Улицы Майка Йогансена и Сони Делоне: в Киеве 12 городских объектов получили новые названия
В Киеве еще 12 объектов городского подчинения изменили названия. Семь из них получили новые названия в порядке дерусификации и декоммунизации, еще пять - на общих основаниях.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую городскую госадминистрацию, такие решения были приняты сегодня, 12 декабря, на пленарном заседании Киевсовета большинством депутатов.
"Долгое время страна-агрессор навязывала Украине чужие идеологические символы, которые деформировали наше национальное сознание. Сейчас вместе с киевлянами мы работаем над восстановлением справедливости и освобождением города от названий, связанных с российским прошлым. Столица должна остаться пространством нашей истории и культуры, без упоминания о советских и имперских нарративах. Поэтому городские объекты получают названия в честь выдающихся деятелей Украины и Защитников, которые боролись за нашу независимость", - отметил заместитель городского головы - секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.
В столице изменили названия ряда городских объектов:
- Соломенский район:
ул. Пржевальского - ул. Андрея Норова;
скверу в пределах улиц Соломенской, Григория Кочура и Андрея Головко присвоено имя Андрея Жованика.
- Шевченковский район:
ул. Лермонтовская - ул. Владимира Турца.
- Деснянский район:
ул. Ушицкая - ул. Дмитрия Захарчука;
ул. Электротехническая - ул. Героев Энергетиков;
ул. Пушкина - ул. Сони Делоне.
- Дарницкий район:
ул. Крылова - ул. Натальи Кобринской;
парк "Таращанец" - парк "Крымский".
- Подольский район:
скверу на улице Мостицкой присвоено имя Сергея Васильчука.
- Святошинский район:
ул. Мельниченко - ул. Тараса Бульбы-Боровца;
ул. Александра Блока - ул. Майка Йохансена.
- Голосеевский район:
переулку, пролегающему между улицей Васильковской и улицей Юлии Здановской, присвоено имя Любомира Бордуна.
Напомним, 9 сентября в столице изменили названия еще 13 городских объектов: появились улица Богдана Ступки и площадь в честь НАТО.
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Це ось, наприклад, картина під назвою "Ікар". Бачите Ікара? Ні? - А він десь там є. )))
Зібрання в новостворенному колхозі. На "повєсткє дня" питання як назвати. Ну всі пропонують "останній путь Ілліча" або "червона зоря". Тут один старий сільський грамотєй піднімає руку і пропонує:
- А давайте назвемо "колхоз імені Лопе де Вєга".
- А хто це такий?
- Фіг його знає, але дуже схоже на "*** твою мать". (С)