в Одесі

"Прошли сутки, и голосование на моем Telegram-канале завершено. Как вы видите против переименования 95.278 голосов, 93.641 - за. Итак, преимущество варианта против переименования в 1603 голоса. Я благодарен всем, кто принял участие в опросе: жителям Одессы, Киева, Тернополя, Львова, Винницы, Жмеринки, Варшавы, Берлина, Монреаля, Чикаго и других!

Нам очень приятно, что вы переживаете за судьбу нашего города, но все же подчеркиваю: судьбу Одессы должны решать настоящие одесситы", - отметил мэр.

По данным издания "Думская", большинство опрошенных поддерживали переименование, однако мэр реши "смахнуть".

"Когда количество кликов перевалило за десять тысяч, а результат для городского головы стал совсем плохим, в мэрии срочно начали принимать меры", - пишет издание.

Впоследствии глава ОВА Олег Кипер отреагировал на ситуацию вокруг переименования улиц в Одессе.

"Одесса - есть и остается украинским городом, который создавали, строили и развивали УКРАИНЦЫ. В нынешних реалиях в украинском городе не место улицам в честь людей, которые получали из рук Путина медали или сотрудничали с КГБ или воспевали советский союз с империей.

Современная украинская Одесса - это о людях, о молодежи, которая ценой собственной жизни и здоровья защищает независимость, о современных деятелях искусств, писателях, поэтах. Именно сейчас южной жемчужине Украины выпал исторический шанс оторваться от имперских нарративов и быть современным, культурно независимым украинским городом, а не жить прошлым.

А если кому-то очень хочется прогуливаться по улицам с имперскими/советскими названиями - есть москва и уфа, а не украинская Одесса. В Одессе такого не будет", - подчеркнул глава области.

Читайте также: Командующий ВМС поблагодарил председателя ОВА Одесской области за переименование улиц в городе Одесса. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Одесса (7865) переименования (739) Терехов Игорь (255) Кипер (45)


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Топ комментарии
+39
Риги бувші не бувають.
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02.08.2024 09:25
+30
луб'янка дала команду стояти на смєрть
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02.08.2024 09:29
+28
"...долю Одеси повинні вирішувати справжні одесити..." Джерело:

Долю Донбасу вирішили "справжні даунбасці".
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02.08.2024 09:32
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Риги бувші не бувають.
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02.08.2024 09:25 Ответить
Труханова стратити анально
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02.08.2024 09:26 Ответить
ну так !!! на палю запроданця !!!
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02.08.2024 09:47 Ответить
луб'янка дала команду стояти на смєрть
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02.08.2024 09:29 Ответить
Була Одеса і нема Одеси - по трухану - ну Дерибасівська ж залишиться
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02.08.2024 09:31 Ответить
"...долю Одеси повинні вирішувати справжні одесити..." Джерело:

Долю Донбасу вирішили "справжні даунбасці".
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02.08.2024 09:32 Ответить
ці "справжні адесіти" повинні спакувати чемодани і худко 3,14здувати хто куди, на усі 4 сторони - хто на паРашу, а хто в Ішраєль !!!
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02.08.2024 09:41 Ответить
Згадайте "справжнього одесита", колишнього воєнкома, мразоту Борисова.

Отакі у нас "100 впливових одеситів"
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02.08.2024 09:55 Ответить
Тільки не забувайте, що кожна київська влада з 91-го їм у цьому добре допомагала та була дуже лояльна до кацапні.
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02.08.2024 11:37 Ответить
"Все вернется" https://salat.zahav.ru/Articles/3682130/%D0%B2%D1%81%D0%B5%5F%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%5F%D0%B2%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%5F%D1%81%D0%BE%5F%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B (взгляд со стороны)
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03.08.2024 12:45 Ответить
І це на фоні впевнених просувань кацапів на сході...
Толерастія вбиває!
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02.08.2024 09:33 Ответить
Эта падлп, через лаптежные каналы, лаптей голосовать звала.
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02.08.2024 09:34 Ответить
А статью на него найти трудно?
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02.08.2024 09:34 Ответить
В свое время было не трудно совершить на него покушение, у квартирной двери. Теперь шугается даже своей тени.
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02.08.2024 09:40 Ответить
а хто буде шукати ??? шістки зе-єрмака і посумісництву агенти кацапського фсб на кшталт татарова ???



