С братской могилы воинам УПА в Польше демонтировали провокационную табличку, - Минкульт

В Польше демонтировали незаконно прикрепленную провокационную табличку с братской могилы воинов Украинской повстанческой армии на горе Монастырь вблизи польско-украинской границы.

Об этом сообщил Минкульт Украины, информирует Цензор.НЕТ.

28 апреля Реставратор памятников культуры Подкарпатского воеводства издал приказ об устранении таблички, установленной посторонними лицами на территории горы Монастырь.

Действия были выполнены в соответствии с действующим законодательством и с учетом требований охраны культурного наследия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Провокационная табличка на могиле воинов УПА - попытка сорвать украинско-польский диалог памяти, - МИД

21 апреля польская полиция открыла уголовное производство по статьям о надругательстве над памятником или другим общественным местом, установленным для чествования исторического события или чествования лица, и уничтожение чужой вещи.

Дело находилось под надзором Районной прокуратуры в г. Любачев и на контроле Окружной прокуратуры в г. Перемышль, учитывая высокий общественный резонанс.

Напомним, недавно в Польше на горе Монастырь неизвестные заменили мемориальную доску на братской могиле воинов Украинской повстанческой армии, где их назвали ответственными за террор и убийства. Министерства культуры государств совместно осудили акт вандализма.

Украинское и польское министерства культуры совместно осудили акт вандализма.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пророссийский кандидат в президенты Польши Браун сорвал флаг Украины с мэрии: полиция расследует. ВИДЕО