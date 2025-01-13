Украина разрешила эксгумацию жертв Волынской трагедии на Тернопольщине

В апреле начнется эксгумация останков польских жертв Волынской трагедии, похороненных в бывшем селе Пужники, расположенном вблизи Тернополя в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF FM.

Как отмечается, Фонд "Свобода и демократия", который два года назад нашел это место захоронения, получил от украинской власти разрешение на изъятие останков из земли и проведение дальнейших исследований. Прежде всего речь идет об установлении личностей людей, останки которых найдены в яме вблизи бывшего кладбища.

Заместитель председателя Фонда "Свобода и демократия" Мацей Данцевич отметил, что найденные останки будут исследовать польские археологи и антропологи. Специалисты уже собирают генетический материал у потомков.

Также читайте: Украина и Польша обменялись списками мест поиска и эксгумации жертв Волынской трагедии, - Минкульт

"На месте, где расположены останки, этот материал также будет собран таким профессиональным способом", - добавил Данцевич.

Отмечается, что после исследования планируется перезахоронение жертв и чествование этого места. Также сообщается, что в Пужниках погибли около 80 человек.

Также читайте: Сибига подтвердил первые разрешения на эксгумацию польских жертв Волынской трагедии: каждый решенный вопрос между Украиной и Польшей - это удар по РФ

Вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии

Как сообщалось, в сентябре в МИД Польши заявили, что без решения вопроса об эксгумации жертв Волынской трагедии Украина не может мечтать о вступлении в ЕС.В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил, что попытки блокировать вступление Украины в Европейский Союз играют на руку политике Владимира Путина.

Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Варшаву 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей спорные вопросы общей истории, в частности Волынскую трагедию 1943-1944 годов.

2 октября в УИНП заявили, что планируют проведение поисковых работ жертв Волынской трагедии в 2025 году. Также в Институте заявили, что остаются открытыми для взаимодействия с польскими институтами в сфере поиска, сохранения и ухода за местами памяти украинцев в Польше и поляков в Украине, а также пожаловались, что официальные межинституциональные механизмы решения проблемных вопросов с польской стороной в вопросах восстановления и сохранения мест памяти уже длительное время не действуют.

Дробович считает, что украинским и польским чиновникам необходимо наконец перейти к конструктивным действиям "в проблемных вопросах эксгумации и захоронениях", и предложил "дорожную карту".

4 октября министр обороны Польши подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будет решен вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.

26 ноября глава МИД Польши Радослав Сикорский после разговора с украинским коллегой Андреем Сибигой заявил, что Киев заверил в отсутствии каких-либо препятствий для проведения поисковых и эксгумационных работ жертв Волынской трагедии на территории Украины.

В Минкульте 11 января сообщили, что Украина и Польша обменялись списками мест для поиска и эксгумации остатков взаимных исторических конфликтов. Киев настроен на "положительные решения" по этому вопросу.