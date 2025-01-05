Украина и Польша ведут "конструктивный исторический диалог" относительно эксгумации жертв Волынской трагедии, уже есть прогресс, - посол Боднар
Украина и Польша ведут "конструктивный исторический диалог" о решении вопроса эксгумации жертв Волынской трагедии. В этом вопросе уже есть прогресс.
Об этом в эфире телемарафона рассказал посол Украины в Польше Василий Боднар, сообщает Цензор.НЕТ.
"Вскоре будут новости, но прогресс есть уже. Мы называем его официально "конструктивный исторический диалог". Он включает в себя конкретные вопросы, связанные с тем, что беспокоит и нас, и польскую сторону, и сейчас над тем активно работают соответствующие полномочные органы",- рассказал дипломат.
Боднар отметил, что для Польши вопрос чествования памяти жертв Волынской трагедии столь же важен, как для Украины обороняться от российской агрессии.
Вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии
Как сообщалось, в сентябре в МИД Польши заявили, что без решения вопроса об эксгумации жертв Волынской трагедии Украина не может мечтать о вступлении в ЕС.В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил, что попытки блокировать вступление Украины в Европейский Союз играют на руку политике Владимира Путина.
Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Варшаву 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей спорные вопросы общей истории, в частности Волынскую трагедию 1943-1944 годов.
2 октября в УИНП заявили, что планируют проведение поисковых работ жертв Волынской трагедии в 2025 году. Также в Институте заявили, что остаются открытыми для взаимодействия с польскими институтами в сфере поиска, сохранения и ухода за местами памяти украинцев в Польше и поляков в Украине, а также пожаловались, что официальные межинституциональные механизмы решения проблемных вопросов с польской стороной в вопросах восстановления и сохранения мест памяти уже длительное время не действуют.
Дробович считает, что украинским и польским чиновникам необходимо наконец перейти к конструктивным действиям "в проблемных вопросах эксгумации и захоронениях", и предложил "дорожную карту".
4 октября министр обороны Польши подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будет решен вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.
26 ноября глава МИД Польши Радослав Сикорский после разговора с украинским коллегой Андреем Сибигой заявил, что Киев заверил в отсутствии каких-либо препятствий для проведения поисковых и эксгумационных работ жертв Волынской трагедии на территории Украины.
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до чого тут Україна і про що діалог?
бо якщо візьме - то буде мільярд
Людей, які стали жертвами жахливої трагедії, потрібно поховати по-людські. Історики -науковці обох країн виконають необхідні науково-історичні дослідження, щоб подібні трагедії ніколи не повторилися знов.
"тупе" - то його виборці
Раніше почати діалог щодо історичних непорозумінь не можна було: смажений півень же ж у дупу ще не клюнув!
Мені здається що ваших шутки в цьому випадку недоречні.
Бій за любов народу, або Що таке ******** популізм
Про популізм
Ще десять років тому в світі був бум розмов про загрози популізму. Зараз, коли популізм став обовʼязковим елементом практично всіх політичних партій, від правих до лівих, про це говорять менше, критикують менше. Та й звертають увагу менше. Очевидно тому, що це вже обовʼязковий елемент всіх політичних сил.
Свого часу вийшла, як на мене, наразі найкраще книга про популізм з простою назвою: "Що таке популізм" Яна-Вернера Мюллера. І одна з головних ідей цієї книги звучить так: популісти вважають, що вони і є народ, а всі інші - не народ. Плюс популістам не потрібні посередники в вигляді ЗМІ та державних чи протодержавних інституцій, щоб спілкуватися з народом. Вони стараються максимально оминути цю ланку, як зайву прокладку.
Останнім часом я довго думав про популізм в ********* політичному світі і дозволю собі додати ще два елементи, які, здається, доповнять картину світу ********* популізму.
Мені здається, ще однією з цих рис популізму є відсутність майбутнього (критично мінімальне заглиблення в майбутнє). Популіст не мислить ніколи категорією післязавтра і вкрай рідко завтра. Популізм - це тактика сьогодні, яка підноситься до рамки "стратегії сьогодні".
Друга риса - це доволі серйозний перекос від інституцій в сторону персоналістських елементів управління, рішень і головне, любові народу. В трикутнику співіснування людини та влади (держави) "страх, договір, любов" (концепція Л.Гозмана) популіст завжди вибирає перш за все любов. Найважливіше, що для нього є - це всіма можливими способами добитися любові сьогодні. Завтра буде новий бій за цю саму любов.