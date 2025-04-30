Ексгумація жертв Волинської трагедії на Тернопільщині: дослідники почали вилучення останків

Дослідницька група, яка проводить ексгумацію жертв Волинської трагедії на місці колишнього села Пужники в Тернопільській області, почала вилучення останків.

Про це йдеться у заяві Міністерства культури й національної спадщини Польщі, Фонду "Свобода і демократія", Поморського медичного університету та Інституту національної пам'яті, повідомляє РАР, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в Пужниках "завершено очищення та забезпечення безпеки території, а також створення дослідницької інфраструктури".

"Дослідницька група визначила протяжність та розмір могили. Її верхній шар був оголений та ретельно очищений",- сказано в повідомленні.

Окрім цього, триває робота документування та архівування.

"Група розпочала вилучення останків. Усі без винятку останки пройдуть процедуру ідентифікації. Генетична експертиза дозволяє отримати ДНК незалежно від віку жертви – навіть дітей. Під час роботи також будуть збережені особисті речі, зокрема ґудзики та фрагменти чоток",- сказано в заяві.

Участь в ексгумації, яка координує Фонд "Свобода і демократія", беруть експерти Поморського медичного університету, компанії "Wołyńskie świetości" та Інституту національної пам’яті. Роботи повністю фінансуються з бюджету Міністерства культури та національної спадщини Польщі.

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Питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії

Як повідомлялося, у вересні 2024 року в МЗС Польщі заявили, що без розв'язання питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії Україна не може мріяти про вступ до ЄС. Водночас президент Польщі Анджей Дуда заявив, що спроби блокувати вступ України до Європейського Союзу грають на руку політиці Володимира Путіна.

Глава МЗС Андрій Сибіга під час візиту до Варшави 1 жовтня заявив, що Україна готова обговорювати з Польщею суперечливі питання спільної історії, зокрема Волинську трагедію 1943-1944 років.

2 жовтня в УІНП заявили, що планують проведення пошукових робіт жертв Волинської трагедії у 2025 році. Також в Інституті заявили, що залишаються відкритими для взаємодії з польськими інституціями у сфері пошуку, збереження та догляду за місцями пам'яті українців у Польщі та поляків в Україні, а також поскаржилися, що офіційні міжінституційні механізми розв'язання проблемних питань із польською стороною в питаннях відновлення та збереження місць пам'яті вже тривалий час не діють.

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4 жовтня міністр оборони Польщі підтвердив намір блокувати вступ України до ЄС, доки не буде вирішено питання ексгумації і пам’яті жертв Волинської трагедії.

26 листопада глава МЗС Польщі Радослав Сікорський після розмови з українським колегою Андрієм Сибігою заявив, що Київ запевнив у відсутності будь-яких перешкод для проведення пошукових та ексгумаційних робіт жертв Волинської трагедії на території України.

У січні 2025 року Україна та Польща обмінялися списками місць для пошуку та ексгумації залишків взаємних історичних конфліктів.

Згодом Україна надала дозвіл на ексгумацію жертв Волинської трагедії на Тернопільщині.

У квітні 2025 року Україна надала згоду на проведення пошукових робіт польських жертв Волинської трагедії у селі Угли Рівненської області.

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