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Новости
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Украина и Польша ведут "конструктивный исторический диалог" относительно эксгумации жертв Волынской трагедии, уже есть прогресс, - посол Боднар

Україна та Польща ведуть

Украина и Польша ведут "конструктивный исторический диалог" о решении вопроса эксгумации жертв Волынской трагедии. В этом вопросе уже есть прогресс.

Об этом в эфире телемарафона рассказал посол Украины в Польше Василий Боднар, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вскоре будут новости, но прогресс есть уже. Мы называем его официально "конструктивный исторический диалог". Он включает в себя конкретные вопросы, связанные с тем, что беспокоит и нас, и польскую сторону, и сейчас над тем активно работают соответствующие полномочные органы",- рассказал дипломат.

Боднар отметил, что для Польши вопрос чествования памяти жертв Волынской трагедии столь же важен, как для Украины обороняться от российской агрессии.

Также читайте: Эксгумация жертв Волынской трагедии станет ключом к полному примирению наших народов, - Туск

Вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии

Как сообщалось, в сентябре в МИД Польши заявили, что без решения вопроса об эксгумации жертв Волынской трагедии Украина не может мечтать о вступлении в ЕС.В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил, что попытки блокировать вступление Украины в Европейский Союз играют на руку политике Владимира Путина.

Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Варшаву 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей спорные вопросы общей истории, в частности Волынскую трагедию 1943-1944 годов.

2 октября в УИНП заявили, что планируют проведение поисковых работ жертв Волынской трагедии в 2025 году. Также в Институте заявили, что остаются открытыми для взаимодействия с польскими институтами в сфере поиска, сохранения и ухода за местами памяти украинцев в Польше и поляков в Украине, а также пожаловались, что официальные межинституциональные механизмы решения проблемных вопросов с польской стороной в вопросах восстановления и сохранения мест памяти уже длительное время не действуют.

Дробович считает, что украинским и польским чиновникам необходимо наконец перейти к конструктивным действиям "в проблемных вопросах эксгумации и захоронениях", и предложил "дорожную карту".

4 октября министр обороны Польши подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будет решен вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.

26 ноября глава МИД Польши Радослав Сикорский после разговора с украинским коллегой Андреем Сибигой заявил, что Киев заверил в отсутствии каких-либо препятствий для проведения поисковых и эксгумационных работ жертв Волынской трагедии на территории Украины.

Также читайте: Польские специалисты в течение суток готовы выехать в Украину для эксгумации жертв Волынской трагедии, - глава Института нацпамяти Навроцкий

Автор: 

Боднар Василий (162) Польша (8422) эксгумация (145) Волынская трагедия (202)


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Топ комментарии
+13
війна війною-а "Волинська трагедія" за розкладом.
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04.01.2025 23:18
+12
мешканці Польщі на території тодішньої Польщі трохи вбивали мешканців Польщі

до чого тут Україна і про що діалог?
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04.01.2025 23:15
+10
Щось мені говорить,що чим конкретніших обрисів набуватиме перспектива приєднання України до НАТО та ЄС....тим більшим ставатиме кількість польських "жертв" на Волині,їх кількість легко дійде до мільйонних цифр....
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04.01.2025 23:19
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Прогрес це не регрес - нехаи ведуть
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04.01.2025 23:05 Ответить
кому перед кем?
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05.01.2025 00:58 Ответить
мешканці Польщі на території тодішньої Польщі трохи вбивали мешканців Польщі

до чого тут Україна і про що діалог?
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04.01.2025 23:15 Ответить
Почитай щось історичне по темі, що б не задавати тупих питань.
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04.01.2025 23:30 Ответить
Чучело кацапське, за що Україна має вибачатися?
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05.01.2025 00:38 Ответить
Тупомозглое, а может почитаешь про преступления армии краевой?
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05.01.2025 01:01 Ответить
Не "мешканці" тодішньої Польщі, а "громадяни"... Мешкать може, хто-завгодно, а от буть громадянином може не кожний...
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05.01.2025 06:19 Ответить
Правильно казати про конфлікт між громадянами РП польської народності і громадянами РП української народності. В 1942-44 Польщі вже не існувало, тому у цьому періоді мова йде про участь у подіях жителів Генерального Губернаторства (Дістрікт "Галіція"), Райхскомісаріату Україна, громадян ІІІ Райху і засланих московських провокаторів. А теперішня Україна, дійсно, до тих подій ніякого відношення немає, бо учасники в кишенях українські паспорти не носили. Тому і вибачатися нема за що.
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05.01.2025 08:51 Ответить
Но було і було.шо тепер. Це дов.. би. Людські життя і так ніхто не поверне.
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04.01.2025 23:16 Ответить
війна війною-а "Волинська трагедія" за розкладом.
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04.01.2025 23:18 Ответить
Щось мені говорить,що чим конкретніших обрисів набуватиме перспектива приєднання України до НАТО та ЄС....тим більшим ставатиме кількість польських "жертв" на Волині,їх кількість легко дійде до мільйонних цифр....
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04.01.2025 23:19 Ответить
якщо Зечмо не візьме під особистий контроль

