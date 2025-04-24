На Тернопольщине начали эксгумацию останков поляков, погибших в Пужниках в 1945 году

В четверг, 24 апреля, в Тернопольской области стартовали эксгумационные работы на месте массового захоронения поляков в селе Пужники, которое прекратило существование после событий 1945 года.

Процесс информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF FM.

Работы проводит польско-украинская группа исследователей, в состав которой входят судебные медики, археологи, генетики, антропологи и представители обоих государств.

Как отмечается, польскую сторону представляют ученые из Фонда "Свобода и демократия", Поморского медицинского университета и Института национальной памяти. Украинскую - фонд "Волынские древности".

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По словам заместителя министра культуры Польши Мацея Врубеля, речь идет об установлении имен всех жертв и проведении их достойного перезахоронения. Некоторые семьи уже передали генетические образцы для идентификации погибших.

В 1945 году в Пужниках погибли около 80 польских граждан. Работы осложняет то, что место захоронения расположено в лесу, что создает трудности с транспортировкой специализированной техники. Несмотря на потенциальные погодные угрозы, сегодня в регионе ясная погода.

Это первые подобные работы после снятия Украиной моратория на эксгумации польских жертв, введенного в ответ на массовое уничтожение украинских памятников в Польше в 2015-2017 годах.

Вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии

Как сообщалось, в сентябре 2024 года в МИД Польши заявили, что без решения вопроса об эксгумации жертв Волынской трагедии Украина не может мечтать о вступлении в ЕС. В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил, что попытки блокировать вступление Украины в Европейский Союз играют на руку политике Владимира Путина.

Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Варшаву 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей спорные вопросы общей истории, в частности Волынскую трагедию 1943-1944 годов.

2 октября в УИНП заявили, что планируют проведение поисковых работ жертв Волынской трагедии в 2025 году. Также в Институте заявили, что остаются открытыми для взаимодействия с польскими институтами в сфере поиска, сохранения и ухода за местами памяти украинцев в Польше и поляков в Украине, а также пожаловались, что официальные межинституциональные механизмы решения проблемных вопросов с польской стороной в вопросах восстановления и сохранения мест памяти уже длительное время не действуют.

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4 октября министр обороны Польши подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будет решен вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.

26 ноября глава МИД Польши Радослав Сикорский после разговора с украинским коллегой Андреем Сибигой заявил, что Киев заверил в отсутствии каких-либо препятствий для проведения поисковых и эксгумационных работ жертв Волынской трагедии на территории Украины.

В январе 2025 года Украина и Польша обменялись списками мест для поиска и эксгумации остатков взаимных исторических конфликтов.

Впоследствии Украина предоставила разрешение на эксгумацию жертв Волынской трагедии на Тернопольщине.

В апреле 2025 года Украина дала согласие на проведение поисковых работ польских жертв Волынской трагедии в селе Углы Ривненской области.

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