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Во Львове начали эксгумацию останков агента НКВД Кузнецова, майора Путина и советских солдат. ФОТОРЕПОРТАЖ

23 апреля во Львове начались работы по исследованию и эксгумации советских захоронений на территории "Холма Славы". Все найденные останки и надгробные плиты перенесут на специально определенное место на Голосковское кладбище.

Об этом сообщили Львовский городской совет, информирует Цензор.НЕТ.

Продолжатся работы примерно 2 месяца.

На "Холме Славы" есть более 220 индивидуальных захоронений, 4 братские могилы и, вероятно, могилы агентов НКВД Николая Кузнецова (спецагента-ликвидатора, настоящее имя - Никанор. - Ред.) и майора Степана Путина.

"Война ускорила многие процессы, в частности по вопросу советских воинских захоронений. Недавно мы завершили исследования и эксгумацию с территории бывшего Марсового поля. Мы перезахоронили около 2 тыс. останков людей с христианским уважением. И сегодня начинаем процесс, когда забираем последний маркер советских захоронений во Львове - захоронения с "Холма Славы", - сообщил управляющий делами исполнительного комитета Львовского городского совета Евгений Бойко.

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Во Львове эксгумируют останки агента НКВД Кузнецова и советских солдат

За 2 месяца должны забрать ограждение, перенести их, демонтировать надгробные плиты, провести исследования и эксгумацию останков и перенести их на Голосковское кладбище. Эксгумацию останков будут проводить специалисты Мемориально-поискового центра "Доля".

Руководитель Мемориально-поискового центра "Доля" Святослав Шеремета заявил, что эксгумация этих останков будет происходить прозрачно с привлечением всех необходимых специалистов, в частности антропологов, судмедэкспертов, представителей правоохранительных органов, прокуратуры и других, чтобы потом не возникало вопросов, кто лежит в могиле, где написано "Кузнецов".

Во Львове эксгумируют останки агента НКВД Кузнецова и советских солдат

"Понимаем, что большое внимание будет приковано к эксгумации останков могилы Кузнецова и могилы Путина... Да, есть разные версии относительно того, действительно ли он там похоронен, но только эксгумация и тщательное исследование смогут это либо подтвердить, либо опровергнуть", - отметил Святослав Шеремета.

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Отметим, что комплекс "Холм Славы" советская власть начала строить на улице Пасечной в 1945-1950-х. Сюда перезахоронили красноармейцев и советских партизан, погибших во время Второй Мировой войны, а также НКВДшников. Останки Кузнецова отсюда дважды пытались похитить. Вернуть тело в Россию просили родственники спецагента.

Во Львове эксгумируют останки агента НКВД Кузнецова и советских солдат
Во Львове эксгумируют останки агента НКВД Кузнецова и советских солдат
Во Львове эксгумируют останки агента НКВД Кузнецова и советских солдат
Во Львове эксгумируют останки агента НКВД Кузнецова и советских солдат

Автор: 

Львов (4583) НКВД (93) эксгумация (144) декоммунизация (755) Львовская область (2905) Львовский район (52)


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Топ комментарии
+34
запропонувати ********** обміняти рештки цих гандонів на полонених Азовців
кацапам сподобається
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23.04.2025 21:47
+12
поменять на наших военнопленных....
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23.04.2025 21:50
+10
Сміття, а не рештки. Таке ж саме, як й на полях українського Донбасу, Луганщини, Криму, Херсонщини... Сотні тисяч дохлих кацапів, які не заслуговують нічого більшого, ніж власним гноєм просякнути землю... Нагородою їм - вічне забуття! Горіть у пеклі вічно!
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23.04.2025 21:51
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запропонувати ********** обміняти рештки цих гандонів на полонених Азовців
кацапам сподобається
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23.04.2025 21:47 Ответить
міняти у вигляді "мощів". Одна рука сто полонених, друга рука сто полонених, третя рука сто полонених, четверта рука сто полонених, пʼята рука сто полонених...
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23.04.2025 21:58 Ответить
Якби покійнички ще й восьминогі були. то ...
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24.04.2025 00:58 Ответить
Посадити на нашого "Лютого" і відправити в паРашу
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23.04.2025 21:48 Ответить
Можна прямо на красну площу 9 травня
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23.04.2025 21:49 Ответить
Сімволічно було б...
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23.04.2025 21:53 Ответить
поменять на наших военнопленных....
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23.04.2025 21:50 Ответить
Там вже не одне кладовище "радянських солдатів" викинули на смітник. Були фото зі звалища.
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23.04.2025 21:51 Ответить
Сміття, а не рештки. Таке ж саме, як й на полях українського Донбасу, Луганщини, Криму, Херсонщини... Сотні тисяч дохлих кацапів, які не заслуговують нічого більшого, ніж власним гноєм просякнути землю... Нагородою їм - вічне забуття! Горіть у пеклі вічно!
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23.04.2025 21:51 Ответить
В 1976 році екскурсовод на личаківському кладовищі говорив, що залишки Кузнєцова вивезені в кацапстан.
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23.04.2025 21:52 Ответить


Мабуть, сюди
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23.04.2025 21:55 Ответить
екскурсоводи ******* притрендіти, помічено давно.
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23.04.2025 22:01 Ответить
Майора того }{уйлом на новом месте подпишите. Этому приятно будет.
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23.04.2025 21:55 Ответить
Це капець звичайно, нехай ще червоноармійці, вони може проти Гітлера воювали, може й тільки проти нього, але НКВС, які перед наступом німців розстріляли безліч львівʼян…, які ганялись за учасниками УПА по карпатським горам і долам…це точно, як пес мітить всі забори так і совєти кругом все помічали своїми могилами…
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23.04.2025 22:02 Ответить
Рештки робітників нквс , потрібно перекрошити в пил і всю згадку про них , ніяких перепоховань і Церкві ПЦУ освятити потім цю землю знову адже там була похована сатана
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23.04.2025 22:03 Ответить
блін, путіе вже був в історії. це повторний.
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23.04.2025 22:11 Ответить
це якісь кгбшні святці мабуть, там перелік прізвищ для прикриття на 15 сторінок)
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23.04.2025 22:14 Ответить
за редакцією 1919 року..
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23.04.2025 22:15 Ответить
Плиту з путіним не розбивайте - скоро згодиться !!!
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23.04.2025 22:23 Ответить
Кузнєцов - співробітник НКВС, а не агент.
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23.04.2025 22:30 Ответить
Повертати "мощі" на дронах з вибухівкой
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23.04.2025 22:47 Ответить
Давно у Львові на кладовищі був?
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24.04.2025 12:01 Ответить
на холодець їх з повагою🤣
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24.04.2025 00:38 Ответить
 
 