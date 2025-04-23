Во Львове начали эксгумацию останков агента НКВД Кузнецова, майора Путина и советских солдат. ФОТОРЕПОРТАЖ

23 апреля во Львове начались работы по исследованию и эксгумации советских захоронений на территории "Холма Славы". Все найденные останки и надгробные плиты перенесут на специально определенное место на Голосковское кладбище.

Об этом сообщили Львовский городской совет, информирует Цензор.НЕТ.

Продолжатся работы примерно 2 месяца.

На "Холме Славы" есть более 220 индивидуальных захоронений, 4 братские могилы и, вероятно, могилы агентов НКВД Николая Кузнецова (спецагента-ликвидатора, настоящее имя - Никанор. - Ред.) и майора Степана Путина.

"Война ускорила многие процессы, в частности по вопросу советских воинских захоронений. Недавно мы завершили исследования и эксгумацию с территории бывшего Марсового поля. Мы перезахоронили около 2 тыс. останков людей с христианским уважением. И сегодня начинаем процесс, когда забираем последний маркер советских захоронений во Львове - захоронения с "Холма Славы", - сообщил управляющий делами исполнительного комитета Львовского городского совета Евгений Бойко.

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За 2 месяца должны забрать ограждение, перенести их, демонтировать надгробные плиты, провести исследования и эксгумацию останков и перенести их на Голосковское кладбище. Эксгумацию останков будут проводить специалисты Мемориально-поискового центра "Доля".

Руководитель Мемориально-поискового центра "Доля" Святослав Шеремета заявил, что эксгумация этих останков будет происходить прозрачно с привлечением всех необходимых специалистов, в частности антропологов, судмедэкспертов, представителей правоохранительных органов, прокуратуры и других, чтобы потом не возникало вопросов, кто лежит в могиле, где написано "Кузнецов".

"Понимаем, что большое внимание будет приковано к эксгумации останков могилы Кузнецова и могилы Путина... Да, есть разные версии относительно того, действительно ли он там похоронен, но только эксгумация и тщательное исследование смогут это либо подтвердить, либо опровергнуть", - отметил Святослав Шеремета.

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Отметим, что комплекс "Холм Славы" советская власть начала строить на улице Пасечной в 1945-1950-х. Сюда перезахоронили красноармейцев и советских партизан, погибших во время Второй Мировой войны, а также НКВДшников. Останки Кузнецова отсюда дважды пытались похитить. Вернуть тело в Россию просили родственники спецагента.







