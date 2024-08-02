Труханов считает, что переименование улиц в Одессе "обнуляет" город и запустил голосование. В ОВА призвали оторваться от имперских нарративов
Мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против переименований улиц в Одессе и запустил онлайн-голосование.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Накануне в Одессе и области переименовали ряд улиц в рамках декоммунизации.
В то же время мэр Одессы Геннадий Труханов раскритиковал изменение названий улиц, утвержденное главой ОВА. По словам главы города, он и мэрия не причастны к переименованию.
"Исходя из логики "деколонизаторов", мы должны отказаться от всего того, что сделало Одессу мировым брендом. Говоря простым языком - это "обнуляет" наш город. Для отмены переименования и сохранения нашего исторического и культурного наследия Одесский городской совет вынужден принять все предусмотренные законом меры", - добавил Труханов.
Так, мэр объявил в Telegram голосование, в котором спросил: "Поддерживаете ли вы переименование улиц и демонтаж памятников, предложенных Одесской областной военной администрацией?". На размышления одесситам он дал сутки.
Впоследствии он обнародовал результаты голосования.
"Прошли сутки, и голосование на моем Telegram-канале завершено. Как вы видите против переименования 95.278 голосов, 93.641 - за. Итак, преимущество варианта против переименования в 1603 голоса. Я благодарен всем, кто принял участие в опросе: жителям Одессы, Киева, Тернополя, Львова, Винницы, Жмеринки, Варшавы, Берлина, Монреаля, Чикаго и других!
Нам очень приятно, что вы переживаете за судьбу нашего города, но все же подчеркиваю: судьбу Одессы должны решать настоящие одесситы", - отметил мэр.
По данным издания "Думская", большинство опрошенных поддерживали переименование, однако мэр реши "смахнуть".
"Когда количество кликов перевалило за десять тысяч, а результат для городского головы стал совсем плохим, в мэрии срочно начали принимать меры", - пишет издание.
Впоследствии глава ОВА Олег Кипер отреагировал на ситуацию вокруг переименования улиц в Одессе.
"Одесса - есть и остается украинским городом, который создавали, строили и развивали УКРАИНЦЫ. В нынешних реалиях в украинском городе не место улицам в честь людей, которые получали из рук Путина медали или сотрудничали с КГБ или воспевали советский союз с империей.
Современная украинская Одесса - это о людях, о молодежи, которая ценой собственной жизни и здоровья защищает независимость, о современных деятелях искусств, писателях, поэтах. Именно сейчас южной жемчужине Украины выпал исторический шанс оторваться от имперских нарративов и быть современным, культурно независимым украинским городом, а не жить прошлым.
А если кому-то очень хочется прогуливаться по улицам с имперскими/советскими названиями - есть москва и уфа, а не украинская Одесса. В Одессе такого не будет", - подчеркнул глава области.
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Долю Донбасу вирішили "справжні даунбасці".
Отакі у нас "100 впливових одеситів"
Толерастія вбиває!
Він був і є "своїм" при будь-якій владі.
А радянський союз оспівували, хоча й місцями під примусом, здається, і П. Тичина, і М. Бажан, і інші, чиї проспекти і вулиці чомусь ніхто не чіпає
Таке враження, що одесити й за дохлого гєну труханова проголосують.
"Довіряй справам" - 26,19%, сепаратисти вороги України!
ОПЗЖ - 23,66%, колаборанти найлютіші вороги України!
"Слуга народу" - 12,46%, корупціонери і баласт в Україні!
Європейська Солідарність - 11,87%, частково проукраїнська партія!
Партія Шарію - 6,82%. зрадники найлютіші вороги України!
Зокрема, тепер у міській раді 20 депутатів від партії "Довіряй справам", 18 - від ОПЗЖ, по 10 - від "Слуги народу" та "Європейської Солідарності" та ще 6 депутатів від "Партії Шарія". І така міскрада Одеси антіукраїнська!
Бачили очі, що вибирали - їжте, хоч повилазьте, і може вдавитися!! Але Український нарід 100 % що не дасть цим кремлівським виродкам при владі в Одесі згубити Україну!
Але це не заважає чуваку з паспортом рф патякати від імені справжніх одеситів