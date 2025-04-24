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Новости Эксгумация жертв Волынской трагедии
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На Тернопольщине начали эксгумацию останков поляков, погибших в Пужниках в 1945 году

ексгумація

В четверг, 24 апреля, в Тернопольской области стартовали эксгумационные работы на месте массового захоронения поляков в селе Пужники, которое прекратило существование после событий 1945 года.

Процесс информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF FM.

Работы проводит польско-украинская группа исследователей, в состав которой входят судебные медики, археологи, генетики, антропологи и представители обоих государств.

Как отмечается, польскую сторону представляют ученые из Фонда "Свобода и демократия", Поморского медицинского университета и Института национальной памяти. Украинскую - фонд "Волынские древности".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Во Львове начали эксгумацию останков агента НКВД Кузнецова, майора Путина и советских солдат. ФОТОрепортаж

По словам заместителя министра культуры Польши Мацея Врубеля, речь идет об установлении имен всех жертв и проведении их достойного перезахоронения. Некоторые семьи уже передали генетические образцы для идентификации погибших.

В 1945 году в Пужниках погибли около 80 польских граждан. Работы осложняет то, что место захоронения расположено в лесу, что создает трудности с транспортировкой специализированной техники. Несмотря на потенциальные погодные угрозы, сегодня в регионе ясная погода.

Это первые подобные работы после снятия Украиной моратория на эксгумации польских жертв, введенного в ответ на массовое уничтожение украинских памятников в Польше в 2015-2017 годах.

Вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии

Как сообщалось, в сентябре 2024 года в МИД Польши заявили, что без решения вопроса об эксгумации жертв Волынской трагедии Украина не может мечтать о вступлении в ЕС. В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил, что попытки блокировать вступление Украины в Европейский Союз играют на руку политике Владимира Путина.

Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Варшаву 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей спорные вопросы общей истории, в частности Волынскую трагедию 1943-1944 годов.

2 октября в УИНП заявили, что планируют проведение поисковых работ жертв Волынской трагедии в 2025 году. Также в Институте заявили, что остаются открытыми для взаимодействия с польскими институтами в сфере поиска, сохранения и ухода за местами памяти украинцев в Польше и поляков в Украине, а также пожаловались, что официальные межинституциональные механизмы решения проблемных вопросов с польской стороной в вопросах восстановления и сохранения мест памяти уже длительное время не действуют.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Волынская трагедия: Согласовываются логистические вопросы относительно мест эксгумации и участников работ, - Точицкий

4 октября министр обороны Польши подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будет решен вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.

26 ноября глава МИД Польши Радослав Сикорский после разговора с украинским коллегой Андреем Сибигой заявил, что Киев заверил в отсутствии каких-либо препятствий для проведения поисковых и эксгумационных работ жертв Волынской трагедии на территории Украины.

В январе 2025 года Украина и Польша обменялись списками мест для поиска и эксгумации остатков взаимных исторических конфликтов.

Впоследствии Украина предоставила разрешение на эксгумацию жертв Волынской трагедии на Тернопольщине.

В апреле 2025 года Украина дала согласие на проведение поисковых работ польских жертв Волынской трагедии в селе Углы Ривненской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии на Ривненщине

Автор: 

эксгумация (144) Волынская трагедия (200) Тернопольская область (725)


