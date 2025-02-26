Рада приняла закон о переименовании 103 местных общих судов в рамках декоммунизации

Верховная Рада приняла Закон об изменении наименования местных общих судов (рег. №12351).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады Украины.

Что предусматривает закон?

Этот Закон направлен на переименование отдельных местных судов в соответствии с законами о декоммунизации, защиту государственного языка и правила наименования юридических лиц. Он устраняет устаревшие названия, связанные с тоталитарными режимами или не соответствуют современному административно-территориальному делению Украины.

Переименование согласовано с соответствующими государственными органами и экспертными институтами и не приведет к образованию нового суда, его реорганизации или ликвидации.

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Сколько судов переименуют

Всего в рамках Закона переименованию подлежит 103 местные общие суды.