бо якщо візьме - то буде мільярд
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04.01.2025 23:22 Ответить
Обом сторонам важливо давати собі раду, що ніхто з ******** громадян України та Польщі не приймав участі і не винен у загибелі людей під час Волинської трагедії. ******* Україна та Польща повинні заборонити будь-кому спекулювати на трагічних подіях нашої спільної історії. Не допускати провокування конфлікту між українцями та поляками. Такий конфлікт корисний лише нашому спільному ворогу - путінській терористичні державі, яка мріє знищити і Україну, і Польщу.
Людей, які стали жертвами жахливої трагедії, потрібно поховати по-людські. Історики -науковці обох країн виконають необхідні науково-історичні дослідження, щоб подібні трагедії ніколи не повторилися знов.
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04.01.2025 23:46 Ответить
польські рольники не науковці - у них своя думка на цю тему, і особливо коли москва їм грошенят підкине
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04.01.2025 23:50 Ответить
Це "політика, що робиться брудними руками та з брудними цілями"... Ніколи не чув вислів когось з британських мислителів: " Патріотизм (шовінізм - бо, у деяких мовах європейських країн, ці поняття не розрізняються) - останній прихисток негідників та пройдисвітів..."? Тут те саме... Деякі польські політики "грають" на ницих інстинктах "натовпу" - ділять людей на "своїх" та "чужих", за національною ознакою... Бо реально, не мають сильних важелів впливу, на свій електорат... Саме так діють популісти (типу "трампістів" ) у різних країнах. Саме так діяли нацисти в часи Гітлера - "Німеччина - для німців!". Саме так діяли радикали в Руанді - у протистоянні хуту і тутсі... І у нас таке є! Згадай висловлювання Тягнибока на Говерлі, стосовно євреїв... Чи висловлювання Фаріон, стосовно "російськомовних українців"...
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05.01.2025 06:30 Ответить
Зелені зрадники не будуть стояти. Вони будуть «конструктивно» сидіти, висіти, або лежати.
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04.01.2025 23:24 Ответить
Зелене чмо і тут здасть інтереси України, воно ж тупе!
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04.01.2025 23:30 Ответить
здасть, але не тому що тупе, а тому що жадібне

"тупе" - то його виборці
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04.01.2025 23:51 Ответить
Його виборці Були проти Порошенка і за Голобородька. А хто вибрав презом Зеленського-то хз.Якось проскочив.
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05.01.2025 10:14 Ответить
Атож, атож!
Раніше почати діалог щодо історичних непорозумінь не можна було: смажений півень же ж у дупу ще не клюнув!
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04.01.2025 23:30 Ответить
Геноцид окупантів на окупованій території - нове слово в психіатрії.
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04.01.2025 23:32 Ответить
Українці і поляки вбивали один одного за сприянням нацистів і комуністів. І це дійсно була трагедія і Волинська один із епізодів цієї трагедії.
Мені здається що ваших шутки в цьому випадку недоречні.
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04.01.2025 23:45 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=6DO5S7FY4wU&ab_channel=%D0%A0%D0%95%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%86%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%86%D0%AF Що НАСПРАВДІ сталося між поляками та українцями?
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05.01.2025 10:16 Ответить
Дякую Вам!
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05.01.2025 15:51 Ответить
Для Зельоних конструктивний діалог, це традиційно здати всі інтереси України.
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05.01.2025 00:06 Ответить
Хай їдуть - краще зараз! У прикриття копачів та ексгуматорів беруть Петріоти, Рахвалі, Абрамси-Лео, Бредлі з Мурдерами, знов-таки ж... Ну і хвермерів за-для блокування кордону з Білоруссю - хоч якась користь від таких господарів...
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05.01.2025 00:19 Ответить
Саме цікаве, що у основі розслідувань "волинської різні" поляки опираються на книжку, написану польським комуністом, колишнім начальником політуправління ВМС післявоєнної польщі. У часи ІІ Світової він командував польським підрозділом загону НКВС, що діяв на території Волині... За деякими даними, його підрозділ, переодягшись у "бандерівців", знищував перші польські села - чим спровокував початок взаємного протистояння...
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05.01.2025 06:37 Ответить
Трохи схоже на розслідування Голокосту...
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05.01.2025 12:14 Ответить
Ще не знаю результату цього діалогу, аде зважаючи на дипломатичні "вміння" чинної української влади, та політичну складову в цьому з польської сторони, ми або десятиліттями будемо вибачатись перед поляками, незрозуміло за що, або зіпсуємо відносини з ними теж на десятиліття.
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05.01.2025 07:03 Ответить
https://www.obozrevatel.com/ukr/person/vadim-denisenko.htm Вадим Денисенко
Бій за любов народу, або Що таке ******** популізм

Про популізм
Ще десять років тому в світі був бум розмов про загрози популізму. Зараз, коли популізм став обовʼязковим елементом практично всіх політичних партій, від правих до лівих, про це говорять менше, критикують менше. Та й звертають увагу менше. Очевидно тому, що це вже обовʼязковий елемент всіх політичних сил.

Свого часу вийшла, як на мене, наразі найкраще книга про популізм з простою назвою: "Що таке популізм" Яна-Вернера Мюллера. І одна з головних ідей цієї книги звучить так: популісти вважають, що вони і є народ, а всі інші - не народ. Плюс популістам не потрібні посередники в вигляді ЗМІ та державних чи протодержавних інституцій, щоб спілкуватися з народом. Вони стараються максимально оминути цю ланку, як зайву прокладку.

Останнім часом я довго думав про популізм в ********* політичному світі і дозволю собі додати ще два елементи, які, здається, доповнять картину світу ********* популізму.

Мені здається, ще однією з цих рис популізму є відсутність майбутнього (критично мінімальне заглиблення в майбутнє). Популіст не мислить ніколи категорією післязавтра і вкрай рідко завтра. Популізм - це тактика сьогодні, яка підноситься до рамки "стратегії сьогодні".

Друга риса - це доволі серйозний перекос від інституцій в сторону персоналістських елементів управління, рішень і головне, любові народу. В трикутнику співіснування людини та влади (держави) "страх, договір, любов" (концепція Л.Гозмана) популіст завжди вибирає перш за все любов. Найважливіше, що для нього є - це всіма можливими способами добитися любові сьогодні. Завтра буде новий бій за цю саму любов.
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05.01.2025 07:43 Ответить
 
 