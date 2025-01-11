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Новости
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Украина и Польша обменялись списками мест поиска и эксгумации жертв Волынской трагедии, - Минкульт

Україна та Польща обмінялися списками місць пошуку та ексгумації жертв Волинської трагедії

Украина и Польша обменялись списками мест для поиска и эксгумации остатков взаимных исторических конфликтов. Киев настроен на "позитивные решения" по этому вопросу.

Об этом сообщил в комментарии PAP заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Украины по вопросам европейской интеграции Андрей Наджос, информирует Цензор.НЕТ.

Он возглавляет польско-украинскую рабочую группу по историческим вопросам с украинской стороны.

Наджос заверил о положительных намерениях по решению споров, связанных с этой темой.

Киев заинтересован в положительных решениях в этом вопросе. Мы положительно настроены на достижение хороших решений, которые удовлетворят польское и украинское общество", - сказал он.

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По его словам, Украина рассматривает Польшу как очень важного стратегического партнера.

"Мы сделали очень важный первый шаг: мы обменялись запросами польской стороны на проведение работ на территории Украины, а польская сторона получила от нас запросы на проведение наших работ на территории Польши. Сейчас мы анализируем эти выводы и собираем документы для принятия положительных решений и публичного комментирования результатов такой работы с согласия обеих сторон", - отметил Наджос.

Другой украинский чиновник на условиях анонимности сообщил PAP, что Украина дала разрешение на поиски останков в месте, где были обнаружены польские захоронения в 2023 году.

"В Украине, в соответствии с украинским законодательством, было выдано разрешение на эксгумацию останков, найденных во время поисковых работ в 2023 году", - сказал собеседник PAP.

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Чиновник, которого спросило польское издание, не назвал место, где были найдены останки поляков.

Однако в 2023 году тогдашний премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посетил Пузники в Тернопольской области, где польские и украинские специалисты нашли коллективную яму, в которой в 1945 году были положены тела убитых жителей села.

По словам собеседника PAP, "все еще остается открытым вопрос восстановления фамилий украинцев (членов УПА) на надгробии на горе Монастырь (на территории Польши)".

Из заявления чиновника следует, что разрешения на поиски и эксгумации на территории Украины будут выдаваться отдельно в отношении каждого места захоронения.

"Существует украинский закон, согласно которому выдаются и будут выдаваться разрешения на проведение работ в конкретных местах после рассмотрения должным образом сформулированных, необходимых документов предприятиями, которые имеют право проводить соответствующие работы", - сообщил он.

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Напомним, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о "прорыве" относительно эксгумаций жертв Волынской трагедии.

Вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии

Как сообщалось, в сентябре в МИД Польши заявили, что без решения вопроса об эксгумации жертв Волынской трагедии Украина не может мечтать о вступлении в ЕС.В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил, что попытки блокировать вступление Украины в Европейский Союз играют на руку политике Владимира Путина.

Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Варшаву 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей спорные вопросы общей истории, в частности Волынскую трагедию 1943-1944 годов.

2 октября в УИНП заявили, что планируют проведение поисковых работ жертв Волынской трагедии в 2025 году. Также в Институте заявили, что остаются открытыми для взаимодействия с польскими институтами в сфере поиска, сохранения и ухода за местами памяти украинцев в Польше и поляков в Украине, а также пожаловались, что официальные межинституциональные механизмы решения проблемных вопросов с польской стороной в вопросах восстановления и сохранения мест памяти уже длительное время не действуют.

Дробович считает, что украинским и польским чиновникам необходимо наконец перейти к конструктивным действиям "в проблемных вопросах эксгумации и захоронениях", и предложил "дорожную карту".

4 октября министр обороны Польши подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будет решен вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.

26 ноября глава МИД Польши Радослав Сикорский после разговора с украинским коллегой Андреем Сибигой заявил, что Киев заверил в отсутствии каких-либо препятствий для проведения поисковых и эксгумационных работ жертв Волынской трагедии на территории Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина и Польша ведут "конструктивный исторический диалог" относительно эксгумации жертв Волынской трагедии, уже есть прогресс, - посол Боднар

Автор: 

Министерство культуры и информационной политики (777) Польша (8439) эксгумация (148) Волынская трагедия (205)


