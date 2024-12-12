Улицы Майка Йогансена и Сони Делоне: в Киеве 12 городских объектов получили новые названия

В Киеве еще 12 объектов городского подчинения изменили названия. Семь из них получили новые названия в порядке дерусификации и декоммунизации, еще пять - на общих основаниях.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую городскую госадминистрацию, такие решения были приняты сегодня, 12 декабря, на пленарном заседании Киевсовета большинством депутатов.

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"Долгое время страна-агрессор навязывала Украине чужие идеологические символы, которые деформировали наше национальное сознание. Сейчас вместе с киевлянами мы работаем над восстановлением справедливости и освобождением города от названий, связанных с российским прошлым. Столица должна остаться пространством нашей истории и культуры, без упоминания о советских и имперских нарративах. Поэтому городские объекты получают названия в честь выдающихся деятелей Украины и Защитников, которые боролись за нашу независимость", - отметил заместитель городского головы - секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.

В столице изменили названия ряда городских объектов:

Соломенский район:

ул. Пржевальского - ул. Андрея Норова;

скверу в пределах улиц Соломенской, Григория Кочура и Андрея Головко присвоено имя Андрея Жованика.

Шевченковский район:

ул. Лермонтовская - ул. Владимира Турца.

Деснянский район:

ул. Ушицкая - ул. Дмитрия Захарчука;

ул. Электротехническая - ул. Героев Энергетиков;

ул. Пушкина - ул. Сони Делоне.

Дарницкий район:

ул. Крылова - ул. Натальи Кобринской;

парк "Таращанец" - парк "Крымский".

Подольский район:

скверу на улице Мостицкой присвоено имя Сергея Васильчука.

Святошинский район:

ул. Мельниченко - ул. Тараса Бульбы-Боровца;

ул. Александра Блока - ул. Майка Йохансена.

Голосеевский район:

переулку, пролегающему между улицей Васильковской и улицей Юлии Здановской, присвоено имя Любомира Бордуна.

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Напомним, 9 сентября в столице изменили названия еще 13 городских объектов: появились улица Богдана Ступки и площадь в честь НАТО.