Украина и Польша обменялись списками мест поиска и эксгумации жертв Волынской трагедии, - Минкульт

Украина и Польша обменялись списками мест для поиска и эксгумации остатков взаимных исторических конфликтов. Киев настроен на "позитивные решения" по этому вопросу.

Об этом сообщил в комментарии PAP заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Украины по вопросам европейской интеграции Андрей Наджос, информирует Цензор.НЕТ.

Он возглавляет польско-украинскую рабочую группу по историческим вопросам с украинской стороны.

Наджос заверил о положительных намерениях по решению споров, связанных с этой темой.

Киев заинтересован в положительных решениях в этом вопросе. Мы положительно настроены на достижение хороших решений, которые удовлетворят польское и украинское общество", - сказал он.

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По его словам, Украина рассматривает Польшу как очень важного стратегического партнера.

"Мы сделали очень важный первый шаг: мы обменялись запросами польской стороны на проведение работ на территории Украины, а польская сторона получила от нас запросы на проведение наших работ на территории Польши. Сейчас мы анализируем эти выводы и собираем документы для принятия положительных решений и публичного комментирования результатов такой работы с согласия обеих сторон", - отметил Наджос.

Другой украинский чиновник на условиях анонимности сообщил PAP, что Украина дала разрешение на поиски останков в месте, где были обнаружены польские захоронения в 2023 году.

"В Украине, в соответствии с украинским законодательством, было выдано разрешение на эксгумацию останков, найденных во время поисковых работ в 2023 году", - сказал собеседник PAP.

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Чиновник, которого спросило польское издание, не назвал место, где были найдены останки поляков.

Однако в 2023 году тогдашний премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посетил Пузники в Тернопольской области, где польские и украинские специалисты нашли коллективную яму, в которой в 1945 году были положены тела убитых жителей села.

По словам собеседника PAP, "все еще остается открытым вопрос восстановления фамилий украинцев (членов УПА) на надгробии на горе Монастырь (на территории Польши)".

Из заявления чиновника следует, что разрешения на поиски и эксгумации на территории Украины будут выдаваться отдельно в отношении каждого места захоронения.

"Существует украинский закон, согласно которому выдаются и будут выдаваться разрешения на проведение работ в конкретных местах после рассмотрения должным образом сформулированных, необходимых документов предприятиями, которые имеют право проводить соответствующие работы", - сообщил он.

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Напомним, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о "прорыве" относительно эксгумаций жертв Волынской трагедии.

Вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии

Как сообщалось, в сентябре в МИД Польши заявили, что без решения вопроса об эксгумации жертв Волынской трагедии Украина не может мечтать о вступлении в ЕС.В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил, что попытки блокировать вступление Украины в Европейский Союз играют на руку политике Владимира Путина.

Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Варшаву 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей спорные вопросы общей истории, в частности Волынскую трагедию 1943-1944 годов.

2 октября в УИНП заявили, что планируют проведение поисковых работ жертв Волынской трагедии в 2025 году. Также в Институте заявили, что остаются открытыми для взаимодействия с польскими институтами в сфере поиска, сохранения и ухода за местами памяти украинцев в Польше и поляков в Украине, а также пожаловались, что официальные межинституциональные механизмы решения проблемных вопросов с польской стороной в вопросах восстановления и сохранения мест памяти уже длительное время не действуют.

Дробович считает, что украинским и польским чиновникам необходимо наконец перейти к конструктивным действиям "в проблемных вопросах эксгумации и захоронениях", и предложил "дорожную карту".

4 октября министр обороны Польши подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будет решен вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.

26 ноября глава МИД Польши Радослав Сикорский после разговора с украинским коллегой Андреем Сибигой заявил, что Киев заверил в отсутствии каких-либо препятствий для проведения поисковых и эксгумационных работ жертв Волынской трагедии на территории Украины.

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