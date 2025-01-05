Украина и Польша ведут "конструктивный исторический диалог" относительно эксгумации жертв Волынской трагедии, уже есть прогресс, - посол Боднар

Украина и Польша ведут "конструктивный исторический диалог" о решении вопроса эксгумации жертв Волынской трагедии. В этом вопросе уже есть прогресс.

Об этом в эфире телемарафона рассказал посол Украины в Польше Василий Боднар, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вскоре будут новости, но прогресс есть уже. Мы называем его официально "конструктивный исторический диалог". Он включает в себя конкретные вопросы, связанные с тем, что беспокоит и нас, и польскую сторону, и сейчас над тем активно работают соответствующие полномочные органы",- рассказал дипломат.

Боднар отметил, что для Польши вопрос чествования памяти жертв Волынской трагедии столь же важен, как для Украины обороняться от российской агрессии.

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Вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии

Как сообщалось, в сентябре в МИД Польши заявили, что без решения вопроса об эксгумации жертв Волынской трагедии Украина не может мечтать о вступлении в ЕС.В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил, что попытки блокировать вступление Украины в Европейский Союз играют на руку политике Владимира Путина.

Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Варшаву 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей спорные вопросы общей истории, в частности Волынскую трагедию 1943-1944 годов.

2 октября в УИНП заявили, что планируют проведение поисковых работ жертв Волынской трагедии в 2025 году. Также в Институте заявили, что остаются открытыми для взаимодействия с польскими институтами в сфере поиска, сохранения и ухода за местами памяти украинцев в Польше и поляков в Украине, а также пожаловались, что официальные межинституциональные механизмы решения проблемных вопросов с польской стороной в вопросах восстановления и сохранения мест памяти уже длительное время не действуют.

Дробович считает, что украинским и польским чиновникам необходимо наконец перейти к конструктивным действиям "в проблемных вопросах эксгумации и захоронениях", и предложил "дорожную карту".

4 октября министр обороны Польши подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будет решен вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.

26 ноября глава МИД Польши Радослав Сикорский после разговора с украинским коллегой Андреем Сибигой заявил, что Киев заверил в отсутствии каких-либо препятствий для проведения поисковых и эксгумационных работ жертв Волынской трагедии на территории Украины.

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