На Тернопольщине начали эксгумацию останков поляков, погибших в Пужниках в 1945 году
В четверг, 24 апреля, в Тернопольской области стартовали эксгумационные работы на месте массового захоронения поляков в селе Пужники, которое прекратило существование после событий 1945 года.
Процесс информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF FM.
Работы проводит польско-украинская группа исследователей, в состав которой входят судебные медики, археологи, генетики, антропологи и представители обоих государств.
Как отмечается, польскую сторону представляют ученые из Фонда "Свобода и демократия", Поморского медицинского университета и Института национальной памяти. Украинскую - фонд "Волынские древности".
По словам заместителя министра культуры Польши Мацея Врубеля, речь идет об установлении имен всех жертв и проведении их достойного перезахоронения. Некоторые семьи уже передали генетические образцы для идентификации погибших.
В 1945 году в Пужниках погибли около 80 польских граждан. Работы осложняет то, что место захоронения расположено в лесу, что создает трудности с транспортировкой специализированной техники. Несмотря на потенциальные погодные угрозы, сегодня в регионе ясная погода.
Это первые подобные работы после снятия Украиной моратория на эксгумации польских жертв, введенного в ответ на массовое уничтожение украинских памятников в Польше в 2015-2017 годах.
Вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии
Как сообщалось, в сентябре 2024 года в МИД Польши заявили, что без решения вопроса об эксгумации жертв Волынской трагедии Украина не может мечтать о вступлении в ЕС. В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил, что попытки блокировать вступление Украины в Европейский Союз играют на руку политике Владимира Путина.
Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Варшаву 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей спорные вопросы общей истории, в частности Волынскую трагедию 1943-1944 годов.
2 октября в УИНП заявили, что планируют проведение поисковых работ жертв Волынской трагедии в 2025 году. Также в Институте заявили, что остаются открытыми для взаимодействия с польскими институтами в сфере поиска, сохранения и ухода за местами памяти украинцев в Польше и поляков в Украине, а также пожаловались, что официальные межинституциональные механизмы решения проблемных вопросов с польской стороной в вопросах восстановления и сохранения мест памяти уже длительное время не действуют.
4 октября министр обороны Польши подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будет решен вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.
26 ноября глава МИД Польши Радослав Сикорский после разговора с украинским коллегой Андреем Сибигой заявил, что Киев заверил в отсутствии каких-либо препятствий для проведения поисковых и эксгумационных работ жертв Волынской трагедии на территории Украины.
В январе 2025 года Украина и Польша обменялись списками мест для поиска и эксгумации остатков взаимных исторических конфликтов.
Впоследствии Украина предоставила разрешение на эксгумацию жертв Волынской трагедии на Тернопольщине.
В апреле 2025 года Украина дала согласие на проведение поисковых работ польских жертв Волынской трагедии в селе Углы Ривненской области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Між чортковом та заліщиками було містечко Червоноград. Там була штаб-квартира бандитів армії крайової, які грабували довколишні села та убивали їх жителів.
В одну прекрасну ніч містечко було оточене танками та гарматами оунг і знищене до підвалів.
Не вижила жодна паскуда.
Зараз на біжать ляходрочери - докладаю.
Уся бронетехніка ркка була покинута в цьому районі при втечі з бесарабії.
Бояться копати?
Уряд щось там фінансує, виконавці розкрадають.
В одному містечку спостерігав.
Була могила двох ксьонзів.
Все було прибрано, акуратно пофарбовано.
Після приїзду пшеків та могила зруйнована, на її місці неоковирна гранітна брила і ніхто за нею більше не доглядає.