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02.08.2024 09:44 Ответить
Вже знаходили кацапське громадянство, але з нього як з гуся вода.
Він був і є "своїм" при будь-якій владі.
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02.08.2024 09:58 Ответить
Так-так-так... - клекотав кулемет... Труха засвечивает консерву своим онлайн голосованием... Нормуль, все под контролем... Труха , дайошь инфу про кореша(***** х уя), чи залаталы ему гузно, чи нi, изрешеченное кацапами. SURE, теперь *****х уй - за переименование.
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02.08.2024 09:35 Ответить
Закройте уже эту ****** лысую или будет с ним, как с Кивой.
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02.08.2024 09:36 Ответить
Гєша своєму рашистському паспорту не зраджує. Цей жду чекає на друге пришестя разом з Зєшоблою, тому навіщо йому ці зайві рухи з перейменуванням вулиць.
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02.08.2024 09:36 Ответить
Послухайте одесита Стерненка, що він каже про цю гниду...
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02.08.2024 09:41 Ответить
Стерненко ненамного лучше
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02.08.2024 09:57 Ответить
А шо так? Найух вас послав, чи шо?
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02.08.2024 11:29 Ответить
Кацапи руйнують Одесу, а ця лиса потвора їм ще й ********. Абсурд і треш.
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02.08.2024 09:43 Ответить
обтруханов шось осмілів, дивно
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02.08.2024 09:43 Ответить
Нічого дивного, бо оця гнида в одній команді з мешканцями будинку офіса президента на Банковій у Києві.
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02.08.2024 11:28 Ответить
Чому цей проросійський підарас до цих пір коптить українську землю?
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02.08.2024 09:46 Ответить
Ну "бульвар Жванецкого" це в Одесі зайве.
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02.08.2024 10:02 Ответить
Провів опитування в Телеграмі, де спокійно голосували москалі.
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02.08.2024 09:58 Ответить
Це що таке? З- за поребрика одразу понабігала купа ботів допомогти Труханову. Вже одна справа висить, правда , з- під варти наш чесний суд випустив..Пора нову відкривати за порушення закону .Ждуни нікого не бояться .Бо , мабуть , вже домовився з ОПою..Інакше б сидів,як миша під віником .
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02.08.2024 10:26 Ответить
Відриватися від імперських наративів махровим імперцям найкраще у тюремній камері: ніхто не заважає і багато вільного часу.
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02.08.2024 10:00 Ответить
пидарок лапотный тебе укр.мова не спасет,от тебя биомусором кацапским за 10 км бздит,брысь в ***** счи хлебать)
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02.08.2024 10:07 Ответить
Голосування,чи визнавати в Адєсє законодавство України.
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02.08.2024 10:04 Ответить
Дерибасівську та Фонтанку не перейменують. Нічого труханову трухати
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02.08.2024 10:07 Ответить
Дніпровський малий ти не ту людину пристрелив бовдур тупий
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02.08.2024 10:07 Ответить
А ви впевнені, що той "дніпровський малий" взагалі у когось стріляв? Чи ви реальний свідок того трагічного вбивства?
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02.08.2024 11:24 Ответить
Але Зермакам Труха не заважає. Його вони не відсторонюють від посади, як зробили із святими у порівнянні із цим поцом мерами Рівного і Чернігова.
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02.08.2024 10:16 Ответить
Ну, так гєна труха ж--свій!
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02.08.2024 11:21 Ответить
Труханов- казнокрад і рузька консерва, бандит в минулому Пам'ятаєте , його не так давно брали під варту ? Випустити,як всіх злочинців в нашій краіні Під час війни .А хто проти перейменування ? Всі ті ждуни ,які сидять в Одесі і ждуть , коли прийде Путін .Труханов- один з них .
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02.08.2024 10:18 Ответить
"отримували з рук путіна медалі" - ок. А чи не з рук ющенка Кіркоров та Ані Лорак отримали "народного артиста України"? Тобто, якщо путін когось чи щось високо оцінив, ми автоматично маємо вважати їх ворогами?! А.Б. Пугачову він теж чимсь нагородив кілька років тому і навіть досі не оголосив її іноагентом! А "Машина времени" навіть на інавгурації мєдвєдева виступала на Красній площі.
А радянський союз оспівували, хоча й місцями під примусом, здається, і П. Тичина, і М. Бажан, і інші, чиї проспекти і вулиці чомусь ніхто не чіпає
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02.08.2024 10:43 Ответить
Ну ось, вата спалилася. Слабенький сфінктер, не втримав...
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02.08.2024 10:56 Ответить
Настоящее название города Хаджибей.
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02.08.2024 10:46 Ответить
https://tyzhden.ua/odesa-nikoly-ne-bula-rosijskym-mistom/

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02.08.2024 10:46 Ответить
Кстати, Одесса не мировой бренд, а только кацапский.
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02.08.2024 10:55 Ответить
Приймати до уваги думку мешканців Варшави, Берліну, Монреаля, Чикаго та інших закордонних міст? Ну, це якось вже зовсім по кацапські...
Таке враження, що одесити й за дохлого гєну труханова проголосують.
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02.08.2024 11:18 Ответить
Так а які партії пройшли до міськради Одеси у 2020р. і стали у кермо влади в місті!
"Довіряй справам" - 26,19%, сепаратисти вороги України!
ОПЗЖ - 23,66%, колаборанти найлютіші вороги України!
"Слуга народу" - 12,46%, корупціонери і баласт в Україні!
Європейська Солідарність - 11,87%, частково проукраїнська партія!
Партія Шарію - 6,82%. зрадники найлютіші вороги України!
Зокрема, тепер у міській раді 20 депутатів від партії "Довіряй справам", 18 - від ОПЗЖ, по 10 - від "Слуги народу" та "Європейської Солідарності" та ще 6 депутатів від "Партії Шарія". І така міскрада Одеси антіукраїнська!
Бачили очі, що вибирали - їжте, хоч повилазьте, і може вдавитися!! Але Український нарід 100 % що не дасть цим кремлівським виродкам при владі в Одесі згубити Україну!
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02.08.2024 11:33 Ответить
Обтруханов как-то заседелся на этом Свете
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02.08.2024 12:22 Ответить
Труханов є одним із підозрюваних у причетності до ряду злочинних дій, спрямованих на заволодіння земельними ділянками в Одесі[25]. Справа стосується незаконного заволодіння активами територіальної громади Одеси на 689 млн грн та легалізації незаконно отриманих доходів.
Але це не заважає чуваку з паспортом рф патякати від імені справжніх одеситів
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02.08.2024 12:23 Ответить
Сперва поменяйте мера, потом все советские и имперские названия Украинцам патриотам на Радость. СЛАВА УКРАИНЕ! ВСЕ будет УКРАИНА!
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02.08.2024 14:31 Ответить
.... сором,при владі або недолугий ,або ждун,або злодій .
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02.08.2024 14:49 Ответить
Обнуляється не місто, а московсько-імперська складова його іміджу.
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03.08.2024 17:41 Ответить
 
 