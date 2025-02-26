Рада приняла закон о переименовании 103 местных общих судов в рамках декоммунизации
Верховная Рада приняла Закон об изменении наименования местных общих судов (рег. №12351).
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады Украины.
Что предусматривает закон?
Этот Закон направлен на переименование отдельных местных судов в соответствии с законами о декоммунизации, защиту государственного языка и правила наименования юридических лиц. Он устраняет устаревшие названия, связанные с тоталитарными режимами или не соответствуют современному административно-территориальному делению Украины.
Переименование согласовано с соответствующими государственными органами и экспертными институтами и не приведет к образованию нового суда, его реорганизации или ликвидации.
Сколько судов переименуют
Всего в рамках Закона переименованию подлежит 103 местные общие суды.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль