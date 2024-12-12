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Улицы Майка Йогансена и Сони Делоне: в Киеве 12 городских объектов получили новые названия

Перейменування в Києві

В Киеве еще 12 объектов городского подчинения изменили названия. Семь из них получили новые названия в порядке дерусификации и декоммунизации, еще пять - на общих основаниях.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую городскую госадминистрацию, такие решения были приняты сегодня, 12 декабря, на пленарном заседании Киевсовета большинством депутатов.

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"Долгое время страна-агрессор навязывала Украине чужие идеологические символы, которые деформировали наше национальное сознание. Сейчас вместе с киевлянами мы работаем над восстановлением справедливости и освобождением города от названий, связанных с российским прошлым. Столица должна остаться пространством нашей истории и культуры, без упоминания о советских и имперских нарративах. Поэтому городские объекты получают названия в честь выдающихся деятелей Украины и Защитников, которые боролись за нашу независимость", - отметил заместитель городского головы - секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.

В столице изменили названия ряда городских объектов:

  • Соломенский район:

ул. Пржевальского - ул. Андрея Норова;

скверу в пределах улиц Соломенской, Григория Кочура и Андрея Головко присвоено имя Андрея Жованика.

  • Шевченковский район:

ул. Лермонтовская - ул. Владимира Турца.

  • Деснянский район:

ул. Ушицкая - ул. Дмитрия Захарчука;

ул. Электротехническая - ул. Героев Энергетиков;

ул. Пушкина - ул. Сони Делоне.

  • Дарницкий район:

ул. Крылова - ул. Натальи Кобринской;

парк "Таращанец" - парк "Крымский".

  • Подольский район:

скверу на улице Мостицкой присвоено имя Сергея Васильчука.

  • Святошинский район:

ул. Мельниченко - ул. Тараса Бульбы-Боровца;

ул. Александра Блока - ул. Майка Йохансена.

  • Голосеевский район:

переулку, пролегающему между улицей Васильковской и улицей Юлии Здановской, присвоено имя Любомира Бордуна.

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Напомним, 9 сентября в столице изменили названия еще 13 городских объектов: появились улица Богдана Ступки и площадь в честь НАТО.

Автор: 

Киев (25505) переименования (739)


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Топ комментарии
+8
Усе москаляче на смітник історії.
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12.12.2024 18:32
+6
Майк Йогансен - визначний український поет, яскравий представник "розстріляного відродження". Все життя прожив в Україні, розстріляний більшовицькими окупантами у 1937 році. Так що не варто виставляти напоказ власне невігластво.
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12.12.2024 19:04
+3
Пригадується старий анекдот.
Зібрання в новостворенному колхозі. На "повєсткє дня" питання як назвати. Ну всі пропонують "останній путь Ілліча" або "червона зоря". Тут один старий сільський грамотєй піднімає руку і пропонує:
- А давайте назвемо "колхоз імені Лопе де Вєга".
- А хто це такий?
- Фіг його знає, але дуже схоже на "*** твою мать". (С)
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12.12.2024 19:02
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Усе москаляче на смітник історії.
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12.12.2024 18:32 Ответить
Від трофеїв я відмовлятися не збираюся! Навіть кацапських.
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12.12.2024 18:39 Ответить
Так трофеї, то - святе.
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12.12.2024 20:52 Ответить
Кто такие эти двое и были ли они хоть раз в Украине? У нас что, своих героев нет, зачем называть улицы именами каких-то забугорных ноунеймов?
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12.12.2024 18:41 Ответить
Комунякі ті ще були "массовікі-затєйнікі"
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12.12.2024 18:57 Ответить
Майк Йогансен - визначний український поет, яскравий представник "розстріляного відродження". Все життя прожив в Україні, розстріляний більшовицькими окупантами у 1937 році. Так що не варто виставляти напоказ власне невігластво.
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12.12.2024 19:04 Ответить
Соня Делоне. Справжнє ім'я-прізвище Сара Штерн. Народилася у Градизьку на Полтавщині, дитинство - у Володимирі на Волині, з 12 років - жила у Петербурзі під наглядом дядька-адвоката. З 20 років - у Парижі. Художниця. Всякі каляки-маляки (абстракціонізЬм).
Це ось, наприклад, картина під назвою "Ікар". Бачите Ікара? Ні? - А він десь там є. )))

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12.12.2024 19:11 Ответить
Нагадало.

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12.12.2024 19:18 Ответить
Оце я розумію, - майстер.

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12.12.2024 19:42 Ответить
Пригадується старий анекдот.
Зібрання в новостворенному колхозі. На "повєсткє дня" питання як назвати. Ну всі пропонують "останній путь Ілліча" або "червона зоря". Тут один старий сільський грамотєй піднімає руку і пропонує:
- А давайте назвемо "колхоз імені Лопе де Вєга".
- А хто це такий?
- Фіг його знає, але дуже схоже на "*** твою мать". (С)
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12.12.2024 19:02 Ответить
)))...
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12.12.2024 19:40 Ответить
вул. Електротехнічна. Таращанець, -- в киевраде зебилы как и на банковой с грушевского
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12.12.2024 21:17 Ответить
 
 