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Топ комментарии
+14
Таблички на українських пам'ятках в Польщі вже відновили?
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24.04.2025 12:28
+9
Ще Гонту та Залізняка поляки хай згадають. Ну і "здрайцю" Хмельницького не забути. А наша влада вже звикла плазувати перед іноземцями й посипати голову попелом
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24.04.2025 12:20
+4
А полякам ексгумацію під час війни конче потрібна. Аж зло бере... Зараз війна йде, руйнуються міста, гинуть люди, екологія, летять ракети, шахеди, бомби, а їм ***** ексгумація саме зараз потрібна...
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24.04.2025 13:06
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Ще Гонту та Залізняка поляки хай згадають. Ну і "здрайцю" Хмельницького не забути. А наша влада вже звикла плазувати перед іноземцями й посипати голову попелом
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24.04.2025 12:20 Ответить
Таблички на українських пам'ятках в Польщі вже відновили?
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24.04.2025 12:28 Ответить
Про події в Пужниках читай тут https://www.istpravda.com.ua/columns/2025/01/21/164662/
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24.04.2025 12:56 Ответить
А чому в якихось там пужниках?
Між чортковом та заліщиками було містечко Червоноград. Там була штаб-квартира бандитів армії крайової, які грабували довколишні села та убивали їх жителів.
В одну прекрасну ніч містечко було оточене танками та гарматами оунг і знищене до підвалів.
Не вижила жодна паскуда.
Зараз на біжать ляходрочери - докладаю.
Уся бронетехніка ркка була покинута в цьому районі при втечі з бесарабії.
Бояться копати?
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24.04.2025 13:05 Ответить
А полякам ексгумацію під час війни конче потрібна. Аж зло бере... Зараз війна йде, руйнуються міста, гинуть люди, екологія, летять ракети, шахеди, бомби, а їм ***** ексгумація саме зараз потрібна...
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24.04.2025 13:06 Ответить
Їм по барабану коли гроші вид ивати.
Уряд щось там фінансує, виконавці розкрадають.
В одному містечку спостерігав.
Була могила двох ксьонзів.
Все було прибрано, акуратно пофарбовано.
Після приїзду пшеків та могила зруйнована, на її місці неоковирна гранітна брила і ніхто за нею більше не доглядає.
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24.04.2025 13:31 Ответить
Нехай це копирсання в сторічних могилах під час, коли Україна стікає кривавою юшкою, буде найбільшим щастям житті тих, хто це затіяв
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24.04.2025 15:08 Ответить
Так якби ж... Але я проживши 65 років не бачив, щоб хтось був покараний за подібні речі. Хіба що на тому світі, чого ми при житті не ніколи не побачимо... Комуняки жирували в свій час та дожили свого віку в повному достатку та поховані з почестями, а не зариті просто так. Тепер їхні потомки злигавшись з бандосами та мєнтами повіджимали у свою власність заводи-пароходи та стали дуже успішними бізнесменами-мільярдерами і будуть похована як достойні люди. Тепер кацап прийшов та вбиває і руйнує та все їм сходить з рук. Всі у світі кудахчуть та висловлюють занепокоєння, а тут ще й найзаможнішою державою у світі прийшов керувати такий же придурок як і *****, ще й прославиться та отримає визнання як миротворця за те, що стікаючу кров'ю жертву примушує віддати останню рубашку та відмовитись від частини свого тіла... Короче не знаю, але такого, щоб за подібне якісь небесні сили когось покарали і люди побачили, що так робити не можна бо за гріхи прийдеться відповідати, я такого не бачив... На жаль...
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24.04.2025 15:29 Ответить
згадайте хоч одного диктатора і терориста що мирно спочив і з почестями?
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24.04.2025 21:48 Ответить
Наприклад йоська сралін або вовка члєнін, їх шо не з почистями поховали? Чи подєльніки гітлера, а може і він сам дожили свого віку в достатку десь в джунглях південної Америки
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24.04.2025 21:56 Ответить
йоська сралін помер в калюжі власної сечі, і ніхто йому не допоміг. Деякі шістки гітлера може і дожили нормально. Мова про інше
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25.04.2025 00:14 Ответить
Над могилами вояків УПА в Польщі чинять наругу, а тут їм полякам дозволяють пошукові роботи. Не бачу логіки в наших діях
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24.04.2025 14:54 Ответить
Это история,но люди погибли -погибли так как считает Украина или как Польша считает,но они погибли,я был в страшном музее Хатынь,меня свозили туда польские байкеры на мотоциклах ; МТ,Урал,БМВ,всё времен 2ой мировой войны. И там я осознал что людей убило НКВД,. Были украинцы в НКВД? Да были,и поляки тоже были. Но умерло очень много людей,и за них верующие должны помолится. Кто виноват в этом я не знаю,( хотя знаю СССР с вытекающими) но это большое горе народа, такое же как будет НАШЕ после победы над расеей.
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24.04.2025 20:46 Ответить
 
 