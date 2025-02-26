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Рада приняла закон о переименовании 103 местных общих судов в рамках декоммунизации

суд

Верховная Рада приняла Закон об изменении наименования местных общих судов (рег. №12351).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады Украины.

Что предусматривает закон?

Этот Закон направлен на переименование отдельных местных судов в соответствии с законами о декоммунизации, защиту государственного языка и правила наименования юридических лиц. Он устраняет устаревшие названия, связанные с тоталитарными режимами или не соответствуют современному административно-территориальному делению Украины.

Переименование согласовано с соответствующими государственными органами и экспертными институтами и не приведет к образованию нового суда, его реорганизации или ликвидации.

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Сколько судов переименуют

Всего в рамках Закона переименованию подлежит 103 местные общие суды.

Автор: 

переименования (739) суд (25076) декоммунизация (753)


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Так само,як реформу борделю треба починати не з заміни фіранок а з заміни курвів,так само реформу судів треба починати з заміни суддів.Або хоч зробіть їх виборними з повною гласністю їх роботи...
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26.02.2025 17:09 Ответить
Судова зе-реформа - зміна вивісок.
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26.02.2025 17:23 Ответить
 
 