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Топ комментарии
+14
що з пам"ятниками УПА які розвалили польські вандали?
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11.01.2025 15:17
+11
А зі смоленською трагедією паньство польське коли буде розбиратись ? Через 100 чи 200 лят ?
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11.01.2025 15:30
+11
З боку продажного керівництва на Банковій - це здача національних інтересів України, Честі, Гідності і Пам"яті замордованих ляхами українців. Це питання не "історичної справедливості" - історична справедливість на боці українців: це не українці, а польські окупанти і колоністи прийшли на наші землі і здійснювали там етно-, гено-, лінгвоцид, ополячування і окатоличування. Причому - протягом віків. Ляхи хочуть ... грошей! Узявши відповідальність за т.з. "різню", Україну подадуть до суду і змусять виплачувати багатомільярдні "компенсації" (окупантам!). Виплачуватимуть наші діти і онуки: діти і онуки зеленських-шмигалів-єрмаків-подоляків... сидітимуть на пляжах під пальмами, користуватися накраденим і ржати з дурних ха.лів.
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11.01.2025 15:48
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11.01.2025 15:06 Ответить
Ну нарешті. Єдине що треба від поляків вимагати принцип рівнозначності, щоб претензії були врегульовані з обох сторін.
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11.01.2025 15:10 Ответить
Нехаи шукають - бо вони від Украіни не відчепляться
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11.01.2025 15:14 Ответить
що з пам"ятниками УПА які розвалили польські вандали?
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11.01.2025 15:17 Ответить
Рольники за все ответят! Но потом
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11.01.2025 16:26 Ответить
угу ...
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11.01.2025 20:26 Ответить
Як казав один поляк на польському ТБ - для них це питання не так пам'яті, як престижу держави. Вони повинні показувати, що є сильними і з їхньою думкою мають рахуватися. Просто ж німцям не будеш щось там заявляти чи британцям, а от слабшому - в самий раз. А нам, поки війна принаймні, треба підігрувати, тільки не занадто. Вони там теж не дурні й знають, що надмірно тиснути не варто. В цьому випадку росія самою своєю присутністю стримує надмірну активність.
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11.01.2025 15:24 Ответить
Я помню как в 1991-ом в Львове прямо напротив нашего техникума на территории школы милиции из клумб выкапывали скелеты расстрелянных а там было и НКВД и гестапо..
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11.01.2025 15:26 Ответить
Ну вот! Советская окупация была! Режим ПНР был! Рейх был! А УПА не имела государственности и нести ответственности за самооборону местного населения не может !
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11.01.2025 16:27 Ответить
А зі смоленською трагедією паньство польське коли буде розбиратись ? Через 100 чи 200 лят ?
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11.01.2025 15:30 Ответить
Вони прастілі. Мабуть, з руzнею "адін брацкій народ, слав'ян"і
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11.01.2025 16:25 Ответить
і,у контексті історичної справедливості,Україна повинна чітко й недвозначно підкреслювати-мова про єксгумацію останків окупантів,тих хто прийшов на землю українців аби відібрати цю землю вбивши,прогнавши чи взявши у ,фактично,рабство тих кому ця земля належала!
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11.01.2025 15:34 Ответить
З боку продажного керівництва на Банковій - це здача національних інтересів України, Честі, Гідності і Пам"яті замордованих ляхами українців. Це питання не "історичної справедливості" - історична справедливість на боці українців: це не українці, а польські окупанти і колоністи прийшли на наші землі і здійснювали там етно-, гено-, лінгвоцид, ополячування і окатоличування. Причому - протягом віків. Ляхи хочуть ... грошей! Узявши відповідальність за т.з. "різню", Україну подадуть до суду і змусять виплачувати багатомільярдні "компенсації" (окупантам!). Виплачуватимуть наші діти і онуки: діти і онуки зеленських-шмигалів-єрмаків-подоляків... сидітимуть на пляжах під пальмами, користуватися накраденим і ржати з дурних ха.лів.
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11.01.2025 15:48 Ответить
Ви дамаєте їм дадуть, повалчтися під пальмами
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11.01.2025 19:02 Ответить
Вони вже давно там...
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12.01.2025 16:20 Ответить
Ну так, коли поляки рвалися до ЄС, то Ви всі скакали з прапорами НАТО нам нє надо, ми з Ваньками браття...
Якби народонасєлєніє було хоч трохи розумніше, то це ми приймали Польщу в ЄС, а так має що маємо
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11.01.2025 16:17 Ответить
Увас там теж скачуть з різними плакатами, ще й палять машини і магазини.
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11.01.2025 19:23 Ответить
Скакати за пачку гречки та дешевий газ це не те саме що скакати за свої права та свободи, це інший менталітет. У Франції фоторадари монтують на висоті 4 метри, і навіть там їх палять. В Україні мовчки платять штрафи.
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11.01.2025 19:35 Ответить
Право спалити комусь магазин?
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11.01.2025 19:44 Ответить
Кинули польським нацикам кістку.Але слідкуйте за руками,бо на кожних таких розкопках поляки можуть почати влаштовувати піар компанії і ростити апетити з вимог до України.Це може початися з банальних розкопок,а закінчитися вимогами поляків заборонити в Україні вшановувати ОУН і УПА.
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11.01.2025 18:56 Ответить
Це вже, і давно ! Не дай Бох десь червоно-чорний прапор !
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11.01.2025 20:29 Ответить
Це в Польщі,а не в Україні.
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11.01.2025 22:32 Ответить
Вони вже обурювались щодо такого прапора на нашому танку подарованого Польщею.
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12.01.2025 11:46 Ответить
А в московитів чого вони ніякі могили не требують, чі с.ка забули як літак цілий збили, чі скільки офіцерів чі полонених розстряляних за..роч..ки сцикливі.
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11.01.2025 18:59 Ответить
Нужно обязательно посраться с поляками СЕЙЧАС по поводу событий СТОЛЕТНЕЙ давности!
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12.01.2025 12:18 Ответить
У нас з кацапами теж події СТОЛІТНЬОЇ давнини! Чим вони закінчились? Я думаю, всі це зараз можуть бачити...
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12.01.2025 20:57 Ответить